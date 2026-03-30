Сърбия си е осигурила внос на газ от Русия за още 3 месеца след разговор с Путин

Сърбия си е осигурила внос на природен газ от Русия през следващите три месеца след телефонен разговор на сръбския президент Александър Вучич с руския му колега Владимир Путин. Това съобщи самият Вучич днес, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Договорът за доставка на руски газ изтича в края на март.
В средата на февруари Ненад Попович, сръбският министър без портфейл, отговарящ за международното икономическо сътрудничество, заяви пред ТАНЮГ, че е провел в Русия разговор с министъра на икономиката на Руската федерация Максим Решетников и е получил потвърждение, че Сърбия ще има най-благоприятна цена на газа и достатъчни количества газ до края на 2026 година.
Очакванията на сръбските власти тогава бяха договорът да бъде удължен с 6 месеца.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой мy дpeмe
13:38 30.03.2026
2 9689
13:38 30.03.2026
3 Атина Палада оригинал
Коментиран от #6
13:39 30.03.2026
4 мдаааа
13:39 30.03.2026
5 Просто човек
13:41 30.03.2026
6 9689
До коментар #3 от "Атина Палада оригинал":Глупако,цената е в пъти по ниска.
Коментиран от #8, #11, #20
13:42 30.03.2026
7 големсмях
Коментиран от #10
13:45 30.03.2026
8 Икономиката , глуп@ко
До коментар #6 от "9689":Икономиката ..
13:45 30.03.2026
9 Сесесере
Коментиран от #12, #16
13:46 30.03.2026
10 ха ха хааа
До коментар #7 от "големсмях":С варели ... 🤭😁
13:46 30.03.2026
11 койдазнай
До коментар #6 от "9689":Когато получавахме Православен газ по тръби от Русия, цената му беше по-висока от колкото сега. А сега официално сме във война. И то в абсолютни значения, без да се отчита никаква инфлация, каквато увеличи цените в пъти за последните 15 години.
13:47 30.03.2026
12 Стига бе
До коментар #9 от "Сесесере":Това са неудобни въпроси .. 🤭😁
13:48 30.03.2026
13 Пепи
Коментиран от #14
13:49 30.03.2026
14 Абе ,
До коментар #13 от "Пепи":Ти да не си Пепи Еврака ?
14:00 30.03.2026
15 Въпрос
14:04 30.03.2026
16 111
До коментар #9 от "Сесесере":защо сърбия продава оръжия на украйна?
14:15 30.03.2026
17 Всичко е по план за 3 дни
14:20 30.03.2026
18 Сръбски Ужас
14:27 30.03.2026
19 Фарфалюлю
14:34 30.03.2026
20 володя
До коментар #6 от "9689":Цената на доставка е в пъти по-ниска, за обиикновените сърби обаче е по-висока.
Ти на такава далавера навит ли си?!?
15:24 30.03.2026