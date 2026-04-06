В Каменната ера! Суровият петрол очевидно се уплаши от Доналд Тръмп

Цената на суровия петрол очевидно се "уплаши" и лавира в резултат на заканите на американския президент Доналд Тръмп към Иран, пише BBC. Припомняме, че Тръмп се закани да унищожи иранските електроцентрали, ако не позволи на корабите да преминават през Ормузкия проток.
Досега цената на суровия петрол Brent се беше повишила до над 110 долара за барел. В резултат на заплахите от Тръмп обаче, цената на суровия нефт е колеблива и спадна до 107 долара за барел.
Цената на петрола досега се покачи до над 100 долара за барел миналата седмица, след като Тръмп засили заплахите срещу Иран. Тогава той предупреди, че ще върне Иран в Каменната ера.
В интервю пред "Fox News" Тръмп посочи, че има "голям шанс" да бъде постигнато споразумение с Иран. Въпреки това той не се отказва "да взриви всичко и да поеме контрола над петрола", ако скоро не бъде постигнато примирие.
Иран обаче отказа да се вслушва в думите на американския президент, а го определи като "безпомощен, нервен, неуравновесен и глупав", добавяйки, че "портите на ада ще се отворят" за американския лидер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
18:04 06.04.2026
2 ДА БЕ ДА
18:05 06.04.2026
3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #7
18:06 06.04.2026
4 Ганя Путинофила
путен разруши световният правов ред!
Тръмп буквално пунтира путен!
Маскалия пак размъти водата!
Коментиран от #46
18:07 06.04.2026
5 Я пъ тоа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кога Путин нападна Украйна, олиото стигна 6 лв....после падна до 2,80 лв...днес е около 3.50 лв.
Коментиран от #38
18:08 06.04.2026
6 Тръмп и Путин са се договорили в Аляска
Коментиран от #9, #13, #14
18:09 06.04.2026
7 Мишел
До коментар #3 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Празноглав самохвалко.
Коментиран от #12
18:09 06.04.2026
8 Дреме му на Дончо
Коментиран от #27
18:09 06.04.2026
9 Тръмп бомби Путин
До коментар #6 от "Тръмп и Путин са се договорили в Аляска":Само един контролира света....
18:10 06.04.2026
10 Кюпека
18:11 06.04.2026
11 Kaлпазанин
18:11 06.04.2026
12 Тръмп бомби Путин и аятоласите
До коментар #7 от "Мишел":Тва е реалността.
18:11 06.04.2026
13 Мишел
До коментар #6 от "Тръмп и Путин са се договорили в Аляска":Светът се контролира от съюза Китай, Русия и Северна Корея.
18:12 06.04.2026
14 Така е, прав си
До коментар #6 от "Тръмп и Путин са се договорили в Аляска":Америка няма шанс срещу Китай, а Русия няма шанс срещу Европа! Затова двамата се договориха да контролират нефта и газа! Така ще държат за топките и Китай и Европа!
Коментиран от #17, #22
18:12 06.04.2026
15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
18:12 06.04.2026
16 Курти
18:13 06.04.2026
17 Тръмп бомби Путин
До коментар #14 от "Така е, прав си":И тва явно са се договорили.
18:13 06.04.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
18:15 06.04.2026
19 си дзън
След снощи щели да станат 3 пъти.
18:19 06.04.2026
20 Мелания
Коментиран от #21
18:20 06.04.2026
21 Кабаева.....
До коментар #20 от "Мелания":И за моя е в сила същото.
18:21 06.04.2026
22 Атина Палада
До коментар #14 от "Така е, прав си":Оф,ама тя баба Европа с бастуна е много страшна :) как Русия ще има шанс пред тази старица:)))
Коментиран от #23
18:25 06.04.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Атина Палада":Тая "старица" бомби.Путин. Явно дъртака Путин не мой са справи с нея.
18:27 06.04.2026
24 Бум
Според източници, Техеран е включил и редица искания към Вашингтон в отговора си . По-конкретно, те включват прекратяване на конфликтите в Близкия изток, споразумение по протокол за преминаване на кораби през Ормузкия проток и отмяна на санкциите срещу Иран.
