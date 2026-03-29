Засилване на несигурността! Техеран заплашва да затвори и пролива Баб ел-Мандеб

29 Март, 2026 16:27

  • иран-
  • йемен-
  • израел-
  • червено море-
  • хуси-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • петрол-
  • ормузки проток

Иран възнамерява да разшири обхвата на регионалните си репресии, в случай че Съединените щати или Израел започнат сухопътна офанзива, според информационната агенция Тасним

Засилване на несигурността! Техеран заплашва да затвори и пролива Баб ел-Мандеб - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

На 19 март Иран удари петролната рафинерия Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Цената на суровия петрол Brent веднага се покачи над 119 долара за барел. Червено море служи като околовръстен маршрут на фона на блокадата на Ормузкия проток. Междувременно, на 15 март, йеменските хути, съюзници на Техеран, обявиха готовността си да затворят пролива Баб ел-Мандеб, предава Invest Future.

"Засилването на несигурността в други проливи, започвайки с Баб ел-Мандеб, е една от нашите възможности“, заяви ирански военен източник пред иранската информационна агенция Tasnim на 21 март.

Иран възнамерява да разшири обхвата на регионалните си репресии, в случай че Съединените щати или Израел започнат сухопътна офанзива, според информационната агенция Тасним. Тази военна опция, въпреки призивите на Доналд Тръмп за мирни преговори, все още изглежда е на масата. Вашингтон продължава да увеличава военното си присъствие в Близкия изток.

Съединените щати обмислят изпращането на допълнителни 10 000 войници, съобщи Wall Street Journal на 26 март. Тези войски ще бъдат в допълнение към 2000 парашутисти – елитни сили – които Съединените щати решиха да разположат по-рано тази седмица. Това е в допълнение към 2500 морски пехотинци на борда на USS Tripoli, които са на път за Близкия изток през последните 10 дни.

Защо Баб ел-Мандеб е важен?

Баб ел-Мандеб е тесен проток, широк приблизително 26 километра, между Червено море и Индийския океан. Той е входът към Суецкия канал и единственият морски изход от Червено море. Преди настоящата ескалация, през него са преминавали приблизително 6–8,8 милиона барела петрол и петролни продукти на ден – приблизително 9–12% от световната морска търговия с петрол. Според EIA, приблизително 4,9 милиона барела петрол и петролни продукти на ден са преминавали едновременно през Суецкия канал и Суецко-средиземноморския тръбопровод (SUMED).

Сега Баб ел-Мандеб е станал критично важен като резервен коридор за петрол, който заобикаля Ормуз. Според Reuters, Саудитска Арабия увеличава изпомпването през тръбопровода Изток-Запад до Янбу до рекордните 3,8 милиона барела на ден. ОАЕ са увеличили обходния тръбопровод Хабшан-Фуджайра до близо до максималния му капацитет от приблизително 1,8 милиона барела на ден. Теоретично това се превръща в капацитет на обходния маршрут от приблизително 7–8 милиона барела на ден.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    41 8 Отговор
    Хусите се включиха във войната.

    Коментиран от #8, #64

    16:29 29.03.2026

  • 2 Така е

    36 7 Отговор
    СЛАВА НА ИРА4652Н

    Коментиран от #37

    16:29 29.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Саймън каза

    10 43 Отговор
    Иран приключи.

    Коментиран от #23, #55

    16:31 29.03.2026

  • 5 Яхве

    10 60 Отговор
    А иран възнамерява ли да изяде 10 атомни бомби ? Никой няма да търпи чалмосаните терористи да изнудват светът !

    Коментиран от #16, #26, #29, #30

    16:31 29.03.2026

  • 6 Бохемска горичка

    31 7 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #53

    16:32 29.03.2026

  • 7 Бохемска горичка

    35 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #11, #38

    16:32 29.03.2026

  • 8 Глас от бункера

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Герасимов потвърди.

    16:33 29.03.2026

  • 9 Бохемска горичка

    21 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #40, #59

    16:33 29.03.2026

  • 10 Бохемска горичка

    20 8 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:33 29.03.2026

  • 11 Карлуково

    9 21 Отговор

    До коментар #7 от "Бохемска горичка":

    Кастро никога не е казвал това.

    Коментиран от #19

    16:34 29.03.2026

  • 12 Тома

    28 5 Отговор
    Е сега стана тя една петрола 200 долара

    Коментиран от #22

    16:34 29.03.2026

  • 13 Орешник

    33 5 Отговор
    Веселбата тепърва започва! Кво правим сега тръмпон? Ще изтребиш целия близък изток ли? Или ще си седнеш на з..д...ка?

