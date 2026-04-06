Техеран към Доналд Тръмп: Внимавай с езика си, неудачнико!

Техеран към Доналд Тръмп: Внимавай с езика си, неудачнико!

6 Април, 2026 23:11

Краят на конфликта, който разтърси световните енергийни пазари поради затварянето от Техеран на ключови петролни транспортни пътища в Ормузкия проток, не се вижда, въпреки че Тръмп намекна, че сделка с иранския режим е близо

Техеран към Доналд Тръмп: Внимавай с езика си, неудачнико! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico

Иранските посолства по света предприеха серия от атаки в социалните мрежи срещу президента на САЩ Доналд Тръмп заради неотдавнашните му заплахи, изпълнени с ругатни, съобщава "Политико".

Техеран нападна Тръмп, след като в агресивен пост в социалната мрежа Truth Social той се зарече да удари иранската гражданска инфраструктура, включително електроцентралите и мостовете, освен ако не бъде постигнато споразумение за повторно отваряне на стратегически важния Ормузки проток.

"Вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете, всичко това в едно, в Иран", написа той. "Няма да има нищо подобно!!! Отворете пролива, луди копелета, или ще живеете в ада - САМО ГЛЕДАЙТЕ!".

Иранското посолство в Тайланд скастри президента да внимава с "езика си", а посолството на Техеран в Австрия написа: "Когато го слушате, затворете очи... почти може да видите пещерен човек от каменната ера в зеброви кожи, размахващ тояга и възприемащ диващината за ежедневие".Иранското посолство в Индия пък заяви: "Ругатните и обидите са начинът, по който се държат разгневените неудачници".

Посолството на Техеран във Финландия отбеляза, че публикацията на Тръмп показва, че той е "незапознат с правилния етикет и морал в социалните мрежи".

Няколко други акаунти в Х, представящи се за ирански посолства в други страни, също се присъединиха към "тролването".

Но докато австрийското, индийското и финландското посолство имаха сиви отметки, показващи, че са официални акаунти, други не могат да бъдат потвърдени като такива.

Вашингтон и Израел водят война срещу Иран от пет седмици, като ликвидираха ръководството на страната и опустошиха военната ѝ инфраструктура.

Краят на конфликта, който разтърси световните енергийни пазари поради затварянето от Техеран на ключови петролни транспортни пътища в Ормузкия проток, не се вижда, въпреки че Тръмп намекна, че сделка с иранския режим е близо.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фърли им атома бе!

    24 38 Отговор
    Кво ги бавиш?!

    23:15 06.04.2026

  • 2 Опа

    27 38 Отговор
    Режимът в Иран изглежда е решил да върне иранците в каменната ера.

    23:15 06.04.2026

  • 3 Сила

    28 25 Отговор
    Са последно , БГ копейките кво да викат ....много комплицирано стана ??!

    Коментиран от #23, #36, #44, #45

    23:16 06.04.2026

  • 4 Пийт Хегсет -Крозейдър

    19 16 Отговор
    Ще се запознаят с американското нормално!

    23:16 06.04.2026

  • 5 САЩ им сипват бомби по главите,

    26 11 Отговор
    а на иранците не им харесва езикът на бай Дончо Лудия. Живеем в интересен свят.

    23:17 06.04.2026

  • 6 Удри

    18 21 Отговор
    Държава без ток и питейна вода и просто едно племе като пленената в Южна Америка и Африка.

    Коментиран от #12

    23:17 06.04.2026

  • 7 Браво на Иран

    46 17 Отговор
    Яко кефят как направиха това нищожество смешен!

    Коментиран от #15

    23:17 06.04.2026

  • 8 Българин

    17 40 Отговор
    Иранските цигани май се опитват да кажат нещо.

    23:18 06.04.2026

  • 9 Тоя Каубой !

    28 15 Отговор
    Накрая !

    Май !

    Ще се !

    Захапе !

    Отзад !

    23:19 06.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    28 16 Отговор
    Персите са Арии също като нас БолгАриите

    Коментиран от #26

    23:19 06.04.2026

  • 11 ПРАВЯТ СЕ НА СИЛНИ

    17 22 Отговор
    СПУКВАТ ГИ ОТ БОЙ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ДРЪВЧАТ?

    Коментиран от #38

    23:20 06.04.2026

  • 12 питащ

    15 18 Отговор

    До коментар #6 от "Удри":

    И като тръгнат към Европа пак ли ще се радваш?

    23:20 06.04.2026

  • 13 12343211

    7 13 Отговор
    М,да война ,петрола нагоре.

    23:21 06.04.2026

  • 14 Пич

    33 13 Отговор
    Доста точни описания не само на президента на краварите, а и на краварщината като цяло!!! Говедата са си говеда !!!

    23:22 06.04.2026

  • 15 Кое браво чибар бомбят Иран а не САЩ

    13 24 Отговор

    До коментар #7 от "Браво на Иран":

    Иран гори ,както пише в статията САЩ изби ръководството им ,сипе бомби над тях а в Америка всичко е спокойно и живота си тече хаха

    Коментиран от #18, #19, #22, #27, #32

    23:22 06.04.2026

  • 16 хъхъ

    17 10 Отговор
    Иран има още няколко скрити карти в ръкава - от вероятност вече да имат ядрени оръжия до операция за окупация на Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн и ОАЕ.

    Коментиран от #39

    23:23 06.04.2026

  • 17 ПОРТОКАЛОВИЯ

    23 11 Отговор
    ОТ СМЕШЕН СТАНА , ЖАЛЪК......!!!

    23:23 06.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тръмп преди час

    15 5 Отговор
    „Те (Иранците) направиха предложение и то е значително. Това е значителна стъпка. Това не е достатъчно“, каза Тръмп пред репортери на ежегодно великденско събитие в Белия дом, имайки предвид Иран.

