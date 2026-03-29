Джей Ди Ванс: Войната ще продължи още малко, за да бъде неутрализиран Иран за много дълго време

Джей Ди Ванс: Войната ще продължи още малко, за да бъде неутрализиран Иран за много дълго време

29 Март, 2026 11:54 3 268 126

САЩ са осъществили по-голямата част от военните си проекти и дори може да се каже, че целите всъщност вече са постигнати

Джей Ди Ванс: Войната ще продължи още малко, за да бъде неутрализиран Иран за много дълго време - 1
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон ще продължи войната в Иран "още малко", като целта е да "неутрализира" Ислямската република за "много, много дълго време", писа Times of Israel.

Запитан в подкаста "Benny Show" за покачването на цените на бензина поради войната, Джей Ди Ванс казва, че САЩ са "осъществили по-голямата част от военните си проекти" и твърди, че дори може да се каже, че целите всъщност вече са постигнати.

"Президентът ще продължи с това още малко, за да гарантира, че след като си тръгнем, няма да се налага да правим това отново за много, много дълго време", казва Джей Ди Ванс.

Това е рядко признание, че военните постижения на САЩ няма да бъдат постоянни.

"Тази страна ни заплашва по всички тези начини. Те все още се опитват да създадат ядрено оръжие. Трябва да ги неутрализираме за много, много дълго време и това е целта", добави американският вицепрезидент.

Джей Ди Ванс призна за покачването на цените на бензина, но го нарече "много временна реакция на това, което в крайна сметка ще бъде краткосрочен конфликт".

"Не ни интересува да останем в Иран година или две. Ние си вършим работата. Скоро ще си тръгнем оттам и цените на бензина ще паднат отново", посочи Джей Ди Ванс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дони съчмата

    98 4 Отговор
    аз съм психопат

    Коментиран от #19

    11:56 29.03.2026

  • 2 Дж Д. Ванс сигурно си мисли

    112 3 Отговор
    "Къде се фанах с тоя малоумник !"

    Коментиран от #82

    11:56 29.03.2026

  • 3 Техеран за 3 дни

    35 11 Отговор
    Киев също

    Коментиран от #112

    11:57 29.03.2026

  • 4 Свободен

    84 3 Отговор
    Виетнам 2.0

    11:57 29.03.2026

  • 5 Блатен Асечки

    58 2 Отговор
    Той и негъра дето плющи жена му циганката така мисли

    11:58 29.03.2026

  • 6 Конфети "Земя-въздух-земя "

    37 4 Отговор
    Мда...до следващият път.

    11:58 29.03.2026

  • 7 Левски

    97 2 Отговор
    Колко малко, колкото в Корея, Виетнам, Афганистан и др.

    11:58 29.03.2026

  • 8 А50

    78 4 Отговор
    Или пък не. Май Иран нулира МАГА. След провала който се очертава на Сащ , ще бъдат регионална сила и то ако случат на продажни управляващи

    Коментиран от #47

    11:59 29.03.2026

  • 9 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    49 4 Отговор
    Този,обаче,рибириш ли...100% си слага ...очна линия

    11:59 29.03.2026

  • 10 ТРЪМПи ЛАЖЕ, ДЖЕЙ МАЖЕ

    69 4 Отговор
    ДО ТУК СТЕ ДО НИКАДЕ

    12:00 29.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Биби

    21 14 Отговор
    Войната ще продължи Колкото е необходимо.

    12:01 29.03.2026

  • 13 Мухахаха

    72 3 Отговор
    Бай Дончо нема карти нема и ракети нема и победа 😂

    12:01 29.03.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    9 47 Отговор
    2022г казах абсолютно същото, а днес гори Уст-Луга таварищи !!! Така гори, та чак от Космоса се види ☝️

    Коментиран от #120

    12:02 29.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 За протоколчето,нещо само....

    81 2 Отговор
    Ядрените оръжия са опасни,ясно е,но не искат Иран да има ядрени оръжия.Тогава...защо всички ядрени държави не се откажат от своите?

