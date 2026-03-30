Включването на хусите във войната на страната на Иран повиши цената на петрола до над $115 за барел

Цената на майските фючърси на суровия петрол Brent надхвърли 115 долара за барел, според данни на Лондонската борса ICE. Предишната цена на този вид гориво достигна това ниво на 19 март.

В пика си цената на Brent достигна 116,2 долара за барел, но до 0:50 ч. българско време се възстанови до 115,2 долара.

Предишен ден цената на суровия петрол Brent се повиши с 4,2%. Ройтерс отдава това на обявяването от йеменските хуси за първата им атака срещу Израел от началото на войната в Близкия изток и заплахата им да влязат във войната със САЩ на страната на Иран. В нощта на 30 март Израелските отбранителни сили съобщиха за прехващането на два дрона, изстреляни от Йемен.

След началото на американско-израелската военна операция в Иран и ответните атаки на Техеран срещу съюзниците на Вашингтон в Персийския залив, както и ефективното затваряне на Ормузкия проток от Иран, цената на суровия петрол Brent се приближи до 120 долара за барел за първи път от 2022 г.

След като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви спиране на ударите по енергийни съоръжения до 6 април, цената на суровия петрол Brent падна под 100 долара за барел, но започна да се покачва отново след атаките на хусите.