Вучич: Не ми хрумва да приема каквото и да е признаване на Косово

27 Февруари, 2026 14:10 360 10

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • косово

Вучич направи това изявление снощи в столицата на Казахстан Астана, където се намира на двудневно посещение

Вучич: Не ми хрумва да приема каквото и да е признаване на Косово - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че не му хрумва да приеме „каквото и да е признаване“ на Косово, предава агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Вучич направи това изявление снощи в столицата на Казахстан Астана, където се намира на двудневно посещение, след като беше помолен от журналисти за коментар на твърдения, че външният министър на Сърбия Марко Джурич е обсъдил с държавния секретар на САЩ Марк Рубио във Вашингтон документи за признаването на независимостта на бившата сръбска провинция Косово.

„Значи, той (Марко Джурич) проведе отлични разговори там. Не ми хрумва да приема каквото и да е признаване на Косово. (...) Не ми хрумва да обсъждам Косово, не с Марко Рубио, а със Свети Петър. Косово е Сърбия, беше и ще бъде, и край на историята“, заяви Вучич.

Сърбия не признава независимостта на бившата си област Косово, която обяви едностранно независимост през 2008 г. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС от 2011 г. и постигнаха няколко споразумения, но не всички са приложени. Напредъкът по този процес е ключов за стремежите на двете държави към членство в ЕС.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гост

    3 2 Отговор
    Понякога се налага Вучич...Ние как признахме Македония,,,къса ти се сърцето но така е по добре....

    Коментиран от #3, #5

    14:12 27.02.2026

  • 2 Българин 🇧🇬

    1 3 Отговор
    Какъв начин има да се признае измислена държава , върху заграбена от Натото (мюсюлмани и католици ) Православна Сръбска земя ? Дори референдум не направиха в Косово , за пред хората .

    14:14 27.02.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Ние признахме, щото сме продажници

    А Косово беше отцепено поне толкова незаконно колкото твърдят, че Русия отцепва Крим, Донбас и т.н.

    Коментиран от #6

    14:14 27.02.2026

  • 4 Варна 3

    3 0 Отговор
    Косово е държава и България я признава. Да видим единствения враг на България какво ще направи, ако воюва с Косово.

    Коментиран от #10

    14:14 27.02.2026

  • 5 Българин 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Да , така се спасяват от един проблем , но натото започва да заселва в Косово изгонените от Великобритания азиатски мигранти . Освен с албанизираната Северна Македония , Сърбия ще трябва да граничи и с мюсюлманско Косово . Неприятно !

    Коментиран от #8

    14:17 27.02.2026

  • 6 Разберете това

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    В Югославия през периода 1998-1999 година е нападната от АОК (Армия за освобождение на Косово), с цел да се гарантира сигурността на косовските албанци там. Тогава и НАТО също се включва на страната на Албания. Албания напада Югославия за освобождаването на Косово, а НАТО напада Югославия, за да може да капитулира.

    14:17 27.02.2026

  • 7 Надежда общата

    1 0 Отговор
    Всичко признава и за атлантизма гащи сваля. Косово Мосово, Македония, Буферайна и кРайна

    14:19 27.02.2026

  • 8 Диктор

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин 🇧🇬":

    Има и друго - републиките в Русия, заради режима на Путин, и те искат независимост.

    14:19 27.02.2026

  • 9 Перо

    1 1 Отговор
    Точно на тия, които ни натресоха македонизма, господ им натресе бандеровци и шиптъри!

    14:20 27.02.2026

  • 10 Поредният софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    Турция е единственият враг на България . Само Турция е окупирала земи в съседките си - Ирак , Линия , има войски и в Сирия , Меси се в Ливан ..
    Освен Турция , други заплахи за България Няма !

    14:20 27.02.2026