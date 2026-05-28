Новини
Свят »
Русия »
Далеч от курса! Изчезна безследно танкер с руско гориво за Куба

Далеч от курса! Изчезна безследно танкер с руско гориво за Куба

28 Май, 2026 09:16 954 39

  • русия-
  • куба-
  • танкер-
  • петрол-
  • мигел диас-канел-
  • николас мадуро

САЩ прекъснаха износа на петрол от Венецуела за Куба, след като свалиха президента на Венецуела Николас Мадуро през януари

Далеч от курса! Изчезна безследно танкер с руско гориво за Куба - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Танкер, превозващ около 300 000 барела гориво за Куба, се е отклонил от Карибите. Това показват данни от мониторинга на плавателните съдове на LSEG в сряда, съобщава "Ройтерс".

Танкерът Universal е бил натоварен в руско пристанище.

Припомняме, че Куба се затруднява осигурява електричество и така необходимото гориво за превозните средства почти два месеца след като последният ѝ внос на петрол, на борда на танкер под руски флаг, пристигна в кубинско пристанище в края на март.

САЩ прекъснаха износа на петрол от Венецуела за Куба, след като свалиха президента на Венецуела Николас Мадуро през януари, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни тарифи на всяка друга страна, която изпраща суров петрол на Куба.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Супер

    5 23 Отговор
    Дано да са го дъмнали!

    Коментиран от #18, #28, #30

    09:18 28.05.2026

  • 2 Джак Спароу

    16 7 Отговор
    Карибските пирати на Тръмп.

    09:18 28.05.2026

  • 3 Кастро Баластро

    9 6 Отговор
    Агент Краснов

    Май пак захлеби от Руското Гориво
    На Пучя Въшката.

    Добър е .
    Ще си върне Куба
    Без един изстрел.

    09:18 28.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мука и отчаяние Мори копейките

    8 21 Отговор
    Де.. . БИЛни!
    Монгольята го приключиха...
    ЗАКРИВАЙ

    09:19 28.05.2026

  • 6 А ГДЕ ЮНИВЪРСЪЛ

    8 6 Отговор
    УТАНУЛ?

    Коментиран от #33

    09:20 28.05.2026

  • 7 Реалност

    6 13 Отговор
    Някой се е взел корабчето като пенсия и е избягал от потъващия с бързи темпове рашистки "кораб" на Путлер !

    09:20 28.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Няма край руският позор🤣🤣🤣

    7 10 Отговор
    Закривай!🤣🤣🤣

    09:23 28.05.2026

  • 11 Така е

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Движи се към гибелта си и малоумните до един са във възторг.

    09:23 28.05.2026

  • 12 анонимко

    7 8 Отговор
    То и с предния танкер пак беше така,но си достави след това нефта или там,каквото е возил.

    09:23 28.05.2026

  • 13 НОВИЯТ ЩАБ

    5 10 Отговор
    На Черноморският Флот
    На Рашка
    Бил пълен със Студенти?

    Хахахаха хахахахаха

    Сторм Шадоу минал
    На визитация .

    Тия тръгнали да се притесняват
    За някакъв леген
    Който превозвал гориво.

    Къв го дири в Карибите ?

    09:23 28.05.2026

  • 14 Тодар Живков

    8 7 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти? Еми има другари.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #35

    09:24 28.05.2026

  • 15 Ко пейки..

    2 7 Отговор
    ДЕРМО яди, нема се сдухвате, Сичко кошмарно за монгольята и Пиздюхин,... тепърва предстои
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #26

    09:24 28.05.2026

  • 16 Гориил

    7 6 Отговор
    Руският петрол вече е разтоварен в бразилското пристанище Асу, съгласно инструкциите на оперативния агент. Куба ще получи горивото и никой няма да спре Русия.

    Коментиран от #19, #20

    09:25 28.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Изчезна

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Супер":

    Сиреч, вече разтоварва в Куба.

    09:28 28.05.2026

  • 19 ДРУГИЯ ПЪТ

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    Да разговарят Горивото

    На ЛУНАТА .

    По бързо ще го доставят на
    КУБА.

    Няма по ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА

    ОТ РУСФИЛКИТЕ .

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    09:28 28.05.2026

  • 20 От отчаяние дрънкаш

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    Простотии! Ееееедехееее
    Бай ДОНЧО официално разреши още 1 месец без ограничения за износа за Куба!
    Сигурно е отврат от 13 г...да си винаги от страната на.. ханъмата, А ?
    Ееееедехееее

    Коментиран от #31

    09:29 28.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Без телефони в даскалото!

    1 0 Отговор
    Ако обича мода да се събуди и да изтрие талаша. В един момент тролчетата ще се откажат.

    09:29 28.05.2026

  • 23 Истината

    4 3 Отговор
    Слес като русите размазаха киив и смъркача онази нощ много мъка у фашагите и рИване … иначе лъжите и манипулациите са ежедневие , както навремето Гьобелсовата пропаганда …

    09:30 28.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Панелки

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ко пейки..":

    Що се случи у Kiiw онази нощ ?

    09:32 28.05.2026

  • 27 Или пък

    2 2 Отговор
    Дали е "Куба се затруднява",
    или по-скоро е:

    "Подвластната на ДЯВОЛА страна ФАЩ окупира Куба"

    09:32 28.05.2026

  • 28 Не, не са просто

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Супер":

    са го пропуснали краварите и не смеят да кажат за да не се изложат. Пускат такива партенки за юрдечета като вас без мозъчни.

    09:33 28.05.2026

  • 29 ГЛОНАС

    1 4 Отговор
    Малко се е отклонил като Арешника. Ще пристигне в Канада

    09:34 28.05.2026

  • 30 Бангаранга

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Супер":

    Май ти е дръмнала кухата кратуна от жегите

    09:35 28.05.2026

  • 31 Лъжете

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "От отчаяние дрънкаш":

    Това не е вярно -
    САЩ продължават пълната енергийна блокада на Куба

    09:35 28.05.2026

  • 32 Мислител

    4 2 Отговор
    Защо смърко не спря руската атака в Киев вчера нали е въоръжен и подготвен ами иска преговори за мир ?

    Коментиран от #39

    09:35 28.05.2026

  • 33 Если так, то весь

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "А ГДЕ ЮНИВЪРСЪЛ":

    мир бы говорил об етом и не бы были догадки, а том что случилось. Информацията е за безмозъчни юрдечета. Броя ви от началото на коментарите.

    09:36 28.05.2026

  • 34 Руската мафия гепи танкера.

    2 1 Отговор
    Според последните сателитни данни за морско проследяване от Starboard Maritime Intelligence и системи като VesselFinder, руският танкер Universal (IMO: 9384306) е прекратил едномесечното си престояване в Саргасово море (на около 1600 км североизточно от Куба).

    Корабът внезапно е увеличил скоростта си от минималните 1,3 възела до 10,5 възела.

    Той плава на югоизток, навлизайки в Южния Атлантик, отдалечавайки се окончателно от бреговете на Карибите.
    В момента официално зададената му дестинация в AIS системата е променена на „For orders“ („за инструкции“ / „по нареждане“). Това е стандартен корабен термин, който прикрива крайното пристанище за разтоварване, но траекторията му показва курс към Южна Америка (най-вероятно Бразилия).

    09:36 28.05.2026

  • 35 Към идиота

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тодар Живков":

    Де ги тия комунисти

    09:36 28.05.2026

  • 36 Леле - леле ! 🤔

    1 0 Отговор
    Да лишиш мизерстващите кубинци от гориво - пореден славен международен тероризъм от страна на "Алианса" !

    09:38 28.05.2026

  • 37 Той

    1 1 Отговор
    и първият Орешник удри един баир над завода, а вторият Орешник удари руските позиции в Донбас!

    Малко се отклониха от целите, хахаха!

    Понеже били много свръхзвукови и лесно подминавали целите.

    09:40 28.05.2026

  • 38 Русофил

    1 1 Отговор
    Така,така, нека най-накрая и Куба се освободи от комунизма

    09:40 28.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания