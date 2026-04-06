Грузия: откраднати бебета са били продавани за осиновяване

Панаятис Сурукли е осиновен в Кипър. Наскоро обаче той и родителите му научават, че е станал жертва на мрежа за трафик на деца в Грузия. Предполага се, че Панаятис е бил обявен за мъртъв след раждането, а след това е бил продаден за осиновяване. “Разбрахме, че съм бил откраднат и незаконно осиновен. Беше шок за всички”, казва младият мъж пред ДВ.
Мъчително издирване
Сега Панаятис редовно пътува до Грузия в търсене на биологичните си родители. Там му помага организацията “Ведзеб”, което на грузински означава “търся”. На летището в Кутаиси го посреща Мая, която работи за тази организация и помага на Панаятис.
В началото мъжът смятал, че е осиновен легално и просто искал да провери дали няма братя и сестри. “Предадох документите си в грузинското посолство в Кипър, а оттам ми обясниха, че те не са истински, а са били фалшифицирани”, разказа 22-годишният. Сега той се надява, че все пак ще успее да открие семейните си корени.
Схемите водят началото си още от времето на СССР
Скандалът с нелегалните осиновявания разтърси Грузия - Панаятис е само един от многото пострадали от това престъпление. Корените на тази схема за трафик на хора водят още от времето на СССР, казват от организацията “Ведзеб”.
Тя е основана от журналистката Тамуна Мусеридзе преди пет години, когато самата тя се опитвала да открие своите биологични родители. Тогава тя се натъкнала в интернет на много други осиновени хора, които напразно издирвали роднините си. По този начин престъпната схема излязла наяве.
Мусеридзе казва, че в трафика на хора са били замесени и високопоставени лица в Грузия. “След 1993 г. са започнали да продават бебета и зад граница. Невъзможно е да продадеш дете, без да имаш различни документи - визи, билети за самолет, такси за нотариуси, адвокати, съдии, разрешителни от министерства”, обяснява журналистката. Според нея някои от замесените все още са на държавни позиции и нямат интерес разследването да стигне до истината.
Как е работила мрежата?
Тамуна Мусеридзе установява, че болницата в град Гори например е извършвала трафик на деца. “Директорът на болницата казвал на майките, че детето се чувства зле и трябва да бъде изпратено на друго място, където да го лекуват. След това им казвали, че детето е починало и е погребано в гробището на чуждата болница”, обяснява журналистката. Тя и екипът ѝ обаче установяват, че такива гробища никога не е имало в никоя от споменатите болници. От “Ведзеб” предполагат че най-малко 100 000 деца са обявени за мъртви в грузински болници, а после - продадени.
Панаятис също продължава да издирва роднини, макар да преживява не едно и две разочарования: “Трудно е, защото всеки път сякаш сме все по-близо и по-близо до резултат, а после пак се връщаме в самото начало”, казва младият мъж. Той обаче не губи надежда и се надява, че ДНК-тестовете, които прави, рано или късно ще го отведат до родителите му.
Автор: Александър Щенцел
1 А колко
2 Дойчовото зеле
Карин Раниш от самото начало не вярва, че двегодишният й син е починал в болница в ГДР. Заедно с други майки тя тръгва да търси истината. Един потресаващ разказ за откраднатите деца на ГДР.
Карин Раниш, съпругът й Бернд и трите им дъщери са в напрегнато очакване - предстои ексхумацията на Кристоф, първородния син в семейството. През юни 1975 г. той е бил обявен за мъртъв в една болница в Дрезден. Тогава детето е само на две години. Дрезден е част от комунистическата ГДР. "Израснахме със системата и с идеята, че трябва да вярваме на всичко, което ни се казва. Разбира се, имаше много неща, в които не вярвахме, но не можехме да действаме срещу системата", разказва Карин Раниш. Това, в което тя обаче от самото начало не може да повярва, е историята за смъртта на малкия ѝ син.......и т.н
Коментиран от #11
12:16 06.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 000
6 "Всякога проклета Русия" по Раковски
7 РЕАЛИСТ
8 НАЛИ?!
Аре у лево,с тая ваша пошла русофобска пропаганда...!
Ударихте дъното!
9 Хитлер също
12:20 06.04.2026
10 Тъжно.
12 Нещо не е така,
13 Мдаа!🤔
12:36 06.04.2026
14 Какви
До коментар #10 от "Тъжно.":Има проблем с мисленето.Масово се надяват да има пари без работа ако може както преди.
Онези от изток го знаят и работят по въпроса използвайки природната злоба и мързел.Карат им друг спасиТел
.
12:40 06.04.2026
15 За Панайотис
12:40 06.04.2026
16 Ама не четеш ли
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Това било държавна политика а щом е държавна политика може да прехвърчи не 1 пиле през границата а цяло ято
Коментиран от #18, #19
12:42 06.04.2026
17 уууу бееее
12:44 06.04.2026
18 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Ама не четеш ли":Стига глупости. Това могат да го разправят на децата, дето не да живяли по онова време, ама не на нас, дето знаем, че не е възможно. Като измрем и ние , ще пише че по време на соца комунистическите лидери са закусвали с деца и като ви виждам акъла, ще вярвате в това.
Коментиран от #27
12:51 06.04.2026
19 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Ама не четеш ли":Да ти припомня, как хванаха Янчо Таков с контрабанда кожуси от Турция на границата. Баща му Пеко Таков беше втори човек в държавата. Компромис нямаше, ти си тръгнал за деца да вярваш.
Коментиран от #25
12:53 06.04.2026
20 След като се твърди, че престъпната
12:54 06.04.2026
21 Страшно е
12:57 06.04.2026
22 ЗАКУСКАТА НА ЕПЩАЙН
13:08 06.04.2026
23 Хи хи хи
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Ами бил е вече на една година преди майка му да забременее и го роди......
13:16 06.04.2026
24 А аз като видях автора и...
До коментар #12 от "Нещо не е така,":...бях с четенето до тук...!
13:17 06.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Там е грузия тука е бълг.хария
13:22 06.04.2026
27 Па закусвали са я
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":Даже и руските другари стреляха през берлинската стена по всеки дръзнал да напусне комунистическия рай или и това е фантазия🤣🤣🤣
13:23 06.04.2026
28 Оленья
абее я ни ми сЪ бъркайте в далаверата........
я поскаржуся урсулі.
13:27 06.04.2026
29 жалко
До коментар #1 от "А колко":че ти не си отишъл
13:41 06.04.2026
30 ти напускал
До коментар #8 от "НАЛИ?!":ли си левата лента?
13:43 06.04.2026
31 Са, това е културо оцеляващият модел
Има едно интервю на Едуард Шеварнадзе, там той казва в пряк текст че Имперска Русия влиза в Кавказ след като сключва договор с Грузинската Държава да я отбранява и добавя че Имперска Русия помага на Грузинците да спрат практиката да продават Децата си, надолу към Турция за да оцелеят, Грузинците имат практиката да продават децата си, от векове.
14:07 06.04.2026
32 ФАКТ
15:47 06.04.2026