    Коментиран от #28

    12:03 29.03.2026

  • 17 китайски балон

    60 3 Отговор
    "Проливът на Тръмп" работи ли? 😅

    Коментиран от #60, #67

    12:04 29.03.2026

  • 18 Механик

    74 9 Отговор
    То предния път заявихте, че Иран сте го върнали в първи клас, ядрената му програма сте я довършили окончателно, няма и след няколко месеца отново тръгнахте на кръстоносен поход?! Що така? Излъгахте ли тогава или излъгахте сега когато казахте, че Иран е бил на седмица от създаване на ядрено оръжие и за това трябва да го нападнете?

    Коментиран от #22, #30

    12:05 29.03.2026

  • 19 Пусьо късият

    5 34 Отговор

    До коментар #1 от "дони съчмата":

    Аз съм по-голям психопат!

    12:05 29.03.2026

  • 20 Пич

    57 4 Отговор
    Превод:
    - Колкото да се направим на мъже, и почваме да бегаме, бате...

    12:05 29.03.2026

  • 21 Бойлер

    47 5 Отговор
    Опаааа. Декларират победата скоро.
    Хващайте се колесниците

    12:06 29.03.2026

  • 22 Герасимов

    8 31 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Превзехме Купянск!

    12:06 29.03.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    11 36 Отговор
    Като нема хляб, има зрелища !!!
    Русия е готова да организира Олимпиада 2028г !!!
    Поканени са Корея, Индия, Китай и всички пара-русофили от Болгария ☝️ Кирило Буданов вероятно също ще присъства инкогнито 😄

    Коментиран от #52

    12:07 29.03.2026

  • 24 Анонимен

    5 19 Отговор
    Смажете ги!!!!

    12:07 29.03.2026

  • 25 Това тук е

    26 2 Отговор
    Свободно съчинение,ето какво найстина казва Ванс за войната с Иран.
    Клипа с интервюто може да бъде свалено в Ю Туб...

    12:07 29.03.2026

  • 26 САЩ продължават да пазят

    9 56 Отговор
    иранските петролни терминали и мощности, дори разрешават на Иран да изнася петрол и газ.

    Но ако така продължава , ще пуснат тежките бомбардировачи и иранската инфраструктура ще бъде унищожена. Иран ще бъде върнат в 18 век.
    Язовири, електроцентрали, гари, пътища, мостове- всичко ще замине.

    Войната ще се удължи с незнайно колко.

    Израел ще унищожи Хисбула в Ливан, Сирия и Ирак.
    ГАЗА вече е унищожена . Хамас го няма.

    Коментиран от #31, #66, #80

    12:07 29.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 китайски балон

    61 6 Отговор

    До коментар #16 от "За протоколчето,нещо само....":

    Единствената нация използвала ядрени оръжия срещу хора и то два пъти е САЩ!
    Дали БайДончо не обмисля и трети път?
    Така че откъде всъщност е най-голямата ядрена заплаха?

    Коментиран от #34, #86, #110

    12:07 29.03.2026

  • 29 Ди Джей Ванс

    18 35 Отговор
    Поздравява собствениците на дискотеката на остров Харг с песента Радка Пиратка в изпълнение на 5-ти американски флот.

    Коментиран от #126

    12:08 29.03.2026

  • 30 Ганчев

    25 7 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Иран не може да направи ЯО..Даже Русия и Китай няма да го позволят.
    Проблема са балистичните и хиперзвуковите ракети.

    12:11 29.03.2026

  • 31 29032026

    26 4 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ продължават да пазят":

    Да прав сте те тази двойка освен да краде а когато това не може да рушат друго не могат.

    12:11 29.03.2026

  • 32 Хаха

    47 5 Отговор
    Ислямската република наистина е неутрализирана, но има един нюанс!
    Властта в Иран поеха военните и взеха че "изгърмяха" климатиците на всички краварски бази в Близкия изток, самолетите им падат като круши, Израел е акакуван от 3 страни, за Тел Авив има песен "бум, бум...", вчера 3300 демонстрации в Кравария....

    12:11 29.03.2026

  • 33 Тези

    46 4 Отговор
    и предшния път така се фраскаха, че са им унищожили ядрената програма. Та сега пак щели да я унищожават. Оклепаха се до плешките и търсят начин да се измъкнат от позора. Влязат ли по земя, много американсщи войници ще останат завинаги там, като бъдат не просто избити, но и задължително религиозно заклани.

