Последният удар срещу Иран! САЩ обсъждат всички възможни варианти

Последният удар срещу Иран! САЩ обсъждат всички възможни варианти

29 Март, 2026 09:47 4 796 112

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел решение дали да одобри кампанията

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Министерството на отбраната на САЩ се подготвя за евентуална сухопътна операция срещу Иран, която може да продължи седмици, съобщи вестник "Вашингтон пост".

Според американски служители, запознати с въпроса, потенциалната операция няма да бъде мащабна инвазия.

Тя ще включва ограничени действия, предприети от екипи за специални операции и пехота, и ще е насочена към зони като остров Харг и Ормузкия проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел решение дали да одобри кампанията.

По-рано беше съобщено, че Пентагонът се занимава с "подробни" подготовки за наземна операция в Иран, в която ще участват Силите за глобално реагиране на американската армия и Морската експедиционна единица на Корпуса на морската пехота.

Преди това се твърдеше, че САЩ обсъждат нови варианти за нанасяне на "последния удар" срещу Иран, включително разполагане на сухопътни сили там и започване на интензивни бомбардировки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пако

    109 19 Отговор
    В КРАТКАТА ИСТОРИЯ НА САЩ И ИЗРАЕЛ ТОВА Е НАЙ ГОЛЕМИЯ ПОЗОР И БОЙ КОЙТО ТЕ ОТНЕСОХА ОТ ИРАН. ДОСЕГА НИКОЙ НЕ БЕ ГИ УНИЖАВАЛ ДО ТАЗИ СТЕПЕН. ИРАН РАЗВЕНЧА МИТА ЗА АМЕРИКАНСКАТА И ИЗРАЕЛСКАТА МОЩ. А ЛЕГЕНДАРНИЯ ЖЕЛЕЗЕН КУПОЛ НА ИЗРАЕЛ СЕ ОКАЗА БЕЗПОЛЕЗЕН ГЕВГИР И ХОЛИВУДСКА РЕКЛАМА.

    Коментиран от #4

    09:48 29.03.2026

  • 2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 61 Отговор
    Затваряме пролива и Иран кляка

    Коментиран от #21, #66, #99

    09:51 29.03.2026

  • 3 Глупости на таркалета

    36 4 Отговор
    Ха ха ха ха ха

    09:51 29.03.2026

  • 4 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    13 83 Отговор

    До коментар #1 от "Пако":

    Нема вече кво да да бомби...затварят пролива и Иран издъхва

    Коментиран от #17

    09:52 29.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мишел

    75 11 Отговор
    САЩ се удавиха в Ормузкия проток.

    Коментиран от #25

    09:52 29.03.2026

  • 7 Ако има сухопътна операция

    78 10 Отговор
    САЩ окончателно ще затънат и капитулират.

    Коментиран от #23

    09:53 29.03.2026

  • 8 Пич

    80 9 Отговор
    Това е свръх идиотизъм !!! Рижия още си въобразява, че това е Венецуела, и няколко командоси ще свършат някаква работа !!! Единственото което би постигнал е, да унищожи цвета на американската армия !!!

    Коментиран от #24, #58

    09:53 29.03.2026

  • 9 ПО ТОЧНО

    49 5 Отговор
    ТОЯ САМО СЕ ИЗСИЛВА КАТО ГЛАДЕН НА SRАNЕ

    09:53 29.03.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    76 10 Отговор
    Стига глупости, бе. Всички знаят, че американците не могат да воюват по земя. Войник и американец са две несъвместими понятия. Те могат само да помнят и да трепят всичко наред, като подлеци. Иран ги чака с нетърпение. 1 милион иранци ги сърбят ръцете , да им набият канчето в главата.

    09:54 29.03.2026

  • 11 Мишел

    67 9 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Умен съвет. Когато САЩ изчезне, светът ще е мирен.

    Коментиран от #28, #39

    09:54 29.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Макробиолог

    37 4 Отговор
    300 танкера били минали през Ормуз .Плащали с юани.

    09:55 29.03.2026

  • 14 хехе

    44 4 Отговор
    последният удар ще е на аятоласите..

    09:55 29.03.2026

  • 15 Гошо

    16 1 Отговор
    Айде де...!

    09:55 29.03.2026

  • 16 Мдааа

    36 2 Отговор
    Хехемонията потъна в пясъците на Персия...

    09:55 29.03.2026

  • 17 Мурка

    25 2 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    ОПИТАИТЕ ПАК ---МОРСКИТЕ ТАЛИГИ В БОКСА

    09:56 29.03.2026

  • 18 Гошо

    10 1 Отговор
    Айде де...!