    Коментиран от #28, #54

    16:34 29.03.2026

  • 14 Затваряйте

    39 6 Отговор
    Света трябва да влезе в колапс, за да скочи срещу световното зло САЩ и да го изолира!

    16:34 29.03.2026

  • 15 Ура,,Ура

    30 8 Отговор
    Защо ли му трябваше на перчема да ги върши тия простотии? След месец, два света ще пламне от протести против него. Те вече започнаха. Трябваше стрелецът да е по точен преди време, а не само да му одраска ухото на един от митингите. Сега нямаше да ги имаме тези ядове.

    16:35 29.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин

    6 36 Отговор
    България мрази Русия.

    Коментиран от #24

    16:35 29.03.2026

  • 18 Заради кризата .... търся богата жена

    3 13 Отговор
    Изисквания и условия към бъдещата....
    Възраст между 18 и 25 Макс
    Перфектни мерки
    Задължително да ме обгрижва без никакви ангажименти от моя страна
    Ако не може да готви само скъпи и качествени ресторанти
    Всеки месец са екскурзия на екзотична дестинация
    Да я усмихната приветлива и разкошно
    Да не задава въпроси и да мърмори
    Без ангажименти от моя страна и прекратяване на договора ако роди дете

    16:36 29.03.2026

  • 19 Бохемска горичка

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "Карлуково":

    Лично бях там когатого каза

    Коментиран от #35

    16:37 29.03.2026

  • 20 Сатана Z

    5 13 Отговор
    Доналд Тръмп е решил да прекръсти Ормузкия проток на своето име и за в бъдеще ще се нарича : Протока на Тръмп.Новите географски карти са вече напечатани и раздадени на разпространителите на демокрация

    Коментиран от #27

    16:37 29.03.2026

  • 21 Ивелин Михайлов

    22 6 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ЗА ВДИГАНЕ НА САНКЦИИТЕ НА РУСИЯ!

    Коментиран от #25

    16:38 29.03.2026

  • 22 Само питам

    6 9 Отговор

    До коментар #12 от "Тома":

    И като стане петрола 200$ ти какво ще направиш?

    Коментиран от #45

    16:38 29.03.2026

  • 23 Исторически парк

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "Саймън каза":

    Саймън е евреин 😉

    Коментиран от #32

    16:39 29.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 604

    20 5 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Дончо се докара до кота 0, а разчитахме да спре войната, а направо детронира сащ от ролята на хегемон.....кажете тенкю на 2 уши, ако е сред живите! само незнам къде ще се дяват израелците след тая война или си мислят , че след като сащ им пръснаха саксиите ще могат пак да си веят байряка дет им падне......ще стане чудно, че се наложи пудинг да ги приюти някъде при него, там барем територия валяло.....

    16:43 29.03.2026

  • 28 Атина Палада

    14 5 Отговор

    До коментар #13 от "Орешник":

    Не бе,не Близкият Изток а разрушаване на глобалната финансова инфраструктура..Това прави Тръмп!

    16:44 29.03.2026

  • 29 Шопо

    19 5 Отговор

    До коментар #5 от "Яхве":

    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия.

    Коментиран от #33

    16:44 29.03.2026

  • 30 604

    18 4 Отговор

    До коментар #5 от "Яхве":

    да го метат ве, то има и други с атоми, само дето територията на иран може да поеме доста ракети, а израел с една-две и ги няма от картата .....

    16:45 29.03.2026

  • 31 000

    20 5 Отговор
    Европа ще страда най-много и това е чудесно. Нека унищожаването на ес не спира. Поздраврения на Русия и Сащ!

    Коментиран от #36

    16:45 29.03.2026

  • 32 Ганчев

    10 13 Отговор

    До коментар #23 от "Исторически парк":

    Най-великите умове в историята на човечеството са евреи.
    Най-известните комунисти в историята са евреи.Евреи създават и управляват СССР.,а сега и РФ.
    Не казвам,че ги обичам.Само факти.

    Коментиран от #34

    16:46 29.03.2026

  • 33 Кимчу

    10 5 Отговор

    До коментар #29 от "Шопо":

    веднага че им доставя, даже мога да го изтрелям и насоча вместо тях.....

