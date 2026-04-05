Москва готви "изненада за британците" заради опитите на Лондон да конфискува кораби, свързани с Русия

5 Април, 2026 05:11, обновена 5 Април, 2026 05:20 20 086 45

Тези действия няма да останат безнаказани, заяви руският посланик на Острова

Москва готви "изненада за британците" заради опитите на Лондон да конфискува кораби, свързани с Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опитите на Лондон да конфискува кораби, свързани с Русия, няма да останат без отговор; Москва вече разработва подходящи мерки, заяви руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин.

„Подобно решение няма да остане без отговор. Разработват се подходящи мерки. Нека това е изненада за британците“, каза Келин, цитиран от РИА Новости.

Той призова британските власти „да обмислят внимателно“ последиците от действията си. Конфискацията на корабите ще доведе до съдебни действия и огромни свързани разходи, предупреди посланикът.

В края на март премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър разреши на британските военни да задържат кораби в териториалните води на Обединеното кралство, които Лондон смята, че са част от руския скрит флот. Обединеното кралство ще отказва достъп до Ламанша на санкционирани кораби, принуждавайки операторите да избират по-дълги и по-скъпи маршрути.

Преди това британски военни и служители на реда преминаха интензивно обучение за няколко сценария, включително качване на борда на кораби, които не отговарят на изискванията, въоръжени са или използват високотехнологични системи за наблюдение, обясни офисът на Стармър.

Общо Обединеното кралство е наложило санкции срещу 544 кораба, които счита за част от руския скрит флот. Москва смята западните санкции за незаконни. Руското външно министерство отбеляза, че Западът, под прикритието на "измисления термин скрит флот, извършва грабежи срещу морските комуникации".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    122 196 Отговор
    руски посланник прилича на гном, някакво генетично заболяване явно има. А и се отразява на умствените му способности

    Коментиран от #3, #8, #24, #27, #45

    05:30 05.04.2026

  • 2 Абе айде бе, айде

    168 61 Отговор
    От кога трябваше да нахраните рибите с тези? А вие все хленчите и се оплакват само. Те ви потопиха кораба "Москва"! Те осъществяваха нападения на Крим и военните бази там. Те "помагаха" и за онези нападения на руската ядрена триада. А Русия все седи и чака... Това е най-лошият възможен отговор за западналите. Тези така стават още и още по-нахални и ще почнат да стрелят и по Кремъл. А вие "мислете още", с "какво ще отговорите"!!! Ако не ги изцепите яко, тези ще ви нападнат и поделенията с атомните ви ракети. Натам отиват нещата..

    Коментиран от #15, #22, #30, #33, #35

    05:35 05.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 иван костов

    120 33 Отговор
    Докато руският посланик си седи в Лондон, нищо не заплашва британците и те ще продължат да се гаврят с Русия! Виж, когато затворят всички дипломатически мисии на Острова, сериозно ще се замислят!

    05:45 05.04.2026

  • 5 Карго 200

    38 116 Отговор
    Ко хленчи тоя велик мех ,а...пардон,негово превъзходителство посланика на унижената агромная страна!?

    05:45 05.04.2026

  • 6 Артилерист

    166 37 Отговор
    Да припомня сентенцията на Бисмарк: "Русия бавно запряга, но винаги идва за своето". Аз му вярвам не само по лични убеждения в способностите на руснаците, но и защото Бисмарк е бил посланик в Русия и познава руснаците...

    Коментиран от #36

    05:45 05.04.2026

  • 7 Георгиев

    136 23 Отговор
    То стига вече празни приказки и декларации! Гръмнете един Посейдон на 5 мили от брега, вълната да умира десетина км в острова и да ги видим ще задържат ли кораби, ще стрелят ли с техни ракети от Окраина срещу Русия. Путин и Лавров си играят на ала бала, а народът страда.

    Коментиран от #37

    06:54 05.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ачо

    48 25 Отговор
    Сигурно ще готви три години.През това време Зеленски и Стармър ще и е.ат майката.Путин е пъзльо,чухте ли г-жо Митрофанова?Кажете му!Щом си влязъл в битка трябва да сечеш,а не да се туткаш.Хилите се пред журналистите
    като олигофрени.

    Коментиран от #38

    08:32 05.04.2026

  • 10 Гориил

    77 17 Отговор
    Руската Държавна дума анулира споразумението между СССР и Великобритания, което позволява на британските рибари да ловят риба в Баренцово море край бреговете на Колския полуостров. Споразумението е подписано през 1956 г. Руските власти ще лишат британците от риба и картофи.

    Коментиран от #25

    08:36 05.04.2026

  • 11 Смотаняци

    60 23 Отговор
    С дипломатически и законови средства ще борят пиратство и мародерство. Руснаците живеят в измислен свят. Нищо няма да постигнат в съда. Законите се пренаписват за да служат на силните.

