За първи път от 25 години! Русия продава златните си резерви заради рекорден бюджетен дефицит

28 Март, 2026 17:23, обновена 28 Март, 2026 17:26 1 985 180

От 2022 до 2025 г. бюджетният дефицит на Руската федерация надхвърли 15 трилиона рубли, което се равнява на приблизително 150 милиарда долара

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия е продала най-голямото количество от златните си резерви за почти четвърт век в опит да попълни бюджета си на фона на рекордни военни разходи. От 2022 до 2025 г. бюджетният дефицит на Руската федерация надхвърли 15 трилиона рубли, което се равнява на приблизително 150 милиарда долара. От началото на 2026 г. финансовото положение в Русия продължава да се влошава: само през януари и февруари бюджетният дефицит остава критичен. Това съобщи днес News IO, цитирана от Фокус.

Златото като спасителен пояс за руския бюджет

Предвид острия недостиг на средства, руското правителство е принудено да започне да продава златните си резерви за първи път от 25 години. Този ход изглежда е опит за ограничаване на по-нататъшния икономически спад и компенсиране на бюджетния дефицит, който достигна рекордни нива през последните години. Продажбите на злато от централната банка преди се смятаха за последна мярка в Русия в случай на екстремни финансови сътресения, но настоящата ситуация принуди да се прибегне към тях още в началото на 2026 г.

Последици за руската икономика

Разпродажбата на златни резерви може временно да помогне за покриване на бюджетните разходи, но също така показва значително отслабване на финансовата стабилност на Русия. Експертите подчертават, че разпродажбата на злато може да има дългосрочни негативни последици за икономиката на страната, по-специално за доверието на инвеститорите и международния ѝ рейтинг.

''През периода 2022-2025 г. бюджетният дефицит на Руската федерация възлиза на над 15 трилиона рубли (приблизително 150 милиарда долара), а само през първите два месеца на 2026 г...''

Финансови анализатори отбелязват, че по-нататъшното намаляване на златните резерви може да направи Русия още по-уязвима към външни икономически сътресения и да усложни способността ѝ да преодолява бъдещи кризи.


  • 1 пРосия

    58 50 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #6, #27, #78, #83

    17:24 28.03.2026

  • 2 Овчарник.

    59 34 Отговор
    Фактически факти черпят информация от големите международни медии които са собственост на властелините и вампирите на планетата и ни заливат с лъжи ,но и тяхното лъжливо величие е към своя край..!

    Коментиран от #33, #40, #120

    17:25 28.03.2026

  • 3 А защо

    50 26 Отговор
    Проненятестатията. Ройтерс каза, шезлстити е по-скъп ако. Русия се къпе в злато Вади, обработва,съхранява, продава, когато е на печалба и пак вади и складира.
    Много ви е ТПАпропагандата.

    Коментиран от #11, #14, #99, #171

    17:25 28.03.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    37 39 Отговор
    БРИКС,ОНД, ОДКБ и руския златен резерв - всите руски мъртво родени измишльотини ☝️

    Коментиран от #57

    17:26 28.03.2026

  • 5 арбалета 🎯

    39 30 Отговор
    Явно днес се Ден на пасквила във Факти ....

    17:26 28.03.2026

  • 6 Ботеф

    29 28 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия":

    И тези ги наричаме братя значи и ние сме идеоти

    Коментиран от #23, #24

    17:27 28.03.2026

  • 7 Тов. Членин

    34 11 Отговор
    Аааааа Ета невазможна ..

    17:27 28.03.2026

  • 8 зИленски

    29 23 Отговор
    ЗЛАТОТО СИ ВДИГНА ЦЕНАТА
    ПРОДАВА СЕ ,ЗАЩОТО НАДХВЪРЛЯ ОБВЗПЕЧЕНИТЕ РЕЗЕРВИ
    ТОВА БЕШЕ ОЧАКВАНО ПРЕДИ ГОДИНА ОЩЕ

    Коментиран от #51, #107

    17:27 28.03.2026

  • 9 хех

    33 27 Отговор
    Русия и България (по байтошово) са единстввените държави в света, които са правили промишлен добив на злато на загуба. Няма други такива феномени. Сега като го продадат, нямат технологии да си добият рентабилно дори собственото злато.

    17:28 28.03.2026

  • 10 Ъхъ!!!

    34 29 Отговор
    Щом си продаваш златните резерви работата върви на изуй гащи!

    Коментиран от #28, #38

    17:28 28.03.2026

  • 11 А путин заено с ким са летели

    19 10 Отговор

    До коментар #3 от "А защо":

    До слънцето🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    17:28 28.03.2026

  • 12 Следва Сибир

    30 18 Отговор
    след златото!

    Коментиран от #20, #44, #127

    17:29 28.03.2026

  • 13 човек

    36 25 Отговор
    Путин закопа Русия

    17:29 28.03.2026

  • 14 Мишел

    30 26 Отговор

    До коментар #3 от "А защо":

    РФ е единствената страна в света,която добива злато на загуба.Колос на глинени крака.Помнете вечният и нерушим СССР.!

    Коментиран от #19, #72, #124

    17:29 28.03.2026

  • 15 да питам

    42 11 Отговор
    А нашите златни резерви , кога ще ни ги върнат ?!

