Първоначално споразумение за съединяване! Европейски компании обединяват сили за противодействие на Starlink

Европейските аерокосмически групи разкриха първоначално споразумение за съединяване на губещите си дейности по производство на сателити, обединявайки сили след месеци преговори, за да противодействат на неконтролируемия растеж на конкурентите, водени от Starlink на Илон Мъск, съобщава "Ройтерс".

Дългоочакваната сделка между Airbus, Thales и Leonardo има за цел да създаде ново предприятие от 2027 г., което подлежи на одобрение от европейските регулатори, които са се съпротивлявали на подобни действия в миналото.

Неназованото ново предприятие ще наеме 25 000 души в цяла Европа с годишни приходи от 6,5 милиарда евро, въз основа на данни за 2024 г.

Airbus ще държи 35%, а Thales и Leonardo ще държат по 32,5% от предприятието, като то ще работи под съвместен контрол "с балансирана структура на управление".

Компаниите очакват космическото съдружие да генерира "средно трицифрени" милиони евро синергии върху оперативния доход годишно, започвайки след пет години.

Разговорите между трите аерокосмически групи, под кодовото име "Проект Бромо", започнаха миналата година в опит да се копира моделът на сътрудничество на европейския производител на ракети MBDA, собственост на Airbus, Leonardo и BAE Systems.

Водещите европейски производители на сателити отдавна се конкурират в изграждането на сложни космически кораби в геостационарна орбита, но са засегнати от появата на евтини малки спътници в ниска околоземна орбита.

Главните изпълнителни директори на трите компании заявиха в съвместна декларация, че сливането ще помогне на правителствата да осигурят "автономията на Европа в стратегическата космическа област".

Сделката ще обедини производствените и сервизни дейности на Thales Alenia Space и Telespazio - две съвместни предприятия между Leonardo и Thales - както и различни космически и дигитални бизнеси на Airbus, като останалите космически дейности са собственост на Leonardo и Thales SESO.

Компаниите, които вече са съкратили общо около 3000 работни места в космоса, не споменаха за по-нататъшни съкращения, но заявиха, че синдикатите ще бъдат консултирани по проекта.

По-рано тази седмица беше съобщено, че трите аерокосмически групи са постигнали рамково споразумение за предложено обединяване на своите спътникови бизнеси.

Споразумението между трите компании - всяка от които е имала периоди на напрегнати отношения в миналото - беше спасено, въпреки че преговорите са се сблъскали с пречки относно управлението и оценката през лятото.