В Каменната ера! Суровият петрол очевидно се уплаши от Доналд Тръмп

6 Април, 2026 18:03 4 102 46

В интервю пред "Fox News" Тръмп посочи, че има голям шанс да бъде постигнато споразумение с Техеран

Снимка: Shutterstock
BBC

Цената на суровия петрол очевидно се "уплаши" и лавира в резултат на заканите на американския президент Доналд Тръмп към Иран, пише BBC. Припомняме, че Тръмп се закани да унищожи иранските електроцентрали, ако не позволи на корабите да преминават през Ормузкия проток.

Досега цената на суровия петрол Brent се беше повишила до над 110 долара за барел. В резултат на заплахите от Тръмп обаче, цената на суровия нефт е колеблива и спадна до 107 долара за барел.

Цената на петрола досега се покачи до над 100 долара за барел миналата седмица, след като Тръмп засили заплахите срещу Иран. Тогава той предупреди, че ще върне Иран в Каменната ера.

В интервю пред "Fox News" Тръмп посочи, че има "голям шанс" да бъде постигнато споразумение с Иран. Въпреки това той не се отказва "да взриви всичко и да поеме контрола над петрола", ако скоро не бъде постигнато примирие.

Иран обаче отказа да се вслушва в думите на американския президент, а го определи като "безпомощен, нервен, неуравновесен и глупав", добавяйки, че "портите на ада ще се отворят" за американския лидер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    44 4 Отговор
    Цените няма да се върнат надолу.Свиквайте!

    Коментиран от #5

    18:04 06.04.2026

  • 2 ДА БЕ ДА

    48 1 Отговор
    МЕЧТАТЕЛИТЕ ЩЕ СИ ОСТАНАТ С ИЛЮЗИИТЕ ЗА ОТСТЪПКИ ОТ ИРАН.

    18:05 06.04.2026

  • 3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 34 Отговор
    Вече наказвам, после казвам.

    Коментиран от #7

    18:06 06.04.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    4 49 Отговор
    путен пръв отвори кутията на Пандора!
    путен разруши световният правов ред!
    Тръмп буквално пунтира путен!
    Маскалия пак размъти водата!

    Коментиран от #46

    18:07 06.04.2026

  • 5 Я пъ тоа

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кога Путин нападна Украйна, олиото стигна 6 лв....после падна до 2,80 лв...днес е около 3.50 лв.

    Коментиран от #38

    18:08 06.04.2026

  • 6 Тръмп и Путин са се договорили в Аляска

    14 10 Отговор
    Двамата ще контролират света!

    Коментиран от #9, #13, #14

    18:09 06.04.2026

  • 7 Мишел

    24 1 Отговор

    До коментар #3 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Празноглав самохвалко.

    Коментиран от #12

    18:09 06.04.2026

  • 8 Дреме му на Дончо

    8 34 Отговор
    За пролива. От затворения пролив най много губи...Иран.

    Коментиран от #27

    18:09 06.04.2026

  • 9 Тръмп бомби Путин

    4 16 Отговор

    До коментар #6 от "Тръмп и Путин са се договорили в Аляска":

    Само един контролира света....

    18:10 06.04.2026

  • 10 Кюпека

    22 2 Отговор
    Куче, което много лае много рядко хапе.

    18:11 06.04.2026

  • 11 Kaлпазанин

    16 1 Отговор
    Те веч се отварят за говедата и племето на Ротшилд

    18:11 06.04.2026

  • 12 Тръмп бомби Путин и аятоласите

    3 20 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Тва е реалността.

    18:11 06.04.2026

  • 13 Мишел

    20 6 Отговор

    До коментар #6 от "Тръмп и Путин са се договорили в Аляска":

    Светът се контролира от съюза Китай, Русия и Северна Корея.

    18:12 06.04.2026

  • 14 Така е, прав си

    8 23 Отговор

    До коментар #6 от "Тръмп и Путин са се договорили в Аляска":

    Америка няма шанс срещу Китай, а Русия няма шанс срещу Европа! Затова двамата се договориха да контролират нефта и газа! Така ще държат за топките и Китай и Европа!

    Коментиран от #17, #22

    18:12 06.04.2026

  • 15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 14 Отговор
    У него 3е моркова и....тоягата.

    18:12 06.04.2026

  • 16 Курти

    8 18 Отговор
    Копеи шашардисахте са за кой да викате.Я за Бащицата,я за Аятоласите,я за някой друг диктатор ама си стоите в свободна страна и не отивате при вашите събратя

    18:13 06.04.2026

  • 17 Тръмп бомби Путин

    3 14 Отговор

    До коментар #14 от "Така е, прав си":

    И тва явно са се договорили.

    18:13 06.04.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 12 Отговор
    Оръжие на Тръмп избива руснаци....и това са се договорили в Аляска.

    18:15 06.04.2026

  • 19 си дзън

    7 17 Отговор
    Парадокс: петролът над 100 долара, а русията изнася 2 пъти по-малко.
    След снощи щели да станат 3 пъти.

    18:19 06.04.2026

  • 20 Мелания

    20 0 Отговор
    - Ах, то на президента ако само петрола му беше колеблив и спаднал...

    Коментиран от #21

    18:20 06.04.2026

  • 21 Кабаева.....

    3 8 Отговор

    До коментар #20 от "Мелания":

    И за моя е в сила същото.