    Коментиран от #42, #64

    17:29 28.03.2026

  • 16 Тольо Цайса с Брадъта

    10 18 Отговор
    И къв е тоа NEWS IO ,че не моа се сетя ? Явно няква си поредната украинска хххх ....и .....няяяяя 😂😂😂 .

    17:29 28.03.2026

  • 17 Оня

    17 19 Отговор
    Напънала се планината и родила мишка, от толкоз напъни само толкоз ли можахте да родите? Къде ми е статията че Путин е на смъртен одър? Или поне че зеленият пие кафе в Крим?

    Коментиран от #35

    17:29 28.03.2026

  • 18 Юрий Гагарин, космонавт

    17 8 Отговор

    До коментар #11 от "А путин заено с ким са летели":

    Аз пък летях с Мосфильм таварищи ☝️

    17:30 28.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Глюпости , у

    20 12 Отговор

    До коментар #12 от "Следва Сибир":

    В Сибир отдавна се чува само китайска реч ... 🤭😁

    Коментиран от #29, #46

    17:31 28.03.2026

  • 21 Накрая

    21 9 Отговор
    и Ленин ще продадат!

    17:31 28.03.2026

  • 22 Смях в залата

    24 12 Отговор
    Путин подкани руските олигарси "доброволно" да финансират войната в Украйна: Време е най-едрия бизнес да започне да помага за финансиране на войната. Ситуацията с държавната хазна става критична. Бюджетният дефицит на Русия за януари и февруари 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.

    😂

    17:31 28.03.2026

  • 23 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    10 9 Отговор

    До коментар #6 от "Ботеф":

    Твоите братя ще ги търсиш в Бангладеш,там са с по патладжанен тен !

    17:31 28.03.2026

  • 24 Българин

    20 14 Отговор

    До коментар #6 от "Ботеф":

    Никакви братя не са ми татаромонголските боклуцци.

    Коментиран от #37, #48

    17:31 28.03.2026

  • 25 Таман вчера обясних същото

    18 15 Отговор
    на един ватиран тук, който твърдеше, че Русия увеличавала златния си резерв!
    Уж!

    17:31 28.03.2026

  • 26 Браво

    17 12 Отговор
    А скоро и диамантите.

    17:31 28.03.2026

  • 27 Едва ли

    17 18 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия":

    Злато е продадено по най-високи цени преди месеци.
    А, сега както знаем, заради войната, растат нефтени акции, расте долара, а златото вече падна значително. Е, кои са истинските идиоти?

    Коментиран от #39

    17:31 28.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ама

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Глюпости , у":

    нямат нотариален акт!

    Коментиран от #55

    17:32 28.03.2026

  • 30 УКРАЙНА

    16 6 Отговор
    Руският Виетнам!

    17:32 28.03.2026

  • 31 Сатана Z

    9 13 Отговор
    Това не е новина,а бизнес.Всеки ,който се интересува от инвестиции в злато можеше да види на сайта ,че Руските запаси са намалели с 300 метрични тона и са подадени точно в пика на увеличение цената на метала до 5300$ за тройна унция.Много инвеститори използваха момента и се сдобиха с бързи и добри печалби.

    17:33 28.03.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    13 8 Отговор

    До коментар #19 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Лyчше циганин благороден, чем монголски дypaк.
    Таварищь....😄☝️

    17:33 28.03.2026

  • 33 Няма такова нещо.

    18 9 Отговор

    До коментар #2 от "Овчарник.":

    Виж данните и в Росттат. Фалита не е изненада за никой, просто руските фенове си затваряха очите за реалността. А реалността е, че Русия е с отрицателен търговски баланс от 4 години. Цивилните сектори на икономиката и цивилните заводи фалираха. Приходи няма отникъде. Работят само военните заводи за танкове и ракети, но за да произвеждат, средствата идват от държавния резерв за критични ситуации. Тази ситуация се нарича фалит.

    17:33 28.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хех

    12 8 Отговор

    До коментар #17 от "Оня":

    Ами пиши на руските си приятели да ти я пратят по мейла тази статия. Ааа, чакай, те пък нямат интернет!

    Коментиран от #47, #67

    17:33 28.03.2026

  • 36 Полет над кукувиче гнездо

    10 9 Отговор
    Тичайте мисирки, да купувате на далавера златото на Русия. По-бързо обаче, че Зеленото ще го изкупи.

    17:33 28.03.2026

  • 37 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Мнннн гауите нямате нищо ама нищо общо с монголите !

    17:33 28.03.2026

  • 38 От 10 години

    13 18 Отговор

    До коментар #10 от "Ъхъ!!!":

    Русия трупа злато! Сега цената му е много висока,затова руската страна продава!Елементарно! Който има ум ,ще разбере,за другите-няма значение!!!

    Коментиран от #75

    17:33 28.03.2026

  • 39 Очевидно

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Едва ли":

    Ти си!

    Коментиран от #65

    17:34 28.03.2026

  • 40 Кво черпят?

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Овчарник.":

    Пълни хуморески. Който мисли с главата си да види днес каква е цената на златото и каква е била преди месец и ще разбере какво се случва.

    17:34 28.03.2026

  • 41 Тц,тц,тц 😂😂😂

    15 6 Отговор
    Путин на каква цена ще продаде Медведев,Захарова Шойгу и Дъртият кон.?

