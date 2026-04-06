"Хабиби, какво е това": Иран подиграва САЩ, че изстрелват ракети от Кувейт

6 Април, 2026 10:35, обновена 6 Април, 2026 10:37 4 373 44

Нарастват обвиненията и контраобвиненията за използване на кувейтска територия в конфликта между САЩ и Иран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Хабиби, какво е това?“ - с такъв подигравателен въпрос иранското посолство в Тайланд цитира статия на „Франс 24“, в която се твърди, че видео показва изстрелване на американски ракети срещу Иран от територията на Кувейт, предава News.bg.

Според публикацията, въпреки че държавите от Персийския залив отричат участие, все повече материали сочат, че тяхна територия може да се използва за действия срещу ирански цели по време на конфликта между САЩ и Израел.

В статията се посочва, че видеоклипове показват поне два случая - на 24 и 31 март - на изстрелване на ракети от системи HIMARS от територията на Кувейт.

Кувейт е домакин на няколко американски военни бази. След началото на конфликта на 28 февруари Иран е извършил ответни удари срещу цели в региона, включително в Кувейт, като са засегнати военни обекти и инфраструктура, твърдят ирански източници.

Техеран е отправил и официални обвинения в ООН, че кувейтска територия се използва за планиране и извършване на атаки срещу Иран. Кувейт категорично отрича тези твърдения.

Емирът на Кувейт шейх Мешал Ал-Ахмад Ал-Джабер Ал Сабах заяви по-рано, че страната не допуска използване на територията, въздушното пространство или водите ѝ за военни действия срещу Иран.

Въпреки това в социалните мрежи се появяват видеозаписи, за които се твърди, че показват изстрелване на ракети от кувейтската пустиня. Част от кадрите са заснети от иракска територия близо до границата с Кувейт.

Анализи на геолокация и кадри, цитирани в публикацията, сочат район източно от град Абдали в Кувейт като възможна точка на изстрелване.

Отделни източници твърдят, че операциите са извършвани със системи HIMARS, използвани от американските сили в региона, включително в рамките на учения и операции на Националната гвардия.

Американското Централно командване признава използването на HIMARS в региона, но не уточнява конкретните държави, от които са били извършвани изстрелванията.

Системата HIMARS може да изстрелва ракети с различен обсег, включително до 300 км при определени боеприпаси, според производителите.

В допълнение се твърди, че ракетни удари и експлозии са били регистрирани и на иранска територия в гранични райони, като се правят изводи за възможна връзка с изстрелванията от Кувейт.

От началото на конфликта са регистрирани редица взаимни удари и обвинения между Иран и държави от Персийския залив, включително Кувейт, като информацията за щети и отговорност остава противоречива и непотвърдена от независими източници.


  ИРАН КАТЕГОРИЧНО

    РАЗВЕНЧА ВСИЧКИ ХОЛИВУДСКИ МИТОВЕ ЗА САЩ И ИЗРАЕЛ И ТОТАЛНО ГИ УНИЖИ. БРАВОО!

  К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    абе ,,,отговора на живота , Вселената и всичко останало може да не е 42 ,според Адамс...може да се крие в тва колко танкери потопи Иран в Ормуза

    Точно както USрайна пуска безпилотни самолети срещу Русия от Финландия и Естония.

    Счупиха хухите каубойски глави.Евала

    замина в ада

    Хабиби, ние не участваме като страна в конфликта.

    5текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😁

    Да знаете че тези самолети дето излитат от летище София само се разхождат над Израел.

    Хубава статия. Сега искам подобна, че от окраинска територия Англия обстрелва Русия с със свои ракетни инсталации. Защото ВСУ няма как да борави с английски ракети, управлявани от английски спътници.

    Само през 2026 г. Руската космическа агенция изстреля над 100 спътника, някои от които за Техеран. Това не е публично достояние или докладвано в пресата, но ви призовавам да обърнете внимание на точната точност на иранските дронове и ракетни удари. Надявам се, че това ще отрезви и ще успокои Европа.

    До коментар #15 от "К00ПЕЙКИте":

    Сега цигарите ли ще отказваш или автомобила? 3.50 лева литър дизел !!!
    Или ще сядаш на 10€ и ще пътуваш като с килимчето на Аладин ?!

    Цитат:
    "конфликта между САЩ и Израел"
    Какъв е този конфликт? САЩ е колония на Израел! Поне така се държат политиците им.
    Референдум за забрана на чужди войски на територията на България! У оплювания комунизъм имало ли е? САЩ държат така държави. А предни две поредни нощи (след полунощ) над София ниско летят самолети. Вероятно американските, че военните летят ниско. Дори само за шума трябва да бъдат наказвани.

    До коментар #1 от "ИРАН КАТЕГОРИЧНО":

    само 1 фото дай на потопен от Иран танкер-от вчера се моля...даже и ме блокираха

    яку ша го бибат

    До коментар #20 от "Зелю":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    До коментар #20 от "Зелю":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    До коментар #25 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Утре съм в Москва!!!!

    До коментар #21 от "абе козлякос":

    Много са ми жалки и смешни робите на ДВГ, сега дано въздуха стане по чист. И 10 евро на литър да стане пари си имам МПС не🥂

    Тя вече е на изкуствено дишане 🥳🥳🥳🥳

    Няма какво да ги коментираме, тия са обречени , очевидно скоро Кувейт отново ще бъде част от Ирак както винаги си е било.

    Значи няма какво да се напрягаш да ни абясняваш колко слаби са Укра щом пабиеда е 100% сигурна...излез на слънце ако си в Бг и се радвай на живота и че смениха световния ред

    До коментар #33 от "всичките козляци по 100 кила и нагоре":

    Готов ли си да си заложиШ здравето за това твърдение защото едно е да го кажеш тук друго на живо..

    До коментар #36 от "Еко Наци антиблато":

    За какво става въпрос ?

    До коментар #38 от "Еко Наци антиблато":

    А моа ли ти набуам кухата кратуна ?

    До коментар #4 от "Име":

    пуска шахиди срещу Украйна от територията на РФ. Някаква разлика да забелязваш?

    Потресен съм колко е про сто днешното поколение, в световен мащаб.

    ХАБИБИ ДЕМЕК ИРАНСКИЯТ АЯТОЛАХ КАЗВА НА ТРАМПЧО ДОВЕДИ МИ ЖЕНА СИ ДА СЕ РАДВАМ НА ЖИВОТА. ТОВА Е ХАБИБИ. ЯЛЛА ХАБИБИ ЯЛЛА.

    До коментар #43 от "666":

    Хабиби в арабският свят е обръщение само от ЖЕНА към МЪЖ

