Москва готви "изненада за британците" заради опитите на Лондон да конфискува кораби, свързани с Русия

Опитите на Лондон да конфискува кораби, свързани с Русия, няма да останат без отговор; Москва вече разработва подходящи мерки, заяви руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин.
„Подобно решение няма да остане без отговор. Разработват се подходящи мерки. Нека това е изненада за британците“, каза Келин, цитиран от РИА Новости.
Той призова британските власти „да обмислят внимателно“ последиците от действията си. Конфискацията на корабите ще доведе до съдебни действия и огромни свързани разходи, предупреди посланикът.
В края на март премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър разреши на британските военни да задържат кораби в териториалните води на Обединеното кралство, които Лондон смята, че са част от руския скрит флот. Обединеното кралство ще отказва достъп до Ламанша на санкционирани кораби, принуждавайки операторите да избират по-дълги и по-скъпи маршрути.
Преди това британски военни и служители на реда преминаха интензивно обучение за няколко сценария, включително качване на борда на кораби, които не отговарят на изискванията, въоръжени са или използват високотехнологични системи за наблюдение, обясни офисът на Стармър.
Общо Обединеното кралство е наложило санкции срещу 544 кораба, които счита за част от руския скрит флот. Москва смята западните санкции за незаконни. Руското външно министерство отбеляза, че Западът, под прикритието на "измисления термин скрит флот, извършва грабежи срещу морските комуникации".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
Коментиран от #3, #8, #24, #27, #45
05:30 05.04.2026
2 Абе айде бе, айде
Коментиран от #15, #22, #30, #33, #35
05:35 05.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 иван костов
05:45 05.04.2026
5 Карго 200
05:45 05.04.2026
6 Артилерист
Коментиран от #36
05:45 05.04.2026
7 Георгиев
Коментиран от #37
06:54 05.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ачо
като олигофрени.
Коментиран от #38
08:32 05.04.2026
10 Гориил
Коментиран от #25
08:36 05.04.2026
11 Смотаняци
08:46 05.04.2026
12 Гориил
09:00 05.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 13675
09:45 05.04.2026
15 Пусин
До коментар #2 от "Абе айде бе, айде":не можем ве, бакшиши сме тука в Кремъл
09:50 05.04.2026
16 SDEЧЕВ
Коментиран от #39
09:57 05.04.2026
17 Перчене на меките китки
10:19 05.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 веселин
До коментар #2 от "Абе айде бе, айде":"„Подобно решение няма да остане без отговор. Разработват се подходящи мерки. Нека това е изненада за британците“, каза Келин, РИА Новости.""
Същите Британци използват Руските води за риболов подписан още 60 години със СССР като разрешили на Англичаните да използват техните риболовни зони от миналият век даже това в момента не валидно не е забранена въпреки ,че са Руски риболовни зони .?
Вече 25 години откакто е на власт Путин на никой нищо не е направил или на някооя страна . Освен да хленчи , да се оплаква , да прави всичко възможно да не обиди партньорите и колегите си и да им се хареса . Всяка Западна страна си прави това което иска даже Украина убива когото , където , когато си иска. Конфискуват корабите им и то старани като Белгия,Щвеция -- не става въпрос за Америка или Англия -- същият Путин се оплаква да Тръмп за да ги освободят . ? То бива , бива но никога Русия не е била толкова безпомощна , никой за нищо не я смята и не се съобразява . Кремълският ид..от продължава да се усмихва и да маха с ръка сякаш всичко е под негов контрол . Даже племото хуси го уважават и водеха преговори да не обстрелават танкерите в Червено море но те не приеха и тогава Америка и Англия проведоха военна операция но неуспешна и сега Арабските страни водят преговори като им обещават заеми и безвъзмезни средства . Докато Русия е кръгла нула въпреки ,че е Ядрена сила никой нито се страхува от нея нито я взема на сериозно . Защото след всичко това същият ид..от П
Коментиран от #43
10:50 05.04.2026
23 веселин
10:52 05.04.2026
24 Хихи
До коментар #1 от "Тоя":ти сигурно си красавец великан ?!
