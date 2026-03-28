Русия е продала най-голямото количество от златните си резерви за почти четвърт век в опит да попълни бюджета си на фона на рекордни военни разходи. От 2022 до 2025 г. бюджетният дефицит на Руската федерация надхвърли 15 трилиона рубли, което се равнява на приблизително 150 милиарда долара. От началото на 2026 г. финансовото положение в Русия продължава да се влошава: само през януари и февруари бюджетният дефицит остава критичен. Това съобщи днес News IO, цитирана от Фокус.
Златото като спасителен пояс за руския бюджет
Предвид острия недостиг на средства, руското правителство е принудено да започне да продава златните си резерви за първи път от 25 години. Този ход изглежда е опит за ограничаване на по-нататъшния икономически спад и компенсиране на бюджетния дефицит, който достигна рекордни нива през последните години. Продажбите на злато от централната банка преди се смятаха за последна мярка в Русия в случай на екстремни финансови сътресения, но настоящата ситуация принуди да се прибегне към тях още в началото на 2026 г.
Последици за руската икономика
Разпродажбата на златни резерви може временно да помогне за покриване на бюджетните разходи, но също така показва значително отслабване на финансовата стабилност на Русия. Експертите подчертават, че разпродажбата на злато може да има дългосрочни негативни последици за икономиката на страната, по-специално за доверието на инвеститорите и международния ѝ рейтинг.
''През периода 2022-2025 г. бюджетният дефицит на Руската федерация възлиза на над 15 трилиона рубли (приблизително 150 милиарда долара), а само през първите два месеца на 2026 г...''
Финансови анализатори отбелязват, че по-нататъшното намаляване на златните резерви може да направи Русия още по-уязвима към външни икономически сътресения и да усложни способността ѝ да преодолява бъдещи кризи.
За първи път от 25 години! Русия продава златните си резерви заради рекорден бюджетен дефицит
28 Март, 2026 17:23, обновена 28 Март, 2026 17:26
1 пРосия
Коментиран от #6, #27, #78, #83
17:24 28.03.2026
2 Овчарник.
Коментиран от #33, #40, #120
17:25 28.03.2026
3 А защо
Много ви е ТПАпропагандата.
Коментиран от #11, #14, #99, #171
17:25 28.03.2026
4 Владимир Путин, президент
Коментиран от #57
17:26 28.03.2026
5 арбалета 🎯
17:26 28.03.2026
6 Ботеф
До коментар #1 от "пРосия":И тези ги наричаме братя значи и ние сме идеоти
Коментиран от #23, #24
17:27 28.03.2026
7 Тов. Членин
17:27 28.03.2026
8 зИленски
ПРОДАВА СЕ ,ЗАЩОТО НАДХВЪРЛЯ ОБВЗПЕЧЕНИТЕ РЕЗЕРВИ
ТОВА БЕШЕ ОЧАКВАНО ПРЕДИ ГОДИНА ОЩЕ
Коментиран от #51, #107
17:27 28.03.2026
9 хех
17:28 28.03.2026
10 Ъхъ!!!
Коментиран от #28, #38
17:28 28.03.2026
11 А путин заено с ким са летели
До коментар #3 от "А защо":До слънцето🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #18
17:28 28.03.2026
12 Следва Сибир
Коментиран от #20, #44, #127
17:29 28.03.2026
13 човек
17:29 28.03.2026
14 Мишел
До коментар #3 от "А защо":РФ е единствената страна в света,която добива злато на загуба.Колос на глинени крака.Помнете вечният и нерушим СССР.!
Коментиран от #19, #72, #124
17:29 28.03.2026
15 да питам
Коментиран от #42, #64
17:29 28.03.2026
16 Тольо Цайса с Брадъта
17:29 28.03.2026
17 Оня
Коментиран от #35
17:29 28.03.2026
18 Юрий Гагарин, космонавт
До коментар #11 от "А путин заено с ким са летели":Аз пък летях с Мосфильм таварищи ☝️
17:30 28.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Глюпости , у
До коментар #12 от "Следва Сибир":В Сибир отдавна се чува само китайска реч ... 🤭😁
Коментиран от #29, #46
17:31 28.03.2026
21 Накрая
17:31 28.03.2026
22 Смях в залата
😂
17:31 28.03.2026
23 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #6 от "Ботеф":Твоите братя ще ги търсиш в Бангладеш,там са с по патладжанен тен !
