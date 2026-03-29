"Последният удар срещу Иран! САЩ обсъждат всички възможни варианти"

Министерството на отбраната на САЩ се подготвя за евентуална сухопътна операция срещу Иран, която може да продължи седмици, съобщи вестник "Вашингтон пост".

Според американски служители, запознати с въпроса, потенциалната операция няма да бъде мащабна инвазия.

Тя ще включва ограничени действия, предприети от екипи за специални операции и пехота, и ще е насочена към зони като остров Харг и Ормузкия проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел решение дали да одобри кампанията.

По-рано беше съобщено, че Пентагонът се занимава с "подробни" подготовки за наземна операция в Иран, в която ще участват Силите за глобално реагиране на американската армия и Морската експедиционна единица на Корпуса на морската пехота.

Преди това се твърдеше, че САЩ обсъждат нови варианти за нанасяне на "последния удар" срещу Иран, включително разполагане на сухопътни сили там и започване на интензивни бомбардировки.