    12:11 29.03.2026

  • 34 От Израел бе

    5 11 Отговор

    До коментар #28 от "китайски балон":

    Чаршаф.

    12:12 29.03.2026

  • 35 стоян георгиев

    46 5 Отговор
    Нещо да кажете за огромните многомилионни протести срещу войната и политиката на Тръмп заляли градовете на САЩ вчера в събота .
    Дори и БНТ във вечерните си новини снощи се престрашиха и показаха какво се случва в щатите.
    Милиони американци с флагове на САЩ,Иран и Палестина .

    Коментиран от #43

    12:14 29.03.2026

  • 36 ами

    22 3 Отговор
    ха ха ха - мечтай си за още малко война, това не е концерт по желание, в украина като подпалиха война 5 та година не могат да я спрат

    Коментиран от #40

    12:15 29.03.2026

  • 37 Копейка с чалма и гумени ботуши

    10 23 Отговор
    Ние всички копейки подкрепяме чалмите, хусите, Хамасци, хизбуласци, ислямистки, терористи и руски фашисти... но не ни плащат, криза било, незнам си кво.... ай си..... к
    ........................ ти................. р..
    .... ве.... 😡

    12:16 29.03.2026

  • 38 койдазнай

    6 12 Отговор
    Както каза Путин, благодарение на Тръмп избегнахме световната война!

    12:16 29.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Един нюанс

    6 22 Отговор

    До коментар #36 от "ами":

    Иранците са бойци за разлика от ватенките.

    12:17 29.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Герги

    11 3 Отговор
    ...ще малко.....около година..

    Коментиран от #55

    12:19 29.03.2026

  • 43 Хаха

    42 3 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    В 3300 населени места е имало протести срещу Епщайнеца и то само в Кравария! Колко милиона протестиращи, отделен въпрос!
    Срамежливо споменато за около 20 секунди в края на новините по БНТ....

    12:19 29.03.2026

  • 44 ЕВРЕИТЕ НАБУТАХА КРАВИТЕ ЯКО

    39 3 Отговор
    В лай..ата.

    12:19 29.03.2026

  • 45 Аре бегай

    11 3 Отговор
    Бла бла бла ха ха ха ха.

    12:19 29.03.2026

  • 46 Неутрален

    7 12 Отговор
    Чудя се още защо Биби не ги е остъклил.

    12:19 29.03.2026

  • 47 Така де

    8 14 Отговор

    До коментар #8 от "А50":

    Другари, защо велика Русия не помага на братския им Иран?

    Коментиран от #57, #69, #87

    12:20 29.03.2026

  • 48 Вече мъдрост няма

    29 3 Отговор
    Краварите продължават да говорят все едно от тях зависи, кога ще спре тази война. Ми не зависи от тях вече. Зависи единствено Иран и Израел кога ще се разберат, а те просто не искат. Надъхани са да се бият до изтребление. Мъдростта и задължението на "великите сили" в момента, е да се намесят и да спрат изтреблението. Вместо това те заемат страна и даже в случая на Обора са съучастници от първия ден

    12:20 29.03.2026

  • 49 един друг

    10 12 Отговор
    Малко, малко, колко малко? И Путин още кара 3-дневната си СВО за 5-та година.

    12:20 29.03.2026

  • 50 Куин

    0 5 Отговор
    Поздрав с песента ,,Ибрахим" !

    12:20 29.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Мария Антоанета

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    ,, Като няма хляб, яжте пасти!!!” и следва 14- ти Юли 1789г. Това е трета поредна криза от 2020г. насам.Да видим сега какво ще последва предвид Третият закон на Нютон…

    12:21 29.03.2026

  • 53 Мишел

    20 5 Отговор
    През 1946г е последната победа на САЩ във война, като участници в антихитлеристката коалиция. В Иран те само ще продължат тази традиция . Това са им възможностите .

    Коментиран от #59, #64

    12:21 29.03.2026

  • 54 Я пък тоя

    31 2 Отговор
    Джей Ди Ванс : войната ще продължи още малко, преди да избягаме с подвити опашки.

    12:21 29.03.2026

  • 55 По точно

    7 17 Отговор

    До коментар #42 от "Герги":

    Тридневната операция на Русия в Украйна продължава вече пет години. Да му мислят САЩ!