17:31 28.03.2026
24 Българин
До коментар #6 от "Ботеф":Никакви братя не са ми татаромонголските боклуцци.
Коментиран от #37, #48
17:31 28.03.2026
25 Таман вчера обясних същото
Уж!
17:31 28.03.2026
26 Браво
17:31 28.03.2026
27 Едва ли
До коментар #1 от "пРосия":Злато е продадено по най-високи цени преди месеци.
А, сега както знаем, заради войната, растат нефтени акции, расте долара, а златото вече падна значително. Е, кои са истинските идиоти?
Коментиран от #39
17:31 28.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ама
До коментар #20 от "Глюпости , у":нямат нотариален акт!
Коментиран от #55
17:32 28.03.2026
30 УКРАЙНА
17:32 28.03.2026
31 Сатана Z
17:33 28.03.2026
32 Владимир Путин, президент
До коментар #19 от "Циганин ли си, българино? 🤔":Лyчше циганин благороден, чем монголски дypaк.
Таварищь....😄☝️
17:33 28.03.2026
33 Няма такова нещо.
До коментар #2 от "Овчарник.":Виж данните и в Росттат. Фалита не е изненада за никой, просто руските фенове си затваряха очите за реалността. А реалността е, че Русия е с отрицателен търговски баланс от 4 години. Цивилните сектори на икономиката и цивилните заводи фалираха. Приходи няма отникъде. Работят само военните заводи за танкове и ракети, но за да произвеждат, средствата идват от държавния резерв за критични ситуации. Тази ситуация се нарича фалит.
17:33 28.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 хех
До коментар #17 от "Оня":Ами пиши на руските си приятели да ти я пратят по мейла тази статия. Ааа, чакай, те пък нямат интернет!
Коментиран от #47, #67
17:33 28.03.2026
36 Полет над кукувиче гнездо
17:33 28.03.2026
37 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #24 от "Българин":Мнннн гауите нямате нищо ама нищо общо с монголите !
17:33 28.03.2026
38 От 10 години
До коментар #10 от "Ъхъ!!!":Русия трупа злато! Сега цената му е много висока,затова руската страна продава!Елементарно! Който има ум ,ще разбере,за другите-няма значение!!!
Коментиран от #75
17:33 28.03.2026
39 Очевидно
До коментар #27 от "Едва ли":Ти си!
Коментиран от #65
17:34 28.03.2026
40 Кво черпят?
До коментар #2 от "Овчарник.":Пълни хуморески. Който мисли с главата си да види днес каква е цената на златото и каква е била преди месец и ще разбере какво се случва.
17:34 28.03.2026
41 Тц,тц,тц 😂😂😂
Коментиран от #63
17:34 28.03.2026
42 Озадачен
До коментар #15 от "да питам":А защо да ги връщат тук? За да могат Шиши и сие да ги "оползотворят" ли? Мерси, айде нема нужда! Там, където са в момента, са си много добре.
Коментиран от #70
17:34 28.03.2026
43 Акъл
17:34 28.03.2026
44 Сибир вече е
До коментар #12 от "Следва Сибир":продаден на Китай, просто още не са го съобщили официално :)
17:34 28.03.2026
45 Най добрата новина,
Удари по пристанища, нефтени терминали, рафинерии, танкери, тръбопроводи и т.н.
Кривогледи станаха!
17:34 28.03.2026
46 А В КАЗАНЛЪК СЛИВЕН Н ЗАГОРА
До коментар #20 от "Глюпости , у":КАРНОБАТСКО АЙТОСКО И ТН СЕ ЧУВАСАААААМО ГЪДЖАЛСКАСГАНСКА РЕЧ....
Коментиран от #74
17:35 28.03.2026
47 Олга
До коментар #35 от "хех":Имаме. Кой каза, че нямаме??
Коментиран от #91
17:35 28.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Звездоброец
До коментар #19 от "Циганин ли си, българино? 🤔":Ром ли си , циганино ?