    08:46 05.04.2026

  • 12 Гориил

    62 14 Отговор
    Русия е единствената страна в света, която успешно се е конкурирала с Великобритания в борбата за Централна Азия. Нито една държава от този обширен регион не е влязла в сферата на влияние на Лондон.

    09:00 05.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 13675

    11 23 Отговор
    Как, започва да си личи разликата: тези се опитват да се борят с дипломация, санкции а, вие пишете за война ако, знаете само колко примитивно изглеждате, слаби, не можеш ти, разбирашти загубата. Време е, да приемете истината..... другари

    09:45 05.04.2026

  • 15 Пусин

    11 20 Отговор

    До коментар #2 от "Абе айде бе, айде":

    не можем ве, бакшиши сме тука в Кремъл

    09:50 05.04.2026

  • 16 SDEЧЕВ

    28 10 Отговор
    Британците са направили солунската митница на ЕС. Британия контролира достъпът до Средиземно Море да не влезне евтина стока. Народът трябва да работи и да плаща. Да си знаете.

    Коментиран от #39

    09:57 05.04.2026

  • 17 Перчене на меките китки

    11 18 Отговор
    Само празни думи и печене. Британците ви думнаха газовоз до Либия и никакви насрещни действия! Меки китки.

    10:19 05.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 веселин

    10 16 Отговор

    До коментар #2 от "Абе айде бе, айде":

    "„Подобно решение няма да остане без отговор. Разработват се подходящи мерки. Нека това е изненада за британците“, каза Келин, РИА Новости.""
    Същите Британци използват Руските води за риболов подписан още 60 години със СССР като разрешили на Англичаните да използват техните риболовни зони от миналият век даже това в момента не валидно не е забранена въпреки ,че са Руски риболовни зони .?
    Вече 25 години откакто е на власт Путин на никой нищо не е направил или на някооя страна . Освен да хленчи , да се оплаква , да прави всичко възможно да не обиди партньорите и колегите си и да им се хареса . Всяка Западна страна си прави това което иска даже Украина убива когото , където , когато си иска. Конфискуват корабите им и то старани като Белгия,Щвеция -- не става въпрос за Америка или Англия -- същият Путин се оплаква да Тръмп за да ги освободят . ? То бива , бива но никога Русия не е била толкова безпомощна , никой за нищо не я смята и не се съобразява . Кремълският ид..от продължава да се усмихва и да маха с ръка сякаш всичко е под негов контрол . Даже племото хуси го уважават и водеха преговори да не обстрелават танкерите в Червено море но те не приеха и тогава Америка и Англия проведоха военна операция но неуспешна и сега Арабските страни водят преговори като им обещават заеми и безвъзмезни средства . Докато Русия е кръгла нула въпреки ,че е Ядрена сила никой нито се страхува от нея нито я взема на сериозно . Защото след всичко това същият ид..от П

    Коментиран от #43

    10:50 05.04.2026

  • 23 веселин

    12 13 Отговор
    Защото след всичко това същият ид..от Путин казва --" Ние сме готови да работим заедно и за съвмести инвестиции с Америка както и за Европа казва същото ,че е Русия е готова да доставя энергоресурсы на Европа ? ." което означава --Правете това което си искате ние ще продължаваме да работим заедно това няма да ни пречи . Ид..от ? долен , всеки ден умират невинни граждани , стотици военни си проливат кръвта със същите тези Западни оръжия а той сякаш това са маловажни неща не ги счита за сериозно .? Кое за тоя некадърниk е сериозно ? така и не разбрах. Омръзна на всички и на Руският народ сигурни още най малко 8-10 години Украйна ще обстрелва Руските територии а той само ще гледа и ще чака . Докога ? Единственото което ще направи добро на Руският народ е да си подаде оставката нека да дойдат други способни да решат проблемите които се натрупани с години .

    10:52 05.04.2026

  • 24 Хихи

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    ти сигурно си красавец великан ?!

    10:55 05.04.2026

  • 25 конакчиев

    7 10 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Не знаех ,че са го анулирали неверятно , интересно как са го направили откъде тая смелост и решителност ? сигурно Путин не знае ? защото това той няма да допусне за да не обиди колегите и партньорите си прави всичко възможно за да им се хареса по добре--- тоя - тая ---Мека Мария да я облекат в розово тогава ще се хареса на всички и на никой няма да откаже . Русия и Руският народ никога да това нива не е падало даже 90 години и при распада на СССР .

    11:03 05.04.2026

  • 26 Величко

    12 6 Отговор
    Е , затова Ламанша трябва да стане руски ! Но се чудя камилата кво да я правят ... Много е грозна и стара ... !