    12:22 29.03.2026

  • 56 Спите ли?

    38 2 Отговор
    Над 7 милиона американци са на улицата днес. Протестират заради безумната война на Тръмп, искат незабавно спиране и импийчмънт за президента. Нета гъмжи от видеа само тука мълчат.

    Коментиран от #70

    12:23 29.03.2026

  • 57 Я пък тоя

    8 3 Отговор

    До коментар #47 от "Така де":

    Помага и то много, обачи ти от къде да знаеш това!

    12:23 29.03.2026

  • 58 койдазнай

    7 8 Отговор

    До коментар #39 от "шорошко еврейче-гейче ,":

    Първо, тая война е срещу Сорос, който се официален враг на Израел и Тръмп. Второ, тая песен срещу евреите и ционизма, много пъти се е пяла, и всеки знае, че винаги с голям рев завършва.
    Ама койнезнай, повтаря!

    12:24 29.03.2026

  • 59 И да се знае!

    4 22 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    ВСВ я печелят САЩ,Великобритания и лендлиза.От Сталин-пушечното месо.

    12:25 29.03.2026

  • 60 Мишел

    24 4 Отговор

    До коментар #17 от "китайски балон":

    САЩ се удавиха в Ормузкия проток

    12:26 29.03.2026

  • 61 Колобъра

    13 2 Отговор
    Планираната революция от световния жид и превземането на Иран от страна на юдите не се състоя,вместо това падна верния към А езика режим на Бахрейн
    Бахрейн преди е бил част от Иран,но шаха Пахлави го отделя от Иран
    В Бахрейн 8
    90 $от населението са шиити,но досега бяха управлявани от сунитси режим,е това приключи
    Краля и семейството му са избягали от страната и сега са в Сау.Арабия.

    12:26 29.03.2026

  • 62 ъхъ

    6 7 Отговор
    И Русия вече пета година е "за още малко" в Украйна. Това "малко" ще ви струва всичко.

    12:26 29.03.2026

  • 63 “Без Крале”

    26 2 Отговор
    Под този наслов американските граждани днес излязоха на протест срещу войната. Хиляди американци в големите градове, милиони в цялата страна. Това е най- голямата мирна демонстрация в Америка след корейската война. Без Крале!

    12:28 29.03.2026

  • 64 Шушляк,

    5 28 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    Колко пъти ти казах,че Израел няма загубена война!
    Точно Биби ще довърши Аятоласите.

    Коментиран от #72, #78, #79

    12:28 29.03.2026

  • 65 Павел Пенев

    25 3 Отговор
    Ванс да обясни как ще бъде неутрализиран Израел. Това е агресора в Близкия изток. Там са терористите,които периодично бомбардират Сирия, Иран и др.свои съседи и те трябва да бъдат обуздани. Слава на иранците,които героично се защитават от ционистите и краварите.

    12:29 29.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 По точно

    20 2 Отговор

    До коментар #17 от "китайски балон":

    Май цяла Тръмпландия не работи. САЩ де!

    12:29 29.03.2026

  • 68 Ваксаджиичето пред Бялата къща.

    23 2 Отговор
    Явно Ди джей Ванс е сменил врачката.Тяхното "още малко" обикновено продължава с години.Ако наистина изпълнят "заканата", да си съберат партакешите от Близкия исток,това ще значи че клепоухия и бандата около него вече са ги надупили на иранците и им пожелават много радост.Идват времена на
    "Ти си ми мил ,ама аз съм още по-мил".Както се казва,след пиянството винаги идва сметката.Кой ще я плати предстои да видим.Пу,дано не сме пак ние.

    12:30 29.03.2026

  • 69 Я па тоа

    9 16 Отговор

    До коментар #47 от "Така де":

    Кой те е излъгал,че русия била велика?Велики крепостни роби няма.

    12:31 29.03.2026

  • 70 Други спаха

    17 2 Отговор

    До коментар #56 от "Спите ли?":

    Ми нали те си го избраха! Нека му се радват!