Коментиран от #54
17:36 28.03.2026
50 онзи
Коментиран от #115
17:36 28.03.2026
51 хаха 🤣
До коментар #8 от "зИленски":остави зИленски, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣
17:36 28.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Първанов
17:37 28.03.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Глюпости ,
До коментар #29 от "Ама":Въпрос на време ... 🤭
17:37 28.03.2026
56 Сотби
17:37 28.03.2026
57 Президента ном.1
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Да му мислят краварите - 40 трилиона.
Коментиран от #126
17:37 28.03.2026
58 Путлер продава злато,
А не може, понеже Украйна го блокира!
Коментиран от #136
17:37 28.03.2026
59 Факт
Владимир Путин 😂
17:37 28.03.2026
60 Мимч
17:38 28.03.2026
61 Русия има злато
Леко се "пропуска" факта, че го е продала на пикова цена, защото златото в момента падна !
А ние къде сме ли !?
Питали един циган@н ял ли е някога салам ? А той отговаря, че баща му позвова човек, който е гледал как ядат !
Така че ......... стана ли ви ясно за нашия салам/злато ? 😀
17:38 28.03.2026
62 Рублата
17:38 28.03.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Питай Канадската
До коментар #15 от "да питам":Дънди.
Коментиран от #85
17:38 28.03.2026
65 Сигурно
До коментар #39 от "Очевидно":по това си приличане с теб.
Щом пишем коментари тук.
17:39 28.03.2026
66 стоян
17:39 28.03.2026
67 Оня
До коментар #35 от "хех":Чуваме се редовно да те успокоя! А интернета си им е наред! А при теб кога ще се осъществи комуникация между двете ти мозъчни клетки?
17:39 28.03.2026
68 Наддаване
17:40 28.03.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 да питам
До коментар #42 от "Озадачен":Вероятно и ти "там ще си много добре" ...
17:40 28.03.2026
71 Ново пет
Обем на операциите:
Само през първите два месеца на 2026 г. Централната банка на Русия е продала около 500 хил. тройунции злато.
Последните доклади от края на март 2026 г. сочат продажба на още 14 тона злато.
Основни купувачи: Китай остава водещ партньор, като през 2025 г. и началото на 2026 г. са регистрирани рекордни нива на износ на руско злато към страната.
Състояние на резервите: В резултат на тези разпродажби, златните резерви на страната са достигнали 4-годишен минимум към март 2026 г..
Исторически контекст: Това е първият случай на мащабна продажба на физическо злато от държавния резерв от 2002 г. насам, което сигнализира за сериозно икономическо напрежение
17:40 28.03.2026
72 Браво експерта
До коментар #14 от "Мишел":Как пък го сметна.
17:41 28.03.2026
73 Звездоброец
До коментар #48 от "Аспаруховата орда":Много си незнаещ , защото си нечетящ .
17:41 28.03.2026
74 стоян
До коментар #46 от "А В КАЗАНЛЪК СЛИВЕН Н ЗАГОРА":До 46 ком - другар явно не знаеш че в града москва бад живеят по официални данни четири милиона мюслюмани - само в москва
Коментиран от #97
17:41 28.03.2026
75 Владимир Путин, президент
До коментар #38 от "От 10 години":"...Русия трупа злато..."
Сигурен съм че когато руснака почне мре от глад и чука на българската врата за помощ, бг-копейките ще кажат че Русия е на здравословна диета, таварищи......
Коментиран от #82
17:41 28.03.2026
76 Моджтаба
17:41 28.03.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "пРосия":Страна която си продава своето Злато , според тебе е страна на идиотите. Добре, а как да наречем страна, отказала два 2!!!, международник газопровода и атомна централа, и един петролопровод. Всиско това според ББ е " Печатница за пари".Я кажи?
Коментиран от #119
17:42 28.03.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Първанов
Ето разбивка на реалното състояние:
1. "Военна рецесия" (Стагфлация):
Двускоростна икономика: Растежът, който се наблюдаваше до 2024-2025 г., беше изкуствено поддържан от масивни държавни разходи за отбранителната промишленост (оръжия и боеприпаси).
Спад в гражданския сектор: Докато военната промишленост расте, гражданският сектор (производство на потребителски стоки, услуги) се свива поради липса на инвестиции, работна ръка и високи лихви.
Очакван спад: Прогнозите за растежа на БВП са понижени драстично до едва 0,6% - 1,3% за 2025-2026 г., което при висока инфлация представлява реална стагнация или спад.
2. Основни икономически проблеми (Симптоми):
Исторически недостиг на работна ръка: Мобилизацията и масовата емиграция са лишили пазара от трудов ресурс.
Висока инфлация и лихви: Централната банка поддържа изключително високи лихвени проценти (достигащи 21% и повече) в опит да овладее инфлацията, което "задушава" бизнеса и блокира гражданските инвестиции.
Намаляващи приходи от енергоносители: Украинските удари по руски рафинерии и терминали, както и спадът в цените/експорта, намаляват ключовите приходи от петрол и
Коментиран от #106
17:43 28.03.2026
81 Московийката закъсва!
Бюджетът на дефицит.
Путлер вече изхарчи Сребърния фонд.
Изхарчи излишъка, който беше натрупан от времето на Меркел и който трябваше да финансира окупацията на Украйна.
Мъка, другари!
Коментиран от #88
17:44 28.03.2026
82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #75 от "Владимир Путин, президент":Правилно си се кръстил, на В. В. Путин, всеки път като коментиращ хората да му виждат името и да се радват.
Благодаря че хората виждат името и длъжноста на ней великия човек на нашето време. А как во пишеш отдолу не е важно, хората знаят че си в коша
Я кажи Кога е било Русия да иска помощ от България-?
Коментиран от #110
17:44 28.03.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Боровинков
Коментиран от #112
17:45 28.03.2026
85 Я пъ тоа
До коментар #64 от "Питай Канадската":Канадците ни цакат по 40 милиона $$$ ГОДИШНО за концесията....
Що ли никоя БЪЛГАРСКА фирма не желае да копа злато по чукарите на България.
Коментиран от #96
17:45 28.03.2026
86 Източна ромелия
Коментиран от #90
17:45 28.03.2026
87 Това не е нелогична постъпка.
Коментиран от #128
17:46 28.03.2026
88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #81 от "Московийката закъсва!":Кои окапаха бе, ахахахсъюзниците на Сащ- англефранкогерманците ли? Тръмпета е много недоволен, че не пратиха кораби в Ормуза
17:46 28.03.2026
89 Българин
До коментар #48 от "Аспаруховата орда":Аз съм се тествал и съм грък и трак по произход и кръв, но българин по дух, а тарторът на ромския катун "Възраждане" му личи отдалече, че по кръв и дух и от Пакистан.
Може би някой мой прадядо от армията на Александър си е довел прадядото на ромския тартор възрожденец от Индия да му чисти обора.
Иначе българите не са ходили никога в земята на словените, която е била в украинските припятски блата.
Коментиран от #172
17:46 28.03.2026
90 1878
До коментар #86 от "Източна ромелия":на Русия!
17:47 28.03.2026
91 Оня с парчето
До коментар #47 от "Олга":Ако ти го намаам в дъртият руzки πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
17:47 28.03.2026
92 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
17:48 28.03.2026
93 Продават злато
17:48 28.03.2026
94 Циганин ли си, българино? 🤔
До коментар #54 от "Циганин ли си, българино? 🤔":Българите, румънци е цигани всъщност.
17:48 28.03.2026
95 Фори
17:49 28.03.2026
96 Разобличителя
До коментар #85 от "Я пъ тоа":Какви канадци бе? Това е руска офшорка прикрита зад канада. Целият им добив е из бившия СССР и изнасят в Африка да рафинират.
Никой няма да даде лиценз на случайни канадци, ако не са бушон на КГБ|ДС.
Коментиран от #103, #140
17:49 28.03.2026
97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #74 от "стоян":Москва официално е 12млн, а не официално 15.
Мусулманите няма 4 млн. А в България- колко са? А в Британия? А в Германия?
Коментиран от #104
17:49 28.03.2026
98 Владимир Путин, президент
988г Русия проси от България Кирилицата за да мине за цивилизована страна.
1877г Русия идва в България да моли за помощ срещу могъщата Османска империя.
1944г СССР идва в България за помощ срещу хитлеристка Германия
😁😁😁
Коментиран от #109
17:50 28.03.2026
99 Истината е, че Русия фалира и
До коментар #3 от "А защо":е наложително да премине към строги икономии и развитие подобно на Северна Корея. Не знам как ще се приеме това от руснаците. Особено като се има предвид, че сигурно 1/3 искат да напуснат Русия за постоянно към Европа и САЩ, но имат забрана за визи. Тъжна картинка.
17:50 28.03.2026
100 Доктор Гълъбова
Коментиран от #105
17:51 28.03.2026
101 Многоходовото
17:51 28.03.2026
102 Звездоброец
До коментар #77 от "Циганин ли си, българино? 🤔":Неукият човек вярва на какви ли не простотии .
17:51 28.03.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Kажи честно
До коментар #97 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Бащча ти е циганин а жена му момнголотатрка?Да?
Коментиран от #113
17:52 28.03.2026
105 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #100 от "Доктор Гълъбова":Твойта диплома ясно от къде е, от Юго -Западная, нали?
17:53 28.03.2026
106 Търновец
До коментар #80 от "Първанов":Някои статистически данни за растеж на Руската икономика са с голяма въпросителна особено за 2024 и 2025 защото бюджета и дефицита се изчисляват през Руската рубла а нейния курс е изкуствено поддържан с продажби на злато и юани може би около 350 тона злато, а основния курс на централната банка остава твърде висок - въпреки това няма желаещи външни инвеститори да купуват рубли и дори един възрожденец тук в Търново инвестира в паунди. Засега според Руси живеещи във Виетнам с парите за седмични разходи в РФ във Виетнам се живее 3 седмици
17:53 28.03.2026
107 За какви резерви говориш ?
До коментар #8 от "зИленски":Държавният резерв на Русия е на изчерпване, откъде мислиш, че си финансира производството на танкове и ракети, ами от Държавният резерв, който се топи като сняг през май :)))
Коментиран от #178
17:53 28.03.2026
109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #98 от "Владимир Путин, президент":Хахахах, разбора ли че се оссссРа, хвхаха? Сам си знаеш, че само тока хабиш, хахахх
Коментиран от #121
17:54 28.03.2026
110 Бега бе
До коментар #82 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А руските вдовици и сирачета от войната кво казват за Пусьо?
Коментиран от #116
17:55 28.03.2026
111 дядо дръмпир като вампир
17:55 28.03.2026
112 Град Козлодуй
До коментар #84 от "Боровинков":Русия не може да съществува самостоятелно. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
17:56 28.03.2026
113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #104 от "Kажи честно":Не позна, не са, за разлика от твоите " Столиптнци".Що само българите ли имат право да пишат тук?
17:56 28.03.2026
114 Мишел
17:56 28.03.2026
115 Брачет,
До коментар #50 от "онзи":Ти дари ли некоя рубла?! За СВО-то .. 🤫
17:57 28.03.2026
116 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #110 от "Бега бе":Децата на загиналите в СВО, влизат в институтите без изпити. Така добре ли е?
Коментиран от #118
17:58 28.03.2026
117 Хахахаха
Коментиран от #129
17:59 28.03.2026
118 И Путин
До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":така е влезнал!Резултата виждаме!
18:00 28.03.2026
119 Не страната е идиот,
До коментар #78 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":а този, който я управлява. Русия можеше да догони дори някои европейски държави, ако имаш нормални хора за управляващи. САЩ и Китай, няма как да ги достигне, но ако след Путин дойдат нормални президенти, след около 20 години, Русия има шанс да се доближи доста до нивото на Великобритания и Франция.
Коментиран от #137, #146
18:01 28.03.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Владимир Путин, президент
До коментар #109 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Гледай кво таварищь ...
Ако вие руснаците дойдете в България и се извините за откраднатите кокошки 1877г, за откраднатите 16т злато 1944г и за Кирил и Методи 2021г може пак да си станем таварищи, нали ? 😁
Коментиран от #130
18:02 28.03.2026
122 Отива се
18:02 28.03.2026
123 В Русия бият тревога, положението
18:02 28.03.2026
124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Мишел":Това е епична глупост- "Злато на загуба", хахх
18:03 28.03.2026
125 Споко
18:03 28.03.2026
126 Тях не ги мисли, те са богати
До коментар #57 от "Президента ном.1":Икономиката на САЩ е най-голямата икономика в света. На светлинни години е от руската, затова сравнението ти е крайно неуместно и показва слаби познания по темата.
