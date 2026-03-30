Египетският президент призова Тръмп да прекрати войната в Близкия изток

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси призова американския президент Доналд Тръмп да прекрати войната в Близкия изток, като заяви, че никой друг не може да го направи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Казах на президента Тръмп: Никой не може да спре войната в Залива освен теб“, заяви Сиси по време на церемонията по откриването на енергийното изложение „Египес“ (EGYPES) в Египет.