    16:46 29.03.2026

  • 34 Атина Палада

    10 5 Отговор

    До коментар #32 от "Ганчев":

    А САЩ индианците от резерватите ли ги управляват?

    Коментиран от #39

    16:49 29.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Атина Палада

    12 6 Отговор

    До коментар #31 от "000":

    Бих казала на режима на ЕС ,а не ЕС!

    Коментиран от #49

    16:50 29.03.2026

  • 37 хехехе

    9 12 Отговор

    До коментар #2 от "Така е":

    от кога българи станаха почитатели на Иран

    Коментиран от #41

    16:50 29.03.2026

  • 38 Ха-ха

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бохемска горичка":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    16:52 29.03.2026

  • 39 Ганчев

    6 11 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Индианците са вродено глупави.Като копейките.

    Коментиран от #46

    16:52 29.03.2026

  • 40 Ха-ха

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бохемска горичка":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #43

    16:52 29.03.2026

  • 41 Да си на страната на правдата

    5 4 Отговор

    До коментар #37 от "хехехе":

    не те прави нечий фен, а достоен човек. Какво имате в тези лешници?

    16:53 29.03.2026

  • 42 Шопо

    13 4 Отговор
    Северният морски път е най-краткият маршрут по вода между Европа и Азиатско-тихоокеанския регион и най-значимата морска транспортна магистрала в Арктика. Разпростира се в Северния ледовит и в Тихия океан, главно по протежението на руския арктически бряг. Дължината му от Санкт Петербург до Владивосток възлиза на 14 280 км. Теоретично икономията от дистанцията достига до 50% в сравнение с използваните маршрути през Суецкия или Панамския канал.

    16:53 29.03.2026

  • 43 Освен смешно, изглеждаш и глупаво

    7 4 Отговор

    До коментар #40 от "Ха-ха":

    на фона на размяната на тела! Въобще троленето е за отпадъците в едно общество.

    16:54 29.03.2026

  • 44 Мишел

    11 5 Отговор
    Беше ясно, че след като САЩ и Израел обявиха война на Иран, Иран няма да се поколебае да причини световна горивна криза като затвори Ормузкия проток и Баб Ел Мандеб. Ако арабските държави от Близкия изток се присъединят към САЩ и Израел, Иран ще предизвика не само криза в нефтогазодобива, а и локална криза криза за опреснената вода в Близкия Изток. Ударите по най-болезнените точки на противника дават преимущество не само в бокса. .

    Коментиран от #50

    16:55 29.03.2026

  • 45 ПКП

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Само питам":

    Ми ще ходи пеш бе!

    16:55 29.03.2026

  • 46 Атина Палада

    5 6 Отговор

    До коментар #39 от "Ганчев":

    Ок ,индианците са глупави,но те ли управляват САЩ ? Явно не знаеш отговора ..Не биваше да ти задавам толкова труден за теб въпрос..

    16:56 29.03.2026

  • 47 Иран е нападнатата държава

    13 5 Отговор
    И не той извършва репресии над военните бази в региона а е точно обратното, и не той се кани да започне сухопътна офанзива в САЩ нали? ...

    16:57 29.03.2026

  • 48 Оня

    11 4 Отговор
    Резила за Тръмпона всеки ден се удвоява? Кефи ме как унищожава отан и ес! И Вовата му се радва ама от сърце!

    16:57 29.03.2026

  • 49 000

    9 3 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Или ес на нациите, ири този ес на федерацията да върви по дяволите.

    Коментиран от #51

    16:57 29.03.2026

  • 50 Ами тогава

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    Ще те опъвам веднъж дневно за един буркан 0,8л бензин.

    17:00 29.03.2026

  • 51 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "000":

    Абсолютно! Вярвам,че ще е на нациите! САЩ и Русия с икономическа блокада ще свалят режима в Брюксел..

    17:00 29.03.2026

  • 52 На Саудитска Арабия

    6 4 Отговор
    и на ОАЕ очевидно са им много важни тези 3,8 милиона барела на ден. Иначе ще измрат от глад сигурно тея в ОАЕ .... като палестинци в Гааза ще гладуват нали?

    17:01 29.03.2026

  • 53 Каквото и да правят, истината е

    7 10 Отговор

    До коментар #6 от "Бохемска горичка":

    че в тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #57

    17:09 29.03.2026

  • 54 Завода за Орешници го гръмнаха

    5 8 Отговор

    До коментар #13 от "Орешник":

    преди 2 седмици.

