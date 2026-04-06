Далеч от Земята! Екипажът на "Артемис II" счупи 56-годишен рекорд

Четиримата астронавти от мисията "Артемис II" на НАСА навлязоха в гравитационната сфера на влияние на Луната рано тази сутрин, докато се движат по траектория, която скоро ще ги отведе през тъмната, обратна страна на Луната. По този начин те ще се превърнат в летелите до най-далеч в космоса хора в историята, съобщава "Ройтерс".
Екипажът на "Артемис II", летящ в капсулата "Орион" от изстрелването си от Флорида миналата седмица, трябва да се събуди около 10:50 ч. източно време днес за шестия си ден от полета. До 19:05 ч. те ще достигнат максималното разстояние от Земята на мисията от приблизително 252 757 мили, с 4102 мили над рекорда, държан от екипажа на "Аполо 13" в продължение на 56 години.
Докато астронавтите на НАСА Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох, както и канадският астронавт Джереми Хансен, се приближават до рекордното разстояние, те ще прелетят покрай обратната страна на Луната и ще наблюдават от приблизително 4000 мили разстояние тъмната ѝ повърхност, докато тя засенчва Земята с размерите на баскетболна топка на заден фон.
Този важен етап е кулминационен момент в близо 10-дневната мисия "Артемис II" - първият пилотиран тестов полет от програмата "Артемис" на НАСА. Поредицата мисии, струващи милиарди долари, има за цел да върне астронавтите на повърхността на Луната до 2028 г. - преди Китай, и да установи дългосрочно присъствие на САЩ там през следващото десетилетие, като изгради лунна база, която ще служи като полигон за потенциални бъдещи мисии до Марс.
С официалното си начало в 14:34 ч. източно време, прелитането покрай Луната ще потопи екипажа в мрак и ще има кратки прекъсвания на комуникациите, тъй като земният спътник ще ги блокира от Deep Space Network на НАСА - глобална мрежа от масивни радиокомуникационни антени, които агенцията използва, за да разговаря с екипажа.
Прелитането ще продължи около шест часа, през които астронавтите ще използват професионални камери, за да направят детайлни снимки през илюминатора на "Орион" на силуета на Луната - рядка и научно ценна гледна точка на слънчева светлина, филтрираща се по краищата ѝ, в това, което на практика ще бъде лунно затъмнение.
Освен това те ще имат възможността да снимат рядък момент, в който тяхната родна планета, засенчена от рекордното им разстояние в космоса, ще се издигне от лунния хоризонт, докато капсулата им се появява от другата страна.
Екип от десетки лунни учени, разположени в залата за научна оценка в космическия център "Джонсън" на НАСА в Хюстън, ще си водят бележки, докато астронавтите, които са изучавали редица лунни явления като част от обучението за мисията, описват гледната си точка в реално време.
1 ФАКТ
Коментиран от #4
19:05 06.04.2026
2 си дзън
Коментиран от #28
19:05 06.04.2026
3 Сталин
Коментиран от #35, #42
19:07 06.04.2026
4 Тия рекорди
До коментар #1 от "ФАКТ":Се пишат на сметката на поробедните народи
19:09 06.04.2026
5 Веско
Коментиран от #11, #13, #44, #48
19:09 06.04.2026
6 Учуден
Коментиран от #8, #9, #10
19:11 06.04.2026
7 Пич
19:12 06.04.2026
8 Отишли са да ги спайват
До коментар #6 от "Учуден":Ще се върнат, ако не ги отвлекат лунатиците.
19:13 06.04.2026
9 Буха ха
До коментар #6 от "Учуден":Интересно дали и тримата едновременно бабанят астронавтката или се редуват
19:15 06.04.2026
10 Ол1гофрен ли се роди
До коментар #6 от "Учуден":Или после стана ол1гофрен?
19:15 06.04.2026
11 мдаа
До коментар #5 от "Веско":Какво има на Марс няма как да си 100 % сигурен.
Второ, ти ресурсите от Здемята на можеш да използваш, ако не са на удобна локация, камо ли да отидеш до Марс и да докараш каквото и да било, че и да е по-евтино.
Идея си нямаш какво би представлявала една транспортна мисия до Марс и обратно, нито дали е възможна на практика на този етап.
19:15 06.04.2026
12 Дон Корлеоне
Коментиран от #54
19:15 06.04.2026
13 Да знаеш
До коментар #5 от "Веско":Ами защото не си им казал, че на Марс има толкова много богатства
и не си им показал картата, която само ти притежаваш!
19:16 06.04.2026
14 Шо станА бе
19:17 06.04.2026
15 хфгждфж
19:19 06.04.2026
16 Копейките в кома
Само не забравяйте, че началника ви не отрича това? Прикрива Тръмп или са в каменната ера и не могат да разгадаят този "фалшификат" на САЩ?
Ха ха ха ха
Коментиран от #22
19:19 06.04.2026
17 ФАКТ
19:21 06.04.2026
18 Дзак
19:21 06.04.2026
19 Владимир Путин, президент
ПЯТЬ года Купянск !!!
Този рекорд никой няма счупи, никогда ☝️😄
19:23 06.04.2026
20 въпроса е що не кацат на луната
а се въртят и сучат около луната и голям праз
Коментиран от #24, #30
19:23 06.04.2026
21 Есесовеца
19:24 06.04.2026
22 цъкачите за Копейките в кома
До коментар #16 от "Копейките в кома":както и техни гъсталаците русофоборсуците дето джафкат срещу Мечока от вкъщи
Коментиран от #25
19:25 06.04.2026
23 Нищо важно
19:26 06.04.2026
24 защото
До коментар #20 от "въпроса е що не кацат на луната":това не им е била целта. и ти го казаха в началото какво ще правят и каквото казаха го направиха.
