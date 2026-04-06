Техеран към Доналд Тръмп: Внимавай с езика си, неудачнико!

Иранските посолства по света предприеха серия от атаки в социалните мрежи срещу президента на САЩ Доналд Тръмп заради неотдавнашните му заплахи, изпълнени с ругатни, съобщава "Политико".

Техеран нападна Тръмп, след като в агресивен пост в социалната мрежа Truth Social той се зарече да удари иранската гражданска инфраструктура, включително електроцентралите и мостовете, освен ако не бъде постигнато споразумение за повторно отваряне на стратегически важния Ормузки проток.

"Вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете, всичко това в едно, в Иран", написа той. "Няма да има нищо подобно!!! Отворете пролива, луди копелета, или ще живеете в ада - САМО ГЛЕДАЙТЕ!".

Иранското посолство в Тайланд скастри президента да внимава с "езика си", а посолството на Техеран в Австрия написа: "Когато го слушате, затворете очи... почти може да видите пещерен човек от каменната ера в зеброви кожи, размахващ тояга и възприемащ диващината за ежедневие".Иранското посолство в Индия пък заяви: "Ругатните и обидите са начинът, по който се държат разгневените неудачници".

Посолството на Техеран във Финландия отбеляза, че публикацията на Тръмп показва, че той е "незапознат с правилния етикет и морал в социалните мрежи".

Няколко други акаунти в Х, представящи се за ирански посолства в други страни, също се присъединиха към "тролването".

Но докато австрийското, индийското и финландското посолство имаха сиви отметки, показващи, че са официални акаунти, други не могат да бъдат потвърдени като такива.

Вашингтон и Израел водят война срещу Иран от пет седмици, като ликвидираха ръководството на страната и опустошиха военната ѝ инфраструктура.

Краят на конфликта, който разтърси световните енергийни пазари поради затварянето от Техеран на ключови петролни транспортни пътища в Ормузкия проток, не се вижда, въпреки че Тръмп намекна, че сделка с иранския режим е близо.