Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при сблъсък на високоскоростен влак с тежкотоварен камион в Северна Франция

7 Април, 2026 14:45 965 7

Ес Ен Се Еф подчерта, че движението на влаковете между Бетюн и Ланс ще бъде преустановено поне до днес вечерта

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Машинист на високоскоростен влак загина, след като управляваният от него влак се сблъска с тежкотоварен камион между градовете Ланс и Бетюн в Северна Франция. Тринайсет души са ранени, двама от тях тежко, предаде Франс прес, като се позова на префектурата на департамента Па дьо Кале, пише БТА.

Инцидентът се е случил в 07:00 ч. местно време (08:00 ч. българско време), докато влакът е преминавал през железопътен прелез, посочва Ес Ен Се Еф.

Френският министър на транспорта Филип Табаро написа в социалното мрежа Екс, че ще посети мястото на катастрофата заедно с управителния директор на железниците Жан Кастекс.

Нито френските железници, нито префектурата уточниха какви са били обстоятелствата, довели до инцидента.

Ес Ен Се Еф подчерта, че движението на влаковете между Бетюн и Ланс ще бъде преустановено поне до днес вечерта.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чпч

    12 1 Отговор
    Нас не ни интересува. Малко ли са жертвите на пътя в БГ, сега да ревем и за тия.

    14:48 07.04.2026

  • 2 Някой

    11 2 Отговор
    Защо в статията не пише, че камионът е превозвал оръжие?

    Коментиран от #4

    14:49 07.04.2026

  • 3 мдда

    9 1 Отговор
    Макаронът не е притеснен.

    14:50 07.04.2026

  • 4 Българин

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Защото оръжието е било за Русия!

    Коментиран от #5

    15:02 07.04.2026

  • 5 Русия няма отношение

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Тя ПЕТ години превзема Украйна.
    Хахахахахахах....

    15:07 07.04.2026

  • 6 Шефиорът

    4 1 Отговор
    На камиона бил Български бе ен вежия

    15:08 07.04.2026

  • 7 демократ

    0 0 Отговор
    Че как високоскоростно трасе има прелез

    19:21 07.04.2026

