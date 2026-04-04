Ердоган посрещна Зеленски в Истанбул, декларира подкрепа за мирния процес

4 Април, 2026 18:59, обновена 4 Април, 2026 20:22 2 187 56

Турция отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на корабоплаването в Черно море, заяви държавният глава

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турция ще продължи да подкрепя преговорния процес за разрешаване на ситуацията в Украйна и отдава голямо значение на сигурността на корабоплаването в Черно море.

Това заяви турският президент Реджеп Ердоган заяви по време на срещата си с украинския си колега Володимир Зеленски в Истанбул.

„Лидерите обсъдиха двустранните отношения между Турция и Украйна, търсенето на пътища към мир във войната между Украйна и Русия, както и регионалните и глобалните развития.

Президентът Ердоган заяви, че Турция ще продължи да подкрепя преговорите между Украйна и Русия, тъй като нашият регион се нуждае от по-голям мир и стабилност.

Той отбеляза, че Турция отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на корабоплаването в Черно море и дава приоритет на енергийната сигурност“, съобщиха от комуникационния отдел на турския лидер след разговорите.

Володимир Зеленски заяви, че на среща с Ердоган е договорил нови стъпки в сътрудничеството по въпросите на сигурността.

„Споразумехме се за нови стъпки в сътрудничеството в областта на сигурността. Това се отнася преди всичко за начините, по които можем да подкрепим Турция: експертиза, технологии и опит. Съществува фундаментална политическа готовност за съвместна работа и нашите екипи ще финализират детайлите през следващите дни. Обсъдихме практически стъпки за реализиране на съвместни проекти в изграждането на газова инфраструктура, както и възможността за съвместно разработване на газови находища“, заяви Зеленски във видеообръщението си.

По време на срещата бяха обсъдени и двустранните отношения между Украйна и Турция, ситуацията в Европа и Близкия изток, каза той.

Според дипломатически източници разговорите, проведени в президентската резиденция в Долмабахче на брега на Босфора, са продължили приблизително два часа. След разговорите с Ердоган Зеленски пътува за среща с Константинополския патриарх Вартоломей в резиденцията му в квартал Балат.

Зеленски пристигна в Истанбул в събота след телефонния разговор на Ердоган с руския президент Владимир Путин в петък. Руският лидер изрази благодарност на турския си колега за продължаващата му готовност да улесни съответния преговорен процес. През 2025 г. в Истанбул се проведоха три кръга руско-украински преговори.


Турция
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За парииииии

    13 13 Отговор
    Алаха приседна на Баал ахахаха

    19:05 04.04.2026

  • 2 666 БААЛ АЕПЩАЙН МОЛОХ ДЕМОКРАЦИЯ

    18 9 Отговор
    Много "демократично" АХАХАХХАХА

    19:05 04.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наби му канчето

    35 8 Отговор
    заради дроновете над Черно море.

    Коментиран от #16

    19:06 04.04.2026

  • 5 Талмудист

    4 20 Отговор
    Аллах подкрепя Баал и Епщайн и Ротшилд

    19:07 04.04.2026

  • 6 Зеленчо

    29 8 Отговор
    нема вече от кой да проси!

    19:07 04.04.2026

  • 7 руската мечка

    11 38 Отговор
    ще играе казачок по команда на Турция и САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    19:07 04.04.2026

  • 8 Гробар

    20 19 Отговор
    Реджеп и той стана еврейски слуга. Срам за мюсюлманския свят.

    Коментиран от #14, #30

    19:09 04.04.2026

  • 9 Мишел

    12 19 Отговор
    Русия отново наложи пълна забрана върху износа на бензин, съобщи "Ал-Джазира". Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че забраната ще остане в сила до 31 юли. Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига в страна, предизвикван от украинските контраатаки по рафинерии и петролни складове и обекти.

    Коментиран от #21

    19:13 04.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Възраждане

    6 20 Отговор
    Евала, Ердо ! Требе да спрем самоизтребването на Орки и Укри, оти ще останем без “асвабадители”. Балшой трагедия ще бъде за юнашкото ни племе.

    19:33 04.04.2026

  • 12 Кой е по-по-най

    24 20 Отговор
    Ердоган е подлец, неблагодарник и боклук. Но дори за него Зеленото е пълно нищожество и го ненавижда и презира..

    19:42 04.04.2026

  • 13 Сатана Z

    38 5 Отговор
    Слугата Гюров ходи на крака в Киев да се поклони на Зеленото изтръпнало от дрога джудже и му даде 20 милиона евро български пари за да се снима с него и опита от бялата стока.
    Някой вярва ли,че Ердоган ще приеме сопол като Гюров в Истанбул на турско кафе?

