Засилване на несигурността! Техеран заплашва да затвори и пролива Баб ел-Мандеб

На 19 март Иран удари петролната рафинерия Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Цената на суровия петрол Brent веднага се покачи над 119 долара за барел. Червено море служи като околовръстен маршрут на фона на блокадата на Ормузкия проток. Междувременно, на 15 март, йеменските хути, съюзници на Техеран, обявиха готовността си да затворят пролива Баб ел-Мандеб, предава Invest Future.
"Засилването на несигурността в други проливи, започвайки с Баб ел-Мандеб, е една от нашите възможности“, заяви ирански военен източник пред иранската информационна агенция Tasnim на 21 март.
Иран възнамерява да разшири обхвата на регионалните си репресии, в случай че Съединените щати или Израел започнат сухопътна офанзива, според информационната агенция Тасним. Тази военна опция, въпреки призивите на Доналд Тръмп за мирни преговори, все още изглежда е на масата. Вашингтон продължава да увеличава военното си присъствие в Близкия изток.
Съединените щати обмислят изпращането на допълнителни 10 000 войници, съобщи Wall Street Journal на 26 март. Тези войски ще бъдат в допълнение към 2000 парашутисти – елитни сили – които Съединените щати решиха да разположат по-рано тази седмица. Това е в допълнение към 2500 морски пехотинци на борда на USS Tripoli, които са на път за Близкия изток през последните 10 дни.
Защо Баб ел-Мандеб е важен?
Баб ел-Мандеб е тесен проток, широк приблизително 26 километра, между Червено море и Индийския океан. Той е входът към Суецкия канал и единственият морски изход от Червено море. Преди настоящата ескалация, през него са преминавали приблизително 6–8,8 милиона барела петрол и петролни продукти на ден – приблизително 9–12% от световната морска търговия с петрол. Според EIA, приблизително 4,9 милиона барела петрол и петролни продукти на ден са преминавали едновременно през Суецкия канал и Суецко-средиземноморския тръбопровод (SUMED).
Сега Баб ел-Мандеб е станал критично важен като резервен коридор за петрол, който заобикаля Ормуз. Според Reuters, Саудитска Арабия увеличава изпомпването през тръбопровода Изток-Запад до Янбу до рекордните 3,8 милиона барела на ден. ОАЕ са увеличили обходния тръбопровод Хабшан-Фуджайра до близо до максималния му капацитет от приблизително 1,8 милиона барела на ден. Теоретично това се превръща в капацитет на обходния маршрут от приблизително 7–8 милиона барела на ден.
Засилване на несигурността! Техеран заплашва да затвори и пролива Баб ел-Мандеб
29 Март, 2026 16:27
Иран възнамерява да разшири обхвата на регионалните си репресии, в случай че Съединените щати или Израел започнат сухопътна офанзива, според информационната агенция Тасним
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #64
16:29 29.03.2026
2 Така е
Коментиран от #37
16:29 29.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Саймън каза
Коментиран от #23, #55
16:31 29.03.2026
5 Яхве
Коментиран от #16, #26, #29, #30
16:31 29.03.2026
6 Бохемска горичка
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #53
16:32 29.03.2026
7 Бохемска горичка
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #11, #38
16:32 29.03.2026
8 Глас от бункера
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Герасимов потвърди.
16:33 29.03.2026
9 Бохемска горичка
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #40, #59
16:33 29.03.2026
10 Бохемска горичка
16:33 29.03.2026
11 Карлуково
До коментар #7 от "Бохемска горичка":Кастро никога не е казвал това.
Коментиран от #19
16:34 29.03.2026
12 Тома
Коментиран от #22
16:34 29.03.2026
13 Орешник
Коментиран от #28, #54
16:34 29.03.2026
14 Затваряйте
16:34 29.03.2026
15 Ура,,Ура
16:35 29.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Българин
Коментиран от #24
16:35 29.03.2026
18 Заради кризата .... търся богата жена
Възраст между 18 и 25 Макс
Перфектни мерки
Задължително да ме обгрижва без никакви ангажименти от моя страна
Ако не може да готви само скъпи и качествени ресторанти
Всеки месец са екскурзия на екзотична дестинация
Да я усмихната приветлива и разкошно
Да не задава въпроси и да мърмори
Без ангажименти от моя страна и прекратяване на договора ако роди дете
16:36 29.03.2026
19 Бохемска горичка
До коментар #11 от "Карлуково":Лично бях там когатого каза
Коментиран от #35
16:37 29.03.2026
20 Сатана Z
Коментиран от #27
16:37 29.03.2026
21 Ивелин Михайлов
Коментиран от #25
16:38 29.03.2026
22 Само питам
До коментар #12 от "Тома":И като стане петрола 200$ ти какво ще направиш?
