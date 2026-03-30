Новини
Свят »
Турция »
Турция е засякла 275 съмнителни обекта в Черно море от началото на войната в Украйна
30 Март, 2026 10:01 1 169 3

  • украйна-
  • турция-
  • черно море-
  • морски мини

Турският военноморски флот непрестанно провежда разузнавателни, наблюдателни и патрулни мисии

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на войната в Украйна през март 2022 г. до днес Турция е засякла общо 275 съмнителни обекта във водите на Черно море, включително морски мини, безпилотни летателни апарати и морски дронове, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от Анадолската агенция, предаде БТА.

В писмено изявление по темата от Министерството посочват, че от 2022 г. насам Турският военноморски флот непрестанно провежда разузнавателни, наблюдателни и патрулни мисии с цел обезвреждане и премахване на съмнителни обекти и в изпълнение на задълженията към Противоминната военноморска група в Черно море „MCM BLACK SEA“, в която страната участва заедно с България и Румъния.

„В рамките на усилията за защита на зоните в нашата морска юрисдикция в Черно море са разположени две фрегати, една подводница, един патрулен кораб, един морски патрулен самолет, един хеликоптер и един безпилотен летателен апарат. За дейностите по наблюдение на мини на разположение са два миночистача, един бързоходен атакуващ катер, три хеликоптера и един безпилотен летателен апарат“, се казва още в изявлението.

От турското министерство на отбраната посочват, че по време на проведените до момента операции и наблюдателни дейности Турските военноморски сили са регистрирали общо 28 150 часа в морето, докато морските патрулни самолети, хеликоптери и безпилотни летателни апарати са извършили 1554 полета с общо 7711 летателни часа.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 1 Отговор
    След като с помощта на Турски дронове Украйна разчисти акваторията на Черно Море от руските кораби, Турция си го взе за себе си цялото. Сега започват добив нагаз в нашата икономическа зона, без да са питали никой.

    10:11 30.03.2026

  • 2 Всъщност

    5 3 Отговор
    Всъщност "съмнителните обекти" са вероятно турските дронове Байрактар , произведени от зетя на мустакатия турски диктатор - натовец и подарени на Украйна за нападения както на рускоезичните в Донбас вече десет години , така и срещу цяла Русия .

    10:21 30.03.2026

  • 3 е морето е голямо . за 4 г

    2 0 Отговор
    все нещо ще засече . издавиха се рибари , мигранти с лодки се издавиха . доплуваха 4-5 дрона и мини . изплуваха човешки останки . общо взето нищо интересно . по интересно е в орзмунтския проток какво са засякли . там сигурно има поне 20 000 неща да са засякли . и то само за 3 месеца . от войните е явно че страната ни не може да спечели . ни от юса, ни от РФ , ни от украйна, нито от иран . кръгла нула . и евреите ще обеднеят .

    10:30 30.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания