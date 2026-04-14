Новият унгарски премиер Петер Мадяр заяви, че страната му ще продължи да поддържа добри отношения с Грузия, но няма намерение да се намесва във вътрешните работи на други държави, съобщи грузинската обществена медия ГПБ, предаде БТА.
В отговор на въпрос на грузинска медия, лидерът на унгарската партия ТИСА заяви, че добрите отношения между Унгария и Грузия ще продължат. Въпросът беше свързан и с това дали може да се очаква по-тясно сътрудничество с грузинското правителство.
Мадяр подчерта, че фактът, че правителството на Виктор Орбан е поддържало силни връзки с определени държави, независимо дали на Балканите или другаде, не означава, че Унгария ще влоши отношенията си със същите страни. Напротив, ако има държави, с които отношенията не са били добри, те ще бъдат подобрени.
"В наш общ интерес е да работим заедно, да си сътрудничим и да просперираме. Очаквам с нетърпение да ви посетя в Тбилиси или на друго място. Готов съм да работим заедно, но искам ясно да подчертая, че нямаме намерение да се намесваме във вътрешните работи на други държави", заяви той.
По думите му Унгария няма да се намесва нито в изборите в Грузия или която и да е друга страна.
"Това не е нашият стил и не е работа на нито едно европейско правителство. Всяко правителство е избрано, за да служи и представлява своите граждани", добави Петер Мадяр.
1 Варна 3
Коментиран от #4, #11, #27
12:18 14.04.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
12:19 14.04.2026
3 а. ДЕ МУ Е ШАПЧИЦАТА НА
12:20 14.04.2026
4 Вашето мнение
До коментар #1 от "Варна 3":Каква варна бе, ти си от петрохан
Коментиран от #5
12:20 14.04.2026
5 Диктор
До коментар #4 от "Вашето мнение":Вие не сте българин. От Русия сте.
12:21 14.04.2026
6 Сега
12:21 14.04.2026
7 хехе
12:22 14.04.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #16
12:23 14.04.2026
9 ДрайвингПлежър
Коментиран от #12
12:24 14.04.2026
10 Разберете това
12:25 14.04.2026
11 Слава на Русия
До коментар #1 от "Варна 3":иначе още някол десетки години щеше да ползваш дума Ага ефенди,вместо другар.
Коментиран от #18
12:25 14.04.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Хазарин с фалшиво име.Жена му е също еврейка Юдит.
Коментиран от #15
12:26 14.04.2026
13 Питам
12:27 14.04.2026
14 Шопо
12:28 14.04.2026
15 честен ционист
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Еврейските общности в Унгария винаги са подкрепяли Орбан.
12:29 14.04.2026
16 брезнишки
До коментар #8 от "Последния Софиянец":такае,
12:29 14.04.2026
17 Орбан
Коментиран от #19, #21
12:33 14.04.2026
18 Копейка
До коментар #11 от "Слава на Русия":Прочети Достоевски и други участници във войната и как са сравнявани живота на българина в Османската империя и на крепостния руснак.
За съжаление не ни проверя нито с турските нашественици, нито с крепостните АсвАбадителей.
А ти и до днес си наведен и викаш товарищи АсвАбадителей с парцалче в ръка готов да лъскаш руския сапог.
Коментиран от #28
12:36 14.04.2026
19 честен ционист
До коментар #17 от "Орбан":Ти Льотчикът, от кой си мислиш, че се е учил?
12:36 14.04.2026
20 Отстрани
По същество нищо не се промени. Само нашите розови дебили и педофили не знам защо решиха, че нещо са спечелили.
Коментиран от #23
12:37 14.04.2026
21 Ха ха
До коментар #17 от "Орбан":Така се утешават ганьовските копейки.
12:37 14.04.2026
22 Мадяр ке е новия Орбан, приемственост!
12:38 14.04.2026
23 Да Бе
До коментар #20 от "Отстрани":Ако Орбан беше спечелин, нямаше да си отстрани, а в първата редица на ганьовските кресливи
копейки.
Голям бой ядоха унгарските копейки.Направо ги разбиха.В унг.метро даже могат и да те набият .
Коментиран от #25
12:43 14.04.2026
24 Пламен
Коментиран от #26
12:47 14.04.2026
25 Отстрани
До коментар #23 от "Да Бе":Голям бой реално ядоха центове на Тръмп, Унгария реално е сред най-опасните врагове за Русия и православието и те никога не са я имали за приятелска.
Тя винаги е била фашистка държава още от времето на кобургите!
Вчера Песков го каза ясно:
Унгария е вражеска държава от доста време!
12:49 14.04.2026
26 Моето мнение
До коментар #24 от "Пламен":Унгарците и те минаха преди 37г.като рухна комунизма и изгониха съветските окупатори.Добре бяха докато Орбан ги закона и вкара руския корупционен модел.
А при нас преди 37г. Червените другари с куфарчетата станаха най големите бизнесмени и политици.При нас преход нямаше, днеска децата на номенклатурата управляват държавата ни.
Хората искаха промяна имаше еуфория, но хубава работа ама нашенска .
12:53 14.04.2026
27 провинциалист
До коментар #1 от "Варна 3":" Левски е велик!" - А ЦСКА?
12:58 14.04.2026
28 провинциалист
До коментар #18 от "Копейка":Ти на руската пропаганда на миналия за малко оттук Достоевски ли ще се доверяваш или на живелия по нашите земи британския офицер Станислас Греам Бауер Сенклер?
Коментиран от #30
13:16 14.04.2026
29 Мадяр
13:43 14.04.2026
30 подлога
До коментар #28 от "провинциалист":на панове с франсета, за кратко на британска служба-изгонен поради некадърност, накрая е п турски служител - това е синклер.....
13:50 14.04.2026
31 бъркаш
14:07 14.04.2026