    09:56 29.03.2026

  • 19 Макробиолог

    17 4 Отговор
    Ще донаправим Китай велик отново.

    Коментиран от #26

    09:56 29.03.2026

  • 20 Примати

    10 55 Отговор
    САЩ са почти готови срещу корпуса на гвардейците на ислямската революция но за съжаление войната на Путин срещу народа на Украйна продължава вече над четири години. Всеки нормален и интелигентен българин според когото убийствата на украинци от страна на руската армия в окупираните територии са неприемливи за 21 - ви век може да провери кок да праща малка сума пари на украинската армия. Аз ще пращам по 300 евро на месеч.

    Коментиран от #30, #70, #110

    09:56 29.03.2026

  • 21 Европеец

    38 5 Отговор

    До коментар #2 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    А атома има ли като вариант в плановете на агресорите и убийците на 165 момиченца от начално училище в Иран. .... .

    Коментиран от #37

    09:56 29.03.2026

  • 22 Друг е въпросът

    10 22 Отговор
    КЪДЕ е Путин?Не е виждам на живо от един месец?!

    Коментиран от #27, #67, #75

    09:57 29.03.2026

  • 23 Абсолютно точно

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ако има сухопътна операция":

    казано

    09:57 29.03.2026

  • 24 Как мислиш?

    20 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Ще използват ли отново "тайното оръжие"?

    Коментиран от #32

    09:58 29.03.2026

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    29 3 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Вече има протести срещу войната в Израел В щатите също Не виждам как със сухопътна операция е решението Най страшното е че Иран още не е задействал СПЯЩИТЕ КЛЕТКИ Турция чака своя час да си вземе Сирия

    09:58 29.03.2026

  • 26 Кво ще правиш па ти бе?

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Макробиолог":

    Абе ти нямаш кво да ядеш днес бе.

    09:58 29.03.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 1 Отговор

    До коментар #22 от "Друг е въпросът":

    Оная вечер имаше среща с бизнеса

    Коментиран от #46

    09:58 29.03.2026

  • 28 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Пропуснал си Израел......

    Коментиран от #43

    09:58 29.03.2026

  • 29 Джак Спароу

    8 2 Отговор
    Гледам тука много разбирачи от военното дело има😀😀😀

    Коментиран от #33

    09:59 29.03.2026

  • 30 НЕМА ЛОШО

    19 3 Отговор

    До коментар #20 от "Примати":

    АМА НАПРАВО СТЕГАЙ МЕШКАТА И .....БЕГОМ......НИКОЙ НЕ ТЕ СПИРА ....

    10:00 29.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пич

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Как мислиш?":

    Хахаха...... бях го забравил, и се изхилих като магаре, като ми го припомни...

    Коментиран от #35

    10:01 29.03.2026

  • 33 Що само от военно дело?

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Джак Спароу":

    Тук има разбирачи, за които няма никакви тайни!

    10:02 29.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Забравил бил!

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пич":

    Понякога се чудя къде ти е акъла...

    10:03 29.03.2026

  • 36 Лудия има само 1 печеливш ход

    13 1 Отговор
    И той е да обяви за пред света там нещо си че е подчинил иран и саш и сраел са постигнали целите си и спират с бомбенето на иран и се изтеглят като задължават иран да отвори ормуза отново за всички кораби и постепенно нещата да се нормализират....друг полезен ход лудия няма все пак след 6 месеца идват междинни избори и трябва бензина да е ефтин а борсите на рекорди и никакви текущи военни конфликти...а сегашната война лудия трябваше да я започне догодина по това време след като минат междинните избори а до тогава борсите на рекорди и всичко розово

    Коментиран от #71, #73

    10:03 29.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Нема да си жив

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    да го видиш.

    10:05 29.03.2026

  • 40 И така

    26 1 Отговор
    Ех сега да бяха млади Силвестър и Арнолд щяха сами с голи ръце да размажат иранската армия.Сегашната младеж не може такива неща.

    Коментиран от #80, #111

    10:05 29.03.2026

  • 41 Макробиолог

    11 2 Отговор
    Разбирачи които цял живот са служили в тая армия и участвали в операции го казаха,няма как 5хл или 50хл да контролират удари с дронове от дълбочина 100-200км.

    10:06 29.03.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 4 Отговор

    До коментар #37 от "Пумияр,":

    ККупчнск украински ли е? Снимки, видео, Зеленски на место?
    Стига си лъгал за убити и чак изнаситени деца. Руснаците не са като тебе Епщайнци

    Коментиран от #55

    10:06 29.03.2026

  • 43 Споко

    2 7 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    Такива като теб евреите не пропускат.

