Полша е скептична към идеята за създаване на европейски ядрен чадър

4 Април, 2026 20:07, обновена 4 Април, 2026 20:17 1 428 8

Външният министър Радослав Сикорски заяви това в интервю с украинската журналистка Наталия Мосейчук

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Инициативата за създаване на европейски ядрен чадър е неефективна, защото НАТО осигурява ядрено възпиране.

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви това в интервю с украинската журналистка Наталия Мосейчук.

„Скептичен съм към тези разговори. Не се доближаваме до това като говорим повече за него“, каза министърът, добавяйки, че придобиването на ядрени оръжия е рискована идея, тъй като други страни също биха се заинтересували да ги придобият. „НАТО има система за общо използване на ядрени оръжия. Великобритания и Франция също имат възпиращи средства, но те са малки. Следователно те не са изправени пред същите предизвикателства като американския арсенал от възпиращи средства“, каза Сикорски.

На 2 март, френският президент Еманюел Макрон обяви увеличаване на ядрения арсенал на страната. Той отбеляза, че Париж ще спре да разкрива неговата номенклатура. „Повече от всичко искам европейците да си възвърнат контрола над собствената си съдба“, каза френският лидер.

Той обясни необходимостта от нов подход към политиката на възпиране, като каза, че „европейците са свикнали сигурността им да зависи от правила, установени от трети страни“. Макрон обяви работа по актуализиране на ядрената доктрина на Франция още през октомври 2025 г. През януари тази година NBC News съобщи, че европейските страни, поради съмнения относно надеждността на съюза със САЩ, проучват начини за укрепване на собствените си ядрени арсенали.

Европейските лидери обсъждат дали да разчитат повече на Франция и Великобритания, които също имат ядрени оръжия, вместо на САЩ, или да разработят свои собствени, казаха трима от източниците на американската мрежа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Полша разработва ядрени оръжия.

    20:20 04.04.2026

  • 2 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Нещо подобно н Дървеният купол на Израел но в по-голям мащаб

    20:20 04.04.2026

  • 3 БОЛШЕВИК

    8 1 Отговор
    ЕС избива хората си и се самоубива с тоя ултралиберализъм и див капитализъм.

    20:24 04.04.2026

  • 4 Наблюдател

    8 1 Отговор
    Най-важното е да се вземат едни пари и едни комисионни, хората да са прецакани и да живеят във вечен страх.

    А умниците по островите.... със следващия Епщайн.

    20:25 04.04.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 0 Отговор
    20:29 04.04.2026

    20:29 04.04.2026

  • 6 ?????

    5 1 Отговор
    Уф.
    Полша е държава като история по-малко от България.
    През 1918 г. Ленин ги пуска като държави заедно с Финландия.

    20:30 04.04.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    4 3 Отговор
    Вижте как в заглавие Ню Йорк Таймс разшифрова в заглавиe абревиатурата на НАТО
    A North American Treaty Organisation without America

    20:35 04.04.2026

  • 8 Ъъъ

    4 2 Отговор
    Абе чувам, че скандали тресат партията на Туск....Тяхен човек вече е осъден за педофилия и зоофилия....Или това не са новини, които трябва да виждат бял свят?😂

    20:48 04.04.2026

