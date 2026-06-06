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Ким Чен Ун обеща да ускори усилията за изграждане на ядрен флот

Ким Чен Ун обеща да ускори усилията за изграждане на ядрен флот

6 Юни, 2026 12:25 858 32

  • северна корея-
  • ким чен ун-
  • ядрени оръжия

Ким Чен Ун призова за "бързо развитие" на военноморските сили, способни да играят по-голяма роля в ядреното възпиране

Ким Чен Ун обеща да ускори усилията за изграждане на ядрен флот - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава морските изпитания на нов военен кораб, ремонтиран след неуспешно пускане миналата година, и обеща да ускори усилията за изграждане на ядрен флот, съобщиха държавните медии, цитирани от Асошиейтед прес. Така той демонстрира разширяването на военните способности на страната дни преди посещението на китайския лидер Си Цзинпин, предаде БТА.

Официалната Корейска централна новинарска агенция съобщи, че Ким е посетил в четвъртък разрушителя "Кан Гон" с водоизместимост 5000 тона в четвъртък, докато корабът е преминавал тестове за бойни способности. Публикуваните снимки го показват придружен от все по-често появяващата се на публични места дъщеря на върховния лидер, Ким Джу-е, която според южнокорейски служители може би се подготвя да го наследи.

Ким Чен Ун призова за "бързо развитие" на военноморските сили, способни да играят по-голяма роля в ядреното възпиране на страната и да нанасят "смъртоносен удар по врага по всяко време – под водата или на повърхността", съобщи агенцията. Той заяви, че флотът е ключов приоритет в новия петгодишен отбранителен план, одобрен на партийния конгрес по-рано тази година, който включва строителството на по-големи разрушители от 10 000 тона и разработването на неопределени "подводни тайни оръжия".

Агенцията не съобщи за преки коментари на Ким относно Вашингтон или Сеул на фона на продължаващото напрежение около ядрените му амбиции и замразената дипломация.

Новината беше обявена ден след като севернокорейските и китайските държавни медии потвърдиха, че Си ще посети Северна Корея в понеделник – пореден знак за усилията на Пекин да укрепи връзките с ядрено въоръжения си съсед. През последните години Ким постави акцент върху отношенията с Русия, включително чрез изпращане на войски и военна техника в подкрепа на Москва във войната в Украйна.

"Кан Гон" е вторият от двата разрушителя, които Северна Корея представи миналата година. Ким определи тяхната разработка като важна стъпка към разширяване на оперативния обсег и способностите за превантивен удар на ядрените сили на страната. Държавните медии съобщиха, че корабите са проектирани да носят различни оръжейни системи, включително противовъздушни и противокорабни оръжия, както и балистични и крилати ракети с ядрен потенциал, макар че някои експерти поставят под въпрос ефективността им в реални бойни условия.

"Кан Гон" беше повреден по време на провалена церемония по пускане на вода през май миналата година в североизточното пристанище Чхонджин, което предизвика яростната реакция на Ким, който нарече провала „престъпен“. Северна Корея заяви, че корабът е бил повторно пуснат през юни след ремонт, но външни анализатори се съмняват дали е напълно боеспособен, отбелязва АП.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гринго на магаре

    3 5 Отговор
    който има ядрени ракетки щатите му правят яки винетки

    12:31 06.06.2026

  • 3 Мишел

    4 6 Отговор
    Основната част на севернокорейския ядрен флот са подводниците. Строят едновременно по няколко дизелови и атомни. И сега те са държавата с най- голям военен подводен флот.

    Коментиран от #5, #6

    12:33 06.06.2026

  • 4 Щом

    4 4 Отговор
    Трябва, финансирам изселване на копейки за Севирна Копея. Чакам молба с кратка биография

    Коментиран от #7

    12:35 06.06.2026

  • 5 Сатана Z

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    Точно така.Севернокорейците имат над 800 подводници от различен клас.Миже някои да се смеят но бройката е впечатляваща.

    Коментиран от #11, #13

    12:36 06.06.2026

  • 6 Спас

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    И най-гладните роби в света. Само Южна Корея по данни е с 80 пъти по-голяма производитерност нола труда спрямо севера,четете.

    Коментиран от #10, #28

    12:38 06.06.2026

  • 7 бай ти тошо

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Щом":

    финансира тоя който има пари,ти с кво ша финансираш,с двата цента ли

    12:38 06.06.2026

  • 8 Атина Палада

    5 3 Отговор
    Кимчо е пич:) страхува х@мериканците много:)

    12:39 06.06.2026

  • 9 Голям джумбиш

    3 5 Отговор
    Тия са толкова смешни и изостанали, че никой не ги банзара за слива. Пълни голтаци.

    Коментиран от #12

    12:39 06.06.2026

  • 10 а бе спасе

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Спас":

    тва у факти лиго прочете бе спасе

    Коментиран от #14

    12:39 06.06.2026

  • 11 Zахарова

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Ким те очаква, ще работиш в подводница за 5 дорара заплата в купони

    12:39 06.06.2026

  • 12 и тва го казва

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Голям джумбиш":

    големия жълтопаветен европейски поданик с патурете

    12:40 06.06.2026

  • 13 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    По гладни роби от българите не зная да има..