    10:06 29.03.2026

  • 44 Пламен

    13 2 Отговор
    Най-трудното за един войник е чакането преди атака .
    Ръмп трябва бързо да решава , защото войниците каталясват от чакането .

    10:08 29.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Да просеше пари от бизнеса

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Но по конферентна връзка.

    10:08 29.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дудов

    11 4 Отговор
    Тръмп се на -ака и сега гледа как ще изглежда по- малко на сран.Евентуална сухопътна операция ще продължи не седмици ами месеци.Иран не е Ирак

    10:09 29.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Копейки,

    5 6 Отговор
    Това нас снимката е самолет ако не знаете.

    10:10 29.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Неизбежно е!

    8 11 Отговор
    Ще хвърчат чaлми във всички посоки...

    10:12 29.03.2026

  • 53 3625

    15 6 Отговор
    Неизбежен провал – не просто провалът на Тръмп, а пълният срив на американската хегемония. Отсега нататък сателитите на САЩ ще треперят от страх!

    10:13 29.03.2026

  • 54 Обсъждат и я удар

    8 4 Отговор
    Тези нехса у ред. Няма ли Китай, Русия и други да ги спрат? Рижия ще запасне ядрен апокалипсис...

    10:14 29.03.2026

  • 55 Жива орка в Купянск няма.Точкс

    10 12 Отговор

    До коментар #42 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Путин загуби войната.Но понеже са му изпържили мозъка с всякакво медикаменти още не може да се усети.

    10:14 29.03.2026

  • 56 Геро

    7 4 Отговор

    До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    10:15 29.03.2026

  • 57 Развеселен

    6 5 Отговор
    Дончо Миротвореца много години беше любимец на заблудените копейки, а сега те осъзнаха колко зле са с логиката и мисленето. 🤣

    Коментиран от #61

    10:16 29.03.2026

  • 58 само да кажа

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    то пък един цвят....от розов по-розов!ЕЕЕХ Холивуд,Холивууууд,защо не пратиш Рамбо,Джейсън Стейтън,твърде личносния Лиам Нийсън да унищожат Иран?А Анжелина(другарката агент Солт) с лекота ще унищожи гадните руснаци в Кремъл!

    10:18 29.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 6 Отговор
    Блокираме пролива и Иран е в нокаут

    10:18 29.03.2026

  • 61 Факт!

    3 8 Отговор

    До коментар #57 от "Развеселен":

    Всички копейки са безмозъчни.

    10:19 29.03.2026

  • 62 Ако се случи

    9 3 Отговор
    сухопътна операция, ще бъде жестоко фиаско.А после на оранжевия ще му стане тясна великата америка.

    Коментиран от #64

    10:19 29.03.2026

  • 63 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    3 7 Отговор
    Превзехте ли Путянск....

    10:20 29.03.2026

  • 64 Я пъ тоа

    6 4 Отговор

    До коментар #62 от "Ако се случи":

    Сухопътна операция на САЩ в Ирак, прати САДДАМА на бесилото...

    Коментиран от #68

    10:21 29.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Всъщност

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Сухопътна операция би било голяма грешка според дузина военни експерти. Очевидно Персите не са Ирак. Мечтата на иранската гвардия е са се изправи лице в лице срещу врага

    10:22 29.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 иран

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Я пъ тоа":

    не ирак, да знаеш.

    Коментиран от #78

    10:23 29.03.2026

  • 69 Ха Ха

    6 4 Отговор

    До коментар #37 от "Пумияр,":

    Не виждаш ли, че Украйна е попиляна, промит

    10:26 29.03.2026

  • 70 А пък аз

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Примати":

    ще пращам по 3000000000 евро на месец. Би ли посочил сметката!

    Коментиран от #84

    10:28 29.03.2026

  • 71 Има само един ход

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "Лудия има само 1 печеливш ход":

    Нов 11 септември в Америка!Само не знам кого ще обвини този път,може би.....Кремъл?

    Коментиран от #72

    10:28 29.03.2026

  • 72 Може и охрайна да обвини

    5 1 Отговор

    До коментар #71 от "Има само един ход":

    Че не дава пари на зеления и той от отмаяние е ударил саш за да разрастне войната

    10:29 29.03.2026

  • 73 Не става и с този номер

    11 5 Отговор

    До коментар #36 от "Лудия има само 1 печеливш ход":

    САЩ и Израел може да спрат, но иранците няма да спрат! Много имат да си връщат. Една база на САЩ няма да остане в района! Израел има още да носи, докато стане на Газа! И как ще спрат след като иранците ще продължат? А прохода иранците няма да отворят, докато не не им се изпълнят исканията

    Коментиран от #76

    10:31 29.03.2026

  • 74 Кое ще е последно

    8 3 Отговор
    ще реши Иран! А не Тръмп или медиите!!!

