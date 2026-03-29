Войната в Иран: ще се включат ли страните от Залива

От началото на войната Иран е изстрелял хиляди дронове и ракети срещу арабските държави от Персийския залив. Тежко засегнат е техният бизнес модел, основаващ се на износа на петрол и газ.

За разлика от първите дни на войната, Иран вече не изстрелва ежедневно стотици ракети и дронове срещу арабските държави от Персийския залив - интензивността на атаките значително е намаляла. Въпреки това те могат да бъдат смъртоносни, пише АРД.

В четвъртък властите в Обединените арабски емирства съобщиха, че двама души са загинали от отломки на изстреляна от Иран ракета. Жертвите са били гастарбайтери от Индия и Пакистан - както и повечето от досегашните 25 жертви в арабските държави от Персийския залив през първия месец на войната.

"Ние тук, в Персийския залив, не сме свикнали с войни, нито с ракетни обстрели", казва Ахмед Юсеф от Катар пред германската обществена медия. Въпреки това той не изглежда особено притеснен: чувства се в безопасност и вярва, че държавните ръководства в региона ще вземат правилните решения.

Емирствата говорят за икономически тероризъм

Правителствата на държавите от Персийския залив реагират с нарастващо недоволство на продължаващите атаки от страна на Иран: Катар експулсира ирански дипломати, а представители на Обединените арабски емирства (ОАЕ) вече определят като икономически тероризъм заплахите на Иран да обстрелва петролни танкери и други кораби в Ормузкия проток, през който минават не само 20 на сто от световните превози на петрол и газ, но и 30 процента от торовете за световното земеделие.

Лана Нусейбе, държавна министърка в Министерството на външните работи на ОАЕ, казва, че "Иран се опитва да предизвика инфаркт на световната икономика. Не трябва да позволяваме на Иран, държавен спонсор на тероризма, да определя световните пазарни цени на храните и бензина", цитира думите ѝ АРД.

Ще се включат ли по-активно във войната страните от Персийския залив?

Напоследък по-остри изявления бяха направени предимно от Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, които обявиха, че си запазват правото да отговорят на иранските атаки с всички "необходими мерки". Има много спекулации дали това би могло да означава и активното включване на арабските държави от Персийския залив във войната, подчертава АРД.

Енергийният експерт Бахар Халаби казва, че засега това е само реторика и че на първо място държавите от Персийския залив продължават да се опитват да се защитят. "Но предвид иранските атаки срещу енергийната инфраструктура, която е жизненоважна за тези страни, стратегическите им съображения наистина биха могли да се променят."

Напоследък, особено в американските вестници, се разпространява информацията, че владетелите в Саудитска Арабия настояват правителството на Тръмп да не отслабва въздушните удари срещу Иран, за да не изглежда сякаш ръководството в Техеран излиза победител в тази схватка, което в крайна сметка може да го окуражи, посочва германската обществена медия.

Катар залага на мирното разрешаване на конфликта

Официалните изявления на саудитското ръководство обаче звучат значително по-сдържано. А в Катар външното министерство не спира да подчертава, че е необходимо този конфликт да бъде прекратен с мирни средства. "Пълното унищожение не е вариант. Никой народ и никоя страна няма да изчезнат по волята на някой политически играч", заяви Маджид ал-Ансари, говорител на външното министерство в Доха. Защото едно нещо няма да се промени дори и след войната - географията. "Ние ще продължим да живеем един до друг, ще бъдем съседи завинаги и трябва да намерим начини да съжителстваме мирно."

Засега обаче това не е нищо повече от реторика. Месец след началото на войната нищо не подсказва, че се върви към бързото ѝ приключване, пише АРД.