    12:32 29.03.2026

  • 71 Пръцко

    14 5 Отговор
    След като просвири яко на нетаняховския тромпет, налузи го още по-яко на традиционните си съюзници, и всяка сутрин се събужда с болезнената мисъл - Ква безмозъчна глупост да изръся днес и ква гадост да свърша, време е рижият да се поприбере и да получи благодарностите и на собствения си народ, а и на целия свят. Оня другият дърт пердун, дребният - на изток, да не се ослушва и той, ами да последва и той приятелчето си кадафи :(((

    12:33 29.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Рест Ин Пийс

    14 2 Отговор
    Май обора ще се самонеутрализира!

    12:34 29.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 11 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    Коментиран от #109

    12:35 29.03.2026

  • 76 жик так

    15 3 Отговор
    И тоя яко го кълве петела .

    12:35 29.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Нямат

    13 3 Отговор

    До коментар #64 от "Шушляк,":

    Ама тоя път си намериха майстора с Китай!!!Иран е само машата къде бърка в огъня,както Украйна е машата за Европата срещу РФ

    12:42 29.03.2026

  • 80 Световната война

    12 3 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ продължават да пазят":

    Започна първата и жертва ще в
    Световната икономика

    12:44 29.03.2026

  • 81 САЩ И ИСРАЛ..

    21 3 Отговор
    Са престъпни и терористични държави. Милиони американци дори по улиците на САЩ го скандират вече втори ден

    12:44 29.03.2026

  • 82 По скоро

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дж Д. Ванс сигурно си мисли":

    Къде са хванах с тоя изнудван педолюбител компромати го държат донио утре ако му кажат да пее от бялата каша и това ще направи жалка история

    12:46 29.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Джей Ди Ванс: Войната...

    19 2 Отговор
    Джей Ди Ванс признава че това е Война !

    12:47 29.03.2026

  • 85 Ди Джей Ванс

    16 3 Отговор
    Смешници са американците.Някои от тях - пълни клоуни.Като Зеленски, че и по-зле.

    12:49 29.03.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Един от всички нас

    8 2 Отговор

    До коментар #47 от "Така де":

    Може би отговора го има в едно видео,което го гледах преди поне пет години.Там един равин обясняваше на чист руски език, как нищо не зависи нито от Путин нито от Обама.Решенията се вземат само и единствено от Израел, защото свободната воля е дадена само на израелският народ!Ако това ,което той казва е вярно ,значи че всички действия или бездействия на руските и американските политици са строго дирижирани от Израел.Истинската помощ е ,всичките велики сили да съдействат за мир между Иран и Израел единствено и само.чрез.дипломация.
    .

    12:51 29.03.2026

  • 88 ЕВРЕИТЕ ПАК ПРЕЦАКАХА

    12 4 Отговор
    Целия свят.

    Коментиран от #92

    12:53 29.03.2026

  • 89 Симо

    22 5 Отговор
    Цените на бензина ще паднат отново!! Разбира се! Само че вече РЕГИОНАЛНИЯТ лидер ще е Иран. Иран ще диктува кой да има военни бази в региона, кой да минава през Ормузкия проток и на каква цена, Иран ще определя регионалната политика и евреите ще бъдат натикани в миша дупка за много, много дълго време. Може би ще се наложи да се появи един нов Моисей, който да поведе бягството от региона и да спаси племето от изтребление. .... Да бе мирно седяло, не би чудо видяло.

    12:53 29.03.2026

  • 90 Блажени са вярващите

    17 4 Отговор
    Агресорите САЩ и Израел ще бъдат наказани! Войната ще приключи с крах за САЩ и разпад на Израел като държава!

    12:56 29.03.2026

  • 91 Какво пишат

    18 2 Отговор
    Американските Социалисти на заглавната си страница! Българските пишат ли го? НЕ нали?

    12:57 29.03.2026

  • 92 Основно обаче е че

    13 3 Отговор

    До коментар #88 от "ЕВРЕИТЕ ПАК ПРЕЦАКАХА":

    ЕВРЕИТЕ ПАК ПРЕЦАКАХА себе си !

    12:59 29.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    11 2 Отговор
    БЕЗ КРАЛЕ

    13:05 29.03.2026

  • 95 Видиш ли

    14 3 Отговор
    Американците още не могат да си формулират окончателна цел на войната: та унищожаване на ядрената програма,та ракетната програма, та убийство на ръководството, та смяна на режима, та отваряне на Ормузкия проток...та сега да неутрализират Иран... видиш ли.