    "Последният удар срещу Иран! САЩ обсъждат всички възможни варианти"

    Коментиран от #103

    10:34 29.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ще се договорят

    4 5 Отговор

    До коментар #73 от "Не става и с този номер":

    Така че саш и сраел като сапрат да бомбят иран също да спре ....да като цяло саш направи страшна глупост подкокоросван от сраел и трябваше да предприемат друг подход срещу иран щом толкова искаха например преди войната да натрупат толкова петролни резерви че дори 2 години нито 1 кораб да не премине да не се отрази на цената на петрола толко драстично и да приемат че иран е фактор в региона и да се съобразяват с него за да няма такива кризи както сега

    Коментиран от #104

    10:40 29.03.2026

  • 77 Като гледам графиката на дау джонса

    2 2 Отговор
    Мисля че сега трябва да дойде положителна новина и индексите да подскочат защото чисто технически са на нива и фигура която трябва да доведе до корекция нагоре на спада от края на февруари преди да продължи да спада и да намери дъно на цялата колекция от края на февруари...може би ще имаме още 1 2 месеца спад като цяло преди да започне устойчив възход ако съда по миналите движения

    10:44 29.03.2026

  • 78 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "иран":

    Ирак бе.....САДДАМА бе президент на Ирак, ама кой да знай...

    10:46 29.03.2026

  • 79 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    7 8 Отговор
    Блокират пролива и аятоласите ша са гърчат като чирози.

    10:48 29.03.2026

  • 80 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "И така":

    Пращат мъ в Иран...аятоласи от пещерите да вадя, като червеи от пръст.

    Коментиран от #85

    11:06 29.03.2026

  • 81 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    6 3 Отговор
    Тва на снимката е щатски бомбандировач, не извън земно.

    Коментиран от #105

    11:07 29.03.2026

  • 82 Шести

    3 1 Отговор
    Вие медиите какво го величаете този ненормалник съсипа Мира в целия свят от както дойде на власт до тогава имаше двама луди дето си спретнаха една братоубийствена война сега този индивид с още едно Моше създаде друга

    11:10 29.03.2026

  • 83 Григор

    6 2 Отговор
    Вариантът за сухоземна операция срещу Иран не бива да се прави! Той ще донесе много жертви и никакъв съществен резултат. Просто конфликтът ще се задълбочи във времето и цените на горивата ще доведат до катастрофа в Европа. Трябва да се преговаря и бързо да се приключва с тази авантюра!

    11:15 29.03.2026

  • 84 Тарикат

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "А пък аз":

    Пращай ги на мойта сметка ,аз ще им ги препращам

    11:27 29.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 "демократ"

    4 0 Отговор
    Без сухопътна операция няма да мине. Следиме и ще констатираме.

    11:29 29.03.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ново пет

    3 2 Отговор
    На снимката.Б2

    Основни характеристики
    Дизайн тип „Летящо крило“: Самолетът няма фюзелаж или опашка, което драстично намалява радарното му сечение.
    Екипаж: Състои се от двама пилоти (пилот и командир на мисията). За разлика от повечето бойни самолети, B-2 разполага с място за спане и тоалетна за дълги мисии.
    Въоръжение: Може да носи до 18 000 кг (40 000 паунда) полезен товар, включително конвенционални и ядрени оръжия.
    Уникални възможности: Той е единственият самолет, способен да доставя 13 600-килограмовата бомба „разрушител на бункери“ (GBU-57 MOP) в бойни условия.

    11:32 29.03.2026

  • 89 Диана

    3 2 Отговор
    Според мен, решаването на проблема на САЩ с Иран не може да стане с кореспонденция от 15 точки... Тези точки се нуждаят явно от коментар /защо? как? Кога? колко? Къде? какво? кой?... /... Ако проблемите се разглеждат по същество, ако се обсъждат причините, довели до появата им, може би решенията ще дойдат по неведоми пътища... Не може да се търсят решения с претенции, насилие, подминаване на факти, аргументи без нужното внимание...

    11:33 29.03.2026

  • 90 Възрожденче с чалма

    4 4 Отговор
    Пращат ни в Иран.. Моджтабатите да храним.

    11:34 29.03.2026

  • 91 САЩ продължават да пазят

    6 3 Отговор
    иранските петролни терминали и мощности, дори разрешават на Иран да изнася петрол и газ.