    Коментиран от #63

    17:34 28.03.2026

  • 42 Озадачен

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "да питам":

    А защо да ги връщат тук? За да могат Шиши и сие да ги "оползотворят" ли? Мерси, айде нема нужда! Там, където са в момента, са си много добре.

    Коментиран от #70

    17:34 28.03.2026

  • 43 Акъл

    14 4 Отговор
    ако имаха,щяха да продават тениски с Путин на русофили!

    17:34 28.03.2026

  • 44 Сибир вече е

    13 9 Отговор

    До коментар #12 от "Следва Сибир":

    продаден на Китай, просто още не са го съобщили официално :)

    17:34 28.03.2026

  • 45 Най добрата новина,

    16 4 Отговор
    която коментираме от няколко дни е. че Путин гледа безпомощно как ВСУ подпалиха надеждите му да се възползва от скъпите нефт и газ.
    Удари по пристанища, нефтени терминали, рафинерии, танкери, тръбопроводи и т.н.
    Кривогледи станаха!

    17:34 28.03.2026

  • 46 А В КАЗАНЛЪК СЛИВЕН Н ЗАГОРА

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "Глюпости , у":

    КАРНОБАТСКО АЙТОСКО И ТН СЕ ЧУВАСАААААМО ГЪДЖАЛСКАСГАНСКА РЕЧ....

    Коментиран от #74

    17:35 28.03.2026

  • 47 Олга

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "хех":

    Имаме. Кой каза, че нямаме??

    Коментиран от #91

    17:35 28.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Звездоброец

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Ром ли си , циганино ?

    Коментиран от #54

    17:36 28.03.2026

  • 50 онзи

    7 9 Отговор
    КЪМ ПО-ЗАОБЛЕНИТЕ ТУК - имат - продават ! Какъв е проблема , че се газирате толкова ?!

    Коментиран от #115

    17:36 28.03.2026

  • 51 хаха 🤣

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "зИленски":

    остави зИленски, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    17:36 28.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Първанов

    14 2 Отговор
    Путин събра олигарсите и ги ,,помоли,,да датат пари за войната, сега продава златния резерв. Извода е един, копейки ще трябва да се бръкнеге и вие много скоро

    17:37 28.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Глюпости ,

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ама":

    Въпрос на време ... 🤭

    17:37 28.03.2026

  • 56 Сотби

    12 3 Отговор
    Ленин на търг!На части!

    17:37 28.03.2026

  • 57 Президента ном.1

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Да му мислят краварите - 40 трилиона.

    Коментиран от #126

    17:37 28.03.2026

  • 58 Путлер продава злато,

    16 5 Отговор
    понеже не може да продава нефт и газ.
    А не може, понеже Украйна го блокира!

    Коментиран от #136

    17:37 28.03.2026

  • 59 Факт

    11 0 Отговор
    "Всичко върви по план!"
    Владимир Путин 😂

    17:37 28.03.2026

  • 60 Мимч

    6 13 Отговор
    Това е най правилния вариант.Русия произвежда злато и може да си попълни резервите и то с много повече.Така,че надявайте се ,че ще и се влоши положението,ама надали....

    17:38 28.03.2026

  • 61 Русия има злато

    24 16 Отговор
    И има от къде да попълни продаденото !
    Леко се "пропуска" факта, че го е продала на пикова цена, защото златото в момента падна !
    А ние къде сме ли !?
    Питали един циган@н ял ли е някога салам ? А той отговаря, че баща му позвова човек, който е гледал как ядат !
    Така че ......... стана ли ви ясно за нашия салам/злато ? 😀

    17:38 28.03.2026

  • 62 Рублата

    8 0 Отговор
    се вдигна до 100 за евро!

    17:38 28.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Питай Канадската

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "да питам":

    Дънди.

    Коментиран от #85

    17:38 28.03.2026

  • 65 Сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Очевидно":

    по това си приличане с теб.
    Щом пишем коментари тук.

    17:39 28.03.2026

  • 66 стоян

    14 6 Отговор
    Другаре путинофили - не може да е вярно че четвъртата икономика в света си продава златните резерви - четвърта икономика в света а минимална рузка заплата 185 евро по евростат - че то в Европа по малка заплата от рузката няма и пенсия от 86 евро

    17:39 28.03.2026

  • 67 Оня

    3 8 Отговор

    До коментар #35 от "хех":

    Чуваме се редовно да те успокоя! А интернета си им е наред! А при теб кога ще се осъществи комуникация между двете ти мозъчни клетки?

    17:39 28.03.2026

  • 68 Наддаване

    11 0 Отговор
    Черния дроб на Медведев!

    17:40 28.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Озадачен":

    Вероятно и ти "там ще си много добре" ...

    17:40 28.03.2026

  • 71 Ново пет

    12 0 Отговор
    Причина за продажбите: Рекорден бюджетен дефицит, породен от високите разходи за войната в Украйна и натиска на международните санкции.
    Обем на операциите:
    Само през първите два месеца на 2026 г. Централната банка на Русия е продала около 500 хил. тройунции злато.
    Последните доклади от края на март 2026 г. сочат продажба на още 14 тона злато.
    Основни купувачи: Китай остава водещ партньор, като през 2025 г. и началото на 2026 г. са регистрирани рекордни нива на износ на руско злато към страната.
    Състояние на резервите: В резултат на тези разпродажби, златните резерви на страната са достигнали 4-годишен минимум към март 2026 г..
    Исторически контекст: Това е първият случай на мащабна продажба на физическо злато от държавния резерв от 2002 г. насам, което сигнализира за сериозно икономическо напрежение

    17:40 28.03.2026

  • 72 Браво експерта

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Как пък го сметна.

