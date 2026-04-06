Iran War Cost Tracker: Вашингтон е похарчил над $42 милиарда за 37 дни война

6 Април, 2026 04:47, обновена 6 Април, 2026 04:56 1 290 28

  • сащ-
  • иран-
  • война-
  • разходи-
  • загуби

Един ден от операция "Епична ярост" струва над 1 милиард долара

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военната операция в Иран е струвала на Съединените щати повече от 42,1 милиарда долара за 37 дни боеве, според Iran War Cost Tracker.

Според съобщение от Пентагона до Конгреса на 10 март, Вашингтон е похарчил 11,3 милиарда долара през първите шест дни от военните действия в Близкия изток и планира да похарчи допълнителни 1 милиард долара за всеки следващ ден от конфликта.

В „Епична ярост“, започнала на 28 февруари, по данни на Пентагона и U.S. Central Command (CENTCOM), потвърдените загуби към началото на април са убити най-малко 13 до 15 американски военнослужещи.
7 от тях са загинали в директен бой. 6 души екипаж загинаха при катастрофа на самолет-цистерна KC-135 в Ирак на 12 март.

Ранените са между 365 и 520 души, като броят им продължава да расте поради постоянните ракетни удари на Иран срещу американски бази в Бахрейн, Катар и ОАЕ.

Финансовата стойност на унищожената и повредена техника се изчислява на над 2 милиарда долара.

Изгубени са поне 7 пилотирани самолета, включително 4 броя F-15E Strike Eagle (три от тях при инцидент с „приятелски огън“ от Кувейт на 1 март и един свален над Иран на 3 април) и един A-10 Thunderbolt II.

Над 17 дрона MQ-9 Reaper са свалени или унищожени на земята.

Повредени са няколко самолета-цистерни KC-135 и хеликоптери Black Hawk, участващи в спасителни мисии.

Унищожен е критичен радар за ранно предупреждение AN/FPS-132 в Катар на стойност 1,1 млрд. долара.
Поразени са компоненти на системата за противоракетна отбрана THAAD (радар AN/TPY-2) в ОАЕ.
Нанесени са сериозни щети на щаба на 5-и американски флот в Бахрейн, включително унищожени сателитни терминали.

Според анализатори от American Enterprise Institute, Иран успешно прилага стратегия на изтощение, използвайки балистични ракети и дронове срещу високотехнологични американски активи.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Не ги мислете САЩ! Пари - БОЛ! Печатницата работи на пълни обороти!

    Като ги умножите по 10 може и да се приближите до реалните краварски загуби, а още по 10 за да стигнете и косвените 5-10 трилиона .

    Бай Дончо оправи Америка ... агейн ...

    Ама те си го харесват...

    Ротшилд и со. да включат печатницата :)! Нали така сте свикнали? Ф-35 струвал над 100 милиона написани на зелената хартия? Ама от "невидим" си стана "видим"? Иранците го опраскаха.

    ЕС ще плати сметката от високите цени на горивата.

    Пари имат може и да печатат но оборът няма суровини и ресурси, а нещата вече не опират до пари а до това какво реално имаш, а те нямат възлови суровини и производствени мощности , в същото време унищожиха оръжейни запаси за 10 години напред.
    Само унищожените радари могат да бъдат възстановени най-рано за 3-5 години, ракетите за Thaad и Patriot още по зле , Tomahawk също. Изпразниха даже и корейските и японските складове за което Китай е много благодарен. Щетите са огромни.

    Няма да издържи много той си е пътник ..🤡🤡🤡

    До коментар #1 от "Фейк - либераст":

    За саш. Ако ще и всичкото злато и нефта на цял сват да отмъкнат, по ТЕХНИТЕ стандарти за банкрут, те вече са фалирали. Никой в този свят не може да върне кредит от 40 трилиона долара. За това сега се опитват с ала бала.. Да превърнат долари и евра в цифрови, тука има, тука нема. Да замажат лъжата, че ПАРИ НЕМА!!! А в компютрите може да си пишат, кво си искат. "БИЛИ ВЕЛИКИ И НЕПОБЕДИМИ"! БИЛИ "БОГАТИ, НАЙ-БОГАТИТЕ В СВЕТА"!
    АМА СА САМО ЕДНА АЛА БАЛА И ЩАЛ ПО УШИТЕ.
    РИЖИЯТ КЛОУН ПОКАЗА "ВЕЛИЧИЕТО" НА ФАШИСТАН И ЗАПАДНАЛИТЕ!!!

    Нищо не е, това джобните пари на Украйна за 42 часа.
    НАТО си печата парите и раздава - няма да има инфлация, така обещаха.
    Ако пък нещо има - то не е от еврото.

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Капана щракна. Сащ вече са история. А покрай тях и урсулите с техните безумия. Ще ми убиват стадото, за да им ям тяхното гнило месо ? Ще ми казват те, кое е истината с "дигитал сервиз акт"? Ще ми правят цифров концлагер? Айде одете у лево, бе... Пра баба ми не е имала ни хартиени, ни цифрови пари, ама 6 деца е отгледала. И как става това? Днеска ще ме плашат тези с некакви си "цифрови евра"? И без тех си можем. Пишете си ги по вашите татуировки. Господ не е създал тоя свят за пари. Значи си можем и без вас и вашите "пари"!

    Обаче,пари за университетите няма?!

    Много готина сделка са предложили Иран на ЕС. Да си плащат петрола в юани или евро! Ако урсулицата клекне познайте какво се случва с Петро долара!

    Печатат пари, угаждат си.

    щетите на NASDQ и NYSE не преки, ще надвишат преките щети.

    За Американците това са смешни суми.

    Американските загуби ги броят глупаците на пръсти.

    Иранскате загуби никой не ги брои, защото са неизчислими.

    До коментар #10 от "Ами с Иран":

    Баба ти ромка ли е била? Оценявам те по правописа.

    Ти кажи, колко деца отгледа.

    42 милиарда - нищо работа, за ден и половина печатниците ще ги възстановят...

    Ние плащаме ежедневно и прескъпо тази война !
    Вижте цените на горивата у нас. Вижте и как се отразяват те на ток , вода , стоки , услуги !
    Пак ние ще платим американската каша !

    До коментар #21 от "Статистик в Интернет":

    Кой кого нападна ? ИРАН ли е агресор , за това че защитава себе си ?
    Значи за Русия може , ама за САЩ не , така ли ?

    До коментар #22 от "Ха ха ха ха":

    А нещо за твоя правопис ще кажеш ли?
    Пред колко, която е въпросителна дума, не са поставя запетая,
    освен ако не изреждаш няколко кратки изречения.

    Трябваше да ги дадат на нас да си оправим бюджетния дефицит.

    До коментар #22 от "Ха ха ха ха":

    За сво ми е правопис бе? Имам бърз комп с неколко мощни ИИ-та. Тези ще ти стрият шайбата на твоя ограничен акъл. Може за нула време до ми напишат дълъг роман на китайски или на кой искаш език.
    А да съм ром, не съм. Преди 100 г нашите българи са имали повече деца, ама щом не знаеш, питай си ИИ-то на компа. А и да ти кажа честно, все ми е тая, ром ли съм или уиски, а може и водка? Кво ми пука па това??? И за уточнение, знам и без компа 5 езика. А ти?

    08:12 06.04.2026