Въздушна опасност! Финландия започна разследване на дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство

Министерството на отбраната на Финландия съобщи днес за предполагаемо неправомерно навлизане на безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Министърът на отбраната Анти Хякянен обяви, че е започнало разследване по случая.
Дроновете са били засечени в югоизточната част на Финландия, уточни ведомството.
Тази седмица Литва, Латвия и Естония отчетоха инциденти с разбили се на тяхна територия дронове, които впоследствие бяха обявени от правителствата на балтийските републики за украински.
Трите държави се обърнаха към НАТО с призив за подсилване на противовъздушната им отбрана.
Инцидентът в Естония бе над Финския залив. В Литва предположиха, че падналият на територията на страната дрон е участвал в украинско нападение срещу основните руски пристанища за експорт на гориво на Балтийско море - в Приморск и Уст Луга.
"Дронове навлязоха в територията на Финландия. Действаме по случая с подобаваща сериозност", написа в социалните мрежи финландският министър на отбраната Хякянен, добавяйки, че е започнало разследване.
"Разследването тече и нова информация ще бъде предоставена в момента, в който данните бъдат удостоверени", отбеляза Хякянен, цитиран от Франс прес.
Няколко малки обекта, летящи бавно и ниско, са били засечени днес сутринта над финландски води и над югоизточната територия на стараната, поясни министерството на отбраната. Един от въпросните дронове е паднал северно от Коувола, а втори - източно от този град.
Ведомството допълни, че финландските военновъздушни сили са изпратили изтребител "Ф/А 18 Хорнет" на мисия за удостоверяване на присъствието на дроновете.
Финландският премиер Петери Орпо заяви, че е бил информиран за свалянето на два дрона на финландска територия, които може да са украински, съобщи Yle.
„Това нарушение на териториалната цялост е много сериозен въпрос. Вероятно това са украински дронове, но обстоятелствата се разследват и ще предоставим подробности по-късно“, каза премиерът.
По-рано Yle, позовавайки се на Министерството на отбраната, съобщи, че два дрона са се разбили в югоизточна Финландия. Според последната информация, единият дрон се е разбил северно от град Коувола, а другият - източно от него. Полицията е отцепила тези райони за по-нататъшно разследване. Според тях при инцидента няма жертви.
На 24 март дрон, принадлежащ на украинските въоръжени сили, се разби и експлодира близо до езерото Лависас в Литва. Премиерът Инга Ругинене по-късно съобщи, че дронът се е отклонил от курса си. На следващия ден два дрона се разбиха в Латвия и Естония. Вторият удари тръба в електроцентралата Аувере близо до язовир Нарва, на около 3 км от руската граница.
В нощта на 29 март 36 дрона бяха унищожени над Ленинградска област, като беше поразено пристанището Уст-Луга.
Губернаторът Александър Дрозденко отбеляза, че регионът е "обект на безпрецедентни атаки" с дронове от 22 март.
2 Джамбаза
Коментиран от #9, #21
16:58 29.03.2026
3 404
16:58 29.03.2026
4 ТЕЗИ ФИНСКИ ТЪПУНГЕРИ
17:00 29.03.2026
5 И Киев е Руски
17:01 29.03.2026
6 А оня ден
17:03 29.03.2026
7 Педро Поро
Ама вие си вдигайте самолети......страх лозе пази!
17:09 29.03.2026
8 Оня
17:09 29.03.2026
9 Не са хартиени тигри
До коментар #2 от "Джамбаза":а балтийски бълхи.
17:13 29.03.2026
10 Няма по лесен и ефективен начин за
17:14 29.03.2026
11 Тома
17:22 29.03.2026
12 Рооза
Коментиран от #18, #19
17:22 29.03.2026
13 Хе хе...
Айде сега да видим чл5! Или могъщото нато и коалицията на же лаещите си търсят koxoHecиTe и само ще джафкат като малки улични п0миapчeтa иззад прокъсаните ботуши на сащ.
17:27 29.03.2026
14 Нека
17:31 29.03.2026
15 Финландия е една фалирала държава
Досега, САМО за 2026г правителството на Финландия е взело 44 милиарда евро външни борчове.
Тази държава е в будна кома.
Едно време имаха добра индустрия като първи в света развиха мобилната индустрия и фирмата Нокия, но това е далече в миналото.
Финландците заложиха на куц кон, разпадащото се НАТО, имат разбита икономика и скоро ще отидат в небитието.
Всички видяха преди няколко години тяхната дрогирана премиерка в някакъв масова ЛГБТ оргия.
Ония, които пишат "за бялата, културна държава" са някакви дъртаци, които повтарят наизустени клишета, а не притежават никакъс интелект да проведат обективен анализ.
17:33 29.03.2026
16 az СВО Победа 80
Официално потвърдено от Хелзинки!
Очевидно ЕС и Лондон откриват Балтийски фронт срещу РФ.
17:41 29.03.2026
17 Срамама
17:41 29.03.2026
18 Те затова тия борбените не са имали
До коментар #12 от "Рооза":държава дълго време.
И Ленин ги е направил независими.
17:43 29.03.2026
19 Орк
До коментар #12 от "Рооза":Финляндци да не забравят че Петър 1 купил тези земи от Швеция. Има и така наречената "купчая"
17:45 29.03.2026
20 76543
17:57 29.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хи хи
18:22 29.03.2026
23 мишоци подскачат от страх
като им пускат дронове
ама плъховете щели да разследват
18:29 29.03.2026
24 Фейк - либераст
18:34 29.03.2026
25 Камери за превишена
18:36 29.03.2026
26 Ах, ТО ЛИ
19:04 29.03.2026
27 Иван Иванов
19:22 29.03.2026