    17:41 28.03.2026

  • 73 Звездоброец

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Аспаруховата орда":

    Много си незнаещ , защото си нечетящ .

    17:41 28.03.2026

  • 74 стоян

    8 0 Отговор

    До коментар #46 от "А В КАЗАНЛЪК СЛИВЕН Н ЗАГОРА":

    До 46 ком - другар явно не знаеш че в града москва бад живеят по официални данни четири милиона мюслюмани - само в москва

    Коментиран от #97

    17:41 28.03.2026

  • 75 Владимир Путин, президент

    15 7 Отговор

    До коментар #38 от "От 10 години":

    "...Русия трупа злато..."

    Сигурен съм че когато руснака почне мре от глад и чука на българската врата за помощ, бг-копейките ще кажат че Русия е на здравословна диета, таварищи......

    Коментиран от #82

    17:41 28.03.2026

  • 76 Моджтаба

    11 2 Отговор
    Наградата за Путин,колко е?

    17:41 28.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия":

    Страна която си продава своето Злато , според тебе е страна на идиотите. Добре, а как да наречем страна, отказала два 2!!!, международник газопровода и атомна централа, и един петролопровод. Всиско това според ББ е " Печатница за пари".Я кажи?

    Коментиран от #119

    17:42 28.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Първанов

    13 1 Отговор
    Руската икономика в началото на 2026 г. се намира в състояние на тежка структурна трансформация, „прегряване“ и очаквана рецесия, въпреки официалните данни, които дълго време показваха растеж. Въпреки че Кремъл отрича публично, експерти и данни от държавни банки сочат, че страната вече е навлязла или е много близо до рецесия.


    Ето разбивка на реалното състояние:
    1. "Военна рецесия" (Стагфлация):
    Двускоростна икономика: Растежът, който се наблюдаваше до 2024-2025 г., беше изкуствено поддържан от масивни държавни разходи за отбранителната промишленост (оръжия и боеприпаси).
    Спад в гражданския сектор: Докато военната промишленост расте, гражданският сектор (производство на потребителски стоки, услуги) се свива поради липса на инвестиции, работна ръка и високи лихви.
    Очакван спад: Прогнозите за растежа на БВП са понижени драстично до едва 0,6% - 1,3% за 2025-2026 г., което при висока инфлация представлява реална стагнация или спад.


    2. Основни икономически проблеми (Симптоми):
    Исторически недостиг на работна ръка: Мобилизацията и масовата емиграция са лишили пазара от трудов ресурс.
    Висока инфлация и лихви: Централната банка поддържа изключително високи лихвени проценти (достигащи 21% и повече) в опит да овладее инфлацията, което "задушава" бизнеса и блокира гражданските инвестиции.
    Намаляващи приходи от енергоносители: Украинските удари по руски рафинерии и терминали, както и спадът в цените/експорта, намаляват ключовите приходи от петрол и

    Коментиран от #106

    17:43 28.03.2026

  • 81 Московийката закъсва!

    12 3 Отговор
    Съюзниците окапват един по един!
    Бюджетът на дефицит.
    Путлер вече изхарчи Сребърния фонд.
    Изхарчи излишъка, който беше натрупан от времето на Меркел и който трябваше да финансира окупацията на Украйна.
    Мъка, другари!

    Коментиран от #88

    17:44 28.03.2026

  • 82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 10 Отговор

    До коментар #75 от "Владимир Путин, президент":

    Правилно си се кръстил, на В. В. Путин, всеки път като коментиращ хората да му виждат името и да се радват.
    Благодаря че хората виждат името и длъжноста на ней великия човек на нашето време. А как во пишеш отдолу не е важно, хората знаят че си в коша
    Я кажи Кога е било Русия да иска помощ от България-?

    Коментиран от #110

    17:44 28.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Боровинков

    6 7 Отговор
    Русия си е самодостатъчна!

    Коментиран от #112

    17:45 28.03.2026

  • 85 Я пъ тоа

    5 5 Отговор

    До коментар #64 от "Питай Канадската":

    Канадците ни цакат по 40 милиона $$$ ГОДИШНО за концесията....
    Що ли никоя БЪЛГАРСКА фирма не желае да копа злато по чукарите на България.

    Коментиран от #96

    17:45 28.03.2026

  • 86 Източна ромелия

    4 11 Отговор
    А ние верните евроаФлантичета на кой си дадохме златото за без пари

    Коментиран от #90

    17:45 28.03.2026

  • 87 Това не е нелогична постъпка.

    4 8 Отговор
    На 5500 долара за тройунция всеки с малко мозък в главата трябва да продава.

    Коментиран от #128

    17:46 28.03.2026

  • 88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 10 Отговор

    До коментар #81 от "Московийката закъсва!":

    Кои окапаха бе, ахахахсъюзниците на Сащ- англефранкогерманците ли? Тръмпета е много недоволен, че не пратиха кораби в Ормуза

    17:46 28.03.2026

  • 89 Българин

    9 1 Отговор

    До коментар #48 от "Аспаруховата орда":

    Аз съм се тествал и съм грък и трак по произход и кръв, но българин по дух, а тарторът на ромския катун "Възраждане" му личи отдалече, че по кръв и дух и от Пакистан.