    18:21 06.04.2026

  • 22 Атина Палада

    20 3 Отговор

    До коментар #14 от "Така е, прав си":

    Оф,ама тя баба Европа с бастуна е много страшна :) как Русия ще има шанс пред тази старица:)))

    Коментиран от #23

    18:25 06.04.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 14 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Тая "старица" бомби.Путин. Явно дъртака Путин не мой са справи с нея.

    18:27 06.04.2026

  • 24 Бум

    19 1 Отговор
    Иран отхвърли американското предложение за 45-дневно прекратяване на огъня, настоявайки, че войната трябва да приключи в интерес на Техеран , съобщи ИРНА , позовавайки се на източници.

    Според източници, Техеран е включил и редица искания към Вашингтон в отговора си . По-конкретно, те включват прекратяване на конфликтите в Близкия изток, споразумение по протокол за преминаване на кораби през Ормузкия проток и отмяна на санкциите срещу Иран.

    Коментиран от #26

    18:28 06.04.2026

  • 25 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    3 13 Отговор
    Давайте урана, че Тръмп ша ви занулира...и петрола ша ви гушне.

    18:29 06.04.2026

  • 26 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 10 Отговор

    До коментар #24 от "Бум":

    Явно ша ги занулявам.

    18:30 06.04.2026

  • 27 От 2020 г. насам

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дреме му на Дончо":

    светът влиза в трета поредна криза- този път за горива. Първата беше пандемията, втората - войната в Украйна.При това без пауза между кризите. Сега опровергай твърдението, че ни движат по сценарий и много бързат.

    Коментиран от #28

    18:49 06.04.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "От 2020 г. насам":

    Явно в "сценария" влиза бомбенето на Путин, мълчанието на СИ....свалянето на Мъдурката или избиването на дава милиона славяни в ....Украйна.

    Коментиран от #34

    18:53 06.04.2026

  • 29 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    5 5 Отговор
    За тва е цялата дандания в залива....като бонус, Тръмп ша вземе и петрола на аятоласите.

    Коментиран от #30

    19:05 06.04.2026

  • 30 Бах

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Ще вземе той, нищо няма да вземе.

    Скоро арабските държави ще наритат янките да си ходят, след като не ги защитиха от иранските атаки.
    И после мазничко ще дойде Китай и ще се настани на тяхно място в Залива.

    Коментиран от #31

    19:10 06.04.2026

  • 31 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Бах":

    Късно е моме за китка...много късно...
    Няма ЩЕ....има реални действия, а те не са в полза на Аятоласите.

    19:13 06.04.2026

  • 32 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...

    3 1 Отговор
    Да ви задам един въпрос.Защо не изнасяте сега поне Дизел???Дизел се търси много и бензин в азия.нали имате нефтохим,защо не изнасяте????

    Коментиран от #33

    19:26 06.04.2026

  • 33 Така де

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...":

    То и дизела и бензина са прай от ...ПЕТРОЛ...нема петрол, нема дизел.

    Коментиран от #35, #43

    19:34 06.04.2026

  • 34 Не знам

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Кой е крив и кой прав, обаче знам, че мамула го яде обикновенния беден човек, независимо в коя държава живее

    19:42 06.04.2026

  • 35 Дада

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Така де":

    То и пластмасите и мазута са деривати от петрола

    Коментиран от #36

    19:46 06.04.2026

  • 36 Дада

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Дада":

    Мазута е главния енергиен източник на оранжериите, чакайте нови цени на оранжерийните домати и краставици

    Коментиран от #37

    19:57 06.04.2026

  • 37 Така де

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Дада":

    Е па гледай си домати на балкона и прасе в банята...

    Коментиран от #39

    20:04 06.04.2026

  • 38 За да произведеш олио

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Я пъ тоа":

    също ти трябва енергия.След петролното ембарго от 1973г. цените на петрола никога не се връщат на равнищата от преди тази криза.

    Коментиран от #41

    20:08 06.04.2026

  • 39 Дада

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Така де":

    Коментара ми е че с качването на петрола се качват и цените на обикновените продукти, а не как да оцелявам

    Коментиран от #40

    20:15 06.04.2026

  • 40 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дада":

    Квото за другите, това и за нас..
    .

    20:26 06.04.2026

  • 41 Ново пет

    0 3 Отговор

    До коментар #38 от "За да произведеш олио":

    Кво е било преди 50 години, никой не го интересува....

    Коментиран от #42

    20:28 06.04.2026

  • 42 Дада

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ново пет":

    Не го интересува, но човек трябва да се учи от историята и да не се повтарят грешките й

    Коментиран от #44

    20:33 06.04.2026

  • 43 дядо дръмпир,пита..

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Така де":

    Аз питам защо не изнасяте!Имате петрол и нефтохима работи.Защо не изнасяте навън.Ценита навън са много високи в азия.В бг сте на ниски цени и пазара е малък.изнасяйте в азия и печелете.Свободни кораби има бол!пс.И витамините са производни на петрола....И много лекарства....на теб това никога не би ти хрумнало,просийска подметке?

    Коментиран от #45

    20:58 06.04.2026

  • 44 Човек

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Дада":

    Винаги повтаря грешките си...заложено е в гена му.

    21:04 06.04.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "дядо дръмпир,пита..":

    Изнасяме за ...Украйна.....там са ГОЛЕМИТЕ ПАРИ ама кой да знай....

    21:06 06.04.2026

  • 46 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    пОгледни у гардерОпо да не е тАмока Путен

    21:31 06.04.2026