    Коментиран от #56, #58, #61

    17:10 29.03.2026

  • 55 КотАКА

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Саймън каза":

    Иран за 3 дня, а?!? Хахахах

    17:11 29.03.2026

  • 56 Пропагандата

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Завода за Орешници го гръмнаха":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #60

    17:11 29.03.2026

  • 57 Оня

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Каквото и да правят, истината е":

    Познавам един добър психолог точно за случаи като твоя!

    Коментиран от #63

    17:12 29.03.2026

  • 58 Орешник

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Завода за Орешници го гръмнаха":

    Ти явно си бил там , казаха че ти правили мозъчна операция ама доктора колкото и да търсел не намерил мозък и затова било обикновена операция!

    Коментиран от #62

    17:16 29.03.2026

  • 59 Интересно

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Бохемска горичка":

    В украинската армия са влезли 2 400 000, доброволно или не. Сега е около 900 000. Има много дезертьори. Нещо се разминават.

    17:17 29.03.2026

  • 60 Явно объркахте към за коментар да пишете

    4 5 Отговор

    До коментар #56 от "Пропагандата":

    Ако случайно е към мен, пояснявам. Става въпрос за завод Воткинския завод. В Удмуртия, на 1500 км навътре в Русия, бе атакуван завод за ракети „Искандер“ и „Орешник“. По време на украинската нощна атака е бил поразен АД „Воткински завод", който произвежда ракети „Искандер-М“, „Топол-М“ и „Орешник“.

    17:17 29.03.2026

  • 61 гръмнали ууукрите…

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Завода за Орешници го гръмнаха":

    с епилираните си розови бузки

    17:18 29.03.2026

  • 62 Явно бъркате адресата на коментара

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Орешник":

    В Удмуртия, на 1500 км навътре в Русия, бе атакуван завод за ракети „Искандер“ и „Орешник“. По време на украинската нощна атака е бил поразен АД „Воткински завод", който произвежда ракети „Искандер-М“, „Топол-М“ и „Орешник“. Заводът е ударен с няколко ракети Фламинго, украинско производство.

    Коментиран от #65

    17:19 29.03.2026

  • 63 Защо се изненадвате на тази информация

    3 6 Отговор

    До коментар #57 от "Оня":

    Много руски военни заводи и рафинерии бяха унищожени през март.

    17:22 29.03.2026

  • 64 ПРОГРЕСИВЕН ВОЕН.КОРЕСПОНДЕНТ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    НАЧАЛНИК,
    ВСВ СВЕРШИ ПРЕДИ ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ....

    17:45 29.03.2026

  • 65 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Явно бъркате адресата на коментара":

    Досега Украйна не е направила нито един достатъчно силен удар с дронове/ракети, с който да унищожи руски завод . Ударите по руските НПЗ причиняват престой за ремонк на дадена инсталация до една работна смяна. Украйна няма оръжия, с които да превърне заводи в купчини чакъл. Затова Украйна атакува горивни складове и унищожава по 1- 2 цистерни с горива там. Всичките тези дребни повреди са причините в Русия да бъдат защитени само военните заводи , разположени до 1000 км. от фронта.

    Коментиран от #71

    18:00 29.03.2026

  • 66 Историята казва, че

    2 2 Отговор
    Когато няма с какво друго да затвориш пролива остава да го затвориш с един гол гз!

    Коментиран от #67

    18:14 29.03.2026

  • 67 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Историята казва, че":

    Историята не го казва, но проливите ще бъдат затворени с противокорабни ракети и морски мини.

    18:27 29.03.2026

  • 68 димо

    4 0 Отговор
    "Иран възнамерява да разшири обхвата на регионалните си репресии....."
    Престъпни демократични колонизаторски св...не нападнатата страна която нищо не ви е направила без никакъв предлог и после я обвинявате в репресии? Даже когато се защитава според вас няма право сякаш Светът единствено принадлежи на вас --- на Англосаксонците и на ционистите Израел ,--- само вие имате право да определяте съдбата на човечеството .

    19:14 29.03.2026

  • 69 Силовите

    1 0 Отговор
    Срамна работа е да наричаме подобни силови застрахователи с три букви ... "партньори" - та те ни рекетират икономичеси, политически и военно постоянно. Галсаувайте за още евроатлантисъм и войната скоро ще е на наша територия.

    19:19 29.03.2026

  • 70 ПИТАНКА

    0 0 Отговор
    КОЯ НЕСИГУРНОСТ, че не разбрах...това не ли тяхно

    19:32 29.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

