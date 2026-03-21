Косово обвини Сърбия в агресия: ето как отговори мироопазващата мисия на НАТО

Мироопазващата мисия на НАТО в Косово КейФОР заяви пред радио „Свободна Европа“, че ученията на сръбската армия в село в Южна Сърбия, където живеят етнически албанци, не представляват заплаха за сигурността в региона, предаде БТА.
Изявлението на КейФор идва след като премиерът на Косово Албин Курти обвини Белград в „агресия“ заради проведени учения.
Според изявлението на КейФОР в отговор на запитване на „Свободна Европа“ обаче Белград е подал предварителна информация, че сръбските въоръжени сили ще проведат планирано учение в село Муховац, близо до южната граница на Косово.
В учението в селото в община Буяновац, където по-голямата част от населението е албанско, са участвали парашутисти, спуснати от хеликоптери, съобщава КейФОР.
„Това е рутинна дейност, извършвана на територията на Сърбия и не представлява заплаха за сигурността или стабилността в региона“, казват от мироопазващата мисия в Косово.
КейФОР допълва, че продължава да следи отблизо ситуацията по административната линия в цяло Косово и поддържа постоянна комуникация с местните органи за сигурност и началника на Генералния щаб на сръбските въоръжени сили.
В четвъртък на заседание на кабинета в Прищина Курти заяви пред в. "Коха диторе" , че е „дълбоко обезпокоен от неоправданата военна демонстрация на Сърбия с хеликоптери и парашутисти в населените с албанци райони на община Буяновац, точно до границата с Косово“.
Курти заяви, че ученията, които се провеждат в момент, когато Сърбия е закупила произведени в Китай хиперзвукови ракети, са проведени близо до домове, училища и медицински центрове, без да предостави допълнителни подробности.
„Тези провокации близо до граничната зона в Карачево, извършени от подразделение на 63-та парашутна бригада на Сърбия, чрез учения с хеликоптери H145M и парашутни десанти на няколко метра от границата с Косово, представляват опасна демонстрация на агресия“, каза Курти.
От 18 март до вчера няма официална информация от страна на сръбските власти за провеждането на подобни учения в пограничните райони. КейФОР отговаря за сигурността на границите на Косово със Сърбия, докато полицията в бившата сръбска област, която обяви едностранно независимост през 2008 г., е отговорна за останалата част от граничната линия.
Сърбия все още смята Косово за част от своята територия. Двете страни водят преговори за нормализиране на отношенията си от 2011 г. Споразумението за нормализиране на отношенията, което постигнаха през 2023 г. и което предвижда взаимно зачитане на суверенитета и териториалната цялост обаче така и не беше приложено, припомня радио "Свободна Европа".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