    19:45 04.04.2026

  • 14 нищо подобно

    37 3 Отговор

    До коментар #8 от "Гробар":

    Ердоган спешно привика Зеленски, за да му обясни, че тази работа, дето са я замислили с България, няма да стане. Вижте споразумението, което Гюров подписа, какви клаузи има - България и Украйна ще установяват контрол над плаванията в Черно море и ще провеждат съвместни военни учения. След като това стана ясно, Путив проведе спешен разговор с Ердоган, а той бързо привика на килимчето наркомана, за да му обясни кратко и ясно как замисления контрол може да стане само в сънищата му, както и в тези на Гюров, Нейнски и Запрянов.

    Коментиран от #25

    19:49 04.04.2026

  • 15 кръвосмешение

    2 0 Отговор
    Турция ще я вкарват в ЕС- и Азербейджан и т н чак по Китай ще пробват с техните мъслммта + Велик Туран с Орабанчето - играта не е за елементарници

    19:51 04.04.2026

  • 16 Европеец

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Наби му канчето":

    Предполагам, че това което си е написал е така... Въпросът обаче е Дали зеленият просяк милионер не е предложил на султана да подпишат такова споразумение каквото подписа умник Гюро.... Защото типичната черта на украинците е наглост и нахалство....но султана е мъж от класа и надали би се вързал (като глупака умник гюро) на зеленият просяк милионер,а и уросулата си знае мястото на табуретката......

    19:55 04.04.2026

  • 17 Синеок Пръч с рога

    5 15 Отговор
    Ще вдигат паметник на Байрактар! Барем 100 тысяч колxозника е загрoбил! Зеленски ще реже лентата.

    19:58 04.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Султана

    4 2 Отговор
    Дърпал му е ушите дето бомби корабите и танкерите в Черно море! Може и друго да му е приложил!

    20:48 04.04.2026

  • 21 Мурка

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    НЕ ТИ РАБОТИ МОЗЪЧТО МНОГО -----НОМЕРА Е ---В КРИЗАТА ЗАХАПАЛА БОГАТАТА ЕВРОПА

    20:52 04.04.2026

  • 22 Гост

    7 2 Отговор
    Зеленски е нелегитимен, просто е един палячо в анцунг, който обикаля света, искайки пари, с тези пари си купува яхти, къщи и т.н., то светът не е толкова голям вече, както беше преди 30 години, вече всичко е ясно за минути...👿

    20:56 04.04.2026

  • 23 Курти

    4 2 Отговор
    Копеи 5та година квичане и край нема

    Коментиран от #24

    20:59 04.04.2026

  • 24 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Курти":

    Много полюции издържа на Путин бе гьотверен

    21:09 04.04.2026

  • 25 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "нищо подобно":

    Да,точно това си помислих и аз,обаче не в сънищата на Зеленски и Гюров а в сънищата на Брюксел...Това е поръчение на Брюксел ! Зеленски и Гюров са пионки.

    21:18 04.04.2026

  • 26 Ердо е вкарал

    1 2 Отговор
    Зеления в клуба наМанафите!

    21:26 04.04.2026

  • 27 Сега

    2 2 Отговор
    Зеления може да зачене от Султана. Защото комшиите не са се отказали от опитите.

    21:31 04.04.2026

  • 28 Депортирайте го фронта!

    4 1 Отговор
    Toя пак на екскурзийка. Парички бол.

    22:01 04.04.2026

  • 29 Смешник

    2 1 Отговор
    Ердо какво се излага да се среща с тоя вмирисан наркоман от когото нищо не зависи

    22:25 04.04.2026

  • 30 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гробар":

    Ердоган е грузински евреин, награден е с еврейски орден. 😱

    22:58 04.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Не питай

    2 1 Отговор
    Един каймак го е посрещнал нещо нещата не са ок май.. даже няма един зам министър или поне валията да беше там.

    23:10 04.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Киркилез

    0 4 Отговор
    До тогава са използвани думите "агаряни" и "измаилтяни" - алегорично чада на библейската Агар, робиня на Авраам, и техния син Исмаил. Единственото зарегистрирано, и при това изкуствено, заселване на огузки племена в Мала Азия (на които пантюркизма претендира да са наследници днешните турци), било предприето по време на султан Ахмед II (17 век). Ататюрк наследява в Анатолия един "врящ котел от народности". По официални статистики на територията на Турция живеят приблизително 25 основни етнически групи. Данните на генетиката показват, че по-голямата част от това население /някъде около 60-70%/ не е от т.нар. тюркски произход. Антропологическите замервания също показват, че на 60% демографски „днешните турци” принадлежат към средиземноморския тип население, което не спада към т.нар. тюркски народи.