    Може би някой мой прадядо от армията на Александър си е довел прадядото на ромския тартор възрожденец от Индия да му чисти обора.

    Иначе българите не са ходили никога в земята на словените, която е била в украинските припятски блата.

    Коментиран от #172

    17:46 28.03.2026

  • 90 1878

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Източна ромелия":

    на Русия!

    17:47 28.03.2026

  • 91 Оня с парчето

    9 6 Отговор

    До коментар #47 от "Олга":

    Ако ти го намаам в дъртият руzки πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    17:47 28.03.2026

  • 92 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    9 1 Отговор
    И златото ли си шиткаите. Путин ша ви докара до просешка тояга.

    17:48 28.03.2026

  • 93 Продават злато

    9 2 Отговор
    да купуват петрол!

    17:48 28.03.2026

  • 94 Циганин ли си, българино? 🤔

    0 7 Отговор

    До коментар #54 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Българите, румънци е цигани всъщност.

    17:48 28.03.2026

  • 95 Фори

    2 9 Отговор
    Това количество което да продали Могат да изкопаят за няколко дена!

    17:49 28.03.2026

  • 96 Разобличителя

    7 1 Отговор

    До коментар #85 от "Я пъ тоа":

    Какви канадци бе? Това е руска офшорка прикрита зад канада. Целият им добив е из бившия СССР и изнасят в Африка да рафинират.
    Никой няма да даде лиценз на случайни канадци, ако не са бушон на КГБ|ДС.

    Коментиран от #103, #140

    17:49 28.03.2026

  • 97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 8 Отговор

    До коментар #74 от "стоян":

    Москва официално е 12млн, а не официално 15.
    Мусулманите няма 4 млн. А в България- колко са? А в Британия? А в Германия?

    Коментиран от #104

    17:49 28.03.2026

  • 98 Владимир Путин, президент

    12 1 Отговор
    "...Кога е било Русия да иска помощ от България-?..."

    988г Русия проси от България Кирилицата за да мине за цивилизована страна.

    1877г Русия идва в България да моли за помощ срещу могъщата Османска империя.

    1944г СССР идва в България за помощ срещу хитлеристка Германия

    😁😁😁

    Коментиран от #109

    17:50 28.03.2026

  • 99 Истината е, че Русия фалира и

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "А защо":

    е наложително да премине към строги икономии и развитие подобно на Северна Корея. Не знам как ще се приеме това от руснаците. Особено като се има предвид, че сигурно 1/3 искат да напуснат Русия за постоянно към Европа и САЩ, но имат забрана за визи. Тъжна картинка.

    17:50 28.03.2026

  • 100 Доктор Гълъбова

    1 7 Отговор
    Проведе се експериментално лечение на индивиди заразени с изключително тежката шизофреничка болест наречена русофобия, резултатите са отчайващи! Пациентите са в обичайното за тях неадекватно шизофренично състояние!

    Коментиран от #105

    17:51 28.03.2026

  • 101 Многоходовото

    6 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    17:51 28.03.2026

  • 102 Звездоброец

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Неукият човек вярва на какви ли не простотии .

    17:51 28.03.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Kажи честно

    6 1 Отговор

    До коментар #97 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Бащча ти е циганин а жена му момнголотатрка?Да?

    Коментиран от #113

    17:52 28.03.2026

  • 105 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 5 Отговор

    До коментар #100 от "Доктор Гълъбова":

    Твойта диплома ясно от къде е, от Юго -Западная, нали?

    17:53 28.03.2026

  • 106 Търновец

    5 3 Отговор

    До коментар #80 от "Първанов":

    Някои статистически данни за растеж на Руската икономика са с голяма въпросителна особено за 2024 и 2025 защото бюджета и дефицита се изчисляват през Руската рубла а нейния курс е изкуствено поддържан с продажби на злато и юани може би около 350 тона злато, а основния курс на централната банка остава твърде висок - въпреки това няма желаещи външни инвеститори да купуват рубли и дори един възрожденец тук в Търново инвестира в паунди. Засега според Руси живеещи във Виетнам с парите за седмични разходи в РФ във Виетнам се живее 3 седмици

    17:53 28.03.2026

  • 107 За какви резерви говориш ?

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "зИленски":

    Държавният резерв на Русия е на изчерпване, откъде мислиш, че си финансира производството на танкове и ракети, ами от Държавният резерв, който се топи като сняг през май :)))

    Коментиран от #178

    17:53 28.03.2026

  • 108 Путин в тих ужас

    9 1 Отговор
    17:54 28.03.2026

  • 109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 7 Отговор

    До коментар #98 от "Владимир Путин, президент":

    Хахахах, разбора ли че се оссссРа, хвхаха? Сам си знаеш, че само тока хабиш, хахахх

    Коментиран от #121

    17:54 28.03.2026

  • 110 Бега бе

    7 1 Отговор

    До коментар #82 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А руските вдовици и сирачета от войната кво казват за Пусьо?

