Председателят на иранския парламент: Мъжете ни чакат пристигането на американските войници на място, за да ги подпалят

29 Март, 2026 14:57, обновена 29 Март, 2026 16:56 5 531 145

Централното командване на САЩ заяви вчера, че амфибийният щурмови кораб USS Tripoli е пристигнал в Близкия изток

Председателят на иранския парламент: Мъжете ни чакат пристигането на американските войници на място, за да ги подпалят
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че Съединените щати планират наземна атака, пише Times of Israel.

"Врагът публично изпраща послания за преговори и диалог, докато тайно планира наземна атака," казва Галибаф в изявление, публикувано от официалната информационна агенция IRNA.

"Нашите мъже чакат пристигането на американските войници на място, за да ги подпалят и да накажат регионалните им съюзници веднъж завинаги", добавя той.

Смята се, че Израел е премахнал Галибаф от списъка с потенциални ирански цели. Според съобщенията той е "главният човек", с когото президентът на САЩ Доналд Тръмп каза миналата седмица, че косвено води преговори за условия за потенциално прекратяване на конфликта.

Централното командване на САЩ заяви вчера, че амфибийният щурмови кораб USS Tripoli е пристигнал в Близкия изток.

Смята се, че корабът е флагман на контингент от "около 3 500" морски пехотинци и моряци.

Групата включва също "транспортни и ударни изтребители, както и амфибийни ударни и тактически средства", се казва в доклада.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хахаха

    120 10 Отговор
    😂🤣😂🤣😂. Браво!!!!

    Коментиран от #126

    15:00 29.03.2026

  • 3 Край

    194 122 Отговор
    Дръжте се иранци - нормалните хора са вас.

    Коментиран от #30, #31, #61, #63

    15:00 29.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе къде е БИБИ

    125 80 Отговор
    На 7 комисии го няма вече в парламента. Хората питат : Къде е?

    Коментиран от #15, #25, #121, #124

    15:01 29.03.2026

  • 6 Пич

    148 13 Отговор
    Не намирам никакъв смисъл, САЩ да избият хиляди от войниците си, след като това няма да им донесе нито тактическо, нито стратегическо предимство !!! Нито пък ще има голям имиджов ефект, както във Венецуела!!! Който ефект Тръмп свръхглупашки проигро !!!

    Коментиран от #98, #101

    15:01 29.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Андро

    99 5 Отговор
    Ние кварталните бираджии лобираме за мир.Защо да не пием по бира и да кажем НЕ на войната!!!!

    Коментиран от #20, #34

    15:02 29.03.2026

  • 9 ЪХЪ

    34 126 Отговор
    Точно така каза и Саддам Хюсеин през 2003...После намаза въжето.

    Коментиран от #16

    15:02 29.03.2026

  • 10 СМЕХОРИИ

    108 11 Отговор
    ЩЕ СТАВА ИНТЕРЕСНО,... ама язък си за момчетата независимо от каква националлност и религия са

    15:03 29.03.2026

  • 11 Карбовски

    73 12 Отговор

    До коментар #1 от "Мартин Картофски 🥔":

    Ни е толкова противен като Славуцата от фалиралата му вече партия(фирма) И зЗеля с неговата вечна просия по държавите😡

    15:03 29.03.2026

  • 12 Последния Софиянец

    93 23 Отговор
    Иранците и българите са Арии.Най добрите бойци в света.

    Коментиран от #64, #93

    15:04 29.03.2026

  • 13 Глас от бункера

    16 59 Отговор
    Аз съм неутрален.

    Коментиран от #134

    15:04 29.03.2026

  • 14 ИМА ДВА СВЯТА

    137 22 Отговор
    НОРМАЛНИЯ Е ЗА ИРАН И Е СРЕЩУ ЗЛОТО/САЩ И ИЗРАЕЛ/ .ИСКРЕННО ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ИРАН.

    Коментиран от #41

    15:06 29.03.2026

  • 15 Тъй

    86 4 Отговор

    До коментар #5 от "Абе къде е БИБИ":

    По принцип е с по голямо дясно ухо но в последните видеа е с по различни уши.
    Има нещо съмнително.

    Коментиран от #19

    15:06 29.03.2026

  • 16 Същите тия персийци

    110 12 Отговор

    До коментар #9 от "ЪХЪ":

    Само Атом може да ги пречупи живял с там 90те горд и непримирим и НЕпоробен народ който предпочита отсечената но не приклонената главица защото смъртта за тях е завръщане у дома като мъченици близко до твореца.
    Западналия мозък това няма как да го усети то не му е в ДНК.

