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В Медовец разчистват затлаченото от силните дъждове дере

В Медовец разчистват затлаченото от силните дъждове дере

6 Юни, 2026 19:58, обновена 6 Юни, 2026 19:01 609 2

  • медовец-
  • наводнение-
  • дерета-
  • бедствие

Проверката за състоянието на язовирите в областта ще продължи и през следващата седмица

В Медовец разчистват затлаченото от силните дъждове дере - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

В Медовец започна разчистването на дерето, което бе затлачено от силните дъждове, съобщиха от Областната администрация във Варна.

Първото наводнение в селото бе на 2 юни. След два дни в Медовец отново пострадаха къщи и дворове от силен дъжд. Тогава проблеми възникнаха и в село Генерал Колево в община Вълчи дол, където едноименният язовир започна да прелива.

През последните няколко дни координацията между институциите е особено интензивна, допълниха от областната администрация. От пресцентъра изтъкват, че с проблемите на засегнатите селища са ангажирани общинските администрации, полицията, протипожарната служба, дирекция „Социално подпомагане“ в Провадия, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Областното пътно управление. Областният управител Марио Смърков е разговарял и с министъра на отбраната, от когото е получил уверение, че ако възникне необходимост, сили на армията ще се отзоват на помощ.

Социалните работници са обходили пострадалите семейства в селата. Предоставени са им заявления, с които да кандидатстват за подпомагане. Ако отговарят на условията, семействата могат да получат еднократни помощи.

Доброволни отряди от няколко общини също се включиха да помагат, допълниха от Областна администрация - Варна. Да почистват засегнатите села са започнали 50 души.

В Медовец освен разчистването на дерето, тече и възстановяването на пострадалия от придошлите води мост. Междувременно експерти от областната администрация заедно с представители на Басейновата дирекция са започнали редовна планова проверка за състоянието на язовирите в северната част на региона. Те са посетили и язовир „Генерал Колев" и са дали указания за контролираното му изпускане. Съоръжението е под 24-часово наблюдение, като нивото на водата вече е започнало да спада.

Проверката за състоянието на язовирите в областта ще продължи и през следващата седмица.


Варна / България
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  • 1 От трагедията ,, Бисер"

    1 0 Отговор
    До ден днешен все едно и също....!?

    Коментиран от #2

    19:16 06.06.2026

  • 2 поне партиите

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "От трагедията ,, Бисер"":

    се сменят отвреме навреме а не като куманизъма пак кражба на гърба на хората но от един несменяем вожд...

    19:47 06.06.2026

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