    Коментиран от #116

    17:55 28.03.2026

  • 111 дядо дръмпир като вампир

    1 3 Отговор
    Даа ,и вие го казахте ......значи е вярно ,нали!Дай сега да видим колко злато царапиха просиянците от бг...От бабите в Драганово ,горно оряховско знам ,че са откраднали над 30тона от 1878 до 44г и след 44г още толкова и повече....Така казват ,а някой казват ,че чрез левчето са ни смъквали и кожата от гърба.....кой съм аз да противореча...та те повечето са възпитаници на свищовската школа по ииикономика и финанси!Ако по време на война продаваш ,златото си ,означава ,че след това сал един ...зад...ик ти остава за продан , путине...абе тоз путин и той ли свищовската школа или пуца по финанси на кгб е прееборил.......

    17:55 28.03.2026

  • 112 Град Козлодуй

    9 2 Отговор

    До коментар #84 от "Боровинков":

    Русия не може да съществува самостоятелно. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    17:56 28.03.2026

  • 113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 7 Отговор

    До коментар #104 от "Kажи честно":

    Не позна, не са, за разлика от твоите " Столиптнци".Що само българите ли имат право да пишат тук?

    17:56 28.03.2026

  • 114 Мишел

    4 8 Отговор
    Русия добива над 2000 тона злато годишно. Отделно, когато цената на златото бе много по ниска , обърна в Хонконг доларовите си активи в злато. Затова Русия е с рекорден златно- валутен резерв и може да си позволи продажби на част от него при високи цени. Да му мислят тези без златен резерв.Смееха се на Русия, че трупа злато, но не и когато цената му скочи петорно.

    17:56 28.03.2026

  • 115 Брачет,

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "онзи":

    Ти дари ли некоя рубла?! За СВО-то .. 🤫

    17:57 28.03.2026

  • 116 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 8 Отговор

    До коментар #110 от "Бега бе":

    Децата на загиналите в СВО, влизат в институтите без изпити. Така добре ли е?

    Коментиран от #118

    17:58 28.03.2026

  • 117 Хахахаха

    7 3 Отговор
    Значи за 25 години путлера успя да стигне до разпродаване на златния резерв. Какъв политик, какво чудо.

    Коментиран от #129

    17:59 28.03.2026

  • 118 И Путин

    5 1 Отговор

    До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    така е влезнал!Резултата виждаме!

    18:00 28.03.2026

  • 119 Не страната е идиот,

    5 2 Отговор

    До коментар #78 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    а този, който я управлява. Русия можеше да догони дори някои европейски държави, ако имаш нормални хора за управляващи. САЩ и Китай, няма как да ги достигне, но ако след Путин дойдат нормални президенти, след около 20 години, Русия има шанс да се доближи доста до нивото на Великобритания и Франция.

    Коментиран от #137, #146

    18:01 28.03.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Владимир Путин, президент

    8 1 Отговор

    До коментар #109 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Гледай кво таварищь ...
    Ако вие руснаците дойдете в България и се извините за откраднатите кокошки 1877г, за откраднатите 16т злато 1944г и за Кирил и Методи 2021г може пак да си станем таварищи, нали ? 😁

    Коментиран от #130

    18:02 28.03.2026

  • 122 Отива се

    6 1 Отговор
    към ,,Петрол за храна"!

    18:02 28.03.2026

  • 123 В Русия бият тревога, положението

    8 1 Отговор
    на икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    18:02 28.03.2026

  • 124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Това е епична глупост- "Злато на загуба", хахх

    18:03 28.03.2026

  • 125 Споко

    1 0 Отговор
    Путин е ДИН от 1999 !

    18:03 28.03.2026

  • 126 Тях не ги мисли, те са богати

    7 1 Отговор

    До коментар #57 от "Президента ном.1":

    Икономиката на САЩ е най-голямата икономика в света. На светлинни години е от руската, затова сравнението ти е крайно неуместно и показва слаби познания по темата.

    18:05 28.03.2026

  • 127 Китаец

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Следва Сибир":

    Моля моля, не се продават чужди земи!!!

    18:05 28.03.2026

  • 128 Пазара на златото се ръководи самоот 666

    4 4 Отговор

    До коментар #87 от "Това не е нелогична постъпка.":

    Сделкитеса на 4320$ 300000тройунции и 4500$ за 200000тройунции и не са купени от китай.Просия по рождение няма добри стопани и обора в момента и много западнал...много вероятно е да им избяга стадото....

    18:06 28.03.2026

  • 129 мармот

    5 1 Отговор

    До коментар #117 от "Хахахаха":

    аз пък не разбирам как може един и същи човек да е на власт 25 г. ми не е нормално

    Коментиран от #132, #134

    18:06 28.03.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Федося

    3 0 Отговор
    Заменям алтъни за яйца!

    18:07 28.03.2026

  • 132 Хахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #129 от "мармот":

    В страната на иДиотите е нормално.

    18:08 28.03.2026

  • 133 Ха ХаХа

    1 6 Отговор
    Има..продава.
    Ние какво ще продадем?

    18:08 28.03.2026

  • 134 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 5 Отговор

    До коментар #129 от "мармот":

    Ами не е, 25 . 8 по предната конституция и по измененната сега е трети срок. Меркел колко беше? А ББ?

    18:09 28.03.2026

  • 135 Путин

    5 0 Отговор
    да изтръска и джибовете!

    18:10 28.03.2026

  • 136 Между другото приходите

    7 0 Отговор

    До коментар #58 от "Путлер продава злато,":

    от нефт и газ са крайно недостатъчни за да покрият огромните загуби на Русия. Без работеща икономика, Русия ще продължи да потъва, ресурсите не могат да променят това.