Коментиран от #26
18:28 06.04.2026
25 МОДЖТАБА ЗОМБИТО
18:29 06.04.2026
26 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #24 от "Бум":Явно ша ги занулявам.
18:30 06.04.2026
27 От 2020 г. насам
До коментар #8 от "Дреме му на Дончо":светът влиза в трета поредна криза- този път за горива. Първата беше пандемията, втората - войната в Украйна.При това без пауза между кризите. Сега опровергай твърдението, че ни движат по сценарий и много бързат.
Коментиран от #28
18:49 06.04.2026
28 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #27 от "От 2020 г. насам":Явно в "сценария" влиза бомбенето на Путин, мълчанието на СИ....свалянето на Мъдурката или избиването на дава милиона славяни в ....Украйна.
Коментиран от #34
18:53 06.04.2026
29 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
Коментиран от #30
19:05 06.04.2026
30 Бах
До коментар #29 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Ще вземе той, нищо няма да вземе.
Скоро арабските държави ще наритат янките да си ходят, след като не ги защитиха от иранските атаки.
И после мазничко ще дойде Китай и ще се настани на тяхно място в Залива.
Коментиран от #31
19:10 06.04.2026
31 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #30 от "Бах":Късно е моме за китка...много късно...
Няма ЩЕ....има реални действия, а те не са в полза на Аятоласите.
19:13 06.04.2026
32 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...
Коментиран от #33
19:26 06.04.2026
33 Така де
До коментар #32 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...":То и дизела и бензина са прай от ...ПЕТРОЛ...нема петрол, нема дизел.
Коментиран от #35, #43
19:34 06.04.2026
34 Не знам
До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Кой е крив и кой прав, обаче знам, че мамула го яде обикновенния беден човек, независимо в коя държава живее
19:42 06.04.2026
35 Дада
До коментар #33 от "Така де":То и пластмасите и мазута са деривати от петрола
Коментиран от #36
19:46 06.04.2026
36 Дада
До коментар #35 от "Дада":Мазута е главния енергиен източник на оранжериите, чакайте нови цени на оранжерийните домати и краставици
Коментиран от #37
19:57 06.04.2026
37 Така де
До коментар #36 от "Дада":Е па гледай си домати на балкона и прасе в банята...
Коментиран от #39
20:04 06.04.2026
38 За да произведеш олио
До коментар #5 от "Я пъ тоа":също ти трябва енергия.След петролното ембарго от 1973г. цените на петрола никога не се връщат на равнищата от преди тази криза.
Коментиран от #41
20:08 06.04.2026
39 Дада
До коментар #37 от "Така де":Коментара ми е че с качването на петрола се качват и цените на обикновените продукти, а не как да оцелявам
Коментиран от #40
20:15 06.04.2026
40 Така е
До коментар #39 от "Дада":Квото за другите, това и за нас..
20:26 06.04.2026
41 Ново пет
До коментар #38 от "За да произведеш олио":Кво е било преди 50 години, никой не го интересува....
Коментиран от #42
20:28 06.04.2026
42 Дада
До коментар #41 от "Ново пет":Не го интересува, но човек трябва да се учи от историята и да не се повтарят грешките й
Коментиран от #44
20:33 06.04.2026
43 дядо дръмпир,пита..
До коментар #33 от "Така де":Аз питам защо не изнасяте!Имате петрол и нефтохима работи.Защо не изнасяте навън.Ценита навън са много високи в азия.В бг сте на ниски цени и пазара е малък.изнасяйте в азия и печелете.Свободни кораби има бол!пс.И витамините са производни на петрола....И много лекарства....на теб това никога не би ти хрумнало,просийска подметке?
Коментиран от #45
20:58 06.04.2026
44 Човек
До коментар #42 от "Дада":Винаги повтаря грешките си...заложено е в гена му.
21:04 06.04.2026
45 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #43 от "дядо дръмпир,пита..":Изнасяме за ...Украйна.....там са ГОЛЕМИТЕ ПАРИ ама кой да знай....
21:06 06.04.2026
46 дончичо
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":пОгледни у гардерОпо да не е тАмока Путен
21:31 06.04.2026