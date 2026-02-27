Вучич: Не ми хрумва да приема каквото и да е признаване на Косово

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че не му хрумва да приеме „каквото и да е признаване“ на Косово, предава агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Вучич направи това изявление снощи в столицата на Казахстан Астана, където се намира на двудневно посещение, след като беше помолен от журналисти за коментар на твърдения, че външният министър на Сърбия Марко Джурич е обсъдил с държавния секретар на САЩ Марк Рубио във Вашингтон документи за признаването на независимостта на бившата сръбска провинция Косово.

„Значи, той (Марко Джурич) проведе отлични разговори там. Не ми хрумва да приема каквото и да е признаване на Косово. (...) Не ми хрумва да обсъждам Косово, не с Марко Рубио, а със Свети Петър. Косово е Сърбия, беше и ще бъде, и край на историята“, заяви Вучич.

Сърбия не признава независимостта на бившата си област Косово, която обяви едностранно независимост през 2008 г. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС от 2011 г. и постигнаха няколко споразумения, но не всички са приложени. Напредъкът по този процес е ключов за стремежите на двете държави към членство в ЕС.