    Коментиран от #164

    18:10 28.03.2026

  • 137 Хахахаха

    9 0 Отговор

    До коментар #119 от "Не страната е идиот,":

    То ясно, че този който я управлява е иДиот, ама и тези които го оставят да я управлява са същите.

    Коментиран от #141

    18:10 28.03.2026

  • 138 нннн

    2 5 Отговор
    40 милиарда на година? САЩ правят такъв дефицит за месец ..

    Коментиран от #152

    18:10 28.03.2026

  • 139 Маша

    7 1 Отговор
    Кърпя чорапите на Серго,Вова и Митя!

    18:10 28.03.2026

  • 140 Сложих ти +

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Разобличителя":

    Евала на руснаците.

    18:11 28.03.2026

  • 141 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #137 от "Хахахаха":

    Ами виж ком 78

    Коментиран от #144, #151

    18:12 28.03.2026

  • 142 Хахахаха

    6 1 Отговор
    Учебник по руска история през 2050 година!
    Въпрос - При кой управляващ русия е преживяла най-голямата финансова криза?
    Отговор - При управлението на Зеленски!

    18:13 28.03.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Хахахаха

    7 1 Отговор

    До коментар #141 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това не оправдава факта, че путлера и рашите не са иДиоти!

    Коментиран от #148

    18:15 28.03.2026

  • 145 Жбръц

    1 4 Отговор
    300 млрд $ към днешната цена на борсата за физическо злато,се равнява на 4440 метрични тона.Имате ли представа,какво представлява ,спрямо златните резерви на - най мощните държави? Това е над половината( поне по техни данни) на САЩ.И много над декларираните от РФ златни резерви. Аз поне не попадам на подобна информация, включително от руски медии.Подобна информация,ще бъде обявена веднага по централните им медии.Тя не е от " закрит тип ,защото не може да се скрие.

    18:17 28.03.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Инна

    3 6 Отговор
    Русия ще преживее 2026 г. без никакви сътресения и ще може „комфортно да планира“ бюджета си за 2027 г.

    Руският URALS се продава на Индия, не с отстъпка от BRENT, както беше доскоро, а с допълнителна премия.

    Рязкото покачване на световните цени на петрола, свързано с израелската и американската операция в Иран, може да накара руското правителство да отложи плановете за преразглеждане на бюджетното правило относно промените в базовата цена. Ройтерс съобщава това, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите.

    Според тях неочакваното увеличение на приходите от петрол и газ временно е облекчило натиска върху Министерството на финансите. Изчисленията на агенцията показват, че през април приходите ще се увеличат със 70 процента в сравнение с март, до 900 милиарда рубли, най-високата стойност от октомври миналата година.

    Коментиран от #161

    18:19 28.03.2026

  • 150 Те душите

    7 2 Отговор
    си продадоха, златото им е без значение

    18:20 28.03.2026

  • 151 Владимир Путин, президент

    8 1 Отговор

    До коментар #141 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...Да цoцaте Русия?..."

    Упсс...
    Минаха 30г откато Русия се отказа от буферната зона България и Източна Европа, която струваше жълти кoпейки, а сега "нецoцана" Русия абсолютно безплатно къpми Индия и Китай, а НАТО е по всички граници, таварищь Цoцaте. Сега по-xopoшo ли е, а ?
    Да се не бяхте стискали за жълти кoпeйки, сега да ви е мирен yлyca мaнгoлски 😁☝️

    18:20 28.03.2026

  • 152 Сащ са прекалено мощна държава,

    8 2 Отговор

    До коментар #138 от "нннн":

    за да я сравняваш с Русия. БВП на САЩ на година е 30 ТРИЛИОНА $. Това е като да сравняваш слон с мравка :)
    40 милиарда за САЩ са джобни, не за 1 ден дори, а за 2 часа, образно казано, разбира се :)

    Коментиран от #174

    18:22 28.03.2026

  • 153 хаха 🤣

    7 3 Отговор
    Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣 🤣 🤣

    18:23 28.03.2026

  • 154 Стайков

    2 5 Отговор
    Завиждай!
    Ти нямаш такъв шанс😉

    18:23 28.03.2026

  • 155 Стайков

    2 7 Отговор
    Завиждаш?
    Русия добива и продава!

    Коментиран от #159

    18:24 28.03.2026

  • 156 Хахахаха

    7 2 Отговор
    И още един.

    Русначе пита баща си.
    -Папа, защо германците живеят добре, а ние не?
    -Това е, защото ние сме ги победили втората световна война, за това. Сега украинците като ни победят и ние ще живеем добре! - отговорил бащата.

    18:25 28.03.2026

  • 157 Чета

    2 6 Отговор
    Коментарите , и се чудя как България падна до това ниво , да има толкова прости хора . Защо руснаците продавали злато , имат много , висока цена ….

    Коментиран от #162

    18:25 28.03.2026

  • 158 един

    5 1 Отговор
    От крадене хаир никой не е видял!

    18:25 28.03.2026

  • 159 Владимир Путин, президент

    7 1 Отговор

    До коментар #155 от "Стайков":

    "...завиждаш ?..."

