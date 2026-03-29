"65-годишен военен Boeing KC-135R Stratotanker, излетял от Румъния, се завърна в Букурещ след авария над Гърция"

Американски транспортен самолет за зареждане с гориво, излетял от Букурещ, се връща обратно поради възможна аварийна ситуация на борда, съобщи източник от контрола на въздушното движение пред ТАСС.
„Boeing KC-135R Stratotanker, принадлежащ на ВВС на САЩ, излетя от летище Букурещ преди около час. Докато беше в гръцкото въздушно пространство, той направи рязък завой и се върна, предавайки възможен авариен сигнал“, каза източникът пред агенцията. Той не уточни точната причина за евентуалната аварийна ситуация на борда, нито накъде се е насочил самолетът, но отбеляза, че сега е близо до Букурещ.
Според източника самолетът е извършил първия си полет преди приблизително 65 години.
Информацията, че американският Boeing KC-135R Stratotanker е изпратил сигнал за бедствие, се потвърждава и от онлайн глобалните системи за наблюдение на въздушното движение. Те са записали екипажа да излъчва код „7700“, което показва аварийна ситуация на борда.
Вечерта на 27 март транспортен самолет на ВВС на САЩ извърши аварийно кацане в Турция, след като излетя от летище на гръцкия остров Кос. Източник от контрола на въздушното движение заяви, че самолетът е на приблизително 20 години.
Boeing KC-135R Stratotanker е основният самолет-цистерна на Военновъздушните сили на САЩ, предназначен за дозареждане на други летателни апарати във въздуха.
Вариантът KC-135R е най-модерната версия на платформата, резултат от мащабна програма за обновяване.
Оборудван е с четири двигателя CFM56 (F108), които са по-мощни, икономични и тихи от оригиналните турбореактивни двигатели.
Модернизацията позволява пренасянето на до 50% повече гориво и намалява разхода на гориво с около 25% спрямо по-старите модели.
Използва основно твърда връзка (boom), но може да бъде оборудван и с гъвкави системи за зареждане на съюзнически самолети.
Самолетите KC-135R са активно ангажирани в мащабни операции в Близкия изток. На 28 февруари 2026 г. над 30 танкера KC-135 и KC-46 бяха разгърнати в подкрепа на съвместни удари на САЩ и Израел.
На 12 март 2026 г. самолет KC-135 се разби в Западен Ирак след инцидент по време на дозареждане, при което загинаха всички шестима души на борда.
Съобщава се, че няколко самолета от този тип са пострадали при ирански ракетни удари срещу военни бази в региона през март 2026 г..
Въпреки възрастта си (някои машини са в експлоатация от края на 50-те години), KC-135R остава гръбнакът на американската стратегическа авиация.
2 В тая
Най-лошото е замърсяването, при мене в западна България земята още е отровена от бомбите в Сърбия а колко време мина. Давайте атомните бомби и да съсипем тая планета както си трябва и това е, след ядрената зима нова цивилизация.
07:11 29.03.2026
8 Отстрани
Някой вчера се съмняваше че било истина.
Но по-важното е ча май не е бил само един. Твърди се , че и други два паркирани до него също са тежко пострадали и нищо чудно, съдейки по това как изглежда първия - половината фюзелаж го няма.
Най-малко 300+400 милиона долара на боклука!
Коментиран от #16
07:39 29.03.2026
13 Днес е годишнина от
Днес, всички пред посолството на янките. Протест срещу самолетите на софийското летище и базите им в страната.
Да съкратим паметника на летуите пред посолството!
Не спете!
В реална опасност сме!
07:53 29.03.2026
16 Майор Мишев
До коментар #8 от "Отстрани":Иранците свалиха преди два дни друг Ауакс на 150 мили в морето,събрали са останките от радара и апаратурата .Така се прави ,а не като руснаците с Ауаксите над Черно Море се правят ,че не ги забелязват .
08:26 29.03.2026
19 Дай им банани
До коментар #15 от "Ха, нали тези боклуци са само за учения,":Приматите подскачат за банани.
08:51 29.03.2026
21 Нека всичките
До коментар #14 от "ДНЕС":От клуба на епщайните да си отидат в "обитованата " земя и там да си прокарват "прогресивните идеи"! Достатъчно съсипаха България.... Ясно е, че те не работят за нас и никога не са.
08:55 29.03.2026
23 Аятолах в хамак
До коментар #20 от "Нема ядове":Нима сравняваш велика Кравария с блатната империя?
Коментиран от #27
09:52 29.03.2026
29 Гост
Абе не знаете ли, че понякога на 65 годишните им става "лошо"...
А тоя екипаж не разбра ли, че в кабините не се пуши, щото "гърми" климатика...
😄 🚬 😅
10:54 29.03.2026