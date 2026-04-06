Далеч от Земята! Екипажът на "Артемис II" счупи 56-годишен рекорд

6 Април, 2026 19:03, обновена 6 Април, 2026 19:29 1 846 61

Екипажът на "Артемис II", летящ в капсулата "Орион" от изстрелването си от Флорида миналата седмица, трябва да се събуди около 10:50 ч. източно време днес за шестия си ден от полета

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Четиримата астронавти от мисията "Артемис II" на НАСА навлязоха в гравитационната сфера на влияние на Луната рано тази сутрин, докато се движат по траектория, която скоро ще ги отведе през тъмната, обратна страна на Луната. По този начин те ще се превърнат в летелите до най-далеч в космоса хора в историята, съобщава "Ройтерс".

Екипажът на "Артемис II", летящ в капсулата "Орион" от изстрелването си от Флорида миналата седмица, трябва да се събуди около 10:50 ч. източно време днес за шестия си ден от полета. До 19:05 ч. те ще достигнат максималното разстояние от Земята на мисията от приблизително 252 757 мили, с 4102 мили над рекорда, държан от екипажа на "Аполо 13" в продължение на 56 години.

Докато астронавтите на НАСА Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох, както и канадският астронавт Джереми Хансен, се приближават до рекордното разстояние, те ще прелетят покрай обратната страна на Луната и ще наблюдават от приблизително 4000 мили разстояние тъмната ѝ повърхност, докато тя засенчва Земята с размерите на баскетболна топка на заден фон.

Този важен етап е кулминационен момент в близо 10-дневната мисия "Артемис II" - първият пилотиран тестов полет от програмата "Артемис" на НАСА. Поредицата мисии, струващи милиарди долари, има за цел да върне астронавтите на повърхността на Луната до 2028 г. - преди Китай, и да установи дългосрочно присъствие на САЩ там през следващото десетилетие, като изгради лунна база, която ще служи като полигон за потенциални бъдещи мисии до Марс.

С официалното си начало в 14:34 ч. източно време, прелитането покрай Луната ще потопи екипажа в мрак и ще има кратки прекъсвания на комуникациите, тъй като земният спътник ще ги блокира от Deep Space Network на НАСА - глобална мрежа от масивни радиокомуникационни антени, които агенцията използва, за да разговаря с екипажа.

Прелитането ще продължи около шест часа, през които астронавтите ще използват професионални камери, за да направят детайлни снимки през илюминатора на "Орион" на силуета на Луната - рядка и научно ценна гледна точка на слънчева светлина, филтрираща се по краищата ѝ, в това, което на практика ще бъде лунно затъмнение.

Освен това те ще имат възможността да снимат рядък момент, в който тяхната родна планета, засенчена от рекордното им разстояние в космоса, ще се издигне от лунния хоризонт, докато капсулата им се появява от другата страна.

Екип от десетки лунни учени, разположени в залата за научна оценка в космическия център "Джонсън" на НАСА в Хюстън, ще си водят бележки, докато астронавтите, които са изучавали редица лунни явления като част от обучението за мисията, описват гледната си точка в реално време.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    23 22 Отговор
    Дън брън лунатици филми

    Коментиран от #4

    19:05 06.04.2026

  • 2 си дзън

    23 20 Отговор
    Екипажът чупи здраво, даже и тоалетната счупи.

    Коментиран от #28

    19:05 06.04.2026

  • 3 Сталин

    36 23 Отговор
    Да,във филмовото студио на Холивуд

    Коментиран от #35, #42

    19:07 06.04.2026

  • 4 Тия рекорди

    18 16 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Се пишат на сметката на поробедните народи

    19:09 06.04.2026

  • 5 Веско

    12 18 Отговор
    Не знам защо си губят времето до Луната, като на Марс е пълно до пръсване с природни ресурси като нефт, злато, ценни минерали и др.