Коментиран от #45
16:38 29.03.2026
23 Исторически парк
До коментар #4 от "Саймън каза":Саймън е евреин 😉
Коментиран от #32
16:39 29.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 604
До коментар #20 от "Сатана Z":Дончо се докара до кота 0, а разчитахме да спре войната, а направо детронира сащ от ролята на хегемон.....кажете тенкю на 2 уши, ако е сред живите! само незнам къде ще се дяват израелците след тая война или си мислят , че след като сащ им пръснаха саксиите ще могат пак да си веят байряка дет им падне......ще стане чудно, че се наложи пудинг да ги приюти някъде при него, там барем територия валяло.....
16:43 29.03.2026
28 Атина Палада
До коментар #13 от "Орешник":Не бе,не Близкият Изток а разрушаване на глобалната финансова инфраструктура..Това прави Тръмп!
16:44 29.03.2026
29 Шопо
До коментар #5 от "Яхве":Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия.
Коментиран от #33
16:44 29.03.2026
30 604
До коментар #5 от "Яхве":да го метат ве, то има и други с атоми, само дето територията на иран може да поеме доста ракети, а израел с една-две и ги няма от картата .....
16:45 29.03.2026
31 000
Коментиран от #36
16:45 29.03.2026
32 Ганчев
До коментар #23 от "Исторически парк":Най-великите умове в историята на човечеството са евреи.
Най-известните комунисти в историята са евреи.Евреи създават и управляват СССР.,а сега и РФ.
Не казвам,че ги обичам.Само факти.
Коментиран от #34
16:46 29.03.2026
33 Кимчу
До коментар #29 от "Шопо":веднага че им доставя, даже мога да го изтрелям и насоча вместо тях.....
16:46 29.03.2026
34 Атина Палада
До коментар #32 от "Ганчев":А САЩ индианците от резерватите ли ги управляват?
Коментиран от #39
16:49 29.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Атина Палада
До коментар #31 от "000":Бих казала на режима на ЕС ,а не ЕС!
Коментиран от #49
16:50 29.03.2026
37 хехехе
До коментар #2 от "Така е":от кога българи станаха почитатели на Иран
Коментиран от #41
16:50 29.03.2026
38 Ха-ха
До коментар #7 от "Бохемска горичка":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.
16:52 29.03.2026
39 Ганчев
До коментар #34 от "Атина Палада":Индианците са вродено глупави.Като копейките.
Коментиран от #46
16:52 29.03.2026
40 Ха-ха
До коментар #9 от "Бохемска горичка":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #43
16:52 29.03.2026
41 Да си на страната на правдата
До коментар #37 от "хехехе":не те прави нечий фен, а достоен човек. Какво имате в тези лешници?
16:53 29.03.2026
42 Шопо
16:53 29.03.2026
43 Освен смешно, изглеждаш и глупаво
До коментар #40 от "Ха-ха":на фона на размяната на тела! Въобще троленето е за отпадъците в едно общество.
16:54 29.03.2026
44 Мишел
Коментиран от #50
16:55 29.03.2026
45 ПКП
До коментар #22 от "Само питам":Ми ще ходи пеш бе!
16:55 29.03.2026
46 Атина Палада
До коментар #39 от "Ганчев":Ок ,индианците са глупави,но те ли управляват САЩ ? Явно не знаеш отговора ..Не биваше да ти задавам толкова труден за теб въпрос..
16:56 29.03.2026
47 Иран е нападнатата държава
16:57 29.03.2026
48 Оня
16:57 29.03.2026
49 000
До коментар #36 от "Атина Палада":Или ес на нациите, ири този ес на федерацията да върви по дяволите.
Коментиран от #51
16:57 29.03.2026
50 Ами тогава
До коментар #44 от "Мишел":Ще те опъвам веднъж дневно за един буркан 0,8л бензин.
