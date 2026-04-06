Грузия: откраднати бебета са били продавани за осиновяване

Грузия: откраднати бебета са били продавани за осиновяване

6 Април, 2026 12:09

Хиляди бебета в грузински болници са били обявявани за мъртви след раждането, а после са били продавани за осиновяване – някои в чужбина

Грузия: откраднати бебета са били продавани за осиновяване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Панаятис Сурукли е осиновен в Кипър. Наскоро обаче той и родителите му научават, че е станал жертва на мрежа за трафик на деца в Грузия. Предполага се, че Панаятис е бил обявен за мъртъв след раждането, а след това е бил продаден за осиновяване. “Разбрахме, че съм бил откраднат и незаконно осиновен. Беше шок за всички”, казва младият мъж пред ДВ.

Мъчително издирване

Сега Панаятис редовно пътува до Грузия в търсене на биологичните си родители. Там му помага организацията “Ведзеб”, което на грузински означава “търся”. На летището в Кутаиси го посреща Мая, която работи за тази организация и помага на Панаятис.

В началото мъжът смятал, че е осиновен легално и просто искал да провери дали няма братя и сестри. “Предадох документите си в грузинското посолство в Кипър, а оттам ми обясниха, че те не са истински, а са били фалшифицирани”, разказа 22-годишният. Сега той се надява, че все пак ще успее да открие семейните си корени.

Схемите водят началото си още от времето на СССР

Скандалът с нелегалните осиновявания разтърси Грузия - Панаятис е само един от многото пострадали от това престъпление. Корените на тази схема за трафик на хора водят още от времето на СССР, казват от организацията “Ведзеб”.

Тя е основана от журналистката Тамуна Мусеридзе преди пет години, когато самата тя се опитвала да открие своите биологични родители. Тогава тя се натъкнала в интернет на много други осиновени хора, които напразно издирвали роднините си. По този начин престъпната схема излязла наяве.

Мусеридзе казва, че в трафика на хора са били замесени и високопоставени лица в Грузия. “След 1993 г. са започнали да продават бебета и зад граница. Невъзможно е да продадеш дете, без да имаш различни документи - визи, билети за самолет, такси за нотариуси, адвокати, съдии, разрешителни от министерства”, обяснява журналистката. Според нея някои от замесените все още са на държавни позиции и нямат интерес разследването да стигне до истината.

Как е работила мрежата?

Тамуна Мусеридзе установява, че болницата в град Гори например е извършвала трафик на деца. “Директорът на болницата казвал на майките, че детето се чувства зле и трябва да бъде изпратено на друго място, където да го лекуват. След това им казвали, че детето е починало и е погребано в гробището на чуждата болница”, обяснява журналистката. Тя и екипът ѝ обаче установяват, че такива гробища никога не е имало в никоя от споменатите болници. От “Ведзеб” предполагат че най-малко 100 000 деца са обявени за мъртви в грузински болници, а после - продадени.

Панаятис също продължава да издирва роднини, макар да преживява не едно и две разочарования: “Трудно е, защото всеки път сякаш сме все по-близо и по-близо до резултат, а после пак се връщаме в самото начало”, казва младият мъж. Той обаче не губи надежда и се надява, че ДНК-тестовете, които прави, рано или късно ще го отведат до родителите му.

Автор: Александър Щенцел


Грузия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А колко

    8 4 Отговор
    ....са отишли на ония остров за салата на световна вихрушка

    Коментиран от #29

    12:15 06.04.2026

  • 2 Дойчовото зеле

    10 4 Отговор
    Статия: Откраднатите деца на ГДР

    Карин Раниш от самото начало не вярва, че двегодишният й син е починал в болница в ГДР. Заедно с други майки тя тръгва да търси истината. Един потресаващ разказ за откраднатите деца на ГДР.
    Карин Раниш, съпругът й Бернд и трите им дъщери са в напрегнато очакване - предстои ексхумацията на Кристоф, първородния син в семейството. През юни 1975 г. той е бил обявен за мъртъв в една болница в Дрезден. Тогава детето е само на две години. Дрезден е част от комунистическата ГДР. "Израснахме със системата и с идеята, че трябва да вярваме на всичко, което ни се казва. Разбира се, имаше много неща, в които не вярвахме, но не можехме да действаме срещу системата", разказва Карин Раниш. Това, в което тя обаче от самото начало не може да повярва, е историята за смъртта на малкия ѝ син.......и т.н

    Коментиран от #11

    12:16 06.04.2026

  • 3 честен ционист

    9 5 Отговор
    В България НПО-та крадат бебета и ги продават, ама не за осиновяване.

    12:16 06.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 000

    12 3 Отговор
    Сорос педофил ли е, щом е симпатизирал на епщайн?

    12:18 06.04.2026

  • 6 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    7 14 Отговор
    От както грузинския румен кРадев взе властта в Грузия и направиха завой към загниващата Московия, престъпленията в Грузия гонят тези в РФ.

    12:19 06.04.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    17 4 Отговор
    Хайде пак СССР им виновен. Тогава пиле не можеше да прехвръкне границата на СССР, пък деца продавали. Пък като четеш , споменава се 1993 г, когато беше хайдушката "демокрация" и този млад мъж дето бил на 22 години, кога е бил роден.

