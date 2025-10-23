Новини
Първоначално споразумение за съединяване! Европейски компании обединяват сили за противодействие на Starlink

23 Октомври, 2025 11:46 891 6

Компаниите, които вече са съкратили общо около 3000 работни места в космоса, не споменаха за по-нататъшни съкращения, но заявиха, че синдикатите ще бъдат консултирани по проекта

Първоначално споразумение за съединяване! Европейски компании обединяват сили за противодействие на Starlink - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейските аерокосмически групи разкриха първоначално споразумение за съединяване на губещите си дейности по производство на сателити, обединявайки сили след месеци преговори, за да противодействат на неконтролируемия растеж на конкурентите, водени от Starlink на Илон Мъск, съобщава "Ройтерс".

Дългоочакваната сделка между Airbus, Thales и Leonardo има за цел да създаде ново предприятие от 2027 г., което подлежи на одобрение от европейските регулатори, които са се съпротивлявали на подобни действия в миналото.

Неназованото ново предприятие ще наеме 25 000 души в цяла Европа с годишни приходи от 6,5 милиарда евро, въз основа на данни за 2024 г.

Airbus ще държи 35%, а Thales и Leonardo ще държат по 32,5% от предприятието, като то ще работи под съвместен контрол "с балансирана структура на управление".

Компаниите очакват космическото съдружие да генерира "средно трицифрени" милиони евро синергии върху оперативния доход годишно, започвайки след пет години.

Разговорите между трите аерокосмически групи, под кодовото име "Проект Бромо", започнаха миналата година в опит да се копира моделът на сътрудничество на европейския производител на ракети MBDA, собственост на Airbus, Leonardo и BAE Systems.

Водещите европейски производители на сателити отдавна се конкурират в изграждането на сложни космически кораби в геостационарна орбита, но са засегнати от появата на евтини малки спътници в ниска околоземна орбита.

Главните изпълнителни директори на трите компании заявиха в съвместна декларация, че сливането ще помогне на правителствата да осигурят "автономията на Европа в стратегическата космическа област".

Сделката ще обедини производствените и сервизни дейности на Thales Alenia Space и Telespazio - две съвместни предприятия между Leonardo и Thales - както и различни космически и дигитални бизнеси на Airbus, като останалите космически дейности са собственост на Leonardo и Thales SESO.

Компаниите, които вече са съкратили общо около 3000 работни места в космоса, не споменаха за по-нататъшни съкращения, но заявиха, че синдикатите ще бъдат консултирани по проекта.

По-рано тази седмица беше съобщено, че трите аерокосмически групи са постигнали рамково споразумение за предложено обединяване на своите спътникови бизнеси.

Споразумението между трите компании - всяка от които е имала периоди на напрегнати отношения в миналото - беше спасено, въпреки че преговорите са се сблъскали с пречки относно управлението и оценката през лятото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсулааа

    3 2 Отговор
    То не е като да крадеш милиарди от отровните ваксини маааааа долнаааа мутропоо

    11:58 23.10.2025

  • 2 Сетиха

    2 0 Отговор
    се евро бюрократите, че отвсякъде точат ножа и никой не ти мисли доброто, а обратното

    12:22 23.10.2025

  • 3 Минск-16

    2 0 Отговор
    Всичку е много хубаву, ама Мъск си направи ракета, която каза 40 пъти без проблем и се ползва отново. Това му дава възможност да качва на орбита по хиляда спътника годишно. Това работи стабилно от 5 години. А има и много по-големи планове. Европа има една ракета, която струва 250 млн евро и се ползва еднократно. Тя може да изкара пряко сила 40 спътника. Та за да направят нещо съизмеримо, трябват 10 млрд на година.

    12:25 23.10.2025

  • 4 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    " съкратили общо около 3000 работни места в космоса,"
    А колко още остават в космоса?

    12:26 23.10.2025

  • 5 бармалей

    0 0 Отговор
    Синдикатите не знаят колко са останали , но ще бъдат информирани - следва проверка на останалите , но ракетата не пали , вероятно е грешка на И И .

    12:46 23.10.2025

  • 6 3000работни места в космоса

    0 0 Отговор
    Някой в включил транслейтъра без капка мисъл.

    12:59 23.10.2025