А на луната са кацали 6 пъти и 6 пъти ТАСС не пуска статия да ги разобличи какви са "лъжци"... що ли?
Коментиран от #31, #36
19:26 06.04.2026
25 Копейките в кома
До коментар #22 от "цъкачите за Копейките в кома":опита се да кажеш нещо, ма не ти се полуичи... заекваш нещо?
Коментиран от #55
19:27 06.04.2026
26 Даа...
Коментиран от #27
19:30 06.04.2026
27 Всъщност
До коментар #26 от "Даа...":САЩ държи първенството по брой затворници в света . Дори и частните американски затвори вече са препълнени . Провери !
Коментиран от #61
19:32 06.04.2026
28 ХаХа
До коментар #2 от "си дзън":Адмирации за коментара!
19:33 06.04.2026
29 укро дроновете
Коментиран от #33
19:37 06.04.2026
30 Владимир Путин, президент
До коментар #20 от "въпроса е що не кацат на луната":Ми то няма где да кацнат американците.
Оказа се че след Купянск, руснаците окупирали цялата Луна 😁
Коментиран от #41
19:38 06.04.2026
31 Аман от
До коментар #24 от "защото":цели, половини и четвъртини! Нафтата стана 2 евро. Косматите тръгнали на расотка до лунъта.
Коментиран от #43
19:40 06.04.2026
32 Дзак
19:46 06.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 да питам
19:49 06.04.2026
35 Нямат край
До коментар #3 от "Сталин":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
19:49 06.04.2026
36 Само питам
До коментар #24 от "защото":Ако са кацали толкова пъти , защо сега при толкова напредък в технологиите едвам пристъпват и не кацат ? Някой да обясни на нас , простите от "електората" !
Коментиран от #38
19:51 06.04.2026
37 ДА БЕ ДА
19:54 06.04.2026
38 Защото целта на този тестов полет
До коментар #36 от "Само питам":е достигнат максималното разстояние от Земята на мисията от приблизително 252 757 мили, с 4102 мили над рекорда, държан от екипажа на "Аполо 13" в продължение на 56 години.
Коментиран от #52
19:55 06.04.2026
39 !!!?
19:57 06.04.2026
40 ван мaaмy
20:10 06.04.2026
41 Механик
До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, ква Луна
20:11 06.04.2026
42 хаха🤣
До коментар #3 от "Сталин":ти остави холивуд, ами руския кораб Луна 25, през 2023г така се бухна в луната, като лунен орешник се взриви, голям провал за дядо Вовчик🤣🤣🤣
Коментиран от #53
20:15 06.04.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Файърфлай
До коментар #5 от "Веско":Абе що ти е да ходиш до Луната и Марс за нефт.Около Ормузкия проток има колкото щеш.ама там Холивуд нещо закъса със филма.
Коментиран от #46
20:38 06.04.2026
45 На луната може само да кацат
Хора не могат да кацат и да се връщат защото луната няма баласт с който да уравновеси действието и противодействието на реактивната сила на отделящия се с хората от луната апарат
От земята се изстрелват ракети щото има вода в океаните за баласт и поемане на силата и реакцията от ракетните двигатели
Коментиран от #56
20:44 06.04.2026
46 Ще построят канал
До коментар #44 от "Файърфлай":И петролопровод през ОАЕ и Ормузкия проток ще изгуби значението си
Коментиран от #51
20:48 06.04.2026
47 мурзилажките в кома
споко.. болката отминава... само срама остава
21:11 06.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Поколение Х
Коментиран от #50
21:21 06.04.2026
50 то не е до вяра
До коментар #49 от "Поколение Х":за вяра гледай към Исус, Алах и т.н... тука става дума за факти.
21:21 06.04.2026
51 Йосарян
До коментар #46 от "Ще построят канал":Първо да "построят" читави к е н ефи на самолетоносачите си , че затънаха в го в нА.
21:34 06.04.2026
52 барон фон Мюнхаузен
До коментар #38 от "Защото целта на този тестов полет":И после поемат към Сатурн, за да изследват пръстените му.Айде, нема нужда
21:36 06.04.2026
53 Рижият паун
До коментар #42 от "хаха🤣":Като Чалънджър викаш.
21:39 06.04.2026
54 Рон Джереми
До коментар #12 от "Дон Корлеоне":Ще го "инсталира" първо у вас. На твойта
Коментиран от #59
21:42 06.04.2026
55 Роко Сифреди
До коментар #25 от "Копейките в кома":Тя и твойта така заекваше, като и го оттаганих в шоколадовата фабрика.
Коментиран от #60
21:48 06.04.2026
56 Файърфлай
До коментар #45 от "На луната може само да кацат":И най вече пътят е осеян със зверска радиация.Китайците работят по въпроса за локален щит около кораба,но има проблем с енергийното му обезпечаване.Един ден -да ! Убеден съм.Но днес сме още в сферата на глобалната шарлатания.
21:58 06.04.2026
57 А пък Купейките
22:46 06.04.2026
58 А Има Едни Пияндурници
Които даже нямат Интернет..
Пожелаваме им
Да живеят още Векове
Във 1937 Година .
22:49 06.04.2026
59 Той Рутера
До коментар #54 от "Рон Джереми":Е в Дирника ти
Не усещаш ли ?
Вече е Инсталиран.
22:52 06.04.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Червен кхмер
До коментар #27 от "Всъщност":Всъщност Путлер изпразни руските препълнени тюрми, като ги прати директно в казана на Кабзон.
00:03 07.04.2026