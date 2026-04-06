Техеран към Доналд Тръмп: Внимавай с езика си, неудачнико!

Иранските посолства по света предприеха серия от атаки в социалните мрежи срещу президента на САЩ Доналд Тръмп заради неотдавнашните му заплахи, изпълнени с ругатни, съобщава "Политико".
Техеран нападна Тръмп, след като в агресивен пост в социалната мрежа Truth Social той се зарече да удари иранската гражданска инфраструктура, включително електроцентралите и мостовете, освен ако не бъде постигнато споразумение за повторно отваряне на стратегически важния Ормузки проток.
"Вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете, всичко това в едно, в Иран", написа той. "Няма да има нищо подобно!!! Отворете пролива, луди копелета, или ще живеете в ада - САМО ГЛЕДАЙТЕ!".
Иранското посолство в Тайланд скастри президента да внимава с "езика си", а посолството на Техеран в Австрия написа: "Когато го слушате, затворете очи... почти може да видите пещерен човек от каменната ера в зеброви кожи, размахващ тояга и възприемащ диващината за ежедневие".Иранското посолство в Индия пък заяви: "Ругатните и обидите са начинът, по който се държат разгневените неудачници".
Посолството на Техеран във Финландия отбеляза, че публикацията на Тръмп показва, че той е "незапознат с правилния етикет и морал в социалните мрежи".
Няколко други акаунти в Х, представящи се за ирански посолства в други страни, също се присъединиха към "тролването".
Но докато австрийското, индийското и финландското посолство имаха сиви отметки, показващи, че са официални акаунти, други не могат да бъдат потвърдени като такива.
Вашингтон и Израел водят война срещу Иран от пет седмици, като ликвидираха ръководството на страната и опустошиха военната ѝ инфраструктура.
Краят на конфликта, който разтърси световните енергийни пазари поради затварянето от Техеран на ключови петролни транспортни пътища в Ормузкия проток, не се вижда, въпреки че Тръмп намекна, че сделка с иранския режим е близо.
1 Фърли им атома бе!
23:15 06.04.2026
2 Опа
23:15 06.04.2026
3 Сила
Коментиран от #23, #36, #44, #45
23:16 06.04.2026
4 Пийт Хегсет -Крозейдър
23:16 06.04.2026
5 САЩ им сипват бомби по главите,
23:17 06.04.2026
6 Удри
Коментиран от #12
23:17 06.04.2026
7 Браво на Иран
Коментиран от #15
23:17 06.04.2026
8 Българин
23:18 06.04.2026
9 Тоя Каубой !
Май !
Ще се !
Захапе !
Отзад !
23:19 06.04.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #26
23:19 06.04.2026
11 ПРАВЯТ СЕ НА СИЛНИ
Коментиран от #38
23:20 06.04.2026
12 питащ
До коментар #6 от "Удри":И като тръгнат към Европа пак ли ще се радваш?
23:20 06.04.2026
13 12343211
23:21 06.04.2026
14 Пич
23:22 06.04.2026
15 Кое браво чибар бомбят Иран а не САЩ
До коментар #7 от "Браво на Иран":Иран гори ,както пише в статията САЩ изби ръководството им ,сипе бомби над тях а в Америка всичко е спокойно и живота си тече хаха
Коментиран от #18, #19, #22, #27, #32
23:22 06.04.2026
16 хъхъ
Коментиран от #39
23:23 06.04.2026
17 ПОРТОКАЛОВИЯ
23:23 06.04.2026
20 Тръмп преди час
На по-късна пресконференция американският президент заяви, че Иран може да бъде „унищожен“ за една нощ „и че тази нощ може да е утре вечер“, имайки предвид вторник.
23:26 06.04.2026
21 КАКТО И НИЕ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ И ЛЕТЕЦА.
23:27 06.04.2026
23 Мунчо
До коментар #3 от "Сила":Е как какво - след една седмица : "Христос Воскресе" облечени с чаршафи и чалми на главите... 🤣🤣🤣
Коментиран от #30
23:29 06.04.2026
24 Ами
"Съюзниците" го изоставиха, генералите не му се подчиняват,
Иран открито му се подиграват, Китай дебне в засада,
а Путин вече не вдига телефона дори на Мелания :)
23:30 06.04.2026
25 Ъъъъ
С кой точно режим преговаря? Т Зи, с които можеше да се води някакъв диалог вече са мъртви, а сегашнит не преговарят с терористи.... 😂
На Тръмп верно чавка му е изпила мозъка.... 🤔
23:30 06.04.2026
26 Българин 🇧🇬
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Имаме някаква връзка .Десетки (може и стотици ) думи в езика ни са персийски (ирански) , а не турски , както си мислим .. Дори основни думи : къща , чифт , чердак , Чобан , пазар , душманин ...
23:32 06.04.2026
28 Газ
23:33 06.04.2026
29 Българин
23:34 06.04.2026
30 Дзак
До коментар #23 от "Мунчо":Всеки с проблемите си!
23:35 06.04.2026
31 този лудия
23:36 06.04.2026
33 чибар иран гори не САЩ
До коментар #27 от "Ами браво":Тръмп си е жив и здрав ,играе голф ,в Америка всичко спокойно а иранците измират и ги горят ...схвана ли пилешарник хахаха ....аятолаха е при кобзон не Тръмп...марш сега в коритото смърдeeeл нaaaccccрaaaн хаха
Коментиран от #34
23:41 06.04.2026
35 Анонимен
23:42 06.04.2026
37 Луд за връзване
23:44 06.04.2026
38 Ъхъ
До коментар #11 от "ПРАВЯТ СЕ НА СИЛНИ":Американците отдавна трябваше да се предадат, такъв бой отдавна не са яли!😂😂😂
23:46 06.04.2026
39 Шопо
До коментар #16 от "хъхъ":Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия
Коментиран от #50
23:46 06.04.2026
40 Персийците
23:46 06.04.2026
41 Дзак
Коментиран от #47
23:47 06.04.2026
42 оня с коня
23:49 06.04.2026
43 Тов. Членин
23:50 06.04.2026
46 защо
Браво Politico.
00:03 07.04.2026
47 Дзак
До коментар #41 от "Дзак":Не трябваше да следят, подслушват, правят групички за изнудване!
00:08 07.04.2026
49 Хеми значи бензин
00:10 07.04.2026
50 демократ
До коментар #39 от "Шопо":Пускин да внимава че Украинците няма да го купуват а направо ще си го направят и ще ги върнат в каменната ера.
00:11 07.04.2026