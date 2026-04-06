"Уволнен си!": Кой беше отстранен от началото на втория мандат на Доналд Тръмп

„Уволнен си!“ - фразата, която прослави Доналд Тръмп още от времето му на звезда в риалити шоу, сякаш продължава да е мантрата на Белия дом.

Първият му мандат в Овалния кабинет беше наричан от някои служители „въртяща се врата“, след като десетки популярни политици един по един напуснаха администрацията му.

От началото на втория си мандат висшето ръководство на администрацията е значително по-стабилно, но тенденцията за оттегляне на номинации, уволнения и оставки продължава, пише сп. „Тайм“.

Уволнението на министъра по вътрешна сигурност Кристи Ноум и на министъра на правосъдието и главен прокурор Пам Бонди през последния месец, както и списъкът на федералните лидери, които той назначи и след това премахна след завръщането си в Белия дом, продължава да расте.

Текучеството започна още преди Тръмп официално да встъпи в длъжност, когато бившият конгресмен Мат Гец оттегли кандидатурата си за поста главен прокурор през ноември 2024 г., припомня изданието „Ю Ес нюз“.

Вторият мандат на президента се превърна в ясен тест за лоялност за неговото обкръжение и извън него, като редица уволнения на хора, служили при предшественика му Джо Байдън - а дори и някои още от първата администрация на Тръмп - дойдоха след изказвания, които не съвпадат с дневния ред на президента, пише изданието.

Първият голям скандал в новата администрация избухна само месеци след началото на втория мандат. Милиардерът Илон Мъск, който заемаше поста на специален държавен служител в ръководството на новосформираното Министерство за правителствена ефективност (Department of Government Efficiency, DOGE), се оттегли през май 2025 г., заявявайки, че „планираният му срок“ е приключил.

Разривът започна след публичната критика на Мъск - който дари милиони за предизборната кампания на Тръмп - към законопроекта за данъците и бюджета. Седмици наред Мъск критикуваше „Големия красив закон“ на Тръмп, докато той бе разглеждан в Конгреса. Милиардерът твърдеше, че ако бъде приет, законопроектът ще добави трилиони долари към националния дефицит и ще „подкопае“ усилията му като ръководител на DOGE и мерките му за намаляване на правителствените разходи.

След като напусна министерството след едва 129 дни на поста, Мъск написа в социалната си мрежа Екс, че законопроектът е „отвратителна мерзост“, но не критикува директно Тръмп. Президентът отговори, че е „разочарован“ от поведението на бившия си служител, а в социалните мрежи между двамата се разрази война на думи и компромати.

Преди скандала, след като помогна за създаването на Министерството за правителствена ефективност, от него се оттегли и съръководителят му Вивек Рамасвами, на фона на слухове за напрежение с Мъск.

Последваха месеци на затишие, които приключиха в началото на март, когато президентът уволни министъра по вътрешна сигурност Кристи Ноум след седмица на напрегнати изслушвания в Конгреса за огромните разходи на оглавяваното от нея ведомство, припомня в. „Ю Ес Ей тудей“.

Тя бе критикувана за рекламна кампания на министерството на стойност 220 милиона долара, в която Ноум бе централна фигура. Преди отстраняването ѝ тя бе подложена и на нарастваща критика от представители и на двете партии към имиграционната политика на администрацията след смъртта на Рене Гуд и Алекс Прети през януари.

Миналата седмица стана ясно, че Белият дом се разделя и с министъра на правосъдието и главен прокурор Пам Бонди. Уволнението ѝ се случи около две седмици преди да бъде задължена да се яви пред Комисията за надзор на Камарата на представителите, за да свидетелства под клетва за действията си по случая “Епстийн”, отбеляза в. „Ню Йорк таймс“.

През последните месеци Тръмп не скри разочарованието си от неспособността ѝ набързо да осъди политическите му противници, както и от начина, по който боравеше с досиетата „Епстийн“. Президентът беше особено ядосан от неуспеха на Министерството на правосъдието да спечели дела срещу неговите политически опоненти, включително срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми и генералния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс.

Друг високопоставен американски служител бе уволнен ден след Бонди. Администрацията на Тръмп отстрани от поста началника на Сухопътните войски на САЩ, генерал Ранди Джордж, заедно с двама други висши военни служители, в изненадваща рокада, докато американските сили са въвлечени във война с Иран, съобщи изданието „Юрактив“.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет отстрани генерал Джордж без да обясни решението си. Официално бе потвърдено, че генерал Дейвид Хоудън и генерал-майор Уилям Грийн-младши също са били уволнени.