10:55 05.04.2026
25 конакчиев
До коментар #10 от "Гориил":Не знаех ,че са го анулирали неверятно , интересно как са го направили откъде тая смелост и решителност ? сигурно Путин не знае ? защото това той няма да допусне за да не обиди колегите и партньорите си прави всичко възможно за да им се хареса по добре--- тоя - тая ---Мека Мария да я облекат в розово тогава ще се хареса на всички и на никой няма да откаже . Русия и Руският народ никога да това нива не е падало даже 90 години и при распада на СССР .
11:03 05.04.2026
26 Величко
Коментиран от #28
12:34 05.04.2026
27 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
До коментар #1 от "Тоя":От антифриза е,ево мамочка пила литри антифризов след четвьортово мясецов, так он уже сталь как гномов.....🤣🤣🤣🤣🤣
13:34 05.04.2026
28 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
До коментар #26 от "Величко":"Трябва" ,"Ще" "скоро" ,едни и същи болнови,неумни и изтъркани блатисти опорки от извънредно свръх неумната им подстилност........😂😂😂😂😂😂😂
13:37 05.04.2026
29 Кривоверен алкаш
13:42 05.04.2026
30 Кой
До коментар #2 от "Абе айде бе, айде":Мислите потопи Курск???
Путин е много страхлив и слаб президент.
Прави се, че нищо не е станало.
Коментиран от #41
13:43 05.04.2026
31 Цензура
14:01 05.04.2026
32 БЪЛГАРИН
се заканват на далеч по силен технологичен опонент.Чавки са им изпили мозака или по вероятно
украинските дронове.Кой да предположи че руската армия е толкова слаба.
14:43 05.04.2026
33 Европейски съюз
До коментар #2 от "Абе айде бе, айде":Русия е слаба и е свалила гащите Дава на всеки който си поиска
14:51 05.04.2026
34 Точен
15:32 05.04.2026
35 За рибите
До коментар #2 от "Абе айде бе, айде":Руснаците яко ги удариха като им сецнаха риболова след като не подновиха 100годишното споразумение с Великобритания от император Александър.
16:20 05.04.2026
36 Също и
До коментар #6 от "Артилерист":Детството му е било в Русия
16:22 05.04.2026
37 Лука
До коментар #7 от "Георгиев":По рашист ли си от рашистите та искаш тсв ?
17:42 05.04.2026
38 Съпи ачо
До коментар #9 от "Ачо":Рашистите толкова могат !
17:43 05.04.2026
39 Лука
До коментар #16 от "SDEЧЕВ":Рашистката злоба и измислици нямат край.
17:47 05.04.2026
40 Ако руснаците
18:04 05.04.2026
41 ганю
До коментар #30 от "Кой":Курск я потопи подводницата Мемфис
дупката от топедото е в носа и е навътре
огъната ламарината.първия взрив
закачали са се с американците и резултата е този.
Затова ги оставиха 1 месец под водата за да
не разкаже нищо екипажа след като всички са мъртви.
затова отрязаха и носа за да не се види излагацията
Следствена тайна
20:13 05.04.2026
42 Азззззззз
20:48 05.04.2026
43 Аса
До коментар #22 от "веселин":Още през 2023-та Русия прекрати достъпа на риболовни кораби на Великобритания до руските териториални води. А защо имаха? Защото руснаците казват "през ВСВ само две държави от Европа не са воювали срещу нас: Великобритания и Гърция. Разбира се и сърби не са воювали, но тогава държавата е била Югославия, а хървати са воювали срещу СССР. Та риболовът на британците в руски води беше един вид благодарност.
22:42 05.04.2026
44 Опоапетж
00:06 06.04.2026
45 Мнение
До коментар #1 от "Тоя":Каза ти почитателят на п.дофилията и лгбткю "ценностите"?!
Виж първо себе си бе безволева био масо, пък после критикувай останалите!
00:58 06.04.2026