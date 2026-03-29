Гласът на Путин: Русия все още не е взела решение за присъединяване към Съвета за мир

Гласът на Путин: Русия все още не е взела решение за присъединяване към Съвета за мир

29 Март, 2026 17:27 1 066 39

Първоначално структурата беше създадена да управлява ивицата Газа в рамките на споразумения между Израел и Хамас

Гласът на Путин: Русия все още не е взела решение за присъединяване към Съвета за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия все още не е взела решение за присъединяване към Съвета за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

Концепцията изглежда по-малко релевантна от преди на фона на американската агресия в Близкия изток. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред ТАСС, пише Фокус.

"Виждаме, че като цяло, докато войната в Близкия изток продължава, фразата "Мирен съвет" вероятно е по-малко актуална сега, отколкото беше преди началото на тази война", добави той. "Вероятно трябва да изчакаме да видим как ще свърши всичко", каза той.

Мирният съвет беше официално създаден на 22 януари. Първоначално структурата беше създадена да управлява ивицата Газа в рамките на споразумения между Израел и Хамас – този формат на работата ѝ беше одобрен и от ООН – но Вашингтон активно насърчава идеята за използване на съвета за предотвратяване и разрешаване на конфликти в други региони.

Руското външно министерство поясни, че настоящият устав и мандат на Съвета за мир повдигат въпроси, тъй като те обявяват "замяна" на съществуващите структури на ООН в редица параметри.

Съединените щати са представили редица „интересни предложения“ за разрешаване на конфликта в Украйна, заяви пред кореспондента на информационната агенция „Вести“ Павел Зарубин помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

„Съединените щати са представили редица доста интересни, бих казал полезни, идеи и предложения, но досега те не са реализирани“, каза той.

Ушаков подчерта, че в международните отношения Русия напълно се доверява само на себе си, а в отношенията си с други партньори следва поговорката „Доверяй се, но проверявай“.

На 26 март руски парламентаристи се срещнаха с американски конгресмени. На следващия ден те проведоха разговори с делегати на американското правителство.

Руската група обсъди широк кръг от въпроси с американските си колеги, включително украинската криза и стратегическата стабилност, каза Вячеслав Никонов (Единна Русия), първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума, който беше част от делегацията. Освен Никонов, руската делегация на преговорите включваше заместник-председателя на Думата Борис Чернишов (ЛДПР) и първия заместник-председател на Комисията по международни отношения на Думата Светлана Журова (Единна Русия).

Песков нарече посещението на руската парламентарна делегация в Съединените щати много полезно, като го определи като важна област на диалог, която преди това беше на практика замразена. Според него, президентът Владимир Путин е дал инструкции на депутатите преди пътуването и след посещението той ще бъде подробно информиран за напредъка на контактите.

Предишната тристранна среща за Украйна се проведе на 17-18 февруари в Женева. В средата на март Песков заяви, че преговорите за уреждане на конфликта в Украйна са спрени „по очевидни причини“, визирайки войната на САЩ в Близкия изток. Прессекретарят на президента отрече съобщенията в The New York Times, че Путин е загубил интерес към преговорите с Украйна след началото на операцията на САЩ в Иран. Песков подчертава, че контактите между Москва и Вашингтон продължават и руската страна остава отворена за преговори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    13 8 Отговор
    Докато има исрахел ,там няма да има мир някой вярва ли че докато има управляващи евреи с ротшилдови долари ще има мир ,там

    Коментиран от #12

    17:29 29.03.2026

  • 2 Опулени глупости на търкалета

    13 6 Отговор
    Който се води по пътя на Епщайн, стига до бунището на Сатаняху и неговото рижаво куче в Белия дом.

    17:30 29.03.2026

  • 3 Пич

    13 7 Отговор
    Русия и САЩ си играят играта, а ЕС рупа бананите, които получи заедно с маймуните !!!

    Коментиран от #14

    17:30 29.03.2026

  • 4 Да питам,

    7 11 Отговор
    Че агент Краснов си е ваше момче. Че и епщайнче, като путя. Какво има да мислите??

    17:31 29.03.2026

  • 5 Минчу

    8 9 Отговор
    то туй е съвета за война...къв мир?

    17:31 29.03.2026

  • 6 Както винсги

    9 12 Отговор
    Руснаците отговарят без да да ги питали.

    17:34 29.03.2026

  • 7 руската мечка

    7 11 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и Европа, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #38

    17:34 29.03.2026

  • 8 Русия се превръща

    8 11 Отговор
    в тестова площадка за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра.

    😁

    17:36 29.03.2026

  • 9 Жалко за децата и жените

    9 6 Отговор
    в Ивицата Газа.

    Вече са отписани... и никакви измислени съвети за мир няма да им помогнат.

    Върху костите им Сатаняху и тръмпоча ще строят увеселителни заведения за комар и разврат.

    Юдеосатанистите от цял свят ще ги посещават, за да се забавляват по почина на техния служител Епщайн.

    А в морето срещу Газа има гигантско находище на Газ!

    Коментиран от #23

    17:36 29.03.2026

  • 10 Последния Софиянец

    1 7 Отговор
    В Борда за мир на Тръмп са най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.България и Унгария са там заради местоположението.

    Коментиран от #19

    17:37 29.03.2026

  • 11 Ново природно явление се появи в Русия.

