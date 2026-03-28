Иранската армия: Унищожихме склад за украински противодронни системи в ОАЕ! Киев: Това е лъжа

28 Март, 2026 15:53 2 888 65

  • иран-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • персийски залив-
  • ормузки проток

Украински експерти в противодронната борба бяха изпратени в страни от Залива да помагат на местните власти срещу атаките с ирански дронове в отговор на американо-израелските удари по Иран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранската армия обяви, че е взела под прицел и унищожила склад за украински противодронни системи в Дубай, в Обединените арабски емирства, предадоха световните агенции. Според иранските сили тези системи са били използвани в подкрепа на американските сили, атакуващи Иран, пише БТА.

Новината дойде в момент, в който президентът на Украйна Володимир Зеленски приключи визитата си в ОАЕ.

Украински експерти в противодронната борба бяха изпратени в страни от Залива да помагат на местните власти срещу атаките с ирански дронове в отговор на американо-израелските удари по Иран.

Украйна опроверга твърденията на Иран, че е бил унищожен склад с украински противодронни средства в Дубай, предаде Ройтерс.

"Това е лъжа. Ние официално отхвърляме тази информация“, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи.

"Иранският режим редовно води подобни дезинформационни кампании“, допълни той.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лъжа било

    92 10 Отговор
    Хахаха. Сателит виждали ли са укрите?

    Коментиран от #13

    15:55 28.03.2026

  • 3 Глей ся

    107 12 Отговор
    Украйна - евреИ
    Израел -е вреИ
    Краваристан слуги на евреИ

    Коментиран от #8, #18, #21

    15:55 28.03.2026

  • 4 хехе

    103 10 Отговор
    аятоласите лъжели щото укрите изобщо не лъжат.

    15:56 28.03.2026

  • 5 Нормално

    73 8 Отговор
    Лъжецът вика, дръжте лъжеца

    15:56 28.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дааааа

    81 10 Отговор

    До коментар #3 от "Глей ся":

    Оня с малките мустачки не успя но персите ще довършат работата му

    15:57 28.03.2026

  • 9 УКРАЙНА Е ПРАВА

    61 6 Отговор
    НЕ СА УНИЩОЖЕНИ ЗАЩОТО ПРОСТО НЯМАТ ТАКИВА.ВИЖ АКО БЯХА УДАРИЛИ СКЛАД С КОКАИН ЩЕШЕ ДА Е ВЯРНО

    15:57 28.03.2026

  • 10 Хахахахаха

    71 10 Отговор
    Тея вече и в другите страни ги разкриха, че украинската армия е шампион по умиране и взеха да ги думкат и извън Украйна

    15:58 28.03.2026

  • 11 Хи хи,

    12 67 Отговор
    иранците лъжат бетер наште копейки.
    Досега се чудех защо копитата викат на аятоласите "братя". Вече вдянах.
    Братя по лъготия и т.потия плюс всеобщо целуване на Корана. Така е: като рода са си.

    Коментиран от #16

    15:58 28.03.2026

  • 12 Сатана Z

    49 10 Отговор
    Зеленият нацист-евреин го бият където го хванат

    15:59 28.03.2026

  • 13 Европеец

    73 9 Отговор

    До коментар #2 от "Лъжа било":

    Щом изнасят оръжие и дронове, Дончо правилно им спре оръжието-явно си имат и не им трябва, ама се чудя защо ние европейските пудели продължаваме да им даваме..... Интересно и колко от подареното оръжие на украинската хунта се намира в ръцете на хусите и хизбула....

    Коментиран от #28

    16:00 28.03.2026

  • 14 ХОХЛА

    37 8 Отговор
    Много братлета там дадоха фира

    16:00 28.03.2026

  • 15 604

    47 9 Отговор
    и да отричате и не , дроновете си летят, ракетите още по успешо си бъхтат по краварските кратуни...туй то!

    16:01 28.03.2026

  • 16 Хахахахаха

    56 6 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи,":

    Ххахах, по думите на зеления Украйна не е изгубила територия, всичко е шампанско и цветя за украинците хахаха, бягай от тука, самите украинци го мразят и ненавиждат, влез в Интернет и виж коментарите за него

    16:01 28.03.2026

  • 17 Абе

    32 5 Отговор
    Всички знаем за бития и другия , та кой лъже и не си признава не знам!