    Коментиран от #11, #13, #44, #48

    19:09 06.04.2026

  • 6 Учуден

    24 14 Отговор
    Мале мале....ще имат ли гориво да се върнат обратно, че при тези цени и при толкоз отдалечаване ....

    Коментиран от #8, #9, #10

    19:11 06.04.2026

  • 7 Пич

    23 17 Отговор
    Е браво !!! Екскурзианти ще си правят Селфи !!! Голем успех за говедарите, мучат някак си международно...... Смех !!! Кога ще кацаме бе ?! От 60 години не сте кацали......ааа......а кацнали ли сте?! Или да почакаме още 60 години...?!

    19:12 06.04.2026

  • 8 Отишли са да ги спайват

    17 9 Отговор

    До коментар #6 от "Учуден":

    Ще се върнат, ако не ги отвлекат лунатиците.

    19:13 06.04.2026

  • 9 Буха ха

    17 12 Отговор

    До коментар #6 от "Учуден":

    Интересно дали и тримата едновременно бабанят астронавтката или се редуват

    19:15 06.04.2026

  • 10 Ол1гофрен ли се роди

    10 7 Отговор

    До коментар #6 от "Учуден":

    Или после стана ол1гофрен?

    19:15 06.04.2026

  • 11 мдаа

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "Веско":

    Какво има на Марс няма как да си 100 % сигурен.
    Второ, ти ресурсите от Здемята на можеш да използваш, ако не са на удобна локация, камо ли да отидеш до Марс и да докараш каквото и да било, че и да е по-евтино.
    Идея си нямаш какво би представлявала една транспортна мисия до Марс и обратно, нито дали е възможна на практика на този етап.

    19:15 06.04.2026

  • 12 Дон Корлеоне

    17 12 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #54

    19:15 06.04.2026

  • 13 Да знаеш

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Веско":

    Ами защото не си им казал, че на Марс има толкова много богатства
    и не си им показал картата, която само ти притежаваш!

    19:16 06.04.2026

  • 14 Шо станА бе

    13 13 Отговор
    Копейки С М О Т А Н И?

    19:17 06.04.2026

  • 15 хфгждфж

    15 11 Отговор
    От НАСА отново ще ни пуснат накаква анимация щот досега никой не е излизал в "космоса" има похлупак.

    19:19 06.04.2026

  • 16 Копейките в кома

    15 11 Отговор
    Почвайте с повтарянето на опорки. Веднага !!!!!
    Само не забравяйте, че началника ви не отрича това? Прикрива Тръмп или са в каменната ера и не могат да разгадаят този "фалшификат" на САЩ?
    Ха ха ха ха

    Коментиран от #22

    19:19 06.04.2026

  • 17 ФАКТ

    10 16 Отговор
    Рашките не са ходили в космоса на разстояние София-Бургаз... колкото е орбитата на МКС... но за тях е сваляха дори 100 км за да стигнат ракетите им. ФАКТ.

    19:21 06.04.2026

  • 18 Дзак

    7 6 Отговор
    Луната си е хубава. По-добре да не я закачат.

    19:21 06.04.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    12 8 Отговор
    Большой Праз.....
    ПЯТЬ года Купянск !!!
    Този рекорд никой няма счупи, никогда ☝️😄

    19:23 06.04.2026

  • 20 въпроса е що не кацат на луната

    16 11 Отговор
    както уж аполо кацна през 1969

    а се въртят и сучат около луната и голям праз

    Коментиран от #24, #30

    19:23 06.04.2026

  • 21 Есесовеца

    13 9 Отговор
    Вернер фон Браун ги заведе на Луната и то с "допотопна" техника в сравнение със сегашните възможности.! И направиха всичко той да потъне в забрава ! Той ги заведе, ама скоро може и да има декори и холивудско студио ! Дано направят поне добри снимки за декорите, защото китайците вече знаят как е от обратната страна на Луната !

