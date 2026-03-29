65-годишен военен Boeing KC-135R Stratotanker, излетял от Румъния, се завърна в Букурещ след авария над Гърция

65-годишен военен Boeing KC-135R Stratotanker, излетял от Румъния, се завърна в Букурещ след авария над Гърция

29 Март, 2026 06:51, обновена 29 Март, 2026 07:02

29 Март, 2026 06:51, обновена 29 Март, 2026 07:02 2 480 29

Информацията, че самолетът е изпратил сигнал за бедствие, се потвърждава и от онлайн глобалните системи за наблюдение на въздушното движение

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски транспортен самолет за зареждане с гориво, излетял от Букурещ, се връща обратно поради възможна аварийна ситуация на борда, съобщи източник от контрола на въздушното движение пред ТАСС.

„Boeing KC-135R Stratotanker, принадлежащ на ВВС на САЩ, излетя от летище Букурещ преди около час. Докато беше в гръцкото въздушно пространство, той направи рязък завой и се върна, предавайки възможен авариен сигнал“, каза източникът пред агенцията. Той не уточни точната причина за евентуалната аварийна ситуация на борда, нито накъде се е насочил самолетът, но отбеляза, че сега е близо до Букурещ.

Според източника самолетът е извършил първия си полет преди приблизително 65 години.

Информацията, че американският Boeing KC-135R Stratotanker е изпратил сигнал за бедствие, се потвърждава и от онлайн глобалните системи за наблюдение на въздушното движение. Те са записали екипажа да излъчва код „7700“, което показва аварийна ситуация на борда.

Вечерта на 27 март транспортен самолет на ВВС на САЩ извърши аварийно кацане в Турция, след като излетя от летище на гръцкия остров Кос. Източник от контрола на въздушното движение заяви, че самолетът е на приблизително 20 години.

Boeing KC-135R Stratotanker е основният самолет-цистерна на Военновъздушните сили на САЩ, предназначен за дозареждане на други летателни апарати във въздуха.

Вариантът KC-135R е най-модерната версия на платформата, резултат от мащабна програма за обновяване.

Оборудван е с четири двигателя CFM56 (F108), които са по-мощни, икономични и тихи от оригиналните турбореактивни двигатели.

Модернизацията позволява пренасянето на до 50% повече гориво и намалява разхода на гориво с около 25% спрямо по-старите модели.

Използва основно твърда връзка (boom), но може да бъде оборудван и с гъвкави системи за зареждане на съюзнически самолети.

Самолетите KC-135R са активно ангажирани в мащабни операции в Близкия изток. На 28 февруари 2026 г. над 30 танкера KC-135 и KC-46 бяха разгърнати в подкрепа на съвместни удари на САЩ и Израел.

На 12 март 2026 г. самолет KC-135 се разби в Западен Ирак след инцидент по време на дозареждане, при което загинаха всички шестима души на борда.

Съобщава се, че няколко самолета от този тип са пострадали при ирански ракетни удари срещу военни бази в региона през март 2026 г..

Въпреки възрастта си (някои машини са в експлоатация от края на 50-те години), KC-135R остава гръбнакът на американската стратегическа авиация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