    13:09 29.03.2026

  • 96 Реалист

    2 4 Отговор
    Ще стане ли Иран по мощна сила или ще стане на нищо.

    13:10 29.03.2026

  • 97 604

    2 2 Отговор
    Демек напълниха ви фурната..ама бихте..

    13:14 29.03.2026

  • 98 Васо

    9 5 Отговор
    За Иран не бяха сигурни, че има ядрено оръжие, знаеха, че разработва. Неутрализираха го. За Северна Корея са сигурни, че имат ядрено оръжие. Неутрализирайте и тях де, нали представляват заплаха? Избирателно действа Жълтият,. Нямат и петрол, значи не подлежат на демократизиране. Ако човечеството иска да продължи да съществува, трябва да бъдат ликвидирани трима откачени старци- Натаняху, Жълтият Нобелист за мир Тръмп и джуджето миротворец от блатата на Русия- Малкият плешив Вова. Трима миротворци.

    13:14 29.03.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 стоян георгиев

    8 7 Отговор
    Краварския и ционистки кошмар във войната с Иран продължава..

    13:18 29.03.2026

  • 101 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 4 Отговор
    Войната ще продължи още малко за да може сащ и терористичната държава Израел да бъдат унищожени

    13:20 29.03.2026

  • 102 Трай коньо

    1 2 Отговор
    за зелена ливада.

    13:21 29.03.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 реципрочно

    9 3 Отговор
    Самият той,дали си верва.

    13:22 29.03.2026

  • 105 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    5 7 Отговор
    Това че войната ще продължи още малко, значи че евреите още малко ще продължат да живеят в скривалища. 🤑

    13:24 29.03.2026

  • 106 Браво на Дончо Миротвореца🤣

    9 7 Отговор
    Аятоласите (и рашистите) се вразумяват само от як пердах..

    13:24 29.03.2026

  • 107 000

    9 5 Отговор
    САЩ изгубиха критично важен самолет при иранска атака в Саудитска Арабия.
    Ключов команден самолет „АУАКС“ (E-3 Sentry AWACS) на ВВС на САЩ е сред повредените самолети при иранската атака с балистични ракети и дронове на 27 март срещу авиобазата "Принц Султан" в Саудитска Арабия, разкриха снимки, публикувани в социалните мрежи.
    Ключов самолет за далечно разузнаване E-3 Sentry AWACSе бил повреден при иранската атака срещу авиобазата "Принц Султан" в Саудитска Арабия на 27 март, съобщaват The Wall Street Journal и специализираното издание Air Space Forces Magazine.
    Американски OSINT анализатори публикуваха снимки, на които са видими пораженията по летящия радар и става ясно, че той едва ли може да бъде възстановен.

    Коментиран от #113

    13:26 29.03.2026

  • 108 Обаче

    5 7 Отговор
    не мога да разбера на
    дращещите по сайтове
    копейки в ква валута и. плащат
    рубли юани или евра

    Коментиран от #114

    13:28 29.03.2026

  • 109 спокойно

    6 2 Отговор

    До коментар #75 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Главата я намериха, но още търсят ушите на биби!

    13:33 29.03.2026

  • 110 Сталин не посмя да стигне до Лисабон

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "китайски балон":

    След капитулацията на Германия през 1945г, Япония не се признаваше за победена държава и подобно на Иран днес , бе мобилизирала огромна армия, за да воюва дълго и продължително срещу САЩ , като залашваше САЩ с
    1 милион жертви на американски войници и милиони американски цивилни жертви в САЩ , на което Президента на САЩ отговори бързо с ядрени оръжия, като сложи най бърз край на войната с капитулацията на Япония...!!!

    13:34 29.03.2026

  • 111 Хамериканците имат ли план в точки

    4 1 Отговор
    САЩ са осъществили по-голямата част от военните си проекти и дори може да се каже, че целите всъщност вече са постигнати
    -;-
    Хамериканците имат ли план за Ирак с точките 1-2-3-4-5-

    Щото ние соросоидите така свикнахме с целите на Усрацията, че друго освен от 1 до 6 не можем премисли!

