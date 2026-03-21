Сръбският износ на оръжие за Израел се е увеличил със 140 процента

21 Март, 2026 16:17 1 106 39

Полетите от Белград до израелската военновъздушна база Неватим са скочили рязко през последните две години

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският износ на оръжие за Израел през 2025 г. се е увеличил със 140 процента в сравнение с предишната година, съобщи регионалната телевизия Ен 1, като се позовава на израелския в. „Хаарец“, който цитира данни на сръбската статистическа служба, предаде БТА.

През 2025 г. Сърбия е изнесла за Израел въоръжение на стойност от 114 млн. евро.

„Данни от проследяване на полетите със свободен достъп показват, че през миналата година оръжия са били превозени по въздух (от Сърбия) до Израел с 38 товарни полета – два пъти повече от регистрираните през 2024 г.“, пише вестникът.

„В условията на недостиг на боеприпаси заради войните в Газа и Ливан полетите от Белград до израелската военновъздушна база Неватим са скочили рязко през последните две години“, се казва в публикацията.

Вестникът пише, че износът на въоръжение от Сърбия за Израел е бил на стойност 3 млн. евро през 2023 г. и се е увеличил до 48 млн. през 2024 г. По-голямата част от експорта е бил осъществен през сръбската държавна компания „Югоимпорт СДРП“, а останалата – през четири други компании.

Сърбия беше критикувана за износа на оръжие за Израел след началото на войната в ивицата Газа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    17 10 Отговор
    А В ИСРАЕЛ ИМАТ ЛИ КЪДЕ ДА КАЦНАТ?

    Коментиран от #10

    16:19 21.03.2026

  • 2 Браво

    12 11 Отговор
    Така се прави бизнес

    16:23 21.03.2026

  • 3 Тов. Членин

    16 10 Отговор
    Таваришчи , това не го очаквахме .

    Коментиран от #7

    16:24 21.03.2026

  • 4 Объркана копейка

    17 14 Отговор
    Ние сега за кого да викаме ?!
    Дайте инструкции.

    Коментиран от #18, #26

    16:24 21.03.2026

  • 5 Костадинов

    15 7 Отговор
    Църбите от открай време седят на два стола.

    16:24 21.03.2026

  • 6 Пиши

    10 8 Отговор
    Зелю днес ака ли? Че нали му следиш всяка стъпка от лИбоФ. А днес го забрави нещо😍

    Коментиран от #13

    16:28 21.03.2026

  • 7 Що бе

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тов. Членин":

    Пари да падат.

    Коментиран от #15

    16:29 21.03.2026

  • 8 хаха

    15 10 Отговор
    Байганьовските ватнишки подлоги са в шах. Накъде да квикат е въпроса... Обосрали се пъзливи добичета.

    ХАХАХА

    16:31 21.03.2026

  • 9 Интересно

    6 4 Отговор
    Сърбите винаги са били близки с руснаците. С изключение на един период по времето на грузинеца Сталин. А руснаците се предполага, че подкрепят иранците.

    16:32 21.03.2026

  • 10 Град Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Да не би да си мислиш , че са им пратили самальоти ?!🤭😁

    16:32 21.03.2026

  • 11 хаха

    10 3 Отговор
    Иран сега ще ги "бомби" бе байганьовци? Ами ако вземе някоя ракета да падне у вас и да ви срути външните тоалетни а?А?А?

    ХАХАХА
    Керванът си върви, байганьовците си пълнят памперсите и си лаят.

    16:34 21.03.2026

  • 12 шопо

    5 1 Отговор
    а БГ колко

    16:35 21.03.2026

  • 13 Много е добре

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "Пиши":

    Втори свален руски хеликоптер К52 😁

    16:35 21.03.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    9 8 Отговор
    Само вметна че сегодня 21 март Купянск падна !!!
    Падна напълно в родни украински ръце, последните руски чалми укрили се традиционно в централната болница са ликвидирани ☝️Пабеда за нами таварищи.
    ПЯТЬ года непрекъснати, безспирна пабеди 😁

    Коментиран от #21, #22, #27

    16:38 21.03.2026

  • 15 Точно това и

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Що бе":

    не могат да разберат русофилите и протестират, че ние сме продавали снаряди на Украйна :))) При Сърбия обаче нещата са доста по-различни, продават оръжие на врагове на Русия, Сърбия също продаваха и на Украйна. Това е предателство, защото Сърбия е руска марионетка.

    16:38 21.03.2026

  • 16 И друго интересно

    1 1 Отговор
    Когато се скарват сърби с руснаци, понеже Тито не иска да се кланя на Сталин като другите, сърбите се сприятеляват с американските империалисти, иначе са си комунисти, и получават долари по плана Маршал. Холивудските звезди Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън ходят на почивка там. Това много преди американските бомбардировки.

    Коментиран от #20

    16:39 21.03.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 7 Отговор
    И БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ ИМАМЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ
    ИНТЕРЕС , ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ
    ДА Е ПО РЕКА ДУНАВ
    ......
    КАКТО СИ Е БИЛО 1300 ГОДИНИ - ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ХАН АСПАРУХ И НЕГОВИТЕ БРАТЯ :)

    Коментиран от #37

    16:39 21.03.2026

  • 18 Копейка

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Объркана копейка":

    объркани сме с ушанки ли да ходим или с чалми

    Коментиран от #32

    16:40 21.03.2026

  • 19 Перо

    6 0 Отговор
    От Източна Европа и Чехия има значително нарастване на износа! Имат смесено чехско-израелско предприятие, което бълва оръжие за Тел Авив! Участник от израелска страна е фирмата Елбит!

