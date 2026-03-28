Иранската армия: Унищожихме склад за украински противодронни системи в ОАЕ! Киев: Това е лъжа

Иранската армия обяви, че е взела под прицел и унищожила склад за украински противодронни системи в Дубай, в Обединените арабски емирства, предадоха световните агенции. Според иранските сили тези системи са били използвани в подкрепа на американските сили, атакуващи Иран, пише БТА.
Новината дойде в момент, в който президентът на Украйна Володимир Зеленски приключи визитата си в ОАЕ.
Украински експерти в противодронната борба бяха изпратени в страни от Залива да помагат на местните власти срещу атаките с ирански дронове в отговор на американо-израелските удари по Иран.
Украйна опроверга твърденията на Иран, че е бил унищожен склад с украински противодронни средства в Дубай, предаде Ройтерс.
"Това е лъжа. Ние официално отхвърляме тази информация“, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи.
"Иранският режим редовно води подобни дезинформационни кампании“, допълни той.
