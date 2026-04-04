Полша е скептична към идеята за създаване на европейски ядрен чадър

Инициативата за създаване на европейски ядрен чадър е неефективна, защото НАТО осигурява ядрено възпиране.

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви това в интервю с украинската журналистка Наталия Мосейчук.

„Скептичен съм към тези разговори. Не се доближаваме до това като говорим повече за него“, каза министърът, добавяйки, че придобиването на ядрени оръжия е рискована идея, тъй като други страни също биха се заинтересували да ги придобият. „НАТО има система за общо използване на ядрени оръжия. Великобритания и Франция също имат възпиращи средства, но те са малки. Следователно те не са изправени пред същите предизвикателства като американския арсенал от възпиращи средства“, каза Сикорски.

На 2 март, френският президент Еманюел Макрон обяви увеличаване на ядрения арсенал на страната. Той отбеляза, че Париж ще спре да разкрива неговата номенклатура. „Повече от всичко искам европейците да си възвърнат контрола над собствената си съдба“, каза френският лидер.

Той обясни необходимостта от нов подход към политиката на възпиране, като каза, че „европейците са свикнали сигурността им да зависи от правила, установени от трети страни“. Макрон обяви работа по актуализиране на ядрената доктрина на Франция още през октомври 2025 г. През януари тази година NBC News съобщи, че европейските страни, поради съмнения относно надеждността на съюза със САЩ, проучват начини за укрепване на собствените си ядрени арсенали.

Европейските лидери обсъждат дали да разчитат повече на Франция и Великобритания, които също имат ядрени оръжия, вместо на САЩ, или да разработят свои собствени, казаха трима от източниците на американската мрежа.