    19:24 06.04.2026

  • 22 цъкачите за Копейките в кома

    4 10 Отговор

    До коментар #16 от "Копейките в кома":

    както и техни гъсталаците русофоборсуците дето джафкат срещу Мечока от вкъщи

    Коментиран от #25

    19:25 06.04.2026

  • 23 Нищо важно

    6 6 Отговор
    Откакто федерациите забраниха на евреите и янките да издигат собствените си флагове при награждаване , и играят с "независим статут" заради нападението им над Иран , янките се чудят с какво да се прочуят . А дали е така ?

    19:26 06.04.2026

  • 24 защото

    10 7 Отговор

    До коментар #20 от "въпроса е що не кацат на луната":

    това не им е била целта. и ти го казаха в началото какво ще правят и каквото казаха го направиха.
    А на луната са кацали 6 пъти и 6 пъти ТАСС не пуска статия да ги разобличи какви са "лъжци"... що ли?

    Коментиран от #31, #36

    19:26 06.04.2026

  • 25 Копейките в кома

    9 3 Отговор

    До коментар #22 от "цъкачите за Копейките в кома":

    опита се да кажеш нещо, ма не ти се полуичи... заекваш нещо?

    Коментиран от #55

    19:27 06.04.2026

  • 26 Даа...

    10 9 Отговор
    САЩ гради лунна база, а ТероРаша гради нов Гулаг

    Коментиран от #27

    19:30 06.04.2026

  • 27 Всъщност

    9 10 Отговор

    До коментар #26 от "Даа...":

    САЩ държи първенството по брой затворници в света . Дори и частните американски затвори вече са препълнени . Провери !

    Коментиран от #61

    19:32 06.04.2026

  • 28 ХаХа

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Адмирации за коментара!

    19:33 06.04.2026

  • 29 укро дроновете

    7 7 Отговор
    правят рузнагите космонафти

    Коментиран от #33

    19:37 06.04.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    10 8 Отговор

    До коментар #20 от "въпроса е що не кацат на луната":

    Ми то няма где да кацнат американците.
    Оказа се че след Купянск, руснаците окупирали цялата Луна 😁

    Коментиран от #41

    19:38 06.04.2026

  • 31 Аман от

    4 9 Отговор

    До коментар #24 от "защото":

    цели, половини и четвъртини! Нафтата стана 2 евро. Косматите тръгнали на расотка до лунъта.

    Коментиран от #43

    19:40 06.04.2026

  • 32 Дзак

    0 5 Отговор
    На обратната страна сигурно разчитат единствено на ръчното управление.

    19:46 06.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 да питам

    9 7 Отговор
    верно ли най-новата руска космическа станция катастрофира на луната ?

    19:49 06.04.2026

  • 35 Нямат край

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    19:49 06.04.2026

  • 36 Само питам

    13 10 Отговор

    До коментар #24 от "защото":

    Ако са кацали толкова пъти , защо сега при толкова напредък в технологиите едвам пристъпват и не кацат ? Някой да обясни на нас , простите от "електората" !

    Коментиран от #38

    19:51 06.04.2026

  • 37 ДА БЕ ДА

    11 11 Отговор
    В ГРАВИТАЦИОНАТА СФЕРА НА НЕКОЕ ХОЛИВУДСКО СТУДИО+ИИ= ГОТОВО.

    19:54 06.04.2026

  • 38 Защото целта на този тестов полет

    9 7 Отговор

    До коментар #36 от "Само питам":

    е достигнат максималното разстояние от Земята на мисията от приблизително 252 757 мили, с 4102 мили над рекорда, държан от екипажа на "Аполо 13" в продължение на 56 години.

    Коментиран от #52

    19:55 06.04.2026

  • 39 !!!?

    8 9 Отговор
    Копейките да кажат, да вярваме ли или сега гледаме новия филм на НАСА..., пардон на Холивуд !!!?

    19:57 06.04.2026

  • 40 ван мaaмy

    2 4 Отговор
    Заглавието на статията, ме метна години назад, когато по кината имаше филм "Далече от земята" с Шон Конъри.

