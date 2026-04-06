"Хабиби, какво е това": Иран подиграва САЩ, че изстрелват ракети от Кувейт

„Хабиби, какво е това?“ - с такъв подигравателен въпрос иранското посолство в Тайланд цитира статия на „Франс 24“, в която се твърди, че видео показва изстрелване на американски ракети срещу Иран от територията на Кувейт, предава News.bg.
Habibi what is this? https://t.co/kZxeiQ8y6l— Iran Embassy in Thailand ☫ (@IranInThailand) April 5, 2026
Според публикацията, въпреки че държавите от Персийския залив отричат участие, все повече материали сочат, че тяхна територия може да се използва за действия срещу ирански цели по време на конфликта между САЩ и Израел.
В статията се посочва, че видеоклипове показват поне два случая - на 24 и 31 март - на изстрелване на ракети от системи HIMARS от територията на Кувейт.
Кувейт е домакин на няколко американски военни бази. След началото на конфликта на 28 февруари Иран е извършил ответни удари срещу цели в региона, включително в Кувейт, като са засегнати военни обекти и инфраструктура, твърдят ирански източници.
Техеран е отправил и официални обвинения в ООН, че кувейтска територия се използва за планиране и извършване на атаки срещу Иран. Кувейт категорично отрича тези твърдения.
Емирът на Кувейт шейх Мешал Ал-Ахмад Ал-Джабер Ал Сабах заяви по-рано, че страната не допуска използване на територията, въздушното пространство или водите ѝ за военни действия срещу Иран.
Въпреки това в социалните мрежи се появяват видеозаписи, за които се твърди, че показват изстрелване на ракети от кувейтската пустиня. Част от кадрите са заснети от иракска територия близо до границата с Кувейт.
Анализи на геолокация и кадри, цитирани в публикацията, сочат район източно от град Абдали в Кувейт като възможна точка на изстрелване.
Отделни източници твърдят, че операциите са извършвани със системи HIMARS, използвани от американските сили в региона, включително в рамките на учения и операции на Националната гвардия.
Американското Централно командване признава използването на HIMARS в региона, но не уточнява конкретните държави, от които са били извършвани изстрелванията.
Системата HIMARS може да изстрелва ракети с различен обсег, включително до 300 км при определени боеприпаси, според производителите.
В допълнение се твърди, че ракетни удари и експлозии са били регистрирани и на иранска територия в гранични райони, като се правят изводи за възможна връзка с изстрелванията от Кувейт.
От началото на конфликта са регистрирани редица взаимни удари и обвинения между Иран и държави от Персийския залив, включително Кувейт, като информацията за щети и отговорност остава противоречива и непотвърдена от независими източници.
