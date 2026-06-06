В Медовец разчистват затлаченото от силните дъждове дере

В Медовец започна разчистването на дерето, което бе затлачено от силните дъждове, съобщиха от Областната администрация във Варна.

Първото наводнение в селото бе на 2 юни. След два дни в Медовец отново пострадаха къщи и дворове от силен дъжд. Тогава проблеми възникнаха и в село Генерал Колево в община Вълчи дол, където едноименният язовир започна да прелива.

През последните няколко дни координацията между институциите е особено интензивна, допълниха от областната администрация. От пресцентъра изтъкват, че с проблемите на засегнатите селища са ангажирани общинските администрации, полицията, протипожарната служба, дирекция „Социално подпомагане“ в Провадия, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Областното пътно управление. Областният управител Марио Смърков е разговарял и с министъра на отбраната, от когото е получил уверение, че ако възникне необходимост, сили на армията ще се отзоват на помощ.

Социалните работници са обходили пострадалите семейства в селата. Предоставени са им заявления, с които да кандидатстват за подпомагане. Ако отговарят на условията, семействата могат да получат еднократни помощи.

Доброволни отряди от няколко общини също се включиха да помагат, допълниха от Областна администрация - Варна. Да почистват засегнатите села са започнали 50 души.

В Медовец освен разчистването на дерето, тече и възстановяването на пострадалия от придошлите води мост. Междувременно експерти от областната администрация заедно с представители на Басейновата дирекция са започнали редовна планова проверка за състоянието на язовирите в северната част на региона. Те са посетили и язовир „Генерал Колев" и са дали указания за контролираното му изпускане. Съоръжението е под 24-часово наблюдение, като нивото на водата вече е започнало да спада.

Проверката за състоянието на язовирите в областта ще продължи и през следващата седмица.