    Коментиран от #28

    12:34 05.04.2026

  • 27 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    От антифриза е,ево мамочка пила литри антифризов след четвьортово мясецов, так он уже сталь как гномов.....🤣🤣🤣🤣🤣

    13:34 05.04.2026

  • 28 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    3 9 Отговор

    До коментар #26 от "Величко":

    "Трябва" ,"Ще" "скоро" ,едни и същи болнови,неумни и изтъркани блатисти опорки от извънредно свръх неумната им подстилност........😂😂😂😂😂😂😂

    13:37 05.04.2026

  • 29 Кривоверен алкаш

    8 8 Отговор
    Русия...НИКОГА не е виновна...държавата на отрицанието...

    13:42 05.04.2026

  • 30 Кой

    7 14 Отговор

    До коментар #2 от "Абе айде бе, айде":

    Мислите потопи Курск???
    Путин е много страхлив и слаб президент.
    Прави се, че нищо не е станало.

    Коментиран от #41

    13:43 05.04.2026

  • 31 Цензура

    13 5 Отговор
    Хайде пак пpocтотии - съдебни мерки и нз какво. Руснаците не разбраха ли, че срещу обратняците и другите западняци, които плюха на всякакво право и на всякаква чест, е адекватно да се действа единствено със сила? Просто ако обрaтняци нападнат ваш кораб в открито море, третирайте ги като обикновени пирати, каквито са си - и ги екзекyтирайте на място. То сегашните кораби мачти и реи нямат, затова ще е удачно да ги разстpелвате, или - ако не искате да си цапате палубата - да ги връзвате на козел със cвински опашчици и да ги хвърляте зад борда. Един път го направете и качете видеото в Тубата и ще ги видим обрaтните дали ще повторят.

    14:01 05.04.2026

  • 32 БЪЛГАРИН

    9 13 Отговор
    Блатните чукчи на Путин още не могат да се оправят от загубата на войната в Украйна и вече
    се заканват на далеч по силен технологичен опонент.Чавки са им изпили мозака или по вероятно
    украинските дронове.Кой да предположи че руската армия е толкова слаба.

    14:43 05.04.2026

  • 33 Европейски съюз

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Абе айде бе, айде":

    Русия е слаба и е свалила гащите Дава на всеки който си поиска

    14:51 05.04.2026

  • 34 Точен

    8 2 Отговор
    Путин ще изпепели малкия остров Малобритания и кой ще му направи нещо? Потъващата Франция ли? Тръмп ще се наслаждава...

    15:32 05.04.2026

  • 35 За рибите

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абе айде бе, айде":

    Руснаците яко ги удариха като им сецнаха риболова след като не подновиха 100годишното споразумение с Великобритания от император Александър.

    16:20 05.04.2026

  • 36 Също и

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Артилерист":

    Детството му е било в Русия

    16:22 05.04.2026

  • 37 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Георгиев":

    По рашист ли си от рашистите та искаш тсв ?

    17:42 05.04.2026

  • 38 Съпи ачо

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ачо":

    Рашистите толкова могат !

    17:43 05.04.2026

  • 39 Лука

    1 10 Отговор

    До коментар #16 от "SDEЧЕВ":

    Рашистката злоба и измислици нямат край.

    17:47 05.04.2026

  • 40 Ако руснаците

    9 0 Отговор
    Потопят един британски военен кораб и англетата ша кротнат...

    18:04 05.04.2026

  • 41 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кой":

    Курск я потопи подводницата Мемфис
    дупката от топедото е в носа и е навътре
    огъната ламарината.първия взрив
    закачали са се с американците и резултата е този.
    Затова ги оставиха 1 месец под водата за да
    не разкаже нищо екипажа след като всички са мъртви.
    затова отрязаха и носа за да не се види излагацията
    Следствена тайна

    20:13 05.04.2026

  • 42 Азззззззз

    2 0 Отговор
    Ламанша британска собственост ли е? Откога?

    20:48 05.04.2026

  • 43 Аса

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "веселин":

    Още през 2023-та Русия прекрати достъпа на риболовни кораби на Великобритания до руските териториални води. А защо имаха? Защото руснаците казват "през ВСВ само две държави от Европа не са воювали срещу нас: Великобритания и Гърция. Разбира се и сърби не са воювали, но тогава държавата е била Югославия, а хървати са воювали срещу СССР. Та риболовът на британците в руски води беше един вид благодарност.

    22:42 05.04.2026

  • 44 Опоапетж

    0 0 Отговор
    Хайде първо украйна,после англия ,германия ,франция щатите,под ред.

    00:06 06.04.2026

  • 45 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    Каза ти почитателят на п.дофилията и лгбткю "ценностите"?!
    Виж първо себе си бе безволева био масо, пък после критикувай останалите!

    00:58 06.04.2026