    Коментиран от #56

    00:15 05.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Киркилез

    1 3 Отговор
    Днес казваме, че езиците на някои от бившите съветски републики приличат на турския, а всъщност е обратното - той прилича на тях. Партията на Ататюрк използва именно тези езици за основа на книжовния "турски език". Днес някои турски историци се връщат към корените си. Те казват, че турците са наследници на троянците и това съвсем не е далеч от истината. Eдно от прозвищата на пеласг ите в античността е "турчи", "турки", което означава просто "троянци". "Не е ли този премълчаван факт доказателство, че терминът "траки" (както и неговият производен - "турки") , е неприложим за историографията, защото не е етноним, а прозвище. Не е ли това доказателство, че турците в античността не са монголци, а пеласги, и че не "прабългарите са турки", а "турките са пеласги", сиреч българи.

    00:20 05.04.2026

  • 48 Киркилез

    1 3 Отговор
    . Имат ли обективно право на съществуване клоновете в историческата наука - "Тракология" и "Туркология"?" - Е. Живков НАРОДНОСТТА НА АТАТЮРК Самият Баща на турците не е етнически турчин - понеже такъв етнос просто няма. В неговия произход се преплитат две линии: според едни той е български помак; според други е дьонме (евреин мюсюлманин). И за двете версии има данни. Дьонме: на запад "криптоюдеите" (прикритите юдеи) се наричат марани - евреи приели външно християнството, но запазили юдаизма; на изток те се наричат дьонмета - външно приели исляма и тайно изповядващи юдаизма. "Дьонме" е юдео-мюсюлманска секта, на която се приписва решаваща роля в основаването на Младотурската партия, в нейния преврат и в създаването на турската нация. Начало на сектата Дьонме Евреинът Шабатай Цви се обявил за еврейски месия през 1680 г. в Солун. Той повел хиляди последователи евреи към Палестина. По пътя Цви привидно става мюсюлманин. Последователите му също стават фалшиви мюсюлмани, с цел подмолно да овладеят Турция.

    00:21 05.04.2026

  • 49 Киркилез

    1 3 Отговор
    През 1716 г. в Солун се сформира група, наричана Дьонме, водена от приемника на Шабатаи Цви – Баручия Русо. 1891 г. - една политическа група от Дьонмех формира т.н. "Комитет за обединение и прогрес" наречен по-късно Младотурци. Групата се оглавява от масона евреин Емануил Карасо (Емануел Карузо), подкрепян от Ротш илдови. 1900 г. - Дьонмех наброява над 100 000 души. През 1902 и 1907 се провеждат конгреси на младотурците, в Париж, където заплануват да проникнат в султанската войска. Детрониране на Султана: 1908 г. Младотурците с преврат принуждават султан Абдул Хамид да се оттегли. Предизвикване на Първата световна война: 1914 г. - еврейските младотурци подпомагат платения убиец Гаврило Принцип, който подпалва Първата световна война. 1915 г. - планирания и проведен от малдотурците Арменски геноцид. 1920 г. - еврейските болшевики дават на Ататюрк 10 милиона златни рубли, 45 000 пушки и 300 картечници. 1921 г. - Ататюрк окупира пристанището Баку и 5 години по-късно го отстъпва на еврейските болшевики.

    00:23 05.04.2026

  • 50 Киркилез

    0 3 Отговор
    И Ротшилдови вече имат "Баку оил къмпани" на болшевишка, еврейска територия. Кои са евреите "малдотурци"? Талаат Паша: Вътрешен министър на Турция, по време на Първата световна война. Главен архитект на Арменския геноцид. Масон. Някои арменци смятат че е евреин, но това не е доказано. Рефик Бей: Издател на младотурския вестник "Революционна преса". Министър председател на Турция през 1939-1942 г. Джавид Бей: Финансов министър при Талаат. Официално той се води за "единственото дьонме" в правителството на младотурците. Масон. Емануел Красов: Еврейски пропагандист на младотурците. Владимир Жаботински: Руски болшевик - евреин, преминал в Турция през 1908 г. Издател на вестника "Млада Турция". Александър Хелпханд: Свръзка на Ротшилд. Издател на в. "Турска родина". Рождено име - Израил Лазаревич Гелфанд. Мустафа Кемал Ататюрк: Солунски евреин - дьонме. Ататюрк е учил в училището на Шемси ефенди - Шимон Цви.

