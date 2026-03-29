Гласът на Путин: Русия все още не е взела решение за присъединяване към Съвета за мир

Русия все още не е взела решение за присъединяване към Съвета за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

Концепцията изглежда по-малко релевантна от преди на фона на американската агресия в Близкия изток. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред ТАСС, пише Фокус.



"Виждаме, че като цяло, докато войната в Близкия изток продължава, фразата "Мирен съвет" вероятно е по-малко актуална сега, отколкото беше преди началото на тази война", добави той. "Вероятно трябва да изчакаме да видим как ще свърши всичко", каза той.



Мирният съвет беше официално създаден на 22 януари. Първоначално структурата беше създадена да управлява ивицата Газа в рамките на споразумения между Израел и Хамас – този формат на работата ѝ беше одобрен и от ООН – но Вашингтон активно насърчава идеята за използване на съвета за предотвратяване и разрешаване на конфликти в други региони.



Руското външно министерство поясни, че настоящият устав и мандат на Съвета за мир повдигат въпроси, тъй като те обявяват "замяна" на съществуващите структури на ООН в редица параметри.

Съединените щати са представили редица „интересни предложения“ за разрешаване на конфликта в Украйна, заяви пред кореспондента на информационната агенция „Вести“ Павел Зарубин помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

„Съединените щати са представили редица доста интересни, бих казал полезни, идеи и предложения, но досега те не са реализирани“, каза той.

Ушаков подчерта, че в международните отношения Русия напълно се доверява само на себе си, а в отношенията си с други партньори следва поговорката „Доверяй се, но проверявай“.

На 26 март руски парламентаристи се срещнаха с американски конгресмени. На следващия ден те проведоха разговори с делегати на американското правителство.

Руската група обсъди широк кръг от въпроси с американските си колеги, включително украинската криза и стратегическата стабилност, каза Вячеслав Никонов (Единна Русия), първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума, който беше част от делегацията. Освен Никонов, руската делегация на преговорите включваше заместник-председателя на Думата Борис Чернишов (ЛДПР) и първия заместник-председател на Комисията по международни отношения на Думата Светлана Журова (Единна Русия).

Песков нарече посещението на руската парламентарна делегация в Съединените щати много полезно, като го определи като важна област на диалог, която преди това беше на практика замразена. Според него, президентът Владимир Путин е дал инструкции на депутатите преди пътуването и след посещението той ще бъде подробно информиран за напредъка на контактите.

Предишната тристранна среща за Украйна се проведе на 17-18 февруари в Женева. В средата на март Песков заяви, че преговорите за уреждане на конфликта в Украйна са спрени „по очевидни причини“, визирайки войната на САЩ в Близкия изток. Прессекретарят на президента отрече съобщенията в The New York Times, че Путин е загубил интерес към преговорите с Украйна след началото на операцията на САЩ в Иран. Песков подчертава, че контактите между Москва и Вашингтон продължават и руската страна остава отворена за преговори.