Далеч от Земята! Екипажът на "Артемис II" счупи 56-годишен рекорд

Четиримата астронавти от мисията "Артемис II" на НАСА навлязоха в гравитационната сфера на влияние на Луната рано тази сутрин, докато се движат по траектория, която скоро ще ги отведе през тъмната, обратна страна на Луната. По този начин те ще се превърнат в летелите до най-далеч в космоса хора в историята, съобщава "Ройтерс".

Екипажът на "Артемис II", летящ в капсулата "Орион" от изстрелването си от Флорида миналата седмица, трябва да се събуди около 10:50 ч. източно време днес за шестия си ден от полета. До 19:05 ч. те ще достигнат максималното разстояние от Земята на мисията от приблизително 252 757 мили, с 4102 мили над рекорда, държан от екипажа на "Аполо 13" в продължение на 56 години.

Докато астронавтите на НАСА Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох, както и канадският астронавт Джереми Хансен, се приближават до рекордното разстояние, те ще прелетят покрай обратната страна на Луната и ще наблюдават от приблизително 4000 мили разстояние тъмната ѝ повърхност, докато тя засенчва Земята с размерите на баскетболна топка на заден фон.

Този важен етап е кулминационен момент в близо 10-дневната мисия "Артемис II" - първият пилотиран тестов полет от програмата "Артемис" на НАСА. Поредицата мисии, струващи милиарди долари, има за цел да върне астронавтите на повърхността на Луната до 2028 г. - преди Китай, и да установи дългосрочно присъствие на САЩ там през следващото десетилетие, като изгради лунна база, която ще служи като полигон за потенциални бъдещи мисии до Марс.

С официалното си начало в 14:34 ч. източно време, прелитането покрай Луната ще потопи екипажа в мрак и ще има кратки прекъсвания на комуникациите, тъй като земният спътник ще ги блокира от Deep Space Network на НАСА - глобална мрежа от масивни радиокомуникационни антени, които агенцията използва, за да разговаря с екипажа.

Прелитането ще продължи около шест часа, през които астронавтите ще използват професионални камери, за да направят детайлни снимки през илюминатора на "Орион" на силуета на Луната - рядка и научно ценна гледна точка на слънчева светлина, филтрираща се по краищата ѝ, в това, което на практика ще бъде лунно затъмнение.

Освен това те ще имат възможността да снимат рядък момент, в който тяхната родна планета, засенчена от рекордното им разстояние в космоса, ще се издигне от лунния хоризонт, докато капсулата им се появява от другата страна.

Екип от десетки лунни учени, разположени в залата за научна оценка в космическия център "Джонсън" на НАСА в Хюстън, ще си водят бележки, докато астронавтите, които са изучавали редица лунни явления като част от обучението за мисията, описват гледната си точка в реално време.