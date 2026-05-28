Далеч от курса! Изчезна безследно танкер с руско гориво за Куба

Танкер, превозващ около 300 000 барела гориво за Куба, се е отклонил от Карибите. Това показват данни от мониторинга на плавателните съдове на LSEG в сряда, съобщава "Ройтерс".

Танкерът Universal е бил натоварен в руско пристанище.

Припомняме, че Куба се затруднява осигурява електричество и така необходимото гориво за превозните средства почти два месеца след като последният ѝ внос на петрол, на борда на танкер под руски флаг, пристигна в кубинско пристанище в края на март.

САЩ прекъснаха износа на петрол от Венецуела за Куба, след като свалиха президента на Венецуела Николас Мадуро през януари, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни тарифи на всяка друга страна, която изпраща суров петрол на Куба.