    Коментиран от #23, #28

    15:07 29.03.2026

  • 17 Кво ще подалите бе гольовци?

    23 90 Отговор
    Първо ще е ви изпарят от въздуха.

    15:07 29.03.2026

  • 18 Интересно става

    68 9 Отговор
    Ха сега да видим дискомбобулаторо има ли го. Само че като отрепахте аятолаха кой ще плените,Мъдуpо ли?

    15:07 29.03.2026

  • 19 Вярно ще се окаже

    73 6 Отговор

    До коментар #15 от "Тъй":

    че ушаткя е предал Богу дух.

    15:08 29.03.2026

  • 20 Не на този език

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "Андро":

    Не на гръцки е ДА😁💫

    15:08 29.03.2026

  • 21 Советска премитивност.

    15 91 Отговор
    Кокошкари с калашки. Калашката има ефективна стрелба до 150метра ако си на 151 метъра и да стреля по теб цел ден нема те уцели дори да си помпотник гащи и джапанки

    Коментиран от #38, #51, #69, #78, #105, #142

    15:08 29.03.2026

  • 22 Пациент

    59 8 Отговор
    Гибелта на задокеанските гости няма да свали цените на енергоресурсите, но ще стимулира ирански ядрени глави, досущ КНДР.

    15:11 29.03.2026

  • 23 демократ

    23 45 Отговор

    До коментар #16 от "Същите тия персийци":

    Така е затова ще излезнат по улицоте ще свалят бурките и ще чречулат брадатия тюрбан.

    Коментиран от #29

    15:11 29.03.2026

  • 24 Тома

    31 4 Отговор
    Хвала

    15:12 29.03.2026

  • 25 Мунчо

    9 52 Отговор

    До коментар #5 от "Абе къде е БИБИ":

    Подготвя поредния, който го гласят за наследник на чалмите...ще го пекат на бавен огън от "Томахоук".... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #120

    15:13 29.03.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    11 51 Отговор
    Русия ще помогна на Иран !!!
    Ще помогне като направи Олимпиада таварищи ☝️
    Уррррааааа...........

    Коментиран от #32, #49

    15:14 29.03.2026

  • 27 Гост

    69 9 Отговор
    Нищо добро не чака тази машина Триполи и хората на нея. Тръмп е обезумял.

    15:14 29.03.2026

  • 28 Ганчев

    20 43 Отговор

    До коментар #16 от "Същите тия персийци":

    Дали и половината вече са перси.Омешаха се с цигани от Индия, Бангладеш н.т.н.Познавам две иранки-чисти циганки нямащи нищо общо със иранките,които ги има на снимки и кадри отпреди 40,50 години.

    15:15 29.03.2026

  • 29 По скоро

    36 10 Отговор

    До коментар #23 от "демократ":

    Ние ще излезем по улиците и ще бутнем наше военно любци

    15:15 29.03.2026

  • 30 Нищоправци

    39 7 Отговор

    До коментар #3 от "Край":

    Нормалните са сред природата, на разходка а някой на работа.Тук са ненормалните,дето висят като соколи пред екрана.Включително и Аз.

    15:16 29.03.2026

  • 31 „Няма”

    6 27 Отговор

    До коментар #3 от "Край":

    Така е началник Аладин...👳
    И карлуково и четв.км. сме със вас
    Против империализма и милитаризма...

    15:16 29.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хехе

    23 55 Отговор
    ще ви направят на салата. Ако въобще подлеете да излезете от пещерите в които се криете в момента. Садам Хусеин навремето така се репчеше

    15:17 29.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 МОХАМАД БАГЕР

    8 19 Отговор
    Ще го копаят БАГЕРИТЕ.

    15:19 29.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дончо Миротвореца

    16 42 Отговор
    Тия фустанели и чaлми съвсем са изтрещели... 🤣

    15:20 29.03.2026

  • 38 Луд с картечница

    65 6 Отговор

    До коментар #21 от "Советска премитивност.":

    Давам ти 5000 евро и застани на 850м.да проверим твоето твърдение.

    Коментиран от #42

    15:20 29.03.2026

  • 39 Мани баце

    10 33 Отговор
    Ако онова пристигнат ще ви вадят из дупките и ще ви изтребват като псета.

    15:20 29.03.2026

  • 40 вако

    6 32 Отговор
    Атома трябва

    Коментиран от #44

    15:21 29.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ганчев

    22 5 Отговор

    До коментар #38 от "Луд с картечница":

    700 метра най-много.

    Коментиран от #52

    15:21 29.03.2026

  • 43 Хайде

    25 2 Отговор
    да видим. Купете си пуканки и Пепси. Докато има.

    15:22 29.03.2026

  • 44 Наистина Трябва

    9 29 Отговор

    До коментар #40 от "вако":

    Още се чудим

    Защо Тръмп не ги е подпукал.

    15:22 29.03.2026

  • 45 Хаха

    37 7 Отговор
    Виетнам 2.0.
    Ще бъде интересно, ако не нещо друго.

    15:22 29.03.2026

  • 46 Гост

    20 2 Отговор
    Ееее, ама що така, с лошо! Любов няма.ли да има?

    15:22 29.03.2026

  • 47 Иранците

    52 7 Отговор
    ще се бият. Иран не е Ирак.

    Коментиран от #58, #66

    15:24 29.03.2026

  • 48 Русофилките

    6 36 Отговор
    По нашите Територии

    Редуват Иранско Резенче

    Със Руско Бахурче.

    На това му се вика

    Руска

    Култура на Хранене.

    Коментиран от #118

    15:24 29.03.2026

  • 49 Тц,тц,тц 😂😂😂

    6 27 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    С кой ще правят Олимпиада па тия кретени?

    15:24 29.03.2026

  • 50 арбалета 🎯

    54 6 Отговор
    Янките бръкнаха в кошера и сега ще си носят последствията .Каквото търсили - това и намерили .

    15:25 29.03.2026

  • 51 Несъгласен

    54 3 Отговор

    До коментар #21 от "Советска премитивност.":

    Приказваш колкото да си чешеш езика, но не говориш верни неща. Служил съм в БНА преди 1989 - в Сливен, Трета армия. Доста съм стрелял с АК и мишените бяха на 200-250 метра. Винаги ги свалях с първия откос. То си зависи и от човека, в чиито ръце е оръжието. Ако е калпав, и снайперска карабина с оптика да му дадеш, няма да уцели.

    Коментиран от #71

    15:26 29.03.2026

  • 52 Луд с картечница

    26 2 Отговор

    До коментар #42 от "Ганчев":

    1000 метра да си по-спокоен. Само кажи съгласен ли си

    Коментиран от #65

    15:26 29.03.2026

  • 53 Иран

    41 7 Отговор
    си промени позицията. Скоро ще има и ядрено оръжие. Принудиха ги.

    15:26 29.03.2026

  • 54 Дали

    29 4 Отговор
    В юнайтед стейтс арми им правят застраховка живот?

    15:28 29.03.2026

  • 55 Иран

    46 8 Отговор
    Слава на Иран, дано смажат главата на змията, а петродолара си заминава, неизбежно е. Идва криза, глад, депопулация, което е и целта на лудите ционисти. Купувайте консерви и вакумирайте ориз, че идва повсеместен глад.

    15:29 29.03.2026

  • 56 Ганчев

    35 4 Отговор
    Мисля,че американските няма да правят наземна операция.Та този явно го знае та затова е толкова ербап.Но знае ли човек кво може да му щукне в главата на Дончо...

    15:29 29.03.2026

  • 57 Копейки

    12 31 Отговор
    Споко,няма да има десант! Няма да довършват Иран, не нужно. Нужна е нова политика на Иран,извън терористичния контекст на водене на политика в света. Ще се стигне до договор, но преди това може да падне още някоя глава от ръководството. Като си спомня, как се перчихме в а запада и на нато,като бяхме във варшавския договор и срам ме хваща. Иран има войска, но това не е съвремената война, която технологично е в съвсем в друг регистър, те го нямат

    15:30 29.03.2026

  • 58 И Америка не оная Америка

    28 5 Отговор

    До коментар #47 от "Иранците":

    По зле от операция пустинна буря тогава имаше технологично преимущество 1991 сега обаче палачинката се обърна по 404 отиде дунсти желязо зян и вече само атома остана на Доньо с достойнство да излезе от това блато но дали ще има добри карти да го използват 😁

    15:30 29.03.2026

  • 59 А50

    43 8 Отговор
    Сащ ще получат много як в носа, а Европа ще си има своя енергийна криза, а Русия ще си върне Одеса и Харков. Сащ ги наритаха талибаните без руска помощ, изгониха ги от Ирак, не виждам как ще постигнат успех в Иран

    15:30 29.03.2026

  • 60 Колко изгорял краварско ще има

    32 10 Отговор
    Краварите чували да си подсигурят повечко

    15:31 29.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ха ха ха ха

    20 38 Отговор
    Какви мъже сте, брадати козли? Вместо да се биете с американците, обстрелвате цивилни араби.

    Коментиран от #106

    15:31 29.03.2026

  • 63 Зур

    31 11 Отговор

    До коментар #3 от "Край":

    Откога "нормалните" са еничари-ислямисти?

    15:32 29.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ганчев

    6 13 Отговор

    До коментар #52 от "Луд с картечница":

    Ако използваш 5 пълнителя и стреляш сватбарски...Но калашника не е лошо оръжие.Все пак е немско.

    Коментиран от #73

    15:33 29.03.2026

  • 66 наблюдател

    7 27 Отговор

    До коментар #47 от "Иранците":

    до 47 ирано иракската война иракчаните биха иранците а после американците отупаха иракчаните - значи иранците са най слаби

    15:35 29.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Орешник

    15 4 Отговор

    До коментар #21 от "Советска премитивност.":

    Само кажи кога и къде и идвам на 400 метра от тебе ще съм ! Ама първо си намисли последно желание!

    15:38 29.03.2026

  • 70 Багера

    1 11 Отговор
    да не скимти после

    15:41 29.03.2026

  • 71 Ганчев

    5 7 Отговор

    До коментар #51 от "Несъгласен":

    Щом си ползвал цял откос за 200 метра си ми ясен.Ако не свалиш мишената ако не с първия поне с втория бегай да се учиш на някое стрелбище.

    Коментиран от #86, #111

    15:41 29.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Шпаген

    9 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ганчев":

    И туй Немско

    15:43 29.03.2026

  • 74 Никой

    24 2 Отговор
    Какво ще направят с 3 500 човека - това е странно.

    15:44 29.03.2026

  • 75 Разни неумити

    4 22 Отговор
    кирливани се дръвчат жертвоготовно. Както Кадафито със смъртния си кирясал и прободен задник.

    15:45 29.03.2026

  • 76 Краварите и сионистите..

    34 5 Отговор
    Ще дадат много жертви те са агресори убиййци психопати и окупатори..браво на СМЕЛИЯ ИРАНСКИ НАРОД....

    15:46 29.03.2026

  • 77 Ъъъъ

    28 4 Отговор
    Ще е забавно - 17 000 американски командоси срещу135 000 ирански командоси + още 550 000 редовен аскер(без мобилизираните) + дронове и балистика....Съотношение: 1/40(жива сила) в полза на Иран.... 🤔

    Коментиран от #79, #83

    15:46 29.03.2026

  • 78 Стрелял

    20 3 Отговор

    До коментар #21 от "Советска премитивност.":

    съм в казармат с 7.62 ак, и най-далечните мишени бяха на 400 м. Водеше се картечен разчет, и при попадение падаше автоматично. На 200 м. беше изправен пехотинец, пък на 100 м. беше гръдна фигура. На нея имаше кръгове и се брояха точки. Над 25 точки, от три изстрела, имаше отпуска.

    15:48 29.03.2026

  • 79 Спри си

    7 16 Отговор

    До коментар #77 от "Ъъъъ":

    руската телевизия и самовара! Пардон. Самогона.

    15:50 29.03.2026

  • 80 Kaлпазанин

    19 3 Отговор
    3500 чувала ,само да не ги изхвърлят в морето че ще изтровят рибата

    15:52 29.03.2026

  • 81 Слава на Иран!

    24 6 Отговор
    Браво на персийските лъвове.

    15:55 29.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Технологиите

    2 8 Отговор

    До коментар #77 от "Ъъъъ":

    бе шушляк безказармрн!

    15:56 29.03.2026

  • 84 САЩ

    15 5 Отговор
    са много повлияни от Холивуд.

    15:56 29.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Единични

    16 2 Отговор

    До коментар #71 от "Ганчев":

    изстрели имаше само на гръдна ф-ра на 100 м. Всички други упражнения бяха на автоматична, като трябваше да се пускат по 2 патрона (ако си се научил, де)

    Коментиран от #102

    15:57 29.03.2026

  • 87 стоян георгиев

    21 3 Отговор
    Факти, това няма да промени реалността като триете коментари. Резила го вижда целия свят. За една баничка ще продадете и майка си

    15:58 29.03.2026

  • 88 Цончо мекият

    7 5 Отговор
    И аз искам да съм там, и чалмалиите да ми подпалят г@(Z@)....