    На по-късна пресконференция американският президент заяви, че Иран може да бъде „унищожен“ за една нощ „и че тази нощ може да е утре вечер“, имайки предвид вторник.

    23:26 06.04.2026

  • 21 КАКТО И НИЕ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ И ЛЕТЕЦА.

    12 13 Отговор
    НАРОДА НА ИРАН СТРАДА, КАКТО И РУСКИЯ, ОТ УПРАВНИЦИТЕ СИ.

    23:27 06.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мунчо

    9 13 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Е как какво - след една седмица : "Христос Воскресе" облечени с чаршафи и чалми на главите... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #30

    23:29 06.04.2026

  • 24 Ами

    20 9 Отговор
    Тръмп вече не знае нито какво да прави, нито какво да приказва.
    "Съюзниците" го изоставиха, генералите не му се подчиняват,
    Иран открито му се подиграват, Китай дебне в засада,
    а Путин вече не вдига телефона дори на Мелания :)

    23:30 06.04.2026

  • 25 Ъъъъ

    19 8 Отговор
    "....въпреки че Тръмп намекна, че сделка с иранския режим е близо..."

    С кой точно режим преговаря? Т Зи, с които можеше да се води някакъв диалог вече са мъртви, а сегашнит не преговарят с терористи.... 😂

    На Тръмп верно чавка му е изпила мозъка.... 🤔

    23:30 06.04.2026

  • 26 Българин 🇧🇬

    11 7 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Имаме някаква връзка .Десетки (може и стотици ) думи в езика ни са персийски (ирански) , а не турски , както си мислим .. Дори основни думи : къща , чифт , чердак , Чобан , пазар , душманин ...

    23:32 06.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Газ

    6 15 Отговор
    Тръмп спира тока и след 1 месец арабите от Саудитска Арабия и ОАЕ ще влезнат в Иран и ще оглозгат останките.

    23:33 06.04.2026

  • 29 Българин

    6 18 Отговор
    Аятоласите би трябвало да са по въздържани, защо Тръмп оже да ги върне няколко милиона години назад, с натискането на едно копче. А той не е известен с търпението си. Ако не му служат, аятоласите просто няма да ги има. И заради ислямският им екстремизъм, милиони хора ще паднат жертва!

    23:34 06.04.2026

  • 30 Дзак

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Мунчо":

    Всеки с проблемите си!

    23:35 06.04.2026

  • 31 този лудия

    16 6 Отговор
    този лудия бърка простите продажни араби с персийците да вземе да прочете поне историята на персите арабите са богати и нещастни а персийците са бедни но са щастливи това е разликата между крадливите и предателите араби никоя ислямска държава не обичат арабите защото са предатели като евреите и англичаните- персийците са уважаван народ

    23:36 06.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 чибар иран гори не САЩ

    7 14 Отговор

    До коментар #27 от "Ами браво":

    Тръмп си е жив и здрав ,играе голф ,в Америка всичко спокойно а иранците измират и ги горят ...схвана ли пилешарник хахаха ....аятолаха е при кобзон не Тръмп...марш сега в коритото смърдeeeл нaaaccccрaaaн хаха

    Коментиран от #34

    23:41 06.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Анонимен

    2 7 Отговор
    Войната ще е тежка ,трудна и в безизходица се очертава да попаднат двете дружки ,свързани с кръвна връзка помежду си.Но за сметка на това ще е продължителна,изтощителна ,улица без изход.Целият свят ще обеднеят,като доста граждани се очертава да стигнат до просешка тояга заради тежките бомбардировачи В-52 натоварени с напалм.Милиони ще изгорят в пламъка на пожарите,както във Виетнам.Всички знаем как приключи тази дълга,изтощителна война.

    23:42 06.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Луд за връзване

    4 7 Отговор
    Това е Тръмп.

    23:44 06.04.2026

  • 38 Ъхъ

    9 6 Отговор

    До коментар #11 от "ПРАВЯТ СЕ НА СИЛНИ":

    Американците отдавна трябваше да се предадат, такъв бой отдавна не са яли!😂😂😂

    23:46 06.04.2026

  • 39 Шопо

    6 6 Отговор

    До коментар #16 от "хъхъ":

    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия

    Коментиран от #50

    23:46 06.04.2026

  • 40 Персийците

    5 6 Отговор
    Персийците на този психопат му разказаха че американците и евреите са едни боклуци русия това което не можа да направи за 45 години Иран го направи за 45 часа изчисти всички американски бази около себе си на 7 ислямски държави им разказа играта няма по велики от Персийците

    23:46 06.04.2026

  • 41 Дзак

    4 5 Отговор
    Не трябваше да нападат Иран!

    Коментиран от #47

    23:47 06.04.2026

  • 42 оня с коня

    2 3 Отговор
    важно ми е урсула изохка ли нещо или се крие като лалугер тая грозновата бабичка

    23:49 06.04.2026

  • 43 Тов. Членин

    2 2 Отговор
    Таваришчи , Дончо е Ненорм@лише , ама тия призиви за Атом , си мисля , че и вие сте ненорм@лише ..

    23:50 06.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 защо

    1 1 Отговор
    Значи, според "Политико", Тръмп е "тролван".
    Браво Politico.

    00:03 07.04.2026

  • 47 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Дзак":

    Не трябваше да следят, подслушват, правят групички за изнудване!

    00:08 07.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Австрия я свързвам с пeдepacтите семейство Щраус и пpъдливo вино

    00:10 07.04.2026

  • 50 демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Шопо":

    Пускин да внимава че Украинците няма да го купуват а направо ще си го направят и ще ги върнат в каменната ера.

    00:11 07.04.2026