    16:01 28.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 604

    20 4 Отговор

    До коментар #7 от "Р Радев-Радо прашката":

    добре че ни сподели фетишите си, объркано платено троултче.....не че не ти ги знаем !

    16:03 28.03.2026

  • 20 Истината ще излезе

    41 6 Отговор
    Твърдят че са пред Москва
    А всъщност смело настъпват към Киев и западната граница. Без повече коментар

    16:04 28.03.2026

  • 21 Град Козлодуй.

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "Глей ся":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО ДРУГАРЮ!

    16:05 28.03.2026

  • 22 От 2022 година

    37 5 Отговор
    Западът дава, Украйна продава.

    16:05 28.03.2026

  • 23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    36 6 Отговор
    Можете да отхвърляте каквато си искате информация,
    но това няма да върне нито склада, нито противодронните системи в него...

    16:05 28.03.2026

  • 24 Милите смотаняци,

    7 28 Отговор
    даже не са разбрали, че складът е бил руски.

    Коментиран от #51

    16:05 28.03.2026

  • 25 Последния Софиянец

    34 3 Отговор
    Иран благодари на Русия за хиперзвуковите ракети, дронове и сателитите.

    Коментиран от #30

    16:06 28.03.2026

  • 26 Украйна

    30 5 Отговор
    Напълни наркокартелите с оръжия. Има и български.

    Коментиран от #29

    16:08 28.03.2026

  • 27 Високоточните ракети на иранците

    7 37 Отговор
    са уцелили крайбрежен склад на руското въоръжение.
    Същите двойкаджии по география са като нашите путинчета. Ами трудно е: отде да знаят, че в Русия няма интернет, помислили са я за бойно поле в тази информационна мъгла.

    Коментиран от #31, #37, #54

    16:10 28.03.2026

  • 28 Механик

    5 32 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Колега,складът е бил руски.

    Коментиран от #34, #38

    16:11 28.03.2026

  • 29 Това репортаж от мястото на събитието

    6 9 Отговор

    До коментар #26 от "Украйна":

    ли е? Какво правиш в наркокартел? Няма денги ли?

    16:13 28.03.2026

  • 30 Тц,тц,тц 😂😂😂

    5 29 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    С руски ракети по руски складове.Джскпот 😂😂😂

    16:16 28.03.2026

  • 31 Атина Палада

    5 15 Отговор

    До коментар #27 от "Високоточните ракети на иранците":

    Е ние копейките сме си тъповати.

    16:19 28.03.2026

  • 32 Соваж бейби

    26 3 Отговор
    Те на украинците Всичката Мара втасала ,потънала в дългове комика проси постоянно оръжие и пари от ЕС сега в ОАЕ продават оръжие и та и войници .Ами нека ОАЕ прибере украинските мигранти ги хрантутят там те поне са богати ,и да върнат борча на Европа .

    Коментиран от #35

    16:20 28.03.2026

  • 33 С тази лъжа, Иран вече наистина

    6 23 Отговор
    потвърдиха, че яко залагат на пропаганда и дезинформация. Това е най-сигурното доказателство за безсилието и наближаващия тотален разгром на Иран.

    Коментиран от #36

    16:21 28.03.2026

  • 34 Смех с копейки

    7 20 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Ако изтряскат Кремъл,копейките ще викат,че са изтряскали Белият дом 😄.

    Коментиран от #43

    16:22 28.03.2026

  • 35 Град Козлодуй..

    18 5 Отговор

    До коментар #32 от "Соваж бейби":

    Да взимат всичко! И мъжко и женско от Украйна арабите! Те и по мъжко си падат!

    Коментиран от #42

    16:22 28.03.2026

  • 36 Саймън каза

    3 20 Отговор

    До коментар #33 от "С тази лъжа, Иран вече наистина":

    Иран приключи.

    Коментиран от #47

    16:23 28.03.2026

  • 37 Да те питам

    21 2 Отговор

    До коментар #27 от "Високоточните ракети на иранците":

    Абе, п$ихопат, какъв склад с руско въоръжение в ОАЕ?!?

    16:25 28.03.2026

  • 38 За инф

    23 3 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    По добре склад а не училище с 165 ученици жертви изстреляни от израелските нацисти.

    Коментиран от #40

    16:26 28.03.2026

  • 39 Фюфюлилю

    4 22 Отговор
    Иран са хартиени мишки. Силни са само в писането на лъжи в интернет. Досущ като просяците от просия. Гола пропаганда

    16:28 28.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Мислех

    3 11 Отговор
    че няма по лъжливи от руснаците!