Тръмп провежда чистка сред висшите военни служители, включително с отстраняването на председателя на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили генерал Чарлз Браун, когото уволни без обяснение през февруари 2025 г., малко след като пое поста, припомня „Юрактив“.

Други висши военнослужещи, които бяха отстранени, включват началниците на Военноморските сили и Бреговата охрана, генералът, който ръководеше Националната агенция за сигурност, заместник-началникът на Военновъздушните сили, адмирал на ВМС, назначен в НАТО, и трима водещи военни юристи. Началникът на ВВС също обяви, че се пенсионира без обяснение само две години след началото на четиригодишния си мандат, докато началникът на Южното командване на САЩ се оттегли година след назначението си.

Първият високопоставен член на администрацията, отстранен след завръщането на президента в Белия дом бе Майк Уолц, когото Тръмп уволни от поста съветник по националната сигурност миналия май. Той бе отстранен след като изданието „Атлантик“ разкри в шокиращ доклад, че е организирал групов чат в криптираното приложение Сигнал, за да координира чувствителна военна операция срещу хусите в Йемен и погрешка е добавил журналист.

По-късно с поста си се раздели и ръководителят на Обединената служба за митници и гранична охрана Грег Бовино. Той бе водещ лидер в имиграционната политика на Тръмп, но бе отстранен в края на януари след обществено недоволство във връзка със смъртните случаи на Гуд и Прети. В края на август Белият дом обяви и уволнението на Сюзън Монарес - само няколко седмици след като кандидатурата ѝ за нов директор на Агенцията за обществено здраве на САЩ бе потвърдена. Прессекретар на Белия дом тогава съобщи, че Монарес „не е съгласна с програмата на президента за “Здрава Америка отново“. Тя оспори уволнението си и първоначално отказа да напусне поста, а адвокатите ѝ заявиха, че отстраняването ѝ се дължи на отказ „да подпише ненаучни и безразсъдни директиви и да уволни авторитетни здравни експерти“.

Камерън Хамилтън бе отстранен като временен ръководител на Федералната служба за управление при извънредни ситуации през май миналата година, само няколко месеца след назначението му. Той се противопостави на администрацията, като свидетелства пред Конгреса, че не одобрява разформироването на агенцията: „Не смятам, че е в най-добрия интерес на американския народ да се премахне Федералната служба за управление при извънредни ситуации“, каза Хамилтън.

Според Ен Би Си нюз и други уволнения може да са на хоризонта. „Очаквам промени през следващите няколко седмици - президентът обмисля както смени, така и реорганизации“, каза служител, приближен до президента, добавяйки, че не знае кой може да е следващият.

Сред тези, които попаднаха в центъра на публични противоречия, са министърът на труда Лори Чавес-Деремър, директорът на националното разузнаване Тълси Габард и министърът на търговията Хауърд Лътник, които са получили различни нива на публична критика за лични скандали или решения, взети от техните ведомства.

Името на Лътник бе замесено в скандала с Джефри Епстийн и се наложи да обяснява защо се появява многократно във файловете на осъдения сексуален престъпник и защо е посещавал частния му остров. Лътник твърди, че „не е имал никакви отношения с него“, но съветник на президента заяви, че той е загубил доверието на началника на кабинета Сюзи Уайлс.

Междувременно Тръмп бе обвинен, че ръководи „женомразка администрация“, след като Пам Бонди стана втората жена, уволнена от кабинет, вече доминиран от мъже, пише „Гардиън“. Бонди и Ноум са единствените двама членове на кабинета, които са загубили постовете си досега във втория мандат на Тръмп, въпреки че мъже като министъра на отбраната Пийт Хегсет и министъра на здравеопазването Робърт Кенеди-младши също бяха замесени в множество скандали. Освен това и двете жени бяха заменени от мъже, отбелязва „Гардиън“.

Демократите реагираха остро. „Виждам един шаблон“, написа Жасмин Крокет, конгресмен в Камарата на представителите, в социалните мрежи. „Той ще изхвърли некомпетентните жени под автобуса много по-бързо от некомпетентните мъже.“ Конгресмен Ясамин Ансари от Аризона направи сравнение с Хегсет, когото наблюдател на Пентагона обвини, че е изложил американските войници на риск, когато използва приложението Сигнал за споделяне на поверителна информация, както и с директора на ФБР Каш Пател, чиито грешки включват преждевременно обявяване на ареста на грешен заподозрян в разследването на убийството на Чарли Кърк.

Бивши републикански служители също се изказаха за уволненията. Бил Кристъл, който е служил в администрациите на Роналд Рейгън и Джордж Буш-старши, написа: „Бонди беше ужасна, но не по-лоша от Пател. Ноум беше ужасна, но не по-лоша от Хегсет. Интересно е, че само жените са уволнени.“