    Коментиран от #16, #23

    12:19 06.04.2026

  • 8 НАЛИ?!

    14 6 Отговор
    Крадат бебета от Грузия и после ги дават на Путин за закуска...
    Аре у лево,с тая ваша пошла русофобска пропаганда...!
    Ударихте дъното!

    Коментиран от #30

    12:19 06.04.2026

  • 9 Хитлер също

    9 2 Отговор
    треБеше бебета и сиг@ни, щото нямат чиста кръв .

    12:20 06.04.2026

  • 10 Тъжно.

    6 6 Отговор
    Където има инсталирани проруски правителството е така.Хора мислете за кого гласувате!

    Коментиран от #14

    12:30 06.04.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Дойчовото зеле":

    Повярвахме.

    12:30 06.04.2026

  • 12 Нещо не е така,

    6 2 Отговор
    както е написано в статията. При смърт в болница трупът отива в моргата на болницата, след което, ако роднините не искат аутопсия трупът се предава на близките за погребение. За пръв път чета за болница с гробище към нея…

    Коментиран от #24

    12:31 06.04.2026

  • 13 Мдаа!🤔

    4 4 Отговор
    Пани Зеленска е като сайта АлиЕкспрес, когато става въпрос за търговия с деца!

    12:36 06.04.2026

  • 14 Какви

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тъжно.":

    Има проблем с мисленето.Масово се надяват да има пари без работа ако може както преди.
    Онези от изток го знаят и работят по въпроса използвайки природната злоба и мързел.Карат им друг спасиТел
    .

    12:40 06.04.2026

  • 15 За Панайотис

    4 0 Отговор
    ...гръцко име знам, но Панаятис чувам за пръв път. Това немски прочит ли е, или и преводачът е неграмотен?!?

    12:40 06.04.2026

  • 16 Ама не четеш ли

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Това било държавна политика а щом е държавна политика може да прехвърчи не 1 пиле през границата а цяло ято

    Коментиран от #18, #19

    12:42 06.04.2026

  • 17 уууу бееее

    5 2 Отговор
    Миссирки безпросветни кьорави, на снимката е КИТАЙЧЕ.

    12:44 06.04.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ама не четеш ли":

    Стига глупости. Това могат да го разправят на децата, дето не да живяли по онова време, ама не на нас, дето знаем, че не е възможно. Като измрем и ние , ще пише че по време на соца комунистическите лидери са закусвали с деца и като ви виждам акъла, ще вярвате в това.

    Коментиран от #27

    12:51 06.04.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ама не четеш ли":

    Да ти припомня, как хванаха Янчо Таков с контрабанда кожуси от Турция на границата. Баща му Пеко Таков беше втори човек в държавата. Компромис нямаше, ти си тръгнал за деца да вярваш.

    Коментиран от #25

    12:53 06.04.2026

  • 20 След като се твърди, че престъпната

    1 0 Отговор
    схема е още от времето на СССР защо не уточнят от коя година? Горбачов управлява там от 1985 г. до 1991 г. После вече няма СССР.А Грузия е в гражданска война от 1991 до 1993г.

    12:54 06.04.2026

  • 21 Страшно е

    3 0 Отговор
    Човешката раса е тежко болна. Алчността ще погуби и нашата цивилизация. И макар да ми е мило за децата, струва ми се справедливо такива бъгове да се чистят от вселената.

    12:57 06.04.2026

  • 22 ЗАКУСКАТА НА ЕПЩАЙН

    1 0 Отговор
    Затова им направиха 5 майдана в Грузия. Сладки са им децата.

    13:08 06.04.2026

  • 23 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Ами бил е вече на една година преди майка му да забременее и го роди......

    13:16 06.04.2026

  • 24 А аз като видях автора и...

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нещо не е така,":

    ...бях с четенето до тук...!

    13:17 06.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Там е грузия тука е бълг.хария

    2 2 Отговор
    Не прави аналогия щото не работи...хванали са кожусите щот друг комумис му е завидял

    13:22 06.04.2026

  • 27 Па закусвали са я

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    Даже и руските другари стреляха през берлинската стена по всеки дръзнал да напусне комунистическия рай или и това е фантазия🤣🤣🤣

    13:23 06.04.2026

  • 28 Оленья

    2 1 Отговор
    Зильонская
    абее я ни ми сЪ бъркайте в далаверата........
    я поскаржуся урсулі.

    13:27 06.04.2026

  • 29 жалко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "А колко":

    че ти не си отишъл

    13:41 06.04.2026

  • 30 ти напускал

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "НАЛИ?!":

    ли си левата лента?

    13:43 06.04.2026

  • 31 Са, това е културо оцеляващият модел

    0 0 Отговор
    на Грузинците като Нация, няма нищо общо със СССР или Русия.

    Има едно интервю на Едуард Шеварнадзе, там той казва в пряк текст че Имперска Русия влиза в Кавказ след като сключва договор с Грузинската Държава да я отбранява и добавя че Имперска Русия помага на Грузинците да спрат практиката да продават Децата си, надолу към Турция за да оцелеят, Грузинците имат практиката да продават децата си, от векове.

    14:07 06.04.2026

  • 32 ФАКТ

    2 0 Отговор
    В бг е същото

    15:47 06.04.2026