    Коментиран от #44

    16:31 28.03.2026

  • 42 Соваж бейби

    17 2 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй..":

    Нека пожелавам им от сърце ,норкомана им разби държавата останаха много хора без дом, без работа ,без переспектива...само чака поредните социални в Европа се напиват и бездействат на наш гръб.В ОАЕ няма да са в товар и на женските ще им намерят работа или ще женят по 100 украинки за един чаршаф те и без това търсят богати не са много за семейството и нормален живот ,смятай колко жени си намерят място за живеене и колко свободни чаршафи има.Мъжете ще им намерят работа по строежи или по платформите за петрол или ще ги пуснат сухопътно се бие с Иран се оправят в живота.В Европа са в тежест !

    16:31 28.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ХА ХА

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Тихоловък":

    Лапуркай бе небинарен тръбар ,и не ми се прави на строга господарка !

    16:48 28.03.2026

  • 47 Аз съм Гомил

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Саймън каза":

    Йебб Бига Саймън,ако искаш нареди се и ти

    16:50 28.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Мутата

    11 1 Отговор
    Що украинскиЕебалници са закарали в ОАЕ , ЖАЛНА ИМ МАЙКА

    16:54 28.03.2026

  • 50 ЕСССРП

    10 1 Отговор
    ЕС уж официално не се меси в близкия изток, но защо не изработи един пакет санкции за Украйна, която се меси вече съв зъби и лакти пробива там.

    16:57 28.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Боко

    8 1 Отговор
    Кой ли лъже 🧐
    Иран или зельонъй наркоман 🤪

    17:01 28.03.2026

  • 53 Нищо ново под слънцето!

    9 3 Отговор
    Зелко, никога и за нищо не си признава...!

    17:07 28.03.2026

  • 54 Поздравления👍!

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Високоточните ракети на иранците":

    Ставаш за режисьор на фантастични филми...😆!

    17:10 28.03.2026

  • 55 историк

    7 1 Отговор
    ИРАН това перси с 5хиледна история никога не лъжи както това прави УСРАИНА ,ЕС И САЩ Ито и за ДЖЕВОИ ЯВРЕЯ КОИТО ПО ЗАПОВЕД НА ИЗРАЕЛ КУПИ ОСТРОВ И ВЪЛЕЧИ ВСИЧКИ ПЕДИКИ И ПРОСТИ УТКИ С ЕДНА ЦЕЛ - КОМРОМАТ ПРОТИВ ВСИЧКАТА ТАЗИ СВ ЛО Ч, МАСА БЕЗ СЪВЕСТ ЧЕСТ И УМ ПРЕВРАТИЛАС В ХОВНА В ТАЗИ ОБЩЕСТВЕННОСТ ЛЪЖЕ КАТО ЯВРЕЯ ЗЕЛЬОНСКИ .КОИТО Е И НАР КОНИСИМО !!!!А БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА ПОДЛА НАЦИЯ НЯМАЩА НИКАВА КУЛТУРА

    17:17 28.03.2026

  • 56 военен неможач

    3 0 Отговор
    "Официално отхвърляме тази информация" А неофициално?

    17:42 28.03.2026

  • 57 Поватране

    3 1 Отговор
    Ние си повтаряме историята след първата и втората световна - пак избрахме за парньори: губещата страна.

    17:43 28.03.2026

  • 58 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 1 Отговор
    Следващият път да унищожите склад в Киев, за да види Киев, че не е лъжа!

    17:52 28.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Укропската

    5 1 Отговор
    ЗАРАЗА стигна и в Азия.

    18:07 28.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Отстрани

    1 1 Отговор
    Честито ! Унищожен е първият краварски AWACS E-3!
    300 милиона на боклука !

    18:37 28.03.2026

  • 63 хаха

    0 0 Отговор
    Брадатите поганци са същите като приятелчето им - необразовано ботоксово жуже.

    18:38 28.03.2026

  • 64 руски десидент

    0 1 Отговор
    Скоро Иран на аятоласите няма да съществува.Също и Русия на Путин.Слава на Украйна помагаща
    за унищожаване на Злото

    Коментиран от #65

    18:54 28.03.2026

  • 65 руски терорист

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "руски десидент":

    Отивам да се скрия в Словашко.Скоро Унгария на предателя Орбан няма да я има.

    18:58 28.03.2026

