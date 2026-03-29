Джей Ди Ванс: Войната ще продължи още малко, за да бъде неутрализиран Иран за много дълго време

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон ще продължи войната в Иран "още малко", като целта е да "неутрализира" Ислямската република за "много, много дълго време", писа Times of Israel.

Запитан в подкаста "Benny Show" за покачването на цените на бензина поради войната, Джей Ди Ванс казва, че САЩ са "осъществили по-голямата част от военните си проекти" и твърди, че дори може да се каже, че целите всъщност вече са постигнати.

"Президентът ще продължи с това още малко, за да гарантира, че след като си тръгнем, няма да се налага да правим това отново за много, много дълго време", казва Джей Ди Ванс.

Това е рядко признание, че военните постижения на САЩ няма да бъдат постоянни.

"Тази страна ни заплашва по всички тези начини. Те все още се опитват да създадат ядрено оръжие. Трябва да ги неутрализираме за много, много дълго време и това е целта", добави американският вицепрезидент.

Джей Ди Ванс призна за покачването на цените на бензина, но го нарече "много временна реакция на това, което в крайна сметка ще бъде краткосрочен конфликт".

"Не ни интересува да останем в Иран година или две. Ние си вършим работата. Скоро ще си тръгнем оттам и цените на бензина ще паднат отново", посочи Джей Ди Ванс.