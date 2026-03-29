Войната в Иран: ще се включат ли страните от Залива

От началото на войната Иран е изстрелял хиляди дронове и ракети срещу арабските държави от Персийския залив. Тежко засегнат е техният бизнес модел, основаващ се на износа на петрол и газ.
За разлика от първите дни на войната, Иран вече не изстрелва ежедневно стотици ракети и дронове срещу арабските държави от Персийския залив - интензивността на атаките значително е намаляла. Въпреки това те могат да бъдат смъртоносни, пише АРД.
В четвъртък властите в Обединените арабски емирства съобщиха, че двама души са загинали от отломки на изстреляна от Иран ракета. Жертвите са били гастарбайтери от Индия и Пакистан - както и повечето от досегашните 25 жертви в арабските държави от Персийския залив през първия месец на войната.
"Ние тук, в Персийския залив, не сме свикнали с войни, нито с ракетни обстрели", казва Ахмед Юсеф от Катар пред германската обществена медия. Въпреки това той не изглежда особено притеснен: чувства се в безопасност и вярва, че държавните ръководства в региона ще вземат правилните решения.
Емирствата говорят за икономически тероризъм
Правителствата на държавите от Персийския залив реагират с нарастващо недоволство на продължаващите атаки от страна на Иран: Катар експулсира ирански дипломати, а представители на Обединените арабски емирства (ОАЕ) вече определят като икономически тероризъм заплахите на Иран да обстрелва петролни танкери и други кораби в Ормузкия проток, през който минават не само 20 на сто от световните превози на петрол и газ, но и 30 процента от торовете за световното земеделие.
Лана Нусейбе, държавна министърка в Министерството на външните работи на ОАЕ, казва, че "Иран се опитва да предизвика инфаркт на световната икономика. Не трябва да позволяваме на Иран, държавен спонсор на тероризма, да определя световните пазарни цени на храните и бензина", цитира думите ѝ АРД.
Ще се включат ли по-активно във войната страните от Персийския залив?
Напоследък по-остри изявления бяха направени предимно от Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, които обявиха, че си запазват правото да отговорят на иранските атаки с всички "необходими мерки". Има много спекулации дали това би могло да означава и активното включване на арабските държави от Персийския залив във войната, подчертава АРД.
Енергийният експерт Бахар Халаби казва, че засега това е само реторика и че на първо място държавите от Персийския залив продължават да се опитват да се защитят. "Но предвид иранските атаки срещу енергийната инфраструктура, която е жизненоважна за тези страни, стратегическите им съображения наистина биха могли да се променят."
Напоследък, особено в американските вестници, се разпространява информацията, че владетелите в Саудитска Арабия настояват правителството на Тръмп да не отслабва въздушните удари срещу Иран, за да не изглежда сякаш ръководството в Техеран излиза победител в тази схватка, което в крайна сметка може да го окуражи, посочва германската обществена медия.
Катар залага на мирното разрешаване на конфликта
Официалните изявления на саудитското ръководство обаче звучат значително по-сдържано. А в Катар външното министерство не спира да подчертава, че е необходимо този конфликт да бъде прекратен с мирни средства. "Пълното унищожение не е вариант. Никой народ и никоя страна няма да изчезнат по волята на някой политически играч", заяви Маджид ал-Ансари, говорител на външното министерство в Доха. Защото едно нещо няма да се промени дори и след войната - географията. "Ние ще продължим да живеем един до друг, ще бъдем съседи завинаги и трябва да намерим начини да съжителстваме мирно."
Засега обаче това не е нищо повече от реторика. Месец след началото на войната нищо не подсказва, че се върви към бързото ѝ приключване, пише АРД.
3 Къде е ушатия шестопръстник
Много съмнително става.
5 Той е при Аллах
До коментар #3 от "Къде е ушатия шестопръстник":При създателя си.
8 Логика
10 Арабите
11 Амиии
До коментар #3 от "Къде е ушатия шестопръстник":Това писах преди малко. Не се е появявал в парламента на 7 сесии. Там питат къде е. Умрял, ранен, в бункер или духнал някъде.
Нещо са се объркали. А уж били добри търговци.
15:39 29.03.2026
Ако подпалят региона връщане назад няма. Евреите напразно се надяват да ги вкарат в батак.
22 Мишел
23 Интересно
До коментар #18 от "Американците":Ако някой продължава да ги удря ще стане Батак.
