Въздушна опасност! Финландия започна разследване на дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство

Министерството на отбраната на Финландия съобщи днес за предполагаемо неправомерно навлизане на безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Министърът на отбраната Анти Хякянен обяви, че е започнало разследване по случая.

Дроновете са били засечени в югоизточната част на Финландия, уточни ведомството.

Тази седмица Литва, Латвия и Естония отчетоха инциденти с разбили се на тяхна територия дронове, които впоследствие бяха обявени от правителствата на балтийските републики за украински.

Трите държави се обърнаха към НАТО с призив за подсилване на противовъздушната им отбрана.

Инцидентът в Естония бе над Финския залив. В Литва предположиха, че падналият на територията на страната дрон е участвал в украинско нападение срещу основните руски пристанища за експорт на гориво на Балтийско море - в Приморск и Уст Луга.

"Дронове навлязоха в територията на Финландия. Действаме по случая с подобаваща сериозност", написа в социалните мрежи финландският министър на отбраната Хякянен, добавяйки, че е започнало разследване.

"Разследването тече и нова информация ще бъде предоставена в момента, в който данните бъдат удостоверени", отбеляза Хякянен, цитиран от Франс прес.

Няколко малки обекта, летящи бавно и ниско, са били засечени днес сутринта над финландски води и над югоизточната територия на стараната, поясни министерството на отбраната. Един от въпросните дронове е паднал северно от Коувола, а втори - източно от този град.

Ведомството допълни, че финландските военновъздушни сили са изпратили изтребител "Ф/А 18 Хорнет" на мисия за удостоверяване на присъствието на дроновете.

Финландският премиер Петери Орпо заяви, че е бил информиран за свалянето на два дрона на финландска територия, които може да са украински, съобщи Yle.

„Това нарушение на териториалната цялост е много сериозен въпрос. Вероятно това са украински дронове, но обстоятелствата се разследват и ще предоставим подробности по-късно“, каза премиерът.

По-рано Yle, позовавайки се на Министерството на отбраната, съобщи, че два дрона са се разбили в югоизточна Финландия. Според последната информация, единият дрон се е разбил северно от град Коувола, а другият - източно от него. Полицията е отцепила тези райони за по-нататъшно разследване. Според тях при инцидента няма жертви.

На 24 март дрон, принадлежащ на украинските въоръжени сили, се разби и експлодира близо до езерото Лависас в Литва. Премиерът Инга Ругинене по-късно съобщи, че дронът се е отклонил от курса си. На следващия ден два дрона се разбиха в Латвия и Естония. Вторият удари тръба в електроцентралата Аувере близо до язовир Нарва, на около 3 км от руската граница.

В нощта на 29 март 36 дрона бяха унищожени над Ленинградска област, като беше поразено пристанището Уст-Луга.

Губернаторът Александър Дрозденко отбеляза, че регионът е "обект на безпрецедентни атаки" с дронове от 22 март.