Ердоган посрещна Зеленски в Истанбул, декларира подкрепа за мирния процес

Турция ще продължи да подкрепя преговорния процес за разрешаване на ситуацията в Украйна и отдава голямо значение на сигурността на корабоплаването в Черно море.
Това заяви турският президент Реджеп Ердоган заяви по време на срещата си с украинския си колега Володимир Зеленски в Истанбул.
„Лидерите обсъдиха двустранните отношения между Турция и Украйна, търсенето на пътища към мир във войната между Украйна и Русия, както и регионалните и глобалните развития.
Президентът Ердоган заяви, че Турция ще продължи да подкрепя преговорите между Украйна и Русия, тъй като нашият регион се нуждае от по-голям мир и стабилност.
Той отбеляза, че Турция отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на корабоплаването в Черно море и дава приоритет на енергийната сигурност“, съобщиха от комуникационния отдел на турския лидер след разговорите.
Володимир Зеленски заяви, че на среща с Ердоган е договорил нови стъпки в сътрудничеството по въпросите на сигурността.
„Споразумехме се за нови стъпки в сътрудничеството в областта на сигурността. Това се отнася преди всичко за начините, по които можем да подкрепим Турция: експертиза, технологии и опит. Съществува фундаментална политическа готовност за съвместна работа и нашите екипи ще финализират детайлите през следващите дни. Обсъдихме практически стъпки за реализиране на съвместни проекти в изграждането на газова инфраструктура, както и възможността за съвместно разработване на газови находища“, заяви Зеленски във видеообръщението си.
По време на срещата бяха обсъдени и двустранните отношения между Украйна и Турция, ситуацията в Европа и Близкия изток, каза той.
Според дипломатически източници разговорите, проведени в президентската резиденция в Долмабахче на брега на Босфора, са продължили приблизително два часа. След разговорите с Ердоган Зеленски пътува за среща с Константинополския патриарх Вартоломей в резиденцията му в квартал Балат.
Зеленски пристигна в Истанбул в събота след телефонния разговор на Ердоган с руския президент Владимир Путин в петък. Руският лидер изрази благодарност на турския си колега за продължаващата му готовност да улесни съответния преговорен процес. През 2025 г. в Истанбул се проведоха три кръга руско-украински преговори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Наби му канчето
Коментиран от #16
19:06 04.04.2026
13 Сатана Z
Някой вярва ли,че Ердоган ще приеме сопол като Гюров в Истанбул на турско кафе?
19:45 04.04.2026
14 нищо подобно
До коментар #8 от "Гробар":Ердоган спешно привика Зеленски, за да му обясни, че тази работа, дето са я замислили с България, няма да стане. Вижте споразумението, което Гюров подписа, какви клаузи има - България и Украйна ще установяват контрол над плаванията в Черно море и ще провеждат съвместни военни учения. След като това стана ясно, Путив проведе спешен разговор с Ердоган, а той бързо привика на килимчето наркомана, за да му обясни кратко и ясно как замисления контрол може да стане само в сънищата му, както и в тези на Гюров, Нейнски и Запрянов.
Коментиран от #25
19:49 04.04.2026
16 Европеец
До коментар #4 от "Наби му канчето":Предполагам, че това което си е написал е така... Въпросът обаче е Дали зеленият просяк милионер не е предложил на султана да подпишат такова споразумение каквото подписа умник Гюро.... Защото типичната черта на украинците е наглост и нахалство....но султана е мъж от класа и надали би се вързал (като глупака умник гюро) на зеленият просяк милионер,а и уросулата си знае мястото на табуретката......
19:55 04.04.2026
21 Мурка
До коментар #9 от "Мишел":НЕ ТИ РАБОТИ МОЗЪЧТО МНОГО -----НОМЕРА Е ---В КРИЗАТА ЗАХАПАЛА БОГАТАТА ЕВРОПА
20:52 04.04.2026
24 Ха ХаХа
До коментар #23 от "Курти":Много полюции издържа на Путин бе гьотверен
21:09 04.04.2026
25 Атина Палада
До коментар #14 от "нищо подобно":Да,точно това си помислих и аз,обаче не в сънищата на Зеленски и Гюров а в сънищата на Брюксел...Това е поръчение на Брюксел ! Зеленски и Гюров са пионки.
21:18 04.04.2026
30 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #8 от "Гробар":Ердоган е грузински евреин, награден е с еврейски орден. 😱
22:58 04.04.2026
55 Българските турци
Това е уникален образец за обсесивния анадолски комплекс на българите ?.. Тази "енциклопедична психоантология" на "Киркилез"а всъщност е и епикризата на болното самочувствие на съвременното общество на България !!!...😊😊😊💖
13:01 05.04.2026
56 Истината
До коментар #44 от "Киркилез":Най-голямото ДЮНМЕ е Киркилез
21:20 05.04.2026