В Каменната ера! Суровият петрол очевидно се уплаши от Доналд Тръмп

Цената на суровия петрол очевидно се "уплаши" и лавира в резултат на заканите на американския президент Доналд Тръмп към Иран, пише BBC. Припомняме, че Тръмп се закани да унищожи иранските електроцентрали, ако не позволи на корабите да преминават през Ормузкия проток.

Досега цената на суровия петрол Brent се беше повишила до над 110 долара за барел. В резултат на заплахите от Тръмп обаче, цената на суровия нефт е колеблива и спадна до 107 долара за барел.

Цената на петрола досега се покачи до над 100 долара за барел миналата седмица, след като Тръмп засили заплахите срещу Иран. Тогава той предупреди, че ще върне Иран в Каменната ера.

В интервю пред "Fox News" Тръмп посочи, че има "голям шанс" да бъде постигнато споразумение с Иран. Въпреки това той не се отказва "да взриви всичко и да поеме контрола над петрола", ако скоро не бъде постигнато примирие.

Иран обаче отказа да се вслушва в думите на американския президент, а го определи като "безпомощен, нервен, неуравновесен и глупав", добавяйки, че "портите на ада ще се отворят" за американския лидер.