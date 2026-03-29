Джей Ди Ванс: Войната ще продължи още малко, за да бъде неутрализиран Иран за много дълго време

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон ще продължи войната в Иран "още малко", като целта е да "неутрализира" Ислямската република за "много, много дълго време", писа Times of Israel.
Запитан в подкаста "Benny Show" за покачването на цените на бензина поради войната, Джей Ди Ванс казва, че САЩ са "осъществили по-голямата част от военните си проекти" и твърди, че дори може да се каже, че целите всъщност вече са постигнати.
"Президентът ще продължи с това още малко, за да гарантира, че след като си тръгнем, няма да се налага да правим това отново за много, много дълго време", казва Джей Ди Ванс.
Това е рядко признание, че военните постижения на САЩ няма да бъдат постоянни.
"Тази страна ни заплашва по всички тези начини. Те все още се опитват да създадат ядрено оръжие. Трябва да ги неутрализираме за много, много дълго време и това е целта", добави американският вицепрезидент.
Джей Ди Ванс призна за покачването на цените на бензина, но го нарече "много временна реакция на това, което в крайна сметка ще бъде краткосрочен конфликт".
"Не ни интересува да останем в Иран година или две. Ние си вършим работата. Скоро ще си тръгнем оттам и цените на бензина ще паднат отново", посочи Джей Ди Ванс.
До коментар #1 от "дони съчмата":Аз съм по-голям психопат!
21 Бойлер
Хващайте се колесниците
23 Владимир Путин, президент
До коментар #18 от "Механик":Иран не може да направи ЯО..Даже Русия и Китай няма да го позволят.
Проблема са балистичните и хиперзвуковите ракети.
Властта в Иран поеха военните и взеха че "изгърмяха" климатиците на всички краварски бази в Близкия изток, самолетите им падат като круши, Израел е акакуван от 3 страни, за Тел Авив има песен "бум, бум...", вчера 3300 демонстрации в Кравария....
Дори и БНТ във вечерните си новини снощи се престрашиха и показаха какво се случва в щатите.
Милиони американци с флагове на САЩ,Иран и Палестина .
40 Един нюанс
До коментар #36 от "ами":Иранците са бойци за разлика от ватенките.
До коментар #35 от "стоян георгиев":В 3300 населени места е имало протести срещу Епщайнеца и то само в Кравария! Колко милиона протестиращи, отделен въпрос!
Срамежливо споменато за около 20 секунди в края на новините по БНТ....
12:19 29.03.2026
До коментар #8 от "А50":Другари, защо велика Русия не помага на братския им Иран?
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":,, Като няма хляб, яжте пасти!!!” и следва 14- ти Юли 1789г. Това е трета поредна криза от 2020г. насам.Да видим сега какво ще последва предвид Третият закон на Нютон…
До коментар #42 от "Герги":Тридневната операция на Русия в Украйна продължава вече пет години. Да му мислят САЩ!
57 Я пък тоя
До коментар #47 от "Така де":Помага и то много, обачи ти от къде да знаеш това!
До коментар #39 от "шорошко еврейче-гейче ,":Първо, тая война е срещу Сорос, който се официален враг на Израел и Тръмп. Второ, тая песен срещу евреите и ционизма, много пъти се е пяла, и всеки знае, че винаги с голям рев завършва.
Ама койнезнай, повтаря!
До коментар #53 от "Мишел":ВСВ я печелят САЩ,Великобритания и лендлиза.От Сталин-пушечното месо.
До коментар #17 от "китайски балон":САЩ се удавиха в Ормузкия проток
Бахрейн преди е бил част от Иран,но шаха Пахлави го отделя от Иран
В Бахрейн 8
90 $от населението са шиити,но досега бяха управлявани от сунитси режим,е това приключи
Краля и семейството му са избягали от страната и сега са в Сау.Арабия.
До коментар #53 от "Мишел":Колко пъти ти казах,че Израел няма загубена война!
Точно Биби ще довърши Аятоласите.
Коментиран от #72, #78, #79
67 По точно
До коментар #17 от "китайски балон":Май цяла Тръмпландия не работи. САЩ де!
"Ти си ми мил ,ама аз съм още по-мил".Както се казва,след пиянството винаги идва сметката.Кой ще я плати предстои да видим.Пу,дано не сме пак ние.
До коментар #47 от "Така де":Кой те е излъгал,че русия била велика?Велики крепостни роби няма.
До коментар #56 от "Спите ли?":Ми нали те си го избраха! Нека му се радват!