    Коментиран от #15

    12:40 06.06.2026

  • 14 Спас

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "а бе спасе":

    Извинявам се 70 пъти е!
    Разликата между икономиките на двете държави е огромна: Брутният вътрешен продукт (БВП) на Южна Корея е около 70 пъти по-голям от този на Северна Корея. Докато Южна Корея притежава една от най-напредналите, технологични и отворени икономики в света, Северна Корея е изолирана държава с централно планирана и строго контролирана икономическа система. е!

    Коментиран от #16

    12:42 06.06.2026

  • 15 Спас

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Ами заминавай при Ким

    12:43 06.06.2026

  • 16 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Спас":

    БВП на Ю.Корея от заеми ха ха ха Същото като семейният бюджет на нашите кредитни милионери :)))

    Коментиран от #19

    12:44 06.06.2026

  • 17 Бай Пунди Говнокомандващия

    3 2 Отговор
    Южна Корея има:
    Samsung
    LG
    Hyundai Motor Company
    Kia Corporation
    SK Hynix
    POSCO
    Hanwha Group
    Doosan Group
    Naver Corporation
    Kakao
    Hyundai Heavy Industries

    А Северна Корея има:
    Един дебел Г🐷З и нищо повече

    Коментиран от #27

    12:45 06.06.2026

  • 18 Констатация

    1 3 Отговор
    Освен да констатирате Факта, не сте в състояние да направите нищо друго със С.Корея, г-да "демократи" оп ::::: лескани до лакти в невинна кръв!!!!

    12:47 06.06.2026

  • 19 Спас

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Понеже си пословично некопетна в чата, ти препоръчвам отгоре- отголе да се запознаеш с темата заеми-държавни заеми и дълг

    Коментиран от #20

    12:47 06.06.2026

  • 20 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Спас":

    Като гледам ти колко си компетентен ,аз се чувствам вундеркинд пред такива като теб:)

    Коментиран от #24

    12:49 06.06.2026

  • 21 Спас

    3 2 Отговор
    Въобще да се пише,каквото и хвалепство за Ким е антихуманизъм, съдизъм и роболепство. Скоро четох, че малкото неща с коиго Северна Корея търгува и то основно с Китай са въглища и човешка коса, да коса от хора. Думите са излишни

    Коментиран от #29, #30

    12:53 06.06.2026

  • 22 Гориил

    3 3 Отговор
    Русия е прехвърлила най-добрите технологии и оръжия в света на Северна Корея.

    12:56 06.06.2026

  • 23 Партия Боташ

    4 1 Отговор
    Мисля че нарочно е оставена Северна Корея в този си вид за да се вижда огромната разлика между комунизма и капитализма. Един вид винаги да виждаме лошия пример в лицето на Северна Корея. Същото си отнася за Куба Венецуела доскоро и Русия за в бъдеще.

    12:56 06.06.2026

  • 24 Спас

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Остани си вундеркинд,хахаха.
    Кога външният дълг НЕ Е проблем?Нисък дял от БВП: Водещият показател за стабилност е съотношението между брутния външен дълг и Брутния вътрешен продукт (БВП). При умерени нива държавата остава напълно платежоспособна.Инвестиция в бъдещето: Когато средствата финансират големи проекти (пътища, енергетика, дигитализация), които ще генерират икономически растеж и ще се изплатят сами във времето.Ниски лихвени проценти: Ако държавата има висок кредитен рейтинг, тя заема средства при минимално оскъпяване.Къде се намира България в момента?Ниски нива спрямо ЕС: Исторически България поддържа едни от най-ниските нива на държавен дълг спрямо БВП в цяла Европа, което ни прави фискално стабилни.

    12:57 06.06.2026

  • 25 я си знам, ама и вие знаете

    1 0 Отговор
    Като гледам как навсякъде статии за Северна Корея явно скоро ще се побратимим.

    13:07 06.06.2026

  • 26 Гориил

    2 0 Отговор
    Москва и Пекин са напълно безразлични към това, което Южна Корея произвежда и продава. Присъединявайки се към западните санкции, Сеул се показа пред света като ненадежден партньор. По същество е обречен да понесе същия срам и унижение като Япония, която изпрати парламентарна делегация в Москва и получи хладен прием. Никой в ​​Москва не беше склонен да се срещне с тях или да започне преговори.

    13:21 06.06.2026

  • 27 Човека КоZа

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    И дебели ракети има, затова никой не ги закача 🤭

    13:24 06.06.2026

  • 28 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Спас":

    Фантазираш. Китай осигурява Северна Корея с всичко необходимо за нормален живот и икономика, а Северна Корея осигурява мирното развитие на Китай с най- боеспособната армия с ядрено оръжие в света.

    13:25 06.06.2026

  • 29 Човека КоZа

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Спас":

    Абе човеченце, научи се първо да ПИШЕШ преди да напъваш да драскаш коментири, камо ли да характеризираш другите като "некомпетентни" 🤦

    13:27 06.06.2026

  • 30 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Спас":

    За съжаление, вие сте пленени от черната пропаганда и не сте подготвени да живеете в един нов, бързо променящ се свят. Помислете за хората, които ще трябва да живеят и работят в тази епоха на промяна.

    13:36 06.06.2026

  • 31 Българин

    0 1 Отговор
    Гадните украинци потопиха кораба, който превозваше двата ядрени реактора за флота на КНДР. Сега следва втори опит, но кой знае укритие каква гадост ще опитат отново!

    Коментиран от #32

    13:42 06.06.2026

  • 32 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Пак ли театър Арлекин ? Имайте предвид, че това е пътят към загуба и поражение.

    13:47 06.06.2026

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