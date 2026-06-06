Ким Чен Ун обеща да ускори усилията за изграждане на ядрен флот

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава морските изпитания на нов военен кораб, ремонтиран след неуспешно пускане миналата година, и обеща да ускори усилията за изграждане на ядрен флот, съобщиха държавните медии, цитирани от Асошиейтед прес. Така той демонстрира разширяването на военните способности на страната дни преди посещението на китайския лидер Си Цзинпин, предаде БТА.
Официалната Корейска централна новинарска агенция съобщи, че Ким е посетил в четвъртък разрушителя "Кан Гон" с водоизместимост 5000 тона в четвъртък, докато корабът е преминавал тестове за бойни способности. Публикуваните снимки го показват придружен от все по-често появяващата се на публични места дъщеря на върховния лидер, Ким Джу-е, която според южнокорейски служители може би се подготвя да го наследи.
Ким Чен Ун призова за "бързо развитие" на военноморските сили, способни да играят по-голяма роля в ядреното възпиране на страната и да нанасят "смъртоносен удар по врага по всяко време – под водата или на повърхността", съобщи агенцията. Той заяви, че флотът е ключов приоритет в новия петгодишен отбранителен план, одобрен на партийния конгрес по-рано тази година, който включва строителството на по-големи разрушители от 10 000 тона и разработването на неопределени "подводни тайни оръжия".
Агенцията не съобщи за преки коментари на Ким относно Вашингтон или Сеул на фона на продължаващото напрежение около ядрените му амбиции и замразената дипломация.
Новината беше обявена ден след като севернокорейските и китайските държавни медии потвърдиха, че Си ще посети Северна Корея в понеделник – пореден знак за усилията на Пекин да укрепи връзките с ядрено въоръжения си съсед. През последните години Ким постави акцент върху отношенията с Русия, включително чрез изпращане на войски и военна техника в подкрепа на Москва във войната в Украйна.
"Кан Гон" е вторият от двата разрушителя, които Северна Корея представи миналата година. Ким определи тяхната разработка като важна стъпка към разширяване на оперативния обсег и способностите за превантивен удар на ядрените сили на страната. Държавните медии съобщиха, че корабите са проектирани да носят различни оръжейни системи, включително противовъздушни и противокорабни оръжия, както и балистични и крилати ракети с ядрен потенциал, макар че някои експерти поставят под въпрос ефективността им в реални бойни условия.
"Кан Гон" беше повреден по време на провалена церемония по пускане на вода през май миналата година в североизточното пристанище Чхонджин, което предизвика яростната реакция на Ким, който нарече провала „престъпен“. Северна Корея заяви, че корабът е бил повторно пуснат през юни след ремонт, но външни анализатори се съмняват дали е напълно боеспособен, отбелязва АП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 гринго на магаре
12:31 06.06.2026
3 Мишел
Коментиран от #5, #6
12:33 06.06.2026
4 Щом
Коментиран от #7
12:35 06.06.2026
5 Сатана Z
До коментар #3 от "Мишел":Точно така.Севернокорейците имат над 800 подводници от различен клас.Миже някои да се смеят но бройката е впечатляваща.
Коментиран от #11, #13
12:36 06.06.2026
6 Спас
До коментар #3 от "Мишел":И най-гладните роби в света. Само Южна Корея по данни е с 80 пъти по-голяма производитерност нола труда спрямо севера,четете.
Коментиран от #10, #28
12:38 06.06.2026
7 бай ти тошо
До коментар #4 от "Щом":финансира тоя който има пари,ти с кво ша финансираш,с двата цента ли
12:38 06.06.2026
8 Атина Палада
12:39 06.06.2026
9 Голям джумбиш
Коментиран от #12
12:39 06.06.2026
10 а бе спасе
До коментар #6 от "Спас":тва у факти лиго прочете бе спасе
Коментиран от #14
12:39 06.06.2026
11 Zахарова
До коментар #5 от "Сатана Z":Ким те очаква, ще работиш в подводница за 5 дорара заплата в купони
12:39 06.06.2026
12 и тва го казва
До коментар #9 от "Голям джумбиш":големия жълтопаветен европейски поданик с патурете
12:40 06.06.2026
13 Атина Палада
До коментар #5 от "Сатана Z":По гладни роби от българите не зная да има..