18:05 28.03.2026
127 Китаец
До коментар #12 от "Следва Сибир":Моля моля, не се продават чужди земи!!!
18:05 28.03.2026
128 Пазара на златото се ръководи самоот 666
До коментар #87 от "Това не е нелогична постъпка.":Сделкитеса на 4320$ 300000тройунции и 4500$ за 200000тройунции и не са купени от китай.Просия по рождение няма добри стопани и обора в момента и много западнал...много вероятно е да им избяга стадото....
18:06 28.03.2026
129 мармот
До коментар #117 от "Хахахаха":аз пък не разбирам как може един и същи човек да е на власт 25 г. ми не е нормално
Коментиран от #132, #134
18:06 28.03.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Федося
18:07 28.03.2026
132 Хахахаха
До коментар #129 от "мармот":В страната на иДиотите е нормално.
18:08 28.03.2026
133 Ха ХаХа
Ние какво ще продадем?
18:08 28.03.2026
134 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #129 от "мармот":Ами не е, 25 . 8 по предната конституция и по измененната сега е трети срок. Меркел колко беше? А ББ?
18:09 28.03.2026
135 Путин
18:10 28.03.2026
136 Между другото приходите
До коментар #58 от "Путлер продава злато,":от нефт и газ са крайно недостатъчни за да покрият огромните загуби на Русия. Без работеща икономика, Русия ще продължи да потъва, ресурсите не могат да променят това.
Коментиран от #164
18:10 28.03.2026
137 Хахахаха
До коментар #119 от "Не страната е идиот,":То ясно, че този който я управлява е иДиот, ама и тези които го оставят да я управлява са същите.
Коментиран от #141
18:10 28.03.2026
138 нннн
Коментиран от #152
18:10 28.03.2026
139 Маша
18:10 28.03.2026
140 Сложих ти +
До коментар #96 от "Разобличителя":Евала на руснаците.
18:11 28.03.2026
141 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #137 от "Хахахаха":Ами виж ком 78
Коментиран от #144, #151
18:12 28.03.2026
142 Хахахаха
Въпрос - При кой управляващ русия е преживяла най-голямата финансова криза?
Отговор - При управлението на Зеленски!
18:13 28.03.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Хахахаха
До коментар #141 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това не оправдава факта, че путлера и рашите не са иДиоти!
Коментиран от #148
18:15 28.03.2026
145 Жбръц
18:17 28.03.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Инна
Руският URALS се продава на Индия, не с отстъпка от BRENT, както беше доскоро, а с допълнителна премия.
Рязкото покачване на световните цени на петрола, свързано с израелската и американската операция в Иран, може да накара руското правителство да отложи плановете за преразглеждане на бюджетното правило относно промените в базовата цена. Ройтерс съобщава това, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите.
Според тях неочакваното увеличение на приходите от петрол и газ временно е облекчило натиска върху Министерството на финансите. Изчисленията на агенцията показват, че през април приходите ще се увеличат със 70 процента в сравнение с март, до 900 милиарда рубли, най-високата стойност от октомври миналата година.
Коментиран от #161
18:19 28.03.2026
150 Те душите
18:20 28.03.2026
151 Владимир Путин, президент
До коментар #141 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...Да цoцaте Русия?..."
Упсс...
Минаха 30г откато Русия се отказа от буферната зона България и Източна Европа, която струваше жълти кoпейки, а сега "нецoцана" Русия абсолютно безплатно къpми Индия и Китай, а НАТО е по всички граници, таварищь Цoцaте. Сега по-xopoшo ли е, а ?
Да се не бяхте стискали за жълти кoпeйки, сега да ви е мирен yлyca мaнгoлски 😁☝️
18:20 28.03.2026
152 Сащ са прекалено мощна държава,
До коментар #138 от "нннн":за да я сравняваш с Русия. БВП на САЩ на година е 30 ТРИЛИОНА $. Това е като да сравняваш слон с мравка :)
40 милиарда за САЩ са джобни, не за 1 ден дори, а за 2 часа, образно казано, разбира се :)
Коментиран от #174
18:22 28.03.2026
153 хаха 🤣
18:23 28.03.2026
154 Стайков
Ти нямаш такъв шанс😉
18:23 28.03.2026
155 Стайков
Русия добива и продава!
