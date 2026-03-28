Иранският президент: Ще отмъстим жестоко при атаки срещу инфраструктурата ни

Иранският президент: Ще отмъстим жестоко при атаки срещу инфраструктурата ни

28 Март, 2026 14:55 3 121 69

Шариф е информирал Пезешкиан за дипломатическите контакти на Пакистан със Съединените щати и държавите от Персийския залив

Иранският президент: Ще отмъстим жестоко при атаки срещу инфраструктурата ни
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Иранският президент Масуд Пезешкиан предупреди, че страната му ще отмъсти "силно" за всякакви атаки срещу нейната инфраструктура.

"Много пъти сме заявявали, че Иран не извършва превантивни атаки, но ще отвърнем категорично, ако нашата инфраструктура или икономически центрове бъдат атакувани", написа той в X.

Освен това иранският президент предупреди страните от региона на Близкия изток, че ако искат развитие и сигурност, не трябва да позволяват "нашите врагове да водят войната от техните земи".

Отделно, Пезешкиан е заявил на пакистанския премиер Шехбаз Шариф, че е необходимо доверие, за да се улеснят преговорите и посредничеството по конфликта в Близкия изток, съобщава "Ройтерс".

Той е похвалил дипломатическите усилия на Пакистан и двамата лидери са обсъдили военните действия в региона и усилията за прекратяване на конфликта по време на разговор, продължил повече от час.

Шариф е информирал Пезешкиан за дипломатическите контакти на Пакистан със Съединените щати и държавите от Персийския залив.


Иран (Ислямска Република)
