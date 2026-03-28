За първи път от 25 години! Русия продава златните си резерви заради рекорден бюджетен дефицит

Русия е продала най-голямото количество от златните си резерви за почти четвърт век в опит да попълни бюджета си на фона на рекордни военни разходи. От 2022 до 2025 г. бюджетният дефицит на Руската федерация надхвърли 15 трилиона рубли, което се равнява на приблизително 150 милиарда долара. От началото на 2026 г. финансовото положение в Русия продължава да се влошава: само през януари и февруари бюджетният дефицит остава критичен. Това съобщи днес News IO, цитирана от Фокус.



Златото като спасителен пояс за руския бюджет



Предвид острия недостиг на средства, руското правителство е принудено да започне да продава златните си резерви за първи път от 25 години. Този ход изглежда е опит за ограничаване на по-нататъшния икономически спад и компенсиране на бюджетния дефицит, който достигна рекордни нива през последните години. Продажбите на злато от централната банка преди се смятаха за последна мярка в Русия в случай на екстремни финансови сътресения, но настоящата ситуация принуди да се прибегне към тях още в началото на 2026 г.



Последици за руската икономика



Разпродажбата на златни резерви може временно да помогне за покриване на бюджетните разходи, но също така показва значително отслабване на финансовата стабилност на Русия. Експертите подчертават, че разпродажбата на злато може да има дългосрочни негативни последици за икономиката на страната, по-специално за доверието на инвеститорите и международния ѝ рейтинг.



''През периода 2022-2025 г. бюджетният дефицит на Руската федерация възлиза на над 15 трилиона рубли (приблизително 150 милиарда долара), а само през първите два месеца на 2026 г...''



Финансови анализатори отбелязват, че по-нататъшното намаляване на златните резерви може да направи Русия още по-уязвима към външни икономически сътресения и да усложни способността ѝ да преодолява бъдещи кризи.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.5 Оценка 2.5 от 37 гласа.