    20:10 06.04.2026

  • 41 Механик

    7 5 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, ква Луна

    20:11 06.04.2026

  • 42 хаха🤣

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    ти остави холивуд, ами руския кораб Луна 25, през 2023г така се бухна в луната, като лунен орешник се взриви, голям провал за дядо Вовчик🤣🤣🤣

    Коментиран от #53

    20:15 06.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Файърфлай

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Веско":

    Абе що ти е да ходиш до Луната и Марс за нефт.Около Ормузкия проток има колкото щеш.ама там Холивуд нещо закъса със филма.

    Коментиран от #46

    20:38 06.04.2026

  • 45 На луната може само да кацат

    3 2 Отговор
    Луноходи и роботи и да остават там вовеки
    Хора не могат да кацат и да се връщат защото луната няма баласт с който да уравновеси действието и противодействието на реактивната сила на отделящия се с хората от луната апарат
    От земята се изстрелват ракети щото има вода в океаните за баласт и поемане на силата и реакцията от ракетните двигатели

    Коментиран от #56

    20:44 06.04.2026

  • 46 Ще построят канал

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Файърфлай":

    И петролопровод през ОАЕ и Ормузкия проток ще изгуби значението си

    Коментиран от #51

    20:48 06.04.2026

  • 47 мурзилажките в кома

    2 3 Отговор
    квичат на поразия. ту за пари, ту за холивуд, ту че земята е плоска... а много добре знаят това дето им влезе до къде е влязло и колко ги боли
    споко.. болката отминава... само срама остава

    21:11 06.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Поколение Х

    2 2 Отговор
    Не вярвам, че някой космонавт досега е кацал на Луната. А дали Земята е плоска или не- не ме касае особено.

    Коментиран от #50

    21:21 06.04.2026

  • 50 то не е до вяра

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Поколение Х":

    за вяра гледай към Исус, Алах и т.н... тука става дума за факти.

    21:21 06.04.2026

  • 51 Йосарян

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ще построят канал":

    Първо да "построят" читави к е н ефи на самолетоносачите си , че затънаха в го в нА.

    21:34 06.04.2026

  • 52 барон фон Мюнхаузен

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Защото целта на този тестов полет":

    И после поемат към Сатурн, за да изследват пръстените му.Айде, нема нужда

    21:36 06.04.2026

  • 53 Рижият паун

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "хаха🤣":

    Като Чалънджър викаш.

    21:39 06.04.2026

  • 54 Рон Джереми

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дон Корлеоне":

    Ще го "инсталира" първо у вас. На твойта

    Коментиран от #59

    21:42 06.04.2026

  • 55 Роко Сифреди

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "Копейките в кома":

    Тя и твойта така заекваше, като и го оттаганих в шоколадовата фабрика.

    Коментиран от #60

    21:48 06.04.2026

  • 56 Файърфлай

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "На луната може само да кацат":

    И най вече пътят е осеян със зверска радиация.Китайците работят по въпроса за локален щит около кораба,но има проблем с енергийното му обезпечаване.Един ден -да ! Убеден съм.Но днес сме още в сферата на глобалната шарлатания.

    21:58 06.04.2026

  • 57 А пък Купейките

    2 0 Отговор
    Пак налапаха Средния .

    22:46 06.04.2026

  • 58 А Има Едни Пияндурници

    2 0 Отговор
    И Крепостни Олигофрени

    Които даже нямат Интернет..

    Пожелаваме им

    Да живеят още Векове

    Във 1937 Година .

    22:49 06.04.2026

  • 59 Той Рутера

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Рон Джереми":

    Е в Дирника ти

    Не усещаш ли ?

    Вече е Инсталиран.

    22:52 06.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Червен кхмер

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Всъщност":

    Всъщност Путлер изпразни руските препълнени тюрми, като ги прати директно в казана на Кабзон.

    00:03 07.04.2026