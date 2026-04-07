Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при сблъсък на високоскоростен влак с тежкотоварен камион в Северна Франция

Машинист на високоскоростен влак загина, след като управляваният от него влак се сблъска с тежкотоварен камион между градовете Ланс и Бетюн в Северна Франция. Тринайсет души са ранени, двама от тях тежко, предаде Франс прес, като се позова на префектурата на департамента Па дьо Кале, пише БТА.

Инцидентът се е случил в 07:00 ч. местно време (08:00 ч. българско време), докато влакът е преминавал през железопътен прелез, посочва Ес Ен Се Еф.

Френският министър на транспорта Филип Табаро написа в социалното мрежа Екс, че ще посети мястото на катастрофата заедно с управителния директор на железниците Жан Кастекс.

Нито френските железници, нито префектурата уточниха какви са били обстоятелствата, довели до инцидента.

Ес Ен Се Еф подчерта, че движението на влаковете между Бетюн и Ланс ще бъде преустановено поне до днес вечерта.