    13:40 29.03.2026

  • 112 Явно като си велик и ти става нещо

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Техеран за 3 дни":

    Техеран за 3 дни
    2410ОТГОВОР
    Киев също
    -;-
    кто си велик и ти става нещо.
    Рашистите си повярваха че като имат ядрените Боеголовки и ще били освободели Киев за 3 (тни) дни!

    Ама бандерите не знаели да четат руски и не разбрали 6-те цели на Усрацията.
    Простотията е вредна, иначе досега да си имаха нова Конституция и всичко да им е евтинко- поне на бензиностанциите и Метана.

    Абе нашата Копейка обещала ли е като минем в Рублозоната да имаме 1лв/л А-86, щото то ГАЗ-ките бяха на А-86!
    Оная умрелра Рубла се пенсионира- дали си се е прибрала в Ямбол!

    13:45 29.03.2026

  • 113 Голем "00" си

    5 3 Отговор

    До коментар #107 от "000":

    000
    34ОТГОВОР
    САЩ изгубиха критично важен самолет при иранска атака в Саудитска Арабия.
    Ключов команден самолет „АУАКС“ (E-3 Sentry AWACS) на ВВС на САЩ е сред повредените самолети при иранската атака с балистични ракети и дронове на 27 март срещу авиобазата "Принц Султан"
    -;-
    та като иранците са повредили АУАКС-а, дали Иран спечели Войната.
    И дали скоро ще продължи да обогатява Уран на 60% за мирните си цели?!!?!

    Коментиран от #121

    13:46 29.03.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 защо

    2 3 Отговор
    Знаем, знаем. В Япония гостуваха две малки момчета и 80 години е кротко. Тука ще са нужни 9, ама имаме 5-6 000. Ще се оправим.

    14:20 29.03.2026

  • 116 НОСТРАДАМУС

    2 0 Отговор
    ПОЗНА ДАЛЕЧЕ ВЪВЪ ВЕКОВЕТЕ. сЪБИТИЯТА СА РАЗВИВАТ ПО НЕГОВИЯ СЦЕНАРИЙ.

    14:33 29.03.2026

  • 117 Украйна с помоща на Англия и Швейцария

    1 1 Отговор
    атакува танкер под Турски флаг в Босфора. Турция се колебае дали да е немеси във войната.
    Войната дойде до нас.

    14:44 29.03.2026

  • 118 Мазохист

    0 1 Отговор
    След като ме пребиха и ми пръснаха цвайцера, можем да кажем, че всичките ми задни цели са постигнати.

    14:52 29.03.2026

  • 119 Пешо Кюстендилецо

    1 0 Отговор
    Абе преди беше добре ама откак Митката рейасаджията се пенсионира от дапо и не продава бензин от зило го закъсаме яко.

    15:14 29.03.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    4 0 Отговор

    До коментар #113 от "Голем "00" си":

    Не само ще обогатява уран на 60% но на 100% ще продължи да обогатява и няма да е за мирни цели а ще е за атомни бомби с които веднъж и завинаги да унищожи еврейската терористична държава която тормози целия свят

    15:26 29.03.2026

  • 122 Краварите духат супата или имитират вятъ

    3 0 Отговор
    Вятъра и сега подготвят чували те за вкъщи

    15:52 29.03.2026

  • 123 безделников

    0 0 Отговор
    Къв е тоя Диджей Ванс? Чалга слуша ли?

    16:34 29.03.2026

  • 124 незнайко

    1 0 Отговор
    Разбира се, че ще си тръгнат с наведени глави а цените нямаше да се вдигнат ако не бяха нападали ИРАН ! Целта е постигната ! Един месец с високи цени ще напълнят нечии ДЖОБОВЕ ! Това, че всички плащат за унищожените оръжия МИЛИАРДЕРИТЕ не ги интересува ! Нали всички в НАТО плащаме ДАНЪК !!!

    16:50 29.03.2026

  • 125 ФАКТ

    1 1 Отговор
    Що за народ е Ганя да се кефи на чуждата болка и нещастие е заслужава си да изчезне от света

    16:59 29.03.2026

  • 126 Kaнадец

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ди Джей Ванс":

    Виж къде е остров Кхарк и обясни как ще стигнат американските кораби до там след като трябва да минат през омрузкият проход.

    17:52 29.03.2026