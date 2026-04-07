Сръбски министър каза, че полицията има право да убива студенти. Вучич: Това е непростимо изявление

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че лично се извинява на всички студенти и граждани за изявлението на министъра на информацията Борис Братина, който каза по-рано, че полицията има право да бие и да убива студенти по време на протест, а той от своя страна уточни, че думите му са извадени от контекста, съобщи сръбската обществена телевизия РТС, цитирана от БТА.
„Такова изявление не трябва да се допуска, независимо в какъв контекст е. (...) Това е непростимо лошо изявление“, каза Вучич.
Той също така посочи, че в страната, в която той е президент, никой няма да убива студенти.
„Полицията няма да убива студенти. Дори тези, които отговориха на атаките, платиха висока цена както чрез присъди, така и чрез финансови санкции. Моите лични извинения към всички студенти и граждани за непростимо лошото изявление, направено от министъра“, каза Вучич и уточни, че чува за първи път думите на Борис Братина.
Министърът на информацията на Сърбия Братина направи изявлението, предизвикало силни критики, на 4 април, когато в Сърбия се отбелязва Денят на студентите в памет на студента Жарко Маринович, убит на този ден през 1936 г., по време на студентски демонстрации.
А коментарът на Братина бе по повод протест през Ректората на Белградския университет, свикан на 31 март от студенти в защита на ректора и академичната свобода.
1 Вучич
Той е наредил да се говори така
За да плаши Студентите .
И сега се прави на
Алтав
Сръбския Чатрак
Ни лук ял ни лук мирисал.
22:29 07.04.2026
2 Ами по пример на Иран
Там разстреляха над 30;000 перси!
Корпуса на ислямските гвардейци
Не ги ли подкрепяте сега?
22:31 07.04.2026
3 Тая руска пропаганда
22:36 07.04.2026
4 6135
Във всяка държава презумпцията е че полицията като институция има право да прилага сила и да отговаря, включително и със смъртоносна сила, на атаки, които могат да причинят наранявания или смърт.
Всеки, който твърди, че полицията няма право да убива в рамките на закона, трябва да бъде съден за подривна и антидържавна дейност!
Коментиран от #6
22:37 07.04.2026
5 Пецата
22:42 07.04.2026
6 Не се
До коментар #4 от "6135":прави на изкуствен интелект, правиш разлика между общото название опасен нарушител на обществения ред и протестиращ студент, камо ли ако е твое дете или внук
Коментиран от #12
23:45 07.04.2026
7 Българин
Коментиран от #9
23:47 07.04.2026
8 Ислямска Теокрация
23:51 07.04.2026
9 Тази
До коментар #7 от "Българин":държава може да е фашистка, авторитарна, като рузия напр., тоталитарна като държавите от Варшавския договор и какво, прогресивните хора да не протестират
00:06 08.04.2026
10 Грешка
00:19 08.04.2026
11 Стефан
Коментиран от #13
00:22 08.04.2026
12 6135
До коментар #6 от "Не се":В момента съм в Сърбия и наблюдавам случващото се. Така наречените "протестиращи студенти" СА опасни нарушители на обществения ред.
Ако моят син се беше опитал да се присъедини към тях вместо да ходи на лекции, аз пръв щях да го насиня.
00:29 08.04.2026
13 Стефи
До коментар #11 от "Стефан":в България антидържавните елементи са русофилите, следваме ли твоето виждане за ликвидиране, а радикални тълкувателю
01:21 08.04.2026