    15:58 29.03.2026

  • 89 стоян георгиев

    19 4 Отговор
    Колко говежда карантия ще изгори. Евала, Иран. Горд народ

    15:59 29.03.2026

  • 90 стоян георгиев

    18 1 Отговор
    Ганя кръста го боли да прави поклони без никаква файда.

    16:00 29.03.2026

  • 91 КОЛЬО ПАРЪМА

    16 5 Отговор
    Браво на Иран избийте ги

    16:01 29.03.2026

  • 92 Абе

    8 16 Отговор
    Тия не разбраха че няма да има "Пустинна буря 2". Просто ще ги задушат икономически. Без ток и промишленост няма да карат дълго.

    16:01 29.03.2026

  • 93 Иван

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Нищо общо нямаме дори и расово и генетично сме различни.

    16:03 29.03.2026

  • 94 Бат Петьо Парчето

    7 6 Отговор
    ЧАКАТ ИРАНСКИТЕ ГЕЙОВЕ С ГЪРНЕТА ВЪЗЕЛИН

    16:04 29.03.2026

  • 95 леле

    1 4 Отговор
    Дали ще пускат звездички като бенгалския огин?

    16:04 29.03.2026

  • 96 Десант не знам дали

    6 5 Отговор
    ще има, но тежките бомбардировачи може и да дойдат.

    Тогава войната ще се удължи незнайно с колко.

    16:04 29.03.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Всъщност

    25 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Тръмп си го каза преди повече от седмица - колкото повече се вдигат котировките на суровия петрол, толкова повече печелят САЩ. Разбирай хората в петролния бизнес в САЩ. Тези, по чиято свирка играе Тръмп. А на тях пък изглежда не им е много трудно да го управляват - този човек дотолкова се е опиянил от властта, която са му дали и на всичко отгоре е безподобен нарцис, че на моменти му трябва само леко подбутване, за да разкаже играта на световния мир и международната икономика. Фактът, че още го държат на власт означава, че тези, които имат пряка изгода от всичко случващо се в момента, все още имат нужда от този клоун. Чудно ми е само защо Китай си трае, ами не вземе по-радикални мерки с отстраняването му от поста. Явно и чайните имат изгода в момента всичко в света да се срива.

    16:06 29.03.2026

  • 99 az СВО Победа 80

    22 4 Отговор
    Пакистан, Йемен и Ирак обявиха, че ще воюват на страната на Иран срещу американците при сухопътна операция.

    Днес американците са нанесли удар по резиденцията на Барзани- лидерът на иракските кюрди, които отказват да застанат на страната на Вашингтон срещу Иран.

    16:07 29.03.2026

  • 100 Логично!

    6 30 Отговор
    Прочетох всички коментари и констатирах само едно: русо-робите не са мръднали и на милиметър от ниското си ниво на интелигентност, за срам на останалите интелигентни българи...

    Коментиран от #108

    16:07 29.03.2026

  • 101 гост

    6 22 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Едва ли ще стъпят в Иран преди да изравнят всичко със земята. Така че няма да имат много противници от среща.

    16:08 29.03.2026

  • 102 Ганчев

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Единични":

    Сериозно ли ме питаш?

    16:08 29.03.2026

  • 103 "Владимир Путин, президент"

    11 1 Отговор
    Хи хи хи
    Говежди стейк от ианки
    уел, уел, уел........дън

    16:08 29.03.2026

  • 104 az СВО Победа 80

    21 2 Отговор
    Иран удари центърът на израелската химическа промишленост Рамат-Ховав в пустинята Негев, южно от Бер-Шева!

    Очевидно и Израел е изразходвал запаса си от противоракети, щом вече допуска удари по толкова чувствителни обекти...

    Коментиран от #107

    16:12 29.03.2026

  • 105 Тоя па

    22 3 Отговор

    До коментар #21 от "Советска премитивност.":

    С "Калашников" с по един изстрел свалям бягащи фигури на 300 м, прав, без да се подпирам никъде. С механичните мерни прибори. Ако искаш да се пробваш, можеш да си сложиш бронежилетка и каска, но задължително с нотариално заверено лично желание да изпиташ какво може този автомат.

    Трябва да въведат задължителната военна служба отново, че днешните келеши идея си нямат откъде изгрява Слънцето.

    Коментиран от #129

    16:14 29.03.2026

  • 106 Всъщност

    17 1 Отговор

    До коментар #62 от "Ха ха ха ха":

    Иран поразява цели в съседните му държави за да накара техните правителства да дръпнат юздите на Тръмп. Засега само плахо се обаждат, защото явно са им обещали някакви облаги. Обаче загрубее ли играта, САЩ ще останат без съюзници и в Близкия изток. Човек на пост като Тръмповия трябва да знае кога да спре с глупостите. Ако не, някой друг ще го спре.

    Коментиран от #127

    16:22 29.03.2026

  • 107 Смешкоооо

    4 16 Отговор

    До коментар #104 от "az СВО Победа 80":

    Евреите имат между 100 и 300 ядрени бойни глави...

    Коментиран от #110

    16:22 29.03.2026

  • 108 С ДВЕ ДУМИ

    11 1 Отговор

    До коментар #100 от "Логично!":

    Логично е, че вече наближава времето да нахраним лешоядите с мърша...

    16:26 29.03.2026

  • 109 Анонимен

    22 2 Отговор
    Древните перси не са предавали страната си от времето на Александър Македонски.Като се има в съображение ,че 30процента от населението са азери(азърбейджанци),то битката ще бъде трудна,но за сметка на това продължителна.Те никога няма да се предадат.Заедно с хутите от Йемен ще са страшно оръжие срещу превозвачите на нефт и нефтопродукти от залива и Червено море.

    16:28 29.03.2026

  • 110 Балкан

    5 1 Отговор

    До коментар #107 от "Смешкоооо":

    Хайнрих, ха, ха, ха

    16:28 29.03.2026

  • 111 Несъгласен

    9 2 Отговор

    До коментар #71 от "Ганчев":

    Ако под "откос" разбираш да изгърмиш половината пълнител, явно не сме уточнили понятията. Стреляхме по мишена "човешка фигура в цял ръст", а стрелбата беше задължително на автоматична, на къси редове - обикновено 3 патрона. Ако хубавичко си нагласиш мишената да ти кацне на линията на мушката и мерника, ако не ти треперят ръцете и ако задържиш дишането преди стрелбата и не дърпаш рязко спусъка, мишената си пада с първото му натискане. Но това са си общи правила за всякакво леко стрелково оръжие, не само за АК.

    Коментиран от #128

    16:29 29.03.2026

  • 112 Всъщност

    23 2 Отговор
    Краварците печелят само във филмите. На живо ги гониха 7 г овчарчета с колела и пушка. Забравиха си оборудване в Афганистан. Да не завалят и тук ковчезите.

    16:30 29.03.2026

  • 113 Слава на Персия

    23 2 Отговор
    Янки и евреи кво дирят там и защо нападнаха защо?????Носят обирация и смърт нали цял свят видя

    16:37 29.03.2026

  • 114 000

    18 3 Отговор
    Жалко за американските момчета, но те ще изгорят за целите на ционистко-юдейскити фашисти.

    16:37 29.03.2026

  • 115 Ганю си е Раб

    8 3 Отговор
    Психиката му такваз подрепя само поробители до днес

    16:39 29.03.2026

  • 116 Ганю си е Раб

    6 1 Отговор
    Психиката му такваз подрепя само поробители до днес вечен р аб той свобода не знай кво е

    16:41 29.03.2026

  • 117 Скот Ритър

    5 0 Отговор
    Сухопътна операция в Иран е aĺl-in на Тръмп след това ще се разбере, шах ли, го ли е по-добре да е играл.

    16:54 29.03.2026

  • 118 Иван Иванов

    13 0 Отговор

    До коментар #48 от "Русофилките":

    АЗ СЪМ ГОРД БЪЛГАРИН КОЙТО ОБИЧА СВОЯТА ЕДИНСТВЕНА И НЕПОВТОРИМА РОДИНА БЪЛГАРИЯ И ЗАТОВА СЪМ ПРИЗНАТЕЛЕН НА БРАТСКИЯ РУСКИ НАРОД КОЙТО НА ДВА ПЪТИ НИ ОСВОБОДИ ОТ ЧУЖДО РОБСТВО. СЕГА СМЕ РОБИ , НО НА КОВАРЕН ВЪТРЕШЕН ВРАГ УПРАВЛЯВАН ОТ ЧУЖДИ СИЛИ КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА УНИЖАТ И УНИЩОЖАТ БЪЛГАРИЯ И НЕИНИЯ НАРОД. С ТАЗИ ПАПЛАЧ КОЯТО В МОМЕНТА НИ УПРАВЛЯВА ТРЯБВА САМИ ДА СЕ ПРЕБОРИМ И ЗА ТОВА ТРЯБВА САМИ ДА ХВАНЕ ПУШКИТЕ В РЪЦЕ.

