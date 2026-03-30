Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Сърбия »
Сърбия си е осигурила внос на газ от Русия за още 3 месеца след разговор с Путин

Сърбия си е осигурила внос на газ от Русия за още 3 месеца след разговор с Путин

30 Март, 2026 13:36 816 20

  • сърбия-
  • газ-
  • русия-
  • владимир путин-
  • александър вучич

Сърбия ще има достатъчни количества газ до края на 2026 година, твърди Белград

Сърбия си е осигурила внос на газ от Русия за още 3 месеца след разговор с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сърбия си е осигурила внос на природен газ от Русия през следващите три месеца след телефонен разговор на сръбския президент Александър Вучич с руския му колега Владимир Путин. Това съобщи самият Вучич днес, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Договорът за доставка на руски газ изтича в края на март.

В средата на февруари Ненад Попович, сръбският министър без портфейл, отговарящ за международното икономическо сътрудничество, заяви пред ТАНЮГ, че е провел в Русия разговор с министъра на икономиката на Руската федерация Максим Решетников и е получил потвърждение, че Сърбия ще има най-благоприятна цена на газа и достатъчни количества газ до края на 2026 година.

Очакванията на сръбските власти тогава бяха договорът да бъде удължен с 6 месеца.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    4 11 Отговор
    от 1ви януари ще ревьт за газ на лошите българи

    13:38 30.03.2026

  • 2 9689

    14 3 Отговор
    Горките сърби,как ще плащат /скъпия/ руски газ.

    13:38 30.03.2026

  • 3 Атина Палада оригинал

    10 4 Отговор
    А за цената защо не се споменава?

    Коментиран от #6

    13:39 30.03.2026

  • 4 мдаааа

    8 9 Отговор
    Много ма кефят Вучин и Путич , на обща снимка в цял ръст ..

    13:39 30.03.2026

  • 5 Просто човек

    6 12 Отговор
    Руските подлоги…

    13:41 30.03.2026

  • 6 9689

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада оригинал":

    Глупако,цената е в пъти по ниска.

    Коментиран от #8, #11, #20

    13:42 30.03.2026

  • 7 големсмях

    3 8 Отговор
    Интересно от къде ще мине този газ...Сигурно пред Украина ...хахахах...Или през Унгария и Словакия ...

    Коментиран от #10

    13:45 30.03.2026

  • 8 Икономиката , глуп@ко

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "9689":

    Икономиката ..

    13:45 30.03.2026

  • 9 Сесесере

    9 6 Отговор
    Защо дизела и бензина са по-скъпи в Сърбия, отколкото в България ? Един русофил, каза че ако внасяме от русията, ще е по-евтино! В Сърбия защо не е? Някой русофил да каже!

    Коментиран от #12, #16

    13:46 30.03.2026

  • 10 ха ха хааа

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "големсмях":

    С варели ... 🤭😁

    13:46 30.03.2026

  • 11 койдазнай

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "9689":

    Когато получавахме Православен газ по тръби от Русия, цената му беше по-висока от колкото сега. А сега официално сме във война. И то в абсолютни значения, без да се отчита никаква инфлация, каквато увеличи цените в пъти за последните 15 години.

    13:47 30.03.2026

  • 12 Стига бе

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Сесесере":

    Това са неудобни въпроси .. 🤭😁

    13:48 30.03.2026

  • 13 Пепи

    5 4 Отговор
    Ех ние бедните българи сме много нещастни,за пореден път избрахме грешният приятел и закрилник,може би ще съжаляваме,но ще бъде много късно.Напоследък избираме все грешната страна,а нас никой не ни отразява,ние сме тоалетната на Европа.Господ да ни е на помощ.

    Коментиран от #14

    13:49 30.03.2026

  • 14 Абе ,

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пепи":

    Ти да не си Пепи Еврака ?

    14:00 30.03.2026

  • 15 Въпрос

    2 2 Отговор
    А ние от кога и от кого?

    14:04 30.03.2026

  • 16 111

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сесесере":

    защо сърбия продава оръжия на украйна?

    14:15 30.03.2026

  • 17 Всичко е по план за 3 дни

    6 1 Отговор
    Сърбия са типичен пример за изобличаване на лъжите на антибългарите и продажници от Израждане !

    14:20 30.03.2026

  • 18 Сръбски Ужас

    2 1 Отговор
    без край... 3 месеца, после наведен да се моли, после пак и т.н.

    14:27 30.03.2026

  • 19 Фарфалюлю

    4 1 Отговор
    Путлер смени тактиката, сега на всеки два три месеца вика зависимия слуга вучич да го унижава и да се г.аври с него. Хахахаха. Зависимите слуги.

    14:34 30.03.2026

  • 20 володя

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "9689":

    Цената на доставка е в пъти по-ниска, за обиикновените сърби обаче е по-висока.
    Ти на такава далавера навит ли си?!?

    15:24 30.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания