Гласът на Путин: Русия все още не е взела решение за присъединяване към Съвета за мир

Русия все още не е взела решение за присъединяване към Съвета за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп.
Концепцията изглежда по-малко релевантна от преди на фона на американската агресия в Близкия изток. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред ТАСС, пише Фокус.
"Виждаме, че като цяло, докато войната в Близкия изток продължава, фразата "Мирен съвет" вероятно е по-малко актуална сега, отколкото беше преди началото на тази война", добави той. "Вероятно трябва да изчакаме да видим как ще свърши всичко", каза той.
Мирният съвет беше официално създаден на 22 януари. Първоначално структурата беше създадена да управлява ивицата Газа в рамките на споразумения между Израел и Хамас – този формат на работата ѝ беше одобрен и от ООН – но Вашингтон активно насърчава идеята за използване на съвета за предотвратяване и разрешаване на конфликти в други региони.
Руското външно министерство поясни, че настоящият устав и мандат на Съвета за мир повдигат въпроси, тъй като те обявяват "замяна" на съществуващите структури на ООН в редица параметри.
Съединените щати са представили редица „интересни предложения“ за разрешаване на конфликта в Украйна, заяви пред кореспондента на информационната агенция „Вести“ Павел Зарубин помощникът на руския президент Юрий Ушаков.
„Съединените щати са представили редица доста интересни, бих казал полезни, идеи и предложения, но досега те не са реализирани“, каза той.
Ушаков подчерта, че в международните отношения Русия напълно се доверява само на себе си, а в отношенията си с други партньори следва поговорката „Доверяй се, но проверявай“.
На 26 март руски парламентаристи се срещнаха с американски конгресмени. На следващия ден те проведоха разговори с делегати на американското правителство.
Руската група обсъди широк кръг от въпроси с американските си колеги, включително украинската криза и стратегическата стабилност, каза Вячеслав Никонов (Единна Русия), първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума, който беше част от делегацията. Освен Никонов, руската делегация на преговорите включваше заместник-председателя на Думата Борис Чернишов (ЛДПР) и първия заместник-председател на Комисията по международни отношения на Думата Светлана Журова (Единна Русия).
Песков нарече посещението на руската парламентарна делегация в Съединените щати много полезно, като го определи като важна област на диалог, която преди това беше на практика замразена. Според него, президентът Владимир Путин е дал инструкции на депутатите преди пътуването и след посещението той ще бъде подробно информиран за напредъка на контактите.
Предишната тристранна среща за Украйна се проведе на 17-18 февруари в Женева. В средата на март Песков заяви, че преговорите за уреждане на конфликта в Украйна са спрени „по очевидни причини“, визирайки войната на САЩ в Близкия изток. Прессекретарят на президента отрече съобщенията в The New York Times, че Путин е загубил интерес към преговорите с Украйна след началото на операцията на САЩ в Иран. Песков подчертава, че контактите между Москва и Вашингтон продължават и руската страна остава отворена за преговори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #12
17:29 29.03.2026
2 Опулени глупости на търкалета
17:30 29.03.2026
3 Пич
Коментиран от #14
17:30 29.03.2026
4 Да питам,
17:31 29.03.2026
5 Минчу
17:31 29.03.2026
6 Както винсги
17:34 29.03.2026
7 руската мечка
Коментиран от #38
17:34 29.03.2026
8 Русия се превръща
😁
17:36 29.03.2026
9 Жалко за децата и жените
Вече са отписани... и никакви измислени съвети за мир няма да им помогнат.
Върху костите им Сатаняху и тръмпоча ще строят увеселителни заведения за комар и разврат.
Юдеосатанистите от цял свят ще ги посещават, за да се забавляват по почина на техния служител Епщайн.
А в морето срещу Газа има гигантско находище на Газ!
Коментиран от #23
17:36 29.03.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #19
17:37 29.03.2026
11 Ново природно явление се появи в Русия.
17:37 29.03.2026
12 Отлична новина
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Руската позиция съвпада с тази на нашите русофоби от ПП-ДБ
17:38 29.03.2026
13 нннн
17:38 29.03.2026
14 Русия вече е безгласна буква
До коментар #3 от "Пич":Дори Тръмп им каза, че не са никакъв фактор :)
17:39 29.03.2026
15 Oня с коня
17:40 29.03.2026
16 Т.КОЛЕВ
17:41 29.03.2026
17 Ситуация "форсмажор" в Русия
17:45 29.03.2026
18 Руснаците са ошашавени, не могат да
Коментиран от #26
17:48 29.03.2026
19 Ама
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Верно ли че краварската армия е от най-силните в света, напоследък нещо хич не си личи макар че отдавна са гола вода.
Коментиран от #21, #32
17:51 29.03.2026
20 Румен Радев
Коментиран от #29
17:52 29.03.2026
20 Румен Радев
До коментар #19 от "Ама":Коя е тая краварска армия?
Коментиран от #24
17:53 29.03.2026
22 Тити
17:54 29.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тва е оная
До коментар #21 от "Санджак":Армия дето яде здрав бой в целия близък изток
17:57 29.03.2026
25 Да се знае
Коментиран от #28
17:59 29.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хаха
18:05 29.03.2026
28 Грешна ти е логиката
До коментар #25 от "Да се знае":Добре е Израел да го има, но да има и реална държава Палестина, така както е прието от ООН през 1947 г.
Има достатъчно резолюции на Асамблеята на ООН за създаване на две държави - Израел и Палестина на територията на бившия британски протекторат Палестина.
18:09 29.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тихо πръдляк с мустак!
18:12 29.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 хаха 🤣
До коментар #19 от "Ама":остави краварската армия, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣
Коментиран от #35
18:15 29.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 И това..
До коментар #32 от "хаха 🤣":Го казва бгбандерецa.дека не излаза одweцeтo нaпеефдьскио и кушаеть на здоровье оджлътотому
18:20 29.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Владимир Путин, президент
19:10 29.03.2026
38 Мишел
До коментар #7 от "руската мечка":Единствената световна сила днес е съюзът Китай, Русия и Северна Корея. САЩ, НатО Англия, Франция, Япония са регионални сили.
19:18 29.03.2026
39 Съвета за мир
19:29 29.03.2026