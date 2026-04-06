Iran War Cost Tracker: Вашингтон е похарчил над $42 милиарда за 37 дни война

Военната операция в Иран е струвала на Съединените щати повече от 42,1 милиарда долара за 37 дни боеве, според Iran War Cost Tracker.

Според съобщение от Пентагона до Конгреса на 10 март, Вашингтон е похарчил 11,3 милиарда долара през първите шест дни от военните действия в Близкия изток и планира да похарчи допълнителни 1 милиард долара за всеки следващ ден от конфликта.

В „Епична ярост“, започнала на 28 февруари, по данни на Пентагона и U.S. Central Command (CENTCOM), потвърдените загуби към началото на април са убити най-малко 13 до 15 американски военнослужещи.

7 от тях са загинали в директен бой. 6 души екипаж загинаха при катастрофа на самолет-цистерна KC-135 в Ирак на 12 март.

Ранените са между 365 и 520 души, като броят им продължава да расте поради постоянните ракетни удари на Иран срещу американски бази в Бахрейн, Катар и ОАЕ.



Финансовата стойност на унищожената и повредена техника се изчислява на над 2 милиарда долара.

Изгубени са поне 7 пилотирани самолета, включително 4 броя F-15E Strike Eagle (три от тях при инцидент с „приятелски огън“ от Кувейт на 1 март и един свален над Иран на 3 април) и един A-10 Thunderbolt II.

Над 17 дрона MQ-9 Reaper са свалени или унищожени на земята.

Повредени са няколко самолета-цистерни KC-135 и хеликоптери Black Hawk, участващи в спасителни мисии.



Унищожен е критичен радар за ранно предупреждение AN/FPS-132 в Катар на стойност 1,1 млрд. долара.

Поразени са компоненти на системата за противоракетна отбрана THAAD (радар AN/TPY-2) в ОАЕ.

Нанесени са сериозни щети на щаба на 5-и американски флот в Бахрейн, включително унищожени сателитни терминали.

Според анализатори от American Enterprise Institute, Иран успешно прилага стратегия на изтощение, използвайки балистични ракети и дронове срещу високотехнологични американски активи.