    11 8 Отговор
    Нови удари по Уст-Луга на 29 март. Губернаторът на областта Александър Дрозденко в официалния си канал в Телеграм съобщи, че в момента се и гасят нови пожари, избухнали снощи в ключовото за износа на руски петрол руско пристанище Уст-Луга, намиращо се на Балтийско море. Преди 2 дни руският вицепремиер Александър Новак издаде заповед да бъде подготвен проект за забрана на износа на руски бензин в чужбина от 1 април до 31 юли. Ситуацията още преди ударите от малките часове на нощта в Ленинградска област остава тежка. Руското министерство на извънредните ситуации предупреди, че въздухът в Санкт Петербург е много замърсен от вредни емисии от транспортния сектор. Странно обяснение за черния въздух даде прокремълския информационен телеграм канал Mash. Според него излиза, че всичко е природно явление – имало "неблагоприятни метеорологични условия поради рязка промяна на температурата", което формирало атмосферни зони, спиращи вредните емисии от транспортния сектор – затова небето изглеждало като покрито с черен воал. Такова явление траело обикновено няколко дни, обаче можело и да е по-продължително. В руските медии има пълно мълчание за огромните поражения в Уст-Луга и Приморск.

    17:37 29.03.2026

  • 12 Отлична новина

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Руската позиция съвпада с тази на нашите русофоби от ПП-ДБ

    17:38 29.03.2026

  • 13 нннн

    10 5 Отговор
    Ми, да им пратим Оня с водопада. За нула време ще вземе решение. На втората минута ще стяга багажа да отлети да го подпише. Ни парламент, ни Дума му трябват...

    17:38 29.03.2026

  • 14 Русия вече е безгласна буква

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Дори Тръмп им каза, че не са никакъв фактор :)

    17:39 29.03.2026

  • 15 Oня с коня

    7 8 Отговор
    Нормално е Руснаците да не са взели Решение щото не смеят да се съберат на Съвещание и знаят че Зеленски само ги дебне да се съберат на Куп и да ги думне с някоя Ракета.

    17:40 29.03.2026

  • 16 Т.КОЛЕВ

    7 6 Отговор
    ТЕРОРИСТИТЕ ТРУДНО СЕ САГЛЪСЯВАТ ЗА МИР КАМО ЛИ.ДА ЧЛЕНУВАТ ПРЕСЪЙДИНЯТ КЪМ САВЕТ ЗА МИР. Трябва украинците.да им нацелят някоя ядрена бомба и да гръмне в Русия.

    17:41 29.03.2026

  • 17 Ситуация "форсмажор" в Русия

    7 6 Отговор
    Руският петрол стигна до ситуация "форсмажор" заради мощните украински удари с дронове. Руските петролни компании са обявили "форсмажор", заради ударите по руските пристанища Приморск и Уст Луга в Балтийско море, съобщава Reuters. Това означава наличие на извънредни обстоятелства, за да не се плащат неустойки. И двете пристанища бяха ударени по два пъти от украински дронове през изминалата седмица, като имаше данни, че не са използвани просто дронове-камикадзе, а преоборудвани леки самолети, които са пускали бомби. Щетите и разрушенията и на двете места са много сериозни - включително пристанищна инфраструктура, кейове, помпени станции и резервоари-цистерни.

    17:45 29.03.2026

  • 18 Руснаците са ошашавени, не могат да

    6 6 Отговор
    се ориентират накъде духа вятъра, образно казано. Не им се дават пари за Такса членство, освен това сигурно не виждат и смисъл, при положение, че Тръмп така брутално ги унижи със своите операции в Сирия, Венецуела, Куба и Иран.

    Коментиран от #26

    17:48 29.03.2026

  • 19 Ама

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Верно ли че краварската армия е от най-силните в света, напоследък нещо хич не си личи макар че отдавна са гола вода.

    Коментиран от #21, #32

    17:51 29.03.2026

  • 20 Румен Радев

    5 4 Отговор
    Имам един въпрос, другари! Чий е Купянск?

    Коментиран от #29

    17:52 29.03.2026

  • 21 Санджак

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ама":

    Коя е тая краварска армия?

    Коментиран от #24

    17:53 29.03.2026

  • 22 Тити

    5 4 Отговор
    Рашистите и мир не думай.

    17:54 29.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тва е оная

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Санджак":

    Армия дето яде здрав бой в целия близък изток

    17:57 29.03.2026

  • 25 Да се знае

    4 5 Отговор
    Нищо такова няма да построят в Газата, след тази война израел вече няма да го има, а кравите няма да припарят повече в близкия изток.

    Коментиран от #28

    17:59 29.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хаха

    4 1 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейковци.

    18:05 29.03.2026

  • 28 Грешна ти е логиката

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Да се знае":

    Добре е Израел да го има, но да има и реална държава Палестина, така както е прието от ООН през 1947 г.

    Има достатъчно резолюции на Асамблеята на ООН за създаване на две държави - Израел и Палестина на територията на бившия британски протекторат Палестина.

    18:09 29.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тихо πръдляк с мустак!

    3 0 Отговор
    Никой не ви иска никъде.

    18:12 29.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 хаха 🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ама":

    остави краварската армия, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #35

    18:15 29.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 И това..

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "хаха 🤣":

    До коментар #32 от "хаха 🤣":

    18:20 29.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Владимир Путин, президент

    0 0 Отговор
    Русия потрябвала ли е на някой, покана ли чака като "велика сила" ?

    19:10 29.03.2026

  • 38 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "руската мечка":

    Единствената световна сила днес е съюзът Китай, Русия и Северна Корея. САЩ, НатО Англия, Франция, Япония са регионални сили.

    19:18 29.03.2026

  • 39 Съвета за мир

    1 0 Отговор
    Или Съвета за война?

    19:29 29.03.2026