17:00 29.03.2026
51 Атина Палада
До коментар #49 от "000":Абсолютно! Вярвам,че ще е на нациите! САЩ и Русия с икономическа блокада ще свалят режима в Брюксел..
17:00 29.03.2026
52 На Саудитска Арабия
17:01 29.03.2026
53 Каквото и да правят, истината е
До коментар #6 от "Бохемска горичка":че в тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #57
17:09 29.03.2026
54 Завода за Орешници го гръмнаха
До коментар #13 от "Орешник":преди 2 седмици.
Коментиран от #56, #58, #61
17:10 29.03.2026
55 КотАКА
До коментар #4 от "Саймън каза":Иран за 3 дня, а?!? Хахахах
17:11 29.03.2026
56 Пропагандата
До коментар #54 от "Завода за Орешници го гръмнаха":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #60
17:11 29.03.2026
57 Оня
До коментар #53 от "Каквото и да правят, истината е":Познавам един добър психолог точно за случаи като твоя!
Коментиран от #63
17:12 29.03.2026
58 Орешник
До коментар #54 от "Завода за Орешници го гръмнаха":Ти явно си бил там , казаха че ти правили мозъчна операция ама доктора колкото и да търсел не намерил мозък и затова било обикновена операция!
Коментиран от #62
17:16 29.03.2026
59 Интересно
До коментар #9 от "Бохемска горичка":В украинската армия са влезли 2 400 000, доброволно или не. Сега е около 900 000. Има много дезертьори. Нещо се разминават.
17:17 29.03.2026
60 Явно объркахте към за коментар да пишете
До коментар #56 от "Пропагандата":Ако случайно е към мен, пояснявам. Става въпрос за завод Воткинския завод. В Удмуртия, на 1500 км навътре в Русия, бе атакуван завод за ракети „Искандер“ и „Орешник“. По време на украинската нощна атака е бил поразен АД „Воткински завод", който произвежда ракети „Искандер-М“, „Топол-М“ и „Орешник“.
17:17 29.03.2026
61 гръмнали ууукрите…
До коментар #54 от "Завода за Орешници го гръмнаха":с епилираните си розови бузки
17:18 29.03.2026
62 Явно бъркате адресата на коментара
До коментар #58 от "Орешник":В Удмуртия, на 1500 км навътре в Русия, бе атакуван завод за ракети „Искандер“ и „Орешник“. По време на украинската нощна атака е бил поразен АД „Воткински завод", който произвежда ракети „Искандер-М“, „Топол-М“ и „Орешник“. Заводът е ударен с няколко ракети Фламинго, украинско производство.
Коментиран от #65
17:19 29.03.2026
63 Защо се изненадвате на тази информация
До коментар #57 от "Оня":Много руски военни заводи и рафинерии бяха унищожени през март.
17:22 29.03.2026
64 ПРОГРЕСИВЕН ВОЕН.КОРЕСПОНДЕНТ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":НАЧАЛНИК,
ВСВ СВЕРШИ ПРЕДИ ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ....
17:45 29.03.2026
65 Мишел
До коментар #62 от "Явно бъркате адресата на коментара":Досега Украйна не е направила нито един достатъчно силен удар с дронове/ракети, с който да унищожи руски завод . Ударите по руските НПЗ причиняват престой за ремонк на дадена инсталация до една работна смяна. Украйна няма оръжия, с които да превърне заводи в купчини чакъл. Затова Украйна атакува горивни складове и унищожава по 1- 2 цистерни с горива там. Всичките тези дребни повреди са причините в Русия да бъдат защитени само военните заводи , разположени до 1000 км. от фронта.
Коментиран от #71
18:00 29.03.2026
66 Историята казва, че
Коментиран от #67
18:14 29.03.2026
67 Мишел
До коментар #66 от "Историята казва, че":Историята не го казва, но проливите ще бъдат затворени с противокорабни ракети и морски мини.
18:27 29.03.2026
68 димо
Престъпни демократични колонизаторски св...не нападнатата страна която нищо не ви е направила без никакъв предлог и после я обвинявате в репресии? Даже когато се защитава според вас няма право сякаш Светът единствено принадлежи на вас --- на Англосаксонците и на ционистите Израел ,--- само вие имате право да определяте съдбата на човечеството .
19:14 29.03.2026
69 Силовите
19:19 29.03.2026
70 ПИТАНКА
19:32 29.03.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.