Вучич: Не ми хрумва да приема каквото и да е признаване на Косово

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че не му хрумва да приеме „каквото и да е признаване“ на Косово, предава агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.
Вучич направи това изявление снощи в столицата на Казахстан Астана, където се намира на двудневно посещение, след като беше помолен от журналисти за коментар на твърдения, че външният министър на Сърбия Марко Джурич е обсъдил с държавния секретар на САЩ Марк Рубио във Вашингтон документи за признаването на независимостта на бившата сръбска провинция Косово.
„Значи, той (Марко Джурич) проведе отлични разговори там. Не ми хрумва да приема каквото и да е признаване на Косово. (...) Не ми хрумва да обсъждам Косово, не с Марко Рубио, а със Свети Петър. Косово е Сърбия, беше и ще бъде, и край на историята“, заяви Вучич.
Сърбия не признава независимостта на бившата си област Косово, която обяви едностранно независимост през 2008 г. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС от 2011 г. и постигнаха няколко споразумения, но не всички са приложени. Напредъкът по този процес е ключов за стремежите на двете държави към членство в ЕС.
До коментар #1 от "гост":Ние признахме, щото сме продажници
А Косово беше отцепено поне толкова незаконно колкото твърдят, че Русия отцепва Крим, Донбас и т.н.
До коментар #1 от "гост":Да , така се спасяват от един проблем , но натото започва да заселва в Косово изгонените от Великобритания азиатски мигранти . Освен с албанизираната Северна Македония , Сърбия ще трябва да граничи и с мюсюлманско Косово . Неприятно !
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":В Югославия през периода 1998-1999 година е нападната от АОК (Армия за освобождение на Косово), с цел да се гарантира сигурността на косовските албанци там. Тогава и НАТО също се включва на страната на Албания. Албания напада Югославия за освобождаването на Косово, а НАТО напада Югославия, за да може да капитулира.
До коментар #5 от "Българин 🇧🇬":Има и друго - републиките в Русия, заради режима на Путин, и те искат независимост.
До коментар #4 от "Варна 3":Турция е единственият враг на България . Само Турция е окупирала земи в съседките си - Ирак , Линия , има войски и в Сирия , Меси се в Ливан ..
Освен Турция , други заплахи за България Няма !
