Въздушна опасност! Финландия започна разследване на дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство

29 Март, 2026 16:53, обновена 29 Март, 2026 18:26 1 673 27

Ведомството допълни, че финландските военновъздушни сили са изпратили изтребител "Ф/А 18 Хорнет" на мисия за удостоверяване на присъствието на дроновете

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Финландия съобщи днес за предполагаемо неправомерно навлизане на безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Министърът на отбраната Анти Хякянен обяви, че е започнало разследване по случая.

Дроновете са били засечени в югоизточната част на Финландия, уточни ведомството.

Тази седмица Литва, Латвия и Естония отчетоха инциденти с разбили се на тяхна територия дронове, които впоследствие бяха обявени от правителствата на балтийските републики за украински.

Трите държави се обърнаха към НАТО с призив за подсилване на противовъздушната им отбрана.

Инцидентът в Естония бе над Финския залив. В Литва предположиха, че падналият на територията на страната дрон е участвал в украинско нападение срещу основните руски пристанища за експорт на гориво на Балтийско море - в Приморск и Уст Луга.

"Дронове навлязоха в територията на Финландия. Действаме по случая с подобаваща сериозност", написа в социалните мрежи финландският министър на отбраната Хякянен, добавяйки, че е започнало разследване.

"Разследването тече и нова информация ще бъде предоставена в момента, в който данните бъдат удостоверени", отбеляза Хякянен, цитиран от Франс прес.

Няколко малки обекта, летящи бавно и ниско, са били засечени днес сутринта над финландски води и над югоизточната територия на стараната, поясни министерството на отбраната. Един от въпросните дронове е паднал северно от Коувола, а втори - източно от този град.

Ведомството допълни, че финландските военновъздушни сили са изпратили изтребител "Ф/А 18 Хорнет" на мисия за удостоверяване на присъствието на дроновете.

Финландският премиер Петери Орпо заяви, че е бил информиран за свалянето на два дрона на финландска територия, които може да са украински, съобщи Yle.

„Това нарушение на териториалната цялост е много сериозен въпрос. Вероятно това са украински дронове, но обстоятелствата се разследват и ще предоставим подробности по-късно“, каза премиерът.

По-рано Yle, позовавайки се на Министерството на отбраната, съобщи, че два дрона са се разбили в югоизточна Финландия. Според последната информация, единият дрон се е разбил северно от град Коувола, а другият - източно от него. Полицията е отцепила тези райони за по-нататъшно разследване. Според тях при инцидента няма жертви.

На 24 март дрон, принадлежащ на украинските въоръжени сили, се разби и експлодира близо до езерото Лависас в Литва. Премиерът Инга Ругинене по-късно съобщи, че дронът се е отклонил от курса си. На следващия ден два дрона се разбиха в Латвия и Естония. Вторият удари тръба в електроцентралата Аувере близо до язовир Нарва, на около 3 км от руската граница.

В нощта на 29 март 36 дрона бяха унищожени над Ленинградска област, като беше поразено пристанището Уст-Луга.

Губернаторът Александър Дрозденко отбеляза, че регионът е "обект на безпрецедентни атаки" с дронове от 22 март.


Финландия
  • 1 И Киев е Руски

    22 3 Отговор
    Изглежда ще популацията при фините е нараснала значимо .

    16:56 29.03.2026

  • 2 Джамбаза

    8 22 Отговор
    Украина ще затрие хартиените тигри!

    Коментиран от #9, #21

    16:58 29.03.2026

  • 3 404

    25 0 Отговор
    Погребалните агенции във Финландия са доволни.Ще им се отвори работа

    16:58 29.03.2026

  • 4 ТЕЗИ ФИНСКИ ТЪПУНГЕРИ

    37 2 Отговор
    С ВЛИЗАНЕТО В НАТО НАПРАВО СИ ГО ЗАБИХА С 200.

    17:00 29.03.2026

  • 5 И Киев е Руски

    21 2 Отговор
    Дано не задействат ЧлеН 5ти

    17:01 29.03.2026

  • 6 А оня ден

    28 0 Отговор
    публикуваха статия, че ужким били "най-щастливата" нация на света?! Пълни глупости, лъжи идезинформация!

    17:03 29.03.2026

  • 7 Педро Поро

    29 1 Отговор
    Напоследък всички дронове над Балтика се оказаха.......украински!
    Ама вие си вдигайте самолети......страх лозе пази!

    17:09 29.03.2026

  • 8 Оня

    22 1 Отговор
    Тия са големи мазохисти! Минат не минат 80-90години и пак забравят лобута!

    17:09 29.03.2026

  • 9 Не са хартиени тигри

    22 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джамбаза":

    а балтийски бълхи.

    17:13 29.03.2026

  • 10 Няма по лесен и ефективен начин за

    10 0 Отговор
    Защита на даден обект от дронове от това по цялата обиколка (и малко по широка обиколка )на обекта да бъдат разположени много близо един до друг куполи на ак 630 и чрез няколко радара да се следи какво навлиза във въздушното пространство и дроновете да бъдат унищожавани във въздуха от ак 630 или подобни системи със плътен огневи поток на разстояние от няколко километра...за незнаещите нека видят какво е ак 630

    17:14 29.03.2026

  • 11 Тома

    7 0 Отговор
    Най опасни били дроновете във формата на дяолската опашка

    17:22 29.03.2026

  • 12 Рооза

    3 15 Отговор
    Финландия е малка,но борбена страна!Хората там са миролюбиви,но който ги е нападал,добро не е видял!Хора,които са ходили там ,казват,че те много държали на запазването на природата,на чистотата на езика и на запазването на националната им идентичност.Не са успели да ги претопят нито датчаните,нито руснаците.Доколкото си спомням,композиторът Ян Сибелиус беше финландец и във всичките си произведения е прославял красотата на своята родина!

    Коментиран от #18, #19

    17:22 29.03.2026

  • 13 Хе хе...

    7 3 Отговор
    Русия нападна държава от нато. Отново.
    Айде сега да видим чл5! Или могъщото нато и коалицията на же лаещите си търсят koxoHecиTe и само ще джафкат като малки улични п0миapчeтa иззад прокъсаните ботуши на сащ.

    17:27 29.03.2026

  • 14 Нека

    7 0 Отговор
    Финландия да си гледа финландската !

    17:31 29.03.2026

  • 15 Финландия е една фалирала държава

    16 0 Отговор
    Държавен дълг 190 милиарда евро, тия отдавна са в дългова спирала.
    Досега, САМО за 2026г правителството на Финландия е взело 44 милиарда евро външни борчове.
    Тази държава е в будна кома.
    Едно време имаха добра индустрия като първи в света развиха мобилната индустрия и фирмата Нокия, но това е далече в миналото.
    Финландците заложиха на куц кон, разпадащото се НАТО, имат разбита икономика и скоро ще отидат в небитието.
    Всички видяха преди няколко години тяхната дрогирана премиерка в някакъв масова ЛГБТ оргия.
    Ония, които пишат "за бялата, културна държава" са някакви дъртаци, които повтарят наизустени клишета, а не притежават никакъс интелект да проведат обективен анализ.

    17:33 29.03.2026

  • 16 az СВО Победа 80

    17 0 Отговор
    Забравили сте да съобщите, че дроновете са украински!

    Официално потвърдено от Хелзинки!

    Очевидно ЕС и Лондон откриват Балтийски фронт срещу РФ.

    17:41 29.03.2026

  • 17 Срамама

    12 0 Отговор
    Срам ме е, че даваме пари на Украйна, нейни дронве ходят в Литава/Латва и Естония и после те искат пак помощ от НАТО - разбирай ... това е като да храниш куче с едната ръка, а после да купуваш противодействие защото същото куче те заплашвало ... доста шизофренно, но срамните организацияи в които козподин Паси ни натресе - сега стана ясно защо плачеше тогава, защото още тогава се е знаело, че ще има война и колко повече члено на НАТО - толкова по-вероятно е било всички да участва в нападението с/у Иран. Сситематична и последователна политика, но за моментан се оказа че има малко разум в европейското НАТО и уж не участваме, само дето не правим пакети санкции с/у тези, които нападат Иран - вкл. и Украйна с нейните морски дронове с/и Иран.

    17:41 29.03.2026

  • 18 Те затова тия борбените не са имали

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Рооза":

    държава дълго време.
    И Ленин ги е направил независими.

    17:43 29.03.2026

  • 19 Орк

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "Рооза":

    Финляндци да не забравят че Петър 1 купил тези земи от Швеция. Има и така наречената "купчая"

    17:45 29.03.2026

  • 20 76543

    7 0 Отговор
    Фокус.де пише че са украински

    17:57 29.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хи хи

    4 0 Отговор
    Путин е пратил дроновете, скоро и у нас !! Да видим къде ще се крият еyрогеевете от тях ?!!

    18:22 29.03.2026

  • 23 мишоци подскачат от страх

    5 0 Отговор
    докато бандерите си правят майтап с тях
    като им пускат дронове

    ама плъховете щели да разследват

    18:29 29.03.2026

  • 24 Фейк - либераст

    3 0 Отговор
    Балтийските пудели плюс Полша и Финландия въобще не са пропускали украинските дронове да преминават през тяхното пространство и да стигат до Ленинградска област. Това са нови дронове ПОДЗЕМНИ, които са изровили земята под Беларус и след това са се изтреляли в небето. Украинската техническа мисла е безкрайна...под въздействието на "белото"!

    18:34 29.03.2026

  • 25 Камери за превишена

    1 0 Отговор
    Скорост на всеки километър, за да ме цакат 500-600 евра на 500км. Пък нямат нито една камера на границата с Полша? Полски са дроновете . Влезте в час.

    18:36 29.03.2026

  • 26 Ах, ТО ЛИ

    0 0 Отговор
    ОТКЪДЕ ГИ ИЗМИСЛИХТЕ ТЕЗИ НОВИНИ? ФИНЛАДЦИТЕ КАЗАХА ЯЕ СА ПАДНАЛИ САМИ И СА УКРАИНСКИ! САМО ФАКТИ НИЩО НЕ ЗНАЕТЕ!

    19:04 29.03.2026

  • 27 Иван Иванов

    0 0 Отговор
    ДО ФИНЛАНДСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО - ПРАДЯДО МИ ПРЕДПОЛАГАЕМО Е ОТПУСНАЛ НА ФИНЛАНДСКАТА ДЪРЖАВА СТО МИЛИАРДА ДОЛАРА ПАРИЧЕН ЗАЕМ.. ТЪЙ КАТО НАПОСЛЕДЪК ЗАПАДНИТЕ УПРАВНИЦИ САМО КАЗВА ЧЕ ПРЕДПОЛАГАТ , БЕЗ ДА СМЯТАТ ЗА НЕОБХОДИМО ДА ДОКАЗВАТ КАКВОТО И ДА Е. АЗ ЗАЯВЯВАМ НАЙ КАТЕГОРИЧНО - ВЪРНЕТЕ МИ ТЕЗИ ПАРИ ЗАЕДНО С ЛИХВИТЕ ЗА СТО ГОДИНИ. ПОВТАРЯМ НА ФИНЛАНДСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО - ЧАКАМ СИ ПАРИТЕ ЗАЕДНО С ЛИХВИТЕ.

    19:22 29.03.2026