Коментиран от #159
18:24 28.03.2026
156 Хахахаха
Русначе пита баща си.
-Папа, защо германците живеят добре, а ние не?
-Това е, защото ние сме ги победили втората световна война, за това. Сега украинците като ни победят и ние ще живеем добре! - отговорил бащата.
18:25 28.03.2026
157 Чета
Коментиран от #162
18:25 28.03.2026
158 един
18:25 28.03.2026
159 Владимир Путин, президент
До коментар #155 от "Стайков":"...завиждаш ?..."
Ми не.
Само ти праскам минуси, таварищь ..☝️😄
18:26 28.03.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 В Русия има финансов колапс, а не
До коментар #149 от "Инна":сътресение. Приходите от нефт и газ са крайно недостатъчни за да покрият огромните загуби на Русия. Без работеща икономика, Русия ще продължи да потъва, ресурсите не могат да променят това.
18:29 28.03.2026
162 Хахахаха
До коментар #157 от "Чета":Забрави и най-важното - Трябват им пари!
18:29 28.03.2026
163 Ха ха ха
18:33 28.03.2026
164 дядо дръмпир инфо
До коментар #136 от "Между другото приходите":В момента ако се изпълнят договорките на просия с индия ,виетнам и там други страни около тях......просия ще направи грубо за месец около 1000милиарда$......Аз се истински изненадах ,като видях какво произвеждат дневно като бензин и дизел това нефтохимче дето им удариха преди дни край ленинград......тя прави и сега по 100милиона барела само бензин......ако могат за месец да си изпълнят поръчките само индия търси 600милиона барела....за април.....просия ще има глътка въздух за още някой месец!
18:35 28.03.2026
165 Борса
Коментиран от #170
18:36 28.03.2026
166 Русуфил дeбил
18:41 28.03.2026
167 Отреазвяващ
18:45 28.03.2026
168 Мунчо
18:47 28.03.2026
169 Хахахахаха
18:48 28.03.2026
170 Борса
До коментар #165 от "Борса":Ако по-горе написаното се случи,ще"загине"не Иран а Световната икономика.И ще се започнат революции от запад към исток.Така ще се окаже че вече има нов Световен ред,че Тръмп е бил най-слабия Президент в 250-ет годишната история на САЩ.А за Израел няма гаранция,че ще съществува вечно,дори и да употреби ядрено оръжие.Всъщност това ще улесни изчезването му.Дано го осъзнаят навреме и да се надяваме,че няма да се случи.
18:49 28.03.2026
171 Защото
До коментар #3 от "А защо":не можеш да пишеш грамотно!
18:49 28.03.2026
172 Хи хи хи
До коментар #89 от "Българин":Тоа сЪ бил тествал ???!
тествал сЪ е за бременност и резултата е положителен......
няма пари а си купи комат хляб, ама сЪ тествал
18:50 28.03.2026
173 Oня с коня
18:52 28.03.2026
174 нннн
До коментар #152 от "Сащ са прекалено мощна държава,":Толкова са мощни САЩ, че имат външен дълг към 40 трилиона долара стотина пъти по- голям от руския.
Коментиран от #177
18:53 28.03.2026
175 Реалист
18:56 28.03.2026
176 Честито
19:00 28.03.2026
177 Трябва да ви кажа, че се намирате в
До коментар #174 от "нннн":много голяма заблуда. Има значение БВП а не дълга. А САЩ имат огромен БВП, почти 30Т $. Ако един богат човек получава на месец 50 000 евро и има вноска по кредит 1000 евро, той става все по-богат, въпреки че има дълг. И един друг човек, който получава 2000 евро на месец, но няма дълг. Кой е по-добре от двамата ? Така мисля, че стана по-разбираемо и ясно.
19:00 28.03.2026
178 430 милиарда в злато има
До коментар #107 от "За какви резерви говориш ?":в резерва.
Сняг има само в носа на зИленски
19:00 28.03.2026
179 БЪЛГАРИН
19:02 28.03.2026
180 Васил
19:02 28.03.2026