    Ми не.
    Само ти праскам минуси, таварищь ..☝️😄

    18:26 28.03.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 В Русия има финансов колапс, а не

    10 2 Отговор

    До коментар #149 от "Инна":

    сътресение. Приходите от нефт и газ са крайно недостатъчни за да покрият огромните загуби на Русия. Без работеща икономика, Русия ще продължи да потъва, ресурсите не могат да променят това.

    18:29 28.03.2026

  • 162 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #157 от "Чета":

    Забрави и най-важното - Трябват им пари!

    18:29 28.03.2026

  • 163 Ха ха ха

    6 1 Отговор
    Вичко е по план...... Киев за три дня....

    18:33 28.03.2026

  • 164 дядо дръмпир инфо

    1 2 Отговор

    До коментар #136 от "Между другото приходите":

    В момента ако се изпълнят договорките на просия с индия ,виетнам и там други страни около тях......просия ще направи грубо за месец около 1000милиарда$......Аз се истински изненадах ,като видях какво произвеждат дневно като бензин и дизел това нефтохимче дето им удариха преди дни край ленинград......тя прави и сега по 100милиона барела само бензин......ако могат за месец да си изпълнят поръчките само индия търси 600милиона барела....за април.....просия ще има глътка въздух за още някой месец!

    18:35 28.03.2026

  • 165 Борса

    1 2 Отговор
    Да,бе,да.Ще има колосални последици ама за куповачите Сега тр.унция =4494$.А след няколко месеца ще падне до критичните 2000-2200$.Русия продаваше и когато тр.унция беше равна на 5100$.Сега най-много се печели от нефт.Но и той ще слезе под 60$ след около 3-4 месеца.

    Коментиран от #170

    18:36 28.03.2026

  • 166 Русуфил дeбил

    4 2 Отговор
    А пък аз бyдаласeрсемин, мислех че санкциите стимулират икономиката на Русия! Так сказали от Кремъл, а язе им вервам без резерви!

    18:41 28.03.2026

  • 167 Отреазвяващ

    0 1 Отговор
    Аз не можах да си купя,не защото нямам пари.Просто не се предлага.

    18:45 28.03.2026

  • 168 Мунчо

    3 1 Отговор
    Накрай жъ останат без кубетата на Кремъл, и тях жа продадат!…

    18:47 28.03.2026

  • 169 Хахахахаха

    0 1 Отговор
    Обаче забелязвам всякакви нечувани медии пишат за Русия, ако някой ми каже че са чували за тази медия или сайт, то утре и аз мога да си направя медия и да си пиша всякакви неща, от сорта Киев изпрати киевчанки на улицата да вадят пари по древния начин заради безпаричие

    18:48 28.03.2026

  • 170 Борса

    0 1 Отговор

    До коментар #165 от "Борса":

    Ако по-горе написаното се случи,ще"загине"не Иран а Световната икономика.И ще се започнат революции от запад към исток.Така ще се окаже че вече има нов Световен ред,че Тръмп е бил най-слабия Президент в 250-ет годишната история на САЩ.А за Израел няма гаранция,че ще съществува вечно,дори и да употреби ядрено оръжие.Всъщност това ще улесни изчезването му.Дано го осъзнаят навреме и да се надяваме,че няма да се случи.

    18:49 28.03.2026

  • 171 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "А защо":

    не можеш да пишеш грамотно!

    18:49 28.03.2026

  • 172 Хи хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Българин":

    Тоа сЪ бил тествал ???!
    тествал сЪ е за бременност и резултата е положителен......
    няма пари а си купи комат хляб, ама сЪ тествал

    18:50 28.03.2026

  • 173 Oня с коня

    3 0 Отговор
    Русофилите високопарно и с гордост заявяваха че Руската икономика е ном.1 в Европа и Рублата е най-стабилната Валута,а То се оказва че Руснака е докаран до просешка Тояга и си разпродава Партакешите:)

    18:52 28.03.2026

  • 174 нннн

    0 1 Отговор

    До коментар #152 от "Сащ са прекалено мощна държава,":

    Толкова са мощни САЩ, че имат външен дълг към 40 трилиона долара стотина пъти по- голям от руския.

    Коментиран от #177

    18:53 28.03.2026

  • 175 Реалист

    3 0 Отговор
    Скоро няма да имат и мъже които да им работят заради специалната военна операцийка 😩

    18:56 28.03.2026

  • 176 Честито

    1 0 Отговор
    на нашите копейки,които ще умрат от глад!

    19:00 28.03.2026

  • 177 Трябва да ви кажа, че се намирате в

    1 0 Отговор

    До коментар #174 от "нннн":

    много голяма заблуда. Има значение БВП а не дълга. А САЩ имат огромен БВП, почти 30Т $. Ако един богат човек получава на месец 50 000 евро и има вноска по кредит 1000 евро, той става все по-богат, въпреки че има дълг. И един друг човек, който получава 2000 евро на месец, но няма дълг. Кой е по-добре от двамата ? Така мисля, че стана по-разбираемо и ясно.

    19:00 28.03.2026

  • 178 430 милиарда в злато има

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "За какви резерви говориш ?":

    в резерва.
    Сняг има само в носа на зИленски

    19:00 28.03.2026

  • 179 БЪЛГАРИН

    1 0 Отговор
    От мен за Расия давам 1 цент.Руските девачки трябва да оцелеят и след Путин

    19:02 28.03.2026

  • 180 Васил

    0 0 Отговор
    Кочината потъва искат нови територии за пари за тях нема.

    19:02 28.03.2026

