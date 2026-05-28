Израелската армия: Напуснете веднага военната зона!

Израелските военни обявиха нова част от Южен Ливан за военна зона и наредиха на жителите да се преместят на север заради предстоящите сражения с ливанската въоръжена групировка "Хизбула", съобщава "Ройтерс".

Изявлението на военните, публикувано в X, изглежда сигнализира за по-нататъшна ескалация, след като повече от 120 удара във вторник удариха южната и източната част на Ливан, въпреки обявеното на 16 април прекратяване на огъня.

"Съветваме жителите на южен Ливан да се евакуират на север от река Захрани, тъй като всички райони южно от реката се считат за бойна зона", написа говорител на израелските военни в X.

Река Захрани тече от изток на запад на около 40 километра северно от границата на Израел с Ливан, а ливанската територия южно от нея обхваща около 2000 квадратни километра.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви във вторник, че Израел трябва да предприеме допълнителни действия в Ливан, за да защити общностите в Северен Израел от Хизбула.

Израелските военни вече са нареждали на хората под река Литани на юг да напуснат. Те вече са издали индивидуални заповеди за евакуация и са извършили удари в няколко десетки града между Литани и Захрани.

Заповедта от сряда е първият път, когато на жителите е наредено да евакуират цялата зона южно от Захрани.

Израелските военни призоваха цивилните да стоят далеч от оперативни лица и обекти на "Хизбула".

Ливански източници от службите за сигурност съобщиха на "Ройтерс", че хората бягат на север към пристанищния град Сидон, където вече живеят хиляди разселени лица от други части на южен Ливан. Новото изявление дойде, докато мюсюлманите в цял Ливан празнуваха Курбан-байрам.

Повече от 1,2 милиона ливанци са били разселени от израелски удари и заповеди за евакуация от 2 март, когато "Хизбула" стреля по Израел в подкрепа на съюзника си Иран.

Оттогава израелски удари са поразили южната и източната част на Ливан и столицата му Бейрут, убивайки над 3200 души, според данни здравното министерство на Ливан.

Боевете в Южен Ливан продължават въпреки посредническото на САЩ прекратяване на огъня, обявено на 16 април. Световната здравна организация съобщи, че най-малко 608 души в Ливан са били убити при израелски атаки след примирието.

Израелските военни заявиха, че 10 от техните войници са били убити след прекратяването на огъня на 16 април, шест от които от дронове на "Хизбула".

Израелските военни разшириха наземните си операции в Южен Ливан отвъд зоната за сигурност, която войските им окупират, но не дадоха подробности за мащаба на настъплението отвъд така наречената Жълта линия.

Ливанската столица Бейрут е пощадена от нови удари, въпреки че израелски дронове за наблюдение се чуват над града всеки ден, а в сряда е бил чут ниско летящ военен самолет, според репортери на "Ройтерс".

Трима висши израелски служители заявиха, че Израел вярва, че има свобода на действие в Южен Ливан, но по-малко в Бейрут.