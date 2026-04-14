Новият унгарски премиер Петер Мадяр заяви, че страната му ще продължи да поддържа добри отношения с Грузия, но няма намерение да се намесва във вътрешните работи на други държави, съобщи грузинската обществена медия ГПБ, предаде БТА.

В отговор на въпрос на грузинска медия, лидерът на унгарската партия ТИСА заяви, че добрите отношения между Унгария и Грузия ще продължат. Въпросът беше свързан и с това дали може да се очаква по-тясно сътрудничество с грузинското правителство.

Мадяр подчерта, че фактът, че правителството на Виктор Орбан е поддържало силни връзки с определени държави, независимо дали на Балканите или другаде, не означава, че Унгария ще влоши отношенията си със същите страни. Напротив, ако има държави, с които отношенията не са били добри, те ще бъдат подобрени.

"В наш общ интерес е да работим заедно, да си сътрудничим и да просперираме. Очаквам с нетърпение да ви посетя в Тбилиси или на друго място. Готов съм да работим заедно, но искам ясно да подчертая, че нямаме намерение да се намесваме във вътрешните работи на други държави", заяви той.

По думите му Унгария няма да се намесва нито в изборите в Грузия или която и да е друга страна.

"Това не е нашият стил и не е работа на нито едно европейско правителство. Всяко правителство е избрано, за да служи и представлява своите граждани", добави Петер Мадяр.