Засилване на несигурността! Техеран заплашва да затвори и пролива Баб ел-Мандеб

На 19 март Иран удари петролната рафинерия Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Цената на суровия петрол Brent веднага се покачи над 119 долара за барел. Червено море служи като околовръстен маршрут на фона на блокадата на Ормузкия проток. Междувременно, на 15 март, йеменските хути, съюзници на Техеран, обявиха готовността си да затворят пролива Баб ел-Мандеб, предава Invest Future.



"Засилването на несигурността в други проливи, започвайки с Баб ел-Мандеб, е една от нашите възможности“, заяви ирански военен източник пред иранската информационна агенция Tasnim на 21 март.



Иран възнамерява да разшири обхвата на регионалните си репресии, в случай че Съединените щати или Израел започнат сухопътна офанзива, според информационната агенция Тасним. Тази военна опция, въпреки призивите на Доналд Тръмп за мирни преговори, все още изглежда е на масата. Вашингтон продължава да увеличава военното си присъствие в Близкия изток.



Съединените щати обмислят изпращането на допълнителни 10 000 войници, съобщи Wall Street Journal на 26 март. Тези войски ще бъдат в допълнение към 2000 парашутисти – елитни сили – които Съединените щати решиха да разположат по-рано тази седмица. Това е в допълнение към 2500 морски пехотинци на борда на USS Tripoli, които са на път за Близкия изток през последните 10 дни.



Защо Баб ел-Мандеб е важен?



Баб ел-Мандеб е тесен проток, широк приблизително 26 километра, между Червено море и Индийския океан. Той е входът към Суецкия канал и единственият морски изход от Червено море. Преди настоящата ескалация, през него са преминавали приблизително 6–8,8 милиона барела петрол и петролни продукти на ден – приблизително 9–12% от световната морска търговия с петрол. Според EIA, приблизително 4,9 милиона барела петрол и петролни продукти на ден са преминавали едновременно през Суецкия канал и Суецко-средиземноморския тръбопровод (SUMED).



Сега Баб ел-Мандеб е станал критично важен като резервен коридор за петрол, който заобикаля Ормуз. Според Reuters, Саудитска Арабия увеличава изпомпването през тръбопровода Изток-Запад до Янбу до рекордните 3,8 милиона барела на ден. ОАЕ са увеличили обходния тръбопровод Хабшан-Фуджайра до близо до максималния му капацитет от приблизително 1,8 милиона барела на ден. Теоретично това се превръща в капацитет на обходния маршрут от приблизително 7–8 милиона барела на ден.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.4 Оценка 3.4 от 25 гласа.