    16:54 29.03.2026

  • 119 Първанов

    1 10 Отговор
    Технологично иранската армия е значително по-слаба от армиите на САЩ и Израел, сочат оценки на военни експерти и данни от конфликтите в региона към 2026 г. Докато Иран разчита на асиметрична война (дронове, ракети, прокси сили), САЩ и Израел притежават високотехнологично превъзходство, precision strikes (прецизни удари) и модерна авиация.
    Основните технологични разлики и характеристики са:
    1. Технологично превъзходство на САЩ и Израел
    Въздушно превъзходство: Израел разполага с едни от най-модерните изтребители (F-35), осигуряващи му пълно въздушно превъзходство над Иран.
    ПВО и ПРО: Израел има многослойна система за противовъздушна и противоракетна отбрана ("Железен купол", "Прашката на Давид", "Стрела"), която е високотехнологична и ефективна срещу ирански ракети.
    Прецизни удари: САЩ и Израел притежават способността да нанасят прецизни удари по критична инфраструктура, командни центрове и ядрени обекти, като често остават незабелязани за иранската ПВО.
    Разузнаване и технологии: Двете страни използват усъвършенствани сателити, дронове и кибертехнологии за разузнаване и насочване.

    2. Технологични възможности на Иран (Асиметрична война)
    Огромен арсенал от дронове и ракети: Иран компенсира технологичното изоставане с масово производство на дронове (като серията "Шахед") и балистични ракети с голям обсег.
    Асиметрични стратегии: Иран използва децентрализирани платформи за изстрелване, подземни бази и малки, бързи лодки в Ормузкия проток, за да затру

    17:03 29.03.2026

  • 120 Иван Иванов

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мунчо":

    ТИ НЕ СИ МУНЧО БЕ , ТИ СИ РАЧКО ПРЪДЛЕТО ОТ ПОД ИГОТО

    17:04 29.03.2026

  • 121 Как къде?!

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Абе къде е БИБИ":

    ... пие кафе.

    Коментиран от #122

    17:05 29.03.2026

  • 122 Видяхме

    12 0 Отговор

    До коментар #121 от "Как къде?!":

    пие кафе със шест пръста. 👿

    17:10 29.03.2026

  • 123 Ха ха ха

    4 3 Отговор
    Подпалете остров Харг и останете без експорт на нефт и без пари. Чудесно.

    17:14 29.03.2026

  • 124 Амииии

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "Абе къде е БИБИ":

    Виж му профилите в социалните мрежи и ще видиш къде е.

    Коментиран от #130

    17:15 29.03.2026

  • 125 Мииии

    0 8 Отговор
    Председателят на иранския парламент да внимава да не го запали някоя ракета, я американска,я израелска.

    17:17 29.03.2026

  • 126 Вие русофилите

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    сте странни хора.Един път сте доволни, че руснаците са ни освободили от фесовете, а сега защитавате фесове.Какво искате, знете ли?

    17:21 29.03.2026

  • 127 Ха ха ха ха

    1 8 Отговор

    До коментар #106 от "Всъщност":

    Това се нарича ТЕРОРИЗЪМ и това Иран го прави, откакто има Айтоласи, което е и причината сега да ядат дебели американски ракети и тежки бомби! Защо САЩ не идат да бомбардират Финландия или дори Казахстан?

    Коментиран от #132

    17:24 29.03.2026

  • 128 Бумч

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "Несъгласен":

    Какви са тия къси редове от три патрона? Да не са сменили доктрината или сте били Рамбовци? Стреляше се по два патрона. Даже мисля, че има оръжия, които това го правят автоматично.

    Коментиран от #143

    17:25 29.03.2026

  • 129 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Тоя па":

    Факт

    17:30 29.03.2026

  • 130 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #124 от "Амииии":

    ВИДЯХ ГИ.
    Това е ИИ.

    17:31 29.03.2026

  • 131 Хахахайай

    6 1 Отговор
    Тия 3500 души сигурно са избягали от лудницата щом си мислят че ще оцелеят. Срещу 1 милион иранци ако ще и с камъни да се бият няма да устискат

    17:31 29.03.2026

  • 132 Много си зле

    10 0 Отговор

    До коментар #127 от "Ха ха ха ха":

    Щото нямат петрол!!! Добре че и ние в бг нямаме че иначе нямаше да имаме президент:). Тръмп щеше да го е отвлякъл вече.

    17:33 29.03.2026

  • 133 Хайо

    3 0 Отговор
    Амин,дай боже !

    17:35 29.03.2026

  • 134 Смотльо,

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Глас от бункера":

    А тази която в виновна да те има ,неутрална ли е ? Тя е с мен ,хахаха

    17:36 29.03.2026

  • 135 Камилар

    4 1 Отговор
    фаЩ да си приготвят повече ⚰ , че да не се излагат после с чували 👌

    17:41 29.03.2026

  • 136 отец Щирлиц

    10 1 Отговор
    ....."Нашите мъже чакат пристигането на американските войници на място, за да ги подпалят и да накажат регионалните им съюзници веднъж завинаги".......Дай Боже с голямата тупалка

    17:46 29.03.2026

  • 137 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Сащ не могат да пратят хора на брега.нямат плацдарм нито решение срешу дроновете.тръмп ако го направи ще доведе ситуацията до много и безсмислени американски жертви.

    17:48 29.03.2026

  • 138 Мнение

    8 0 Отговор
    Жалко за тези 3500 мъже, които ще загубят живота си заради глупостта на рижавия клоун.

    Коментиран от #145

    17:58 29.03.2026

  • 139 Лицемерие

    5 0 Отговор
    Защо и ние трябва да сме лицемерни: молим се за Иран, но предоствяме нашите летища на САЩ - това е като да каниш насилните си всяка вечер в стаята. Хем не искаш, хем го правиш.... срам ме е, че сме 1345 години държава и имаме такова унизително управление на некадърници и корумпирани чиновници.

    18:03 29.03.2026

  • 140 9689

    3 0 Отговор
    В същото време милиони хора по целия свят протестират срещу агресията на престъпниците Тръмп и Натаняху.ТАЗИ НОВИНА НЕЗНАЙНО ЗАЩО ЛИПСВА В НАШАТА МУТРЕНСКА ДЪРЖАВА.

    18:21 29.03.2026

  • 141 Мочтаба Хаменей

    3 0 Отговор
    Ще има печено говеждо на корем!Чакаме Ви!

    18:28 29.03.2026

  • 142 Ссс

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Советска премитивност.":

    Пипал ли си въобще Калашник? Дори с калибър 5.45 не си в безопасност дори на 500м. За 7.62 мм. да не говорим. Благодари се, че не се налага да застанеш зад думите си, или пък пред цевта.

    18:42 29.03.2026

  • 143 Ссс

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Бумч":

    "Даже мисля, че има оръжия, които това го правят автоматично"
    Има, има, с чипове от Перла 05. Кви са тия къси мисли?
    Въпросните упражнения се изпълняват на автоматична стрелба, единичен изстрел се брои грешка. Използват се 2 пълнителя - заредени с 20 и 15 патрона, пълнителя се сменя след първите две двойки мишени. А да направиш изстрел с 2 куршума е най-трудно. Макар, че след няколко занятия доста хора излизахме само с 15 патрона, и връщахме по 3. Така, че леко с изхвърлянията, има хора дето сме пипали Калашников, знаем какво може.

    19:03 29.03.2026

  • 144 Че амери и чфути не стават за войници

    1 0 Отговор
    Е ясно. И да пратят хиляди живи трупа нямат шанс в наземна операция. Колкото и да са добри във въздуха поради калпавото иранско ПВО, толкова и хич ги няма на земята очи в очи с мъже. Ако Иран обаче реши да прати жива сила в Израел просто за дни ще стъпче жидовете.

    19:32 29.03.2026

  • 145 умират за Израел

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Мнение":

    Приятелят на Епстийн ги дава тези над 3000 американски момчета , като дар към Биби за всесъжение и прослава на Мешиях. Жалко за тях. Те не знаят всъшност защо и за интереса на кого отиват да умират ? Защо отиват да убиват народа на Иран, който се защитава и който с нищо и по никакъв начин не е заплашвал САЩ,също не знаят.

    19:37 29.03.2026

