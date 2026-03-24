Ще успее ли подкрепата на Тръмп да позволи на Виктор Орбан да се задържи на власт след изборите в Унгария

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално изрази подкрепата си за унгарския премиер Виктор Орбан на предстоящите през следващия месец парламентарни избори в Унгария във видеообръщение, с което в събота бе открита Конференцията за консервативно политическо действие (CPAC) "Будапеща 2026", предаде Ройтерс. По време обръщението си за унгарското издание на едно от най-значимите политически събития на американската десница Тръмп отново акцентира върху необходимостта от засилване на връзките между консервативни и националистически движения от двете страни на Атлантическия океан.

Подкрепата на Тръмп за Орбан постепенно се превръща в съществен елемент от политическия контекст в Унгария, особено на фона на все по-силната политическа поляризация както вътре в страната, така и в рамките на ЕС, пише в. "Файненшъл Таймс". В основата на близките отношения между Тръмп и Орбан стоят сходни политически възгледи, свързани с ограничаването на миграцията, ролята на националната държава и критиките срещу либералните демократични модели. Орбан често използва подкрепата на Тръмп като аргумент за валидността на своя политически курс, посочвайки, че е част от по-широкообхватно западно консервативно политическо течение. От своя страна Тръмп нееднократно е давал положителни оценки за управлението на Орбан, което допринася за изграждането на образ на международно признание сред определени електорални групи в Унгария.

Анализатори отбелязват, че подкрепата на Тръмп за Орбан не е изолирано явление, а част от дългосрочна стратегия за изграждане на глобална мрежа от съмишленици, посочва "Форин Афеърс". Според експерти по международни отношения, това сътрудничество се базира както на идеологическа близост, така и на прагматични политически интереси, включително стремеж за взаимна легитимация пред вътрешните аудитории.

От своя страна Орбан използва международни форуми като CPAC, за да укрепи позицията си като водеща фигура в световното консервативно движение, отбелязва "Файненшъл Таймс". Неговото правителство често се представя като алтернатива на западноевропейските либерални демокрации, особено по въпроси като миграцията, правата на малцинствата и ролята на държавата в икономиката.

Анализ на "Би Би Си" обаче сочи, че икономическите фактори – включително инфлацията, доходите на хората и разходите за енергия – продължават да бъдат водещи за формирането на общественото мнение в Унгария. В условията на икономическа несигурност външнополитическите сигнали трудно могат да изместят вниманието от ежедневните проблеми, които пряко засягат домакинствата.

Особено съществен остава и въпросът за отношенията между Будапеща и Брюксел, посочва "Политико". Споровете относно върховенството на закона, независимостта на съдебната система и медийната среда доведоха до блокиране на значителни европейски финансови средства за Унгария. Тези средства са от ключово значение за икономическото развитие на страната, което поставя правителството под допълнителен натиск. В този контекст подкрепата от Тръмп може да има символична стойност, но не предлага конкретни решения на финансовите предизвикателства.

Вътрешнополитическата динамика също играе важна роля, пише в. "Гардиън". Макар партията на Орбан да запазва стабилни позиции, опозицията продължава да търси начини за консолидация и разширяване на влиянието си. Основните теми на критика срещу Орбан включват социалните неравенства, корупционните практики и състоянието на обществените услуги. В този контекст близостта с фигура като Тръмп може да бъде интерпретирана различно – като предимство за твърдото ядро на избирателите на управляващите, но и като потенциален риск сред по-умерените избиратели.

Геополитическата среда допълнително усложнява обстановката, пише в. "Ню Йорк Таймс". Позициите на Унгария по отношение на войната в Украйна и отношенията с Русия често се разминават с общата линия на ЕС и НАТО. Това създава напрежение и постоянна заплаха от политическа изолация. В този контекст подкрепата от Тръмп може да бъде разглеждана като алтернативен външнополитически ресурс, но също така и като фактор, който задълбочава дистанцията с европейските партньори.

От значение е и въпросът за устойчивостта на самата подкрепа, коментира Си Ен Ен. Политическото влияние на Тръмп на международната сцена зависи в голяма степен от вътрешнополитическите процеси в САЩ. Политическите съюзи, основани на лични отношения, обикновено са по-нестабилни и податливи на резки промени в сравнение с институционалните партньорства. Това означава, че евентуална промяна в позициите или влиянието на Тръмп, например при рязко влошаване на обстановката около конфликта с Иран, биха могли да превърнат подкрепата му за Орбан в сериозен недостатък за унгарския лидер.

Разчитането на външнополитическа подкрепа може да има мобилизиращ ефект през предизборната кампания, но също така носи риск от поляризация, коментира "Файненшъл Таймс". За част от избирателите това може да бъде знак за международно признание, докато за други – индикация за отклонение от европейските ценности и приоритети. Не бива да се подценява и ролята на медийната среда в Унгария, която често е обект на критики от международни организации. Контролът върху значителна част от информационния поток позволява на управляващите да представят външната подкрепа в благоприятна светлина. В същото време обаче достъпът до алтернативни източници на информация в социалните мрежи създава условия, които биха могли да ограничат ефекта от подобни послания.

В крайна сметка подкрепата на Доналд Тръмп за Виктор Орбан представлява важен, но не и решаващ фактор за политическото бъдеще на унгарския премиер, отбелязва "Файненшъл Таймс". Тя може да допринесе за укрепване на позициите му сред определени електорални групи и да осигури допълнителна международна легитимност, но не може да засенчи значението на вътрешните икономически фактори, обществените нагласи и отношенията с ЕС. Устойчивостта на настоящата власт в Унгария на предстоящите парламентарни избори ще зависи преди всичко от вътрешнополитическите процеси и способността на правителството да се справя с натрупващите се социално-икономически и институционални предизвикателства, заключава изданието.