    00:24 05.04.2026

  • 51 Киркилез

    0 3 Отговор
    СЪЗДАВАНЕТО НА ТУРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯ ОТ МАСОНСКАТА ЛОЖА "МЛАДОТУРЦИ" Ложата "Младотурци" основана от солунските дьонмета. "Масонството в Турската империя" Ахилесовата пета на Османската империя е мулти-етническия й състав. Той бе умело експлоатиран, за да се постигне разрушаването й отвътре. Още по-малко известна от ролята на Бамбергер е ролята на италианския гражданин Емануил Карасо (солунско дьонме - неговия племенник Исак К основава известната компания за млечни продукти "Данон".) Той е сред основавателите на Младотурското общество в Солун. (Солун е седалище на сектата "Дьонме".) Но странно - Карасо участва и в друг проект, наречен "Възродена Македония" ("италианска" масонска ложа "Македония Ризорта", основана от Карасо). Смята се, че централата на Младотурското движение и на "Възродена Македония" е една и съща, а британското разузнаване е замесено и в двата проекта. (Юдеомасонът Карасо е един от тримата лидери на Младотурската партия, които съобщават на султан Абдул Хамид, че е свален.) Последният падишах с реална власт - свален от масоните (младотурците). След него султаните Мехмед V и Мехмед VІ са само фигуративни до 1922 г. Карасо е сред тези, които поставят султана под домашен арест. Редактор на Младотурския вестник е (евреинът) Владимир Якобски. Редакционното съдържание е под надзора на един "холандец" - Якоб Kaн, който е тясно свързан с холандското правителство и води личното банкиране на краля и кралицата на Холандия.

    00:25 05.04.2026

  • 52 Киркилез

    0 2 Отговор
    Икономически редактор на друг младотурски вестник - "Турска родина" - е друг "млад турчин" - Александър Хелпханд Парвус, известен като двоен агент (руски и британски) Известността на историята на тези мъже е ограничена до избрана група историци, не се знае много в по-широки среди и особено сред турците като цяло. Един британски офицер от І св. война - Джон Бейкън - написва роман за събитията и е публично известно, кой е прототипът на героя-организатор на преврата срещу султана. Това идентифицира ръководителят на цялата операция - Обри Хърбърт (1880-1923) - един от ключовите офицери от английското разузнаване, които оперират в Близкия изток по време на Първата световна война. Бейкън и Хърбърт са съученици и приятели. Романът няма за цел да изобличи Хърбърт, а да го похвали... Обри Хърбърт - британския офицер в дъното на преврата срещу султана. Османската империя е една от най-големите геополитически пречки за налагане на британско господство в Персийския залив. Мустафа Кемал Ататюрк заявил, че "писането на история е толкова важно, колкото и правенето на история" (This quote follows the preface of Mustafa Kemal Attaturk, The Speech, translated and abridged by Onder Renkliyildirim (Istanbul: Metro Publishers), p.4. Also cited in Robins, Philip, 2003, Suits and Uniforms, p.93.) Нова интерпретация и изобретяване на миналото започва с пълна мощ през първите десетилетия на новата турска република. Забележително е, че "Турското общество за исторически изследвания"

    00:26 05.04.2026

  • 53 Киркилез

    1 3 Отговор
    Турците трябва да бъдат представени като наследници на почти всички цивилизации. Турски трябва да станат културите на Шумер, хетите, Персия ... юдеите, гърците, кимерийците, сарматите, аланите, саките... чак и американските индианци. Това се пропагандира за турска митология - така както и на нас ни пропагандират източен произход. Понеже ние се вързахме, няма защо да се учудваме на турците... нека да погледнем пак "прабългарските монголци": "Хан Аспарух" Така ни будалкат по един и същи начин... "Вълчите" активисти използват знак с ръка, за да имитират главата на митичния Вълк: Масонски символ се пробутва за турска национална митология Този символ често е евокиран на политически митинги и футболни мачове. Знак с ръка на гръцката религия "православие". Подобни символи се срещат и в източните езически култове. "Мудра на земята" От стари култове заемат символите си масонските ложи и им придават различни значения. Всеки техен символ има дузина различни обяснения - според случая.

    00:28 05.04.2026

  • 54 Киркилез

    0 1 Отговор
    Стига съм притеснявал ..... читателите

    Влезте в търсачката и намерете "Боил"

    00:30 05.04.2026

  • 55 Българските турци

    2 0 Отговор
    От 31 до 54 ... "Киркилез" = дестилирана туркофобия !.😊😊
    Това е уникален образец за обсесивния анадолски комплекс на българите ?.. Тази "енциклопедична психоантология" на "Киркилез"а всъщност е и епикризата на болното самочувствие на съвременното общество на България !!!...😊😊😊💖

    13:01 05.04.2026

  • 56 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Киркилез":

    Най-голямото ДЮНМЕ е Киркилез

    21:20 05.04.2026