15:52 29.03.2026
26 Интересно
До коментар #22 от "Мишел":На всички в региона бизнеса гори лесно. Ама някои имат пари.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 не може да бъде
До коментар #1 от "Хаха":Гледам доста редовно Ал Джазира и си мисляче чалмалиите с гевреците от залива са доста по-умни от дойчевелевците!?действитлелно те са крайно недоволни -меко казано .от действията на Иран ...но в в същото време осъзнават че са се доверили на ненадежден съюзник -САЩ -които са им обещали пълна закрила и сигурност !?Сега в залива разбират че с няколко хода Иран може да им ликвидира благополучието -не пряко а косвено -чрез постоянно затваряне на Ормузкия пролив и спиране на туризма ..и ДАЩ не може да направи нищо освен да засили ескалацията да се опита да унищожи Иран -нещо много несигурно малко вероятно ...и проблемът е в това че даже ако САЩ унищожат Иран това ще означава икономическо унищожение на целия район!?!?На печелившите -честито!?...впрочем много е интересно как ще реагира Китай ако американците се опитат да унищожат Иран...за мен това е египетска загадка!?
31 az СВО Победа 80
Авиобаза на ВСУ с френски самолети Mirage е ударена в Житомирска област от руснаците.
В базата се намират французи, обслужващи тези самолети, както и пилоти на специалния батальон безпилотни летателни апарати „Птици Мадяр“, обучавани там.
32 Интересно
До коментар #28 от "Kaлпазанин":Изглежда и ти не разбираш какво си написал.
33 Запознат
До коментар #26 от "Интересно":"Ама някои имат пари"
Водят се че имат защото парите на шейховете изкарани от петрол са длъжни да ги инвестират в американската икономика за което получават акции но както знаем акциите днес може да са скъпи а утре да не струват нищо.
34 Интересно
До коментар #31 от "az СВО Победа 80":Обаче нета във Франция е спрян и те още не знаят.
35 Запознат
До коментар #34 от "Интересно":Нета във Франция има пълна цензура както навсякъде на запад а французите не знаят руски че да се информират от други източници.
36 333
До коментар #25 от "Оня":тръмп каза, че принца миналата година говорел, че сащ са разпадаща се държава, а тази година се моли да го защитавам и ми целува зад. Той използва 1:1 цялата дума
37 Интересно
До коментар #33 от "Запознат":Извинявай, не знаех. Горките катарци. Няма да имат пари за билет до средиземноморието или Тайланд и пари за хотел няколко месеца. Да ги ожалиш.
38 Запознат
До коментар #30 от "не може да бъде":"действитлелно те са крайно недоволни -меко казано .от действията на Иран"
Бъзикаш ли се - Иран никакви действия не е предприемал а краварите и евреите го нападнаха - меко казано монархиите са недоволни от действията на САЩ и Израел и няколко пъти ги заплашваха че ще спрат инвестициите в САЩ. Меко казано са недоволни и от обещаната им защита. Въпроса е че толкова са станали зависими от краварите че не могат да мърдат.
39 Тоя
До коментар #8 от "Логика":Мечтата на глупака.
40 Интересно
До коментар #35 от "Запознат":Това за кой го казваш? Кога беше там? И даже нямат преводач?😉
42 Запознат
До коментар #37 от "Интересно":"Няма да имат пари за билет до средиземноморието или Тайланд и пари за хотел няколко месеца"
Обикновените катарци наистина няма да имат - шейховете че ще избягат е повече от сигурно. Живял съм в Доха няколко месеца така че не сравнявай петролните шейхове с обикновените катарци. Колкото и да са ти напълнили главата с пропаганда парите не се въргалят по земята там - има и таксиметрови шофьори и разносвачи на пици и рибари и просяци.
45 Лъжльо!
До коментар #31 от "az СВО Победа 80":Към момента (март 2026 г.) няма потвърдена официална информация за успешна руска атака, която да е унищожила или ударила база с френски самолети Mirage 2000 в района на Житомир.
Ето какво е известно за статуса на тези самолети в Украйна:
Дислокация и тактика: Украинските ВВС използват тактика на разпръскване на самолетите при ракетни заплахи. Пилоти потвърждават, че веднага след получаване на разузнавателни данни за входяща атака, самолетите излитат и се преместват на алтернативни летища, за да избегнат удари по основните бази.
Доставки: Първите Mirage 2000-5 пристигнаха в Украйна в началото на 2025 г.. През март 2026 г. се очакваше доставката на още два изтребителя, с което общият им брой да достигне четири (след загубата на един през 2025 г.).
Известни загуби: Единствената потвърдена загуба на Mirage 2000 до момента се случи на 22 юли 2025 г.. Инцидентът е станал в района на Волинска област поради техническа повреда, а не в резултат на вражески удар; пилотът е успял да катапултира успешно.
46 гладна копейка
До коментар #31 от "az СВО Победа 80":Гладна копейка Мираж сънува!