79 Нямат
До коментар #64 от "Шушляк,":Ама тоя път си намериха майстора с Китай!!!Иран е само машата къде бърка в огъня,както Украйна е машата за Европата срещу РФ
До коментар #26 от "САЩ продължават да пазят":Започна първата и жертва ще в
Световната икономика
До коментар #2 от "Дж Д. Ванс сигурно си мисли":Къде са хванах с тоя изнудван педолюбител компромати го държат донио утре ако му кажат да пее от бялата каша и това ще направи жалка история
87 Един от всички нас
До коментар #47 от "Така де":Може би отговора го има в едно видео,което го гледах преди поне пет години.Там един равин обясняваше на чист руски език, как нищо не зависи нито от Путин нито от Обама.Решенията се вземат само и единствено от Израел, защото свободната воля е дадена само на израелският народ!Ако това ,което той казва е вярно ,значи че всички действия или бездействия на руските и американските политици са строго дирижирани от Израел.Истинската помощ е ,всичките велики сили да съдействат за мир между Иран и Израел единствено и само.чрез.дипломация.
92 Основно обаче е че
До коментар #88 от "ЕВРЕИТЕ ПАК ПРЕЦАКАХА":ЕВРЕИТЕ ПАК ПРЕЦАКАХА себе си !
Ключов команден самолет „АУАКС“ (E-3 Sentry AWACS) на ВВС на САЩ е сред повредените самолети при иранската атака с балистични ракети и дронове на 27 март срещу авиобазата "Принц Султан" в Саудитска Арабия, разкриха снимки, публикувани в социалните мрежи.
Ключов самолет за далечно разузнаване E-3 Sentry AWACSе бил повреден при иранската атака срещу авиобазата "Принц Султан" в Саудитска Арабия на 27 март, съобщaват The Wall Street Journal и специализираното издание Air Space Forces Magazine.
Американски OSINT анализатори публикуваха снимки, на които са видими пораженията по летящия радар и става ясно, че той едва ли може да бъде възстановен.
108 Обаче
дращещите по сайтове
копейки в ква валута и. плащат
рубли юани или евра
110 Сталин не посмя да стигне до Лисабон
До коментар #28 от "китайски балон":След капитулацията на Германия през 1945г, Япония не се признаваше за победена държава и подобно на Иран днес , бе мобилизирала огромна армия, за да воюва дълго и продължително срещу САЩ , като залашваше САЩ с
1 милион жертви на американски войници и милиони американски цивилни жертви в САЩ , на което Президента на САЩ отговори бързо с ядрени оръжия, като сложи най бърз край на войната с капитулацията на Япония...!!!
111 Хамериканците имат ли план в точки
-;-
Хамериканците имат ли план за Ирак с точките 1-2-3-4-5-
Щото ние соросоидите така свикнахме с целите на Усрацията, че друго освен от 1 до 6 не можем премисли!
До коментар #3 от "Техеран за 3 дни":Техеран за 3 дни
2410ОТГОВОР
Киев също
-;-
кто си велик и ти става нещо.
Рашистите си повярваха че като имат ядрените Боеголовки и ще били освободели Киев за 3 (тни) дни!
Ама бандерите не знаели да четат руски и не разбрали 6-те цели на Усрацията.
Простотията е вредна, иначе досега да си имаха нова Конституция и всичко да им е евтинко- поне на бензиностанциите и Метана.
Абе нашата Копейка обещала ли е като минем в Рублозоната да имаме 1лв/л А-86, щото то ГАЗ-ките бяха на А-86!
Оная умрелра Рубла се пенсионира- дали си се е прибрала в Ямбол!
113 Голем "00" си
До коментар #107 от "000":000
34ОТГОВОР
САЩ изгубиха критично важен самолет при иранска атака в Саудитска Арабия.
Ключов команден самолет „АУАКС“ (E-3 Sentry AWACS) на ВВС на САЩ е сред повредените самолети при иранската атака с балистични ракети и дронове на 27 март срещу авиобазата "Принц Султан"
-;-
та като иранците са повредили АУАКС-а, дали Иран спечели Войната.
И дали скоро ще продължи да обогатява Уран на 60% за мирните си цели?!!?!
Войната дойде до нас.
121 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #113 от "Голем "00" си":Не само ще обогатява уран на 60% но на 100% ще продължи да обогатява и няма да е за мирни цели а ще е за атомни бомби с които веднъж и завинаги да унищожи еврейската терористична държава която тормози целия свят
