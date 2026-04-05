Опитите на Лондон да конфискува кораби, свързани с Русия, няма да останат без отговор; Москва вече разработва подходящи мерки, заяви руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин.

„Подобно решение няма да остане без отговор. Разработват се подходящи мерки. Нека това е изненада за британците“, каза Келин, цитиран от РИА Новости.

Той призова британските власти „да обмислят внимателно“ последиците от действията си. Конфискацията на корабите ще доведе до съдебни действия и огромни свързани разходи, предупреди посланикът.

В края на март премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър разреши на британските военни да задържат кораби в териториалните води на Обединеното кралство, които Лондон смята, че са част от руския скрит флот. Обединеното кралство ще отказва достъп до Ламанша на санкционирани кораби, принуждавайки операторите да избират по-дълги и по-скъпи маршрути.

Преди това британски военни и служители на реда преминаха интензивно обучение за няколко сценария, включително качване на борда на кораби, които не отговарят на изискванията, въоръжени са или използват високотехнологични системи за наблюдение, обясни офисът на Стармър.

Общо Обединеното кралство е наложило санкции срещу 544 кораба, които счита за част от руския скрит флот. Москва смята западните санкции за незаконни. Руското външно министерство отбеляза, че Западът, под прикритието на "измисления термин скрит флот, извършва грабежи срещу морските комуникации".