Хахаха.
47 Интересно
До коментар #42 от "Запознат":Като си живял в Доха какви са таксиметровите шофьори, разносвачите на риба и други работници?
48 Запознат
До коментар #40 от "Интересно":Ами бях декемри месец в началото - тук ми излизат доста руски клипове и все още мога да се свързвам с "ВК" но във Франция нищо не ми излизаше и нямах връзка с "ВК". Та как се ползва преводач когато нищо бъде цензурирано ще ми кажеш ли? Не всеки французин може да ползва руски ВПН.
49 Мишел
До коментар #31 от "az СВО Победа 80":И 200 натовски генерали. били вътре.
50 Глас от бункера
До коментар #31 от "az СВО Победа 80":Герасимов потвърди.
16:27 29.03.2026
51 Запознат
Над 70% са катарци - само в строителството са чужденци повечето. Казвам ти че това че са ти напълнили главата с пропаганда няма нищо общо с реалността.
52 САНДОКАН
До коментар #1 от "Хаха":Другарю генерал , дръжте баките да отдам чест на ефрейтора. Генерала си отива ефрейтора остава
53 Интересно
До коментар #48 от "Запознат":Аз лично предпочитам да мълча , отколкото да плямпа глупости.
54 Интересно
До коментар #51 от "Запознат":Ти въобще знаеш ли колко са катарците?
55 Запознат
До коментар #53 от "Интересно":Не срещу фактите и боговете мълчали - пропагандата също не върви срещу фактите. Факт е че във Англия за миналата година са осъдени 12 000 човека за постове в социалните мрежи - иначе според пропагандата на запад имало свобода на словото.
57 Запознат
До коментар #54 от "Интересно":Знам колко са но това какво общо има с това че някои от тях работят като таксиметрови шофьори и рибари. Общо взето като Кипър - 300 000 собствени граждани и 2 милиона чужденци. Обаче да те уверя чужденците отиват там за пари а не да стават таксиметрови шофьори макар че и те скубят яко ама пък живота е скъп.
58 Интересно
До коментар #55 от "Запознат":Осъдени. За публикации? Цензура? Няма публикации.
Няма да пише че са осъдени.
59 Интересно
До коментар #57 от "Запознат":От къде са тези чужденци? За какви пари? 350 000 катарци ще работят като разносвачи на пица при 3 млн. индийци, пакистанци филипинци и други???
Майтапиш ли се?
60 Логика
До коментар #39 от "Тоя":Не е мечта, а реалност. Цял свят видя, че хамериканците са гола вода, не могат да си защитят даже базите, а какво остава за т.нар. съюзници, всички тия продажни монархии падат, няма кой да налива пари в икономиката, пардон балона САЩ, и следва цивилна война, импийчмънт затвор... всички са в кюпа, рижавият, сатаняху, брюкселските тикви. Само глобален конфликт ги устройства.
61 Запознат
До коментар #58 от "Интересно":"Няма да пише че са осъдени"
Не може да не пише защото решенията на съда се обнародват по закон. Даже и в хитлеристка Германия и в сталински СССР решенията на съда са се обнародвали а не можеш да кажеш че е нямало цензура и в двете. Цензурата и пропагандата работят по друг начин - те не оставят населението без информация а го заливат даже с невярна и изкривена информация както прословутите двойни стандарти на евроатлантиците.
Като пример Русия нападна Украйна и тя е агресор но САЩ нападна Иран но той не е агресор, евреите не провеждат геноцид. Когато някой отвлече самолет е терорист обаче ако отвлече президент на държава не е терорист ами премахвал "диктатор".
62 Запознат
До коментар #59 от "Интересно":Абе ти какво си мислиш бе че всеки катарец има по един петролен кладенец и нищо не работи и си върти броеницата ли. Парите в Катар са само в няколко фамилии, те строят и им трябват строители. Има много чужденци по-богати и от катарците - да не мислиш че фирмите които добиват петрола са катарски. На тях им трябват офиси и има много строителство, трябват специалисти по добива на петрол или газ, трябват специалисти по втечняването му, трябват специалисти за обезсоляване на вода а катарците нямат такива защото нямат един свестен университет.
Повечето катарци изобщо не са богати - казах ти напълнили са ти главата с пропаганда. По магазините продавачи пък са на 90% катарци - заплатите не са лоши но живота е много скъп и нямат пари в банки. Казах ти има и просяци катарци.
63 Интересно
До коментар #62 от "Запознат":Пропагандата на теб ти е в главата. Катарска пропаганда? Катарците основно са на държавни и контролни служби. Виж за какви пари работи един пакистанец.
68 По скоро
70 ПАРИЙ