Коментиран от #15
12:40 06.06.2026
14 Спас
До коментар #10 от "а бе спасе":Извинявам се 70 пъти е!
Разликата между икономиките на двете държави е огромна: Брутният вътрешен продукт (БВП) на Южна Корея е около 70 пъти по-голям от този на Северна Корея. Докато Южна Корея притежава една от най-напредналите, технологични и отворени икономики в света, Северна Корея е изолирана държава с централно планирана и строго контролирана икономическа система. е!
Коментиран от #16
12:42 06.06.2026
15 Спас
До коментар #13 от "Атина Палада":Ами заминавай при Ким
12:43 06.06.2026
16 Атина Палада
До коментар #14 от "Спас":БВП на Ю.Корея от заеми ха ха ха Същото като семейният бюджет на нашите кредитни милионери :)))
Коментиран от #19
12:44 06.06.2026
17 Бай Пунди Говнокомандващия
Samsung
LG
Hyundai Motor Company
Kia Corporation
SK Hynix
POSCO
Hanwha Group
Doosan Group
Naver Corporation
Kakao
Hyundai Heavy Industries
А Северна Корея има:
Един дебел Г🐷З и нищо повече
Коментиран от #27
12:45 06.06.2026
18 Констатация
12:47 06.06.2026
19 Спас
До коментар #16 от "Атина Палада":Понеже си пословично некопетна в чата, ти препоръчвам отгоре- отголе да се запознаеш с темата заеми-държавни заеми и дълг
Коментиран от #20
12:47 06.06.2026
20 Атина Палада
До коментар #19 от "Спас":Като гледам ти колко си компетентен ,аз се чувствам вундеркинд пред такива като теб:)
Коментиран от #24
12:49 06.06.2026
21 Спас
Коментиран от #29, #30
12:53 06.06.2026
22 Гориил
12:56 06.06.2026
23 Партия Боташ
12:56 06.06.2026
24 Спас
До коментар #20 от "Атина Палада":Остани си вундеркинд,хахаха.
Кога външният дълг НЕ Е проблем?Нисък дял от БВП: Водещият показател за стабилност е съотношението между брутния външен дълг и Брутния вътрешен продукт (БВП). При умерени нива държавата остава напълно платежоспособна.Инвестиция в бъдещето: Когато средствата финансират големи проекти (пътища, енергетика, дигитализация), които ще генерират икономически растеж и ще се изплатят сами във времето.Ниски лихвени проценти: Ако държавата има висок кредитен рейтинг, тя заема средства при минимално оскъпяване.Къде се намира България в момента?Ниски нива спрямо ЕС: Исторически България поддържа едни от най-ниските нива на държавен дълг спрямо БВП в цяла Европа, което ни прави фискално стабилни.
12:57 06.06.2026
25 я си знам, ама и вие знаете
13:07 06.06.2026
26 Гориил
13:21 06.06.2026
27 Човека КоZа
До коментар #17 от "Бай Пунди Говнокомандващия":И дебели ракети има, затова никой не ги закача 🤭
13:24 06.06.2026
28 Мишел
До коментар #6 от "Спас":Фантазираш. Китай осигурява Северна Корея с всичко необходимо за нормален живот и икономика, а Северна Корея осигурява мирното развитие на Китай с най- боеспособната армия с ядрено оръжие в света.
13:25 06.06.2026
29 Човека КоZа
До коментар #21 от "Спас":Абе човеченце, научи се първо да ПИШЕШ преди да напъваш да драскаш коментири, камо ли да характеризираш другите като "некомпетентни" 🤦
13:27 06.06.2026
30 Гориил
До коментар #21 от "Спас":За съжаление, вие сте пленени от черната пропаганда и не сте подготвени да живеете в един нов, бързо променящ се свят. Помислете за хората, които ще трябва да живеят и работят в тази епоха на промяна.
13:36 06.06.2026
31 Българин
Коментиран от #32
13:42 06.06.2026
32 Гориил
До коментар #31 от "Българин":Пак ли театър Арлекин ? Имайте предвид, че това е пътят към загуба и поражение.
13:47 06.06.2026