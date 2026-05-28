Далеч от курса! Изчезна безследно танкер с руско гориво за Куба

Танкер, превозващ около 300 000 барела гориво за Куба, се е отклонил от Карибите. Това показват данни от мониторинга на плавателните съдове на LSEG в сряда, съобщава "Ройтерс".
Танкерът Universal е бил натоварен в руско пристанище.
Припомняме, че Куба се затруднява осигурява електричество и така необходимото гориво за превозните средства почти два месеца след като последният ѝ внос на петрол, на борда на танкер под руски флаг, пристигна в кубинско пристанище в края на март.
САЩ прекъснаха износа на петрол от Венецуела за Куба, след като свалиха президента на Венецуела Николас Мадуро през януари, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни тарифи на всяка друга страна, която изпраща суров петрол на Куба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Супер
Коментиран от #18, #28, #30
09:18 28.05.2026
2 Джак Спароу
09:18 28.05.2026
3 Кастро Баластро
Май пак захлеби от Руското Гориво
На Пучя Въшката.
Добър е .
Ще си върне Куба
Без един изстрел.
09:18 28.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мука и отчаяние Мори копейките
Монгольята го приключиха...
ЗАКРИВАЙ
09:19 28.05.2026
6 А ГДЕ ЮНИВЪРСЪЛ
Коментиран от #33
09:20 28.05.2026
7 Реалност
09:20 28.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Няма край руският позор🤣🤣🤣
09:23 28.05.2026
11 Така е
До коментар #4 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Движи се към гибелта си и малоумните до един са във възторг.
09:23 28.05.2026
12 анонимко
09:23 28.05.2026
13 НОВИЯТ ЩАБ
На Рашка
Бил пълен със Студенти?
Хахахаха хахахахаха
Сторм Шадоу минал
На визитация .
Тия тръгнали да се притесняват
За някакъв леген
Който превозвал гориво.
Къв го дири в Карибите ?
09:23 28.05.2026
14 Тодар Живков
Коментиран от #35
09:24 28.05.2026
15 Ко пейки..
АааааааХахахаха
Коментиран от #26
09:24 28.05.2026
16 Гориил
Коментиран от #19, #20
09:25 28.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Изчезна
До коментар #1 от "Супер":Сиреч, вече разтоварва в Куба.
09:28 28.05.2026
19 ДРУГИЯ ПЪТ
До коментар #16 от "Гориил":Да разговарят Горивото
На ЛУНАТА .
По бързо ще го доставят на
КУБА.
Няма по ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА
ОТ РУСФИЛКИТЕ .
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
09:28 28.05.2026
20 От отчаяние дрънкаш
До коментар #16 от "Гориил":Простотии! Ееееедехееее
Бай ДОНЧО официално разреши още 1 месец без ограничения за износа за Куба!
Сигурно е отврат от 13 г...да си винаги от страната на.. ханъмата, А ?
Ееееедехееее
Коментиран от #31
09:29 28.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Без телефони в даскалото!
09:29 28.05.2026
23 Истината
09:30 28.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Панелки
До коментар #15 от "Ко пейки..":Що се случи у Kiiw онази нощ ?
09:32 28.05.2026
27 Или пък
или по-скоро е:
"Подвластната на ДЯВОЛА страна ФАЩ окупира Куба"
09:32 28.05.2026
28 Не, не са просто
До коментар #1 от "Супер":са го пропуснали краварите и не смеят да кажат за да не се изложат. Пускат такива партенки за юрдечета като вас без мозъчни.
09:33 28.05.2026
29 ГЛОНАС
09:34 28.05.2026
30 Бангаранга
До коментар #1 от "Супер":Май ти е дръмнала кухата кратуна от жегите
09:35 28.05.2026
31 Лъжете
До коментар #20 от "От отчаяние дрънкаш":Това не е вярно -
САЩ продължават пълната енергийна блокада на Куба
09:35 28.05.2026
32 Мислител
Коментиран от #39
09:35 28.05.2026
33 Если так, то весь
До коментар #6 от "А ГДЕ ЮНИВЪРСЪЛ":мир бы говорил об етом и не бы были догадки, а том что случилось. Информацията е за безмозъчни юрдечета. Броя ви от началото на коментарите.
09:36 28.05.2026
34 Руската мафия гепи танкера.
Корабът внезапно е увеличил скоростта си от минималните 1,3 възела до 10,5 възела.
Той плава на югоизток, навлизайки в Южния Атлантик, отдалечавайки се окончателно от бреговете на Карибите.
В момента официално зададената му дестинация в AIS системата е променена на „For orders“ („за инструкции“ / „по нареждане“). Това е стандартен корабен термин, който прикрива крайното пристанище за разтоварване, но траекторията му показва курс към Южна Америка (най-вероятно Бразилия).
09:36 28.05.2026
35 Към идиота
До коментар #14 от "Тодар Живков":Де ги тия комунисти
09:36 28.05.2026
36 Леле - леле ! 🤔
09:38 28.05.2026
37 Той
Малко се отклониха от целите, хахаха!
Понеже били много свръхзвукови и лесно подминавали целите.
09:40 28.05.2026
38 Русофил
09:40 28.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.