    16:41 21.03.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "И друго интересно":

    СТАЛИН РАЗСТРЕЛВА ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ НА ТИТО - РУСКА ХАЗАРКА ....
    ... А ГЕОРГИ ДИМИТРОВ Е СПАСИЛ ТИТО ОТ РАЗСТРЕЛА:)
    ..... МАЛКО Е ПО - ТЪНКА ИСТОРИЯТА ТУК :)

    16:41 21.03.2026

  • 21 Сводник

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Паднаха на дъщеря ти кюлотите

    Коментиран от #30

    16:41 21.03.2026

  • 22 Герасимов

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Аз пък се изходих

    Пред ПУЧЯ ВЪШКАТА

    И му казах :

    ПУТЯНСК НАШ

    За 6 ти Път.

    16:42 21.03.2026

  • 23 Българин

    6 6 Отговор
    Който има глава на раменете, гледа да се хареса на Израел. Който е срещу евреите, много има да страда!

    16:42 21.03.2026

  • 24 Перо

    3 0 Отговор
    Югоимпорт е от Титово време!

    16:43 21.03.2026

  • 25 Ората сакат да има

    3 0 Отговор
    А скоро и 240%.

    16:44 21.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Далавера "Импекс "

    3 2 Отговор
    Всеки си гледа интереса,само бай Ганьо го клатят и плаща сметките.

    Коментиран от #36

    16:45 21.03.2026

  • 29 Гаварит Масква

    5 0 Отговор
    Деа и предатели,деа

    16:46 21.03.2026

  • 30 Те на Дъщерята на Путин

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Сводник":

    Килотите падат

    Пред един с Фамилията Зеленски.

    Голяма Гавра ,
    Карма му се вика .

    16:46 21.03.2026

  • 31 реципрочно

    2 1 Отговор
    щом се имат за БЕЗСМЪРТНИ НЕДОСЕГАЕМИ...

    16:48 21.03.2026

  • 32 Тези Дни

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Копейка":

    На Мода са Чалмите .

    Даже в МУСКАЛАБАД

    Преобладават.

    16:48 21.03.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    "....хайде се пипкаме..."

    Пипкай се с Герасимов, руский чалмар 😄

    16:48 21.03.2026

  • 34 Сръбските Братюшки

    5 3 Отговор
    Продават и на Украйна.оръжив

    С които се трепят Руски Пияндурници.

    Какъв е Проблема ?

    Бизнеса си е Бизнес .

    16:49 21.03.2026

  • 35 ЕФтинджос

    2 0 Отговор
    Ние за толкова пари купихме един изтребител и той не полетя !
    А сърбите за тия пари продали ва евреите цял арсенал ! 😀
    Кво да ги праЙш бедняци ! 😀

    17:08 21.03.2026

  • 36 Напълно невярно

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Далавера "Импекс "":

    България продава снаряди и боеприпаси и трупа огромни печалби. Не само САЩ и Европа печелят от войната в Украйна, но и България в частност.

    17:14 21.03.2026

  • 37 Саша Грей

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Само дето Русия тогава не е съществувала.

    17:21 21.03.2026

  • 38 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор
    Сърбите са най-големите к-ви, ама най-големите. Цялата им история се са к-ви.

    17:22 21.03.2026

  • 39 това се продава в момента.Дядо дръмпи

    0 0 Отговор
    много е по добро от танк! в момента който има пара ,може да си обнови ....гардероба...Бундесверът чака RCH 155: 8 снаряда, обхват 54 км – и то при шофиране...Германия предоставя на Украйна колесната гаубица RCH 155, нова артилерийска система, която самият Бундесвер няма да получи в продължение на няколко години.Вече над 600 украински войници са обучени на системата, а 54-те германски RCH 155 скоро ще влязат в действие. Какво може да направи RCH 155?

    Технически какво прави RCH 155

    RCH 155 е базиран на бронираното превозно средство с колела Boxer и комбинира 8×8 автомобил с модул за безпилотно оръдие. Превозното средство може да достигне скорости до 100 км/ч по пътя и има пробег над 700 километра. Бойното тегло е под 39 тона, дължината е около 10,5 метра.

    За разлика от верижните гаубици, RCH 155 може да покрива дълги разстояния независимо. Транспортни превозни средства не са необходими за трансфери. Това значително увеличава способността за реакция. Централният елемент е автоматизираният модул на оръдието с цев с дължина 155 милиметра L52. Той е съвместим с НАТО и може да стреля с различни видове боеприпаси. В зависимост от боеприпасите, обхватът е между 40 и 54 километра, като са планирани специални прецизни боеприпаси за още по-големи разстояния

    RCH 155 зарежда боеприпасите сам, регулира предпазителя дигитално и изчислява параметрите на стрелба без ръчна намеса. На борда има до 30 гранати и 144 модулни горива. Скоростта на стрелба е над осем

    17:29 21.03.2026

