Ердоган посрещна Зеленски в Истанбул, декларира подкрепа за мирния процес

Турция ще продължи да подкрепя преговорния процес за разрешаване на ситуацията в Украйна и отдава голямо значение на сигурността на корабоплаването в Черно море.

Това заяви турският президент Реджеп Ердоган заяви по време на срещата си с украинския си колега Володимир Зеленски в Истанбул.

„Лидерите обсъдиха двустранните отношения между Турция и Украйна, търсенето на пътища към мир във войната между Украйна и Русия, както и регионалните и глобалните развития.

Президентът Ердоган заяви, че Турция ще продължи да подкрепя преговорите между Украйна и Русия, тъй като нашият регион се нуждае от по-голям мир и стабилност.

Той отбеляза, че Турция отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на корабоплаването в Черно море и дава приоритет на енергийната сигурност“, съобщиха от комуникационния отдел на турския лидер след разговорите.

Володимир Зеленски заяви, че на среща с Ердоган е договорил нови стъпки в сътрудничеството по въпросите на сигурността.

„Споразумехме се за нови стъпки в сътрудничеството в областта на сигурността. Това се отнася преди всичко за начините, по които можем да подкрепим Турция: експертиза, технологии и опит. Съществува фундаментална политическа готовност за съвместна работа и нашите екипи ще финализират детайлите през следващите дни. Обсъдихме практически стъпки за реализиране на съвместни проекти в изграждането на газова инфраструктура, както и възможността за съвместно разработване на газови находища“, заяви Зеленски във видеообръщението си.

По време на срещата бяха обсъдени и двустранните отношения между Украйна и Турция, ситуацията в Европа и Близкия изток, каза той.

Според дипломатически източници разговорите, проведени в президентската резиденция в Долмабахче на брега на Босфора, са продължили приблизително два часа. След разговорите с Ердоган Зеленски пътува за среща с Константинополския патриарх Вартоломей в резиденцията му в квартал Балат.

Зеленски пристигна в Истанбул в събота след телефонния разговор на Ердоган с руския президент Владимир Путин в петък. Руският лидер изрази благодарност на турския си колега за продължаващата му готовност да улесни съответния преговорен процес. През 2025 г. в Истанбул се проведоха три кръга руско-украински преговори.