    Но ако така продължава , ще пуснат тежките бомбардировачи и иранската инфраструктура ще бъде унищожена. Иран ще бъде върнат в 18 век.
    Язовири, електроцентрали, гари, пътища, мостове- всичко ще замине.

    Войната ще се удължи с незнайно колко.

    Израел ще унищожи Хисбула в Ливан, Сирия и Ирак.
    ГАЗА вече е унищожена . Хамас го няма.

    Коментиран от #101

    11:41 29.03.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Копейка с чалма и гумени ботуши

    3 0 Отговор
    Казаха ни да викаме за чалмалиите и всякакви там ходжи и дервиши, и ние викаме... обаче Митрофанова не плаща, Костя ни лъже и той не плаща, сега ни лъжат че щели да ни дадът по една туба петрол, какво ще го правим?, з@днц....ите ли ще си смазваме с него? 😡

    12:07 29.03.2026

  • 94 Да те е............

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ !!!!":

    .... Б, в трола, колко пъти ще го постваш това?

    12:10 29.03.2026

  • 95 ОнЯ

    0 0 Отговор
    Като ще затъва трябва да е яко

    12:11 29.03.2026

  • 96 Българин

    1 1 Отговор
    Варианта на практика е само един - ограничен ядрен удар с 200-300 заряда. Това ще умиротвори региона, което всички искат!

    Коментиран от #98, #107, #112

    12:19 29.03.2026

  • 97 Бобулатора

    0 3 Отговор
    Тъпите американците отрепаха аятолаха,сега ще ми отвличат дедовеа.

    Коментиран от #100, #102

    12:19 29.03.2026

  • 98 Не е изключено

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Българин":

    Може и това да стане

    12:34 29.03.2026

  • 99 Да ама не

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
    454ОТГОВОР
    Затваряме пролива и Иран кляка
    -;-
    Сутринта при Георги Любенов , прекрасната Зоэрница Илиева показа пределно ясно русофилия.
    Егати какви Райчевци, Сивилчовци и илиевици имаме за анализатори.

    12:40 29.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Макробиолог

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "САЩ продължават да пазят":

    Всички ще се върнем в 18 век.Иранзите ще помелят де що има нефт и газ инсталации в залива.

    12:46 29.03.2026

  • 102 Острите блатници какво ли ще направят

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Бобулатора":

    Бобулатора

    Тъпите американците отрепаха аятолаха,сега ще ми отвличат дедовеа.
    -;-

    13:01 29.03.2026

  • 103 Колкото Либията реши какво ще стане

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Кое ще е последно":

    Кое ще е последно

    ще реши Иран! А не Тръмп или медиите!!
    -;-
    Другарите доволни ли са от съдбата на Кадафитата!

    13:03 29.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Рублозоната е Бъдеще

    4 0 Отговор

    До коментар #81 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    ОнЯ: Като ще затъва трябва да е яко
    -;-
    Ама оня от Бункера ще изплува ли ?

    13:07 29.03.2026

  • 106 Путинистите различават само Путлер

    4 0 Отговор
    АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
    33ОТГОВОР
    Тва на снимката е щатски бомбандировач, не извън земно.
    -;-
    какво може да се очаква от рашиста и путлериста!!!!!!

    13:07 29.03.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Дивуй

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Примати":

    Я гледай кой виждам.Великия стратег и анализатор Примати който изгони руските войски от Украйна още през юли 22 година.Сега събирал помощи за укрите,че не им стигали малко пари да превземат Москва и зеленски да си купи още едно златно цукало.Хвала на Примати, дарявай,ама повечко.
    .

    17:18 29.03.2026

  • 111 дядо дръмпир

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "И така":

    Доколкото ви чета писанията стигам до извода ,че вие не сте виждали дрон..има магазини в софия където продават такива и не са скъпи.Разгледайте ги....С такива модифицирани детски играчки в украйна бяха унищожени 11000 просиянски танка.Единадесет хиляди танка с детски дронове от магазина.защо ви го пиша това....когато направят десанта където и да е в иран ,около 50 км от мястото на десанта няма да има и атом от чалмалия или муслита.....знаете много добре какво представлява еврейска и американска армия....всичко ще бъде изравнено.пак ви пиша ..Няма америка или израел да отворят теснината ,но ще говорят за това.Те имат 4точки от които 1вата е изпълнена 2 и 3 са на път да бъдат изпълнени и 4та точка е все още не изпълнена.

    17:21 29.03.2026

  • 112 Дивуй

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Българин":

    По Украйна нали?

    17:21 29.03.2026

