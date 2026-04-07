Сръбски министър каза, че полицията има право да убива студенти. Вучич: Това е непростимо изявление

7 Април, 2026 22:25 1 616 13

  • александър вучич-
  • борис братина-
  • сърбия

Такова изявление не трябва да се допуска, независимо в какъв контекст е, каза президентът на Сърбия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че лично се извинява на всички студенти и граждани за изявлението на министъра на информацията Борис Братина, който каза по-рано, че полицията има право да бие и да убива студенти по време на протест, а той от своя страна уточни, че думите му са извадени от контекста, съобщи сръбската обществена телевизия РТС, цитирана от БТА.

„Такова изявление не трябва да се допуска, независимо в какъв контекст е. (...) Това е непростимо лошо изявление“, каза Вучич.

Той също така посочи, че в страната, в която той е президент, никой няма да убива студенти.

„Полицията няма да убива студенти. Дори тези, които отговориха на атаките, платиха висока цена както чрез присъди, така и чрез финансови санкции. Моите лични извинения към всички студенти и граждани за непростимо лошото изявление, направено от министъра“, каза Вучич и уточни, че чува за първи път думите на Борис Братина.

Министърът на информацията на Сърбия Братина направи изявлението, предизвикало силни критики, на 4 април, когато в Сърбия се отбелязва Денят на студентите в памет на студента Жарко Маринович, убит на този ден през 1936 г., по време на студентски демонстрации.

А коментарът на Братина бе по повод протест през Ректората на Белградския университет, свикан на 31 март от студенти в защита на ректора и академичната свобода.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вучич

    10 3 Отговор
    Да не се прави на Алтав.

    Той е наредил да се говори така
    За да плаши Студентите .

    И сега се прави на
    Алтав
    Сръбския Чатрак

    Ни лук ял ни лук мирисал.

    22:29 07.04.2026

  • 2 Ами по пример на Иран

    8 3 Отговор
    Нали ЕС го защитава
    Там разстреляха над 30;000 перси!
    Корпуса на ислямските гвардейци
    Не ги ли подкрепяте сега?

    22:31 07.04.2026

  • 3 Тая руска пропаганда

    10 2 Отговор
    съвсем побърка сръбските и унгарските управляващи. Напълно неадекватни са.

    22:36 07.04.2026

  • 4 6135

    2 12 Отговор
    Не разбрах какво толкова радикално е казал въпросният министър.
    Във всяка държава презумпцията е че полицията като институция има право да прилага сила и да отговаря, включително и със смъртоносна сила, на атаки, които могат да причинят наранявания или смърт.
    Всеки, който твърди, че полицията няма право да убива в рамките на закона, трябва да бъде съден за подривна и антидържавна дейност!

    Коментиран от #6

    22:37 07.04.2026

  • 5 Пецата

    2 2 Отговор
    Милициата вобще требва да бие яко разбираш ли 🤣

    22:42 07.04.2026

  • 6 Не се

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "6135":

    прави на изкуствен интелект, правиш разлика между общото название опасен нарушител на обществения ред и протестиращ студент, камо ли ако е твое дете или внук

    Коментиран от #12

    23:45 07.04.2026

  • 7 Българин

    2 6 Отговор
    След като някой е тръгнал срещу държавата си, то сам си избрал съдбата да бъде убит! Или поредния метеж на шепа неуспели студенти, трябва да върже ръцете на МВР и те да се оставят на сороския метеж?!?

    Коментиран от #9

    23:47 07.04.2026

  • 8 Ислямска Теокрация

    3 0 Отговор
    В Иран нямаме такива проблеми. Нашата цивилизация ни позволява да го правим без колебание.

    23:51 07.04.2026

  • 9 Тази

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    държава може да е фашистка, авторитарна, като рузия напр., тоталитарна като държавите от Варшавския договор и какво, прогресивните хора да не протестират

    00:06 08.04.2026

  • 10 Грешка

    1 2 Отговор
    Не студенти, с Шороши

    00:19 08.04.2026

  • 11 Стефан

    1 4 Отговор
    Всички антидържавни елементи трябва да бъдат ликвидирани. Това е работата на полицията.

    Коментиран от #13

    00:22 08.04.2026

  • 12 6135

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Не се":

    В момента съм в Сърбия и наблюдавам случващото се. Така наречените "протестиращи студенти" СА опасни нарушители на обществения ред.
    Ако моят син се беше опитал да се присъедини към тях вместо да ходи на лекции, аз пръв щях да го насиня.

    00:29 08.04.2026

  • 13 Стефи

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Стефан":

    в България антидържавните елементи са русофилите, следваме ли твоето виждане за ликвидиране, а радикални тълкувателю

    01:21 08.04.2026

