Френското космическо командване: Враждебните дейности в Космоса се увеличават

19 Септември, 2025 18:06 650 12

  • франция-
  • космос-
  • оръжия-
  • роскосмос

Генерал-майор Венсан Шусо се присъедини към надигащите се гласове сред западните сили, според които заплахата за сигурността става все по-голяма

Френското космическо командване: Враждебните дейности в Космоса се увеличават - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Високопоставен представител на френските въоръжени сили предупреди за зачестяване на "враждебните, както и неприятелски" дейности в Космоса, най-вече от страна на Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Така генерал-майор Венсан Шусо се присъедини към надигащите се гласове сред западните сили, според които заплахата за сигурността става все по-голяма, отбелязва агенцията.

Има съществен скок на враждебната дейност, откакто Русия нахлу в съседна Украйна през февруари 2022 г., посочи пред Ройтерс Шусо, който е начело на френското космическо командване. В първото интервю, което даде след встъпването си в длъжност миналия месец, той заяви, че противниците, особено Русия, са разнообразили методите си за саботиране на работата на сателитите, като заглушаването, смущенията с лазери и кибератаките са се превърнали в практика.

Конфликтът в Украйна показа, че "Космосът вече е пълноценно оперативно поле", обърна внимание Шусо.

Франция, чието правителство е най-големият европейски инвеститор в Космоса, през 2018 година обвини Русия в опит за шпиониране на поверителни френски комуникации, тъй като година по-рано руски космически кораб се беше промъкнал до френско-италиански военен сателит. Оттогава обаче Франция не е изнесла подробности за подозрителните според Париж маневри, уточнява Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия и руската космическа агенция Роскосмос не са отговорили до момента на запитването на Ройтерс за коментар. Според Кремъл Западът е разгърнал мащабна хибридна война срещу Русия, в която влизат пропаганда, кибератаки и разузнавателни операции. Москва заявява, че противодейства на всякакви оръжия в Космоса, и отрича предположенията от страна на САЩ, че е извела оръжия в земната орбита, които могат да инспектират и да атакуват чуждестранни сателити.

В същото време Китай, който е на второ място в света по космически разходи след САЩ, развива бързо своите способности в Космоса.

"Всеки ден ставаме свидетели на главозамайващ напредък - в орбита се извеждат все повече сателити за нови съзвездия, разработват се схеми за действие, които излизат отвъд досегашните ни представи", подчерта Шусо.

САЩ, Канада и Великобритания са други западни страни, предупреждаващи публично за нарастващи заплахи за сателитите, които са от съществено значение за армиите и икономиките - от финансирането до подаването на енергия.

"Тази икономическа и военна зависимост от Космоса е все по-застрашена", каза началникът на космическото командване на Великобритания генерал-майор Пол Тедман в реч в Лондон миналата седмица. Заплахата нараства "по мащаб, по сложност и по темпове", отбеляза той.

На свой ред началникът на канадските военни космически сили, говорейки заедно с Шусо на конференция в Париж във вторник, заяви, че в момента в орбита има повече от 200 противосателитни оръжия. Западните страни реагират, като укрепват собствените си космически способности, обобщава Ройтерс.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    12 1 Отговор
    Щото вие не вършите диверсии и враждебни дейности срещу руснаци и китайци.
    Какво очаквате?

    18:11 19.09.2025

  • 2 Уса

    8 1 Отговор
    Заплахите от космоса летят към земята с 240 000кмч.и станаха 2бр.На някои сороси им се привиждат руснаци вероятно от предишни интимни отношения

    18:12 19.09.2025

  • 3 Пич

    4 1 Отговор
    Оставете Русия ! На 12 септември е регистрирано навлизането на нов загадъчен обект в близкото ни космическо пространство , който е с още по странни характеристики от 3I ATLS и е сто пъти по голям ! Това означава около 250 километра дължина !

    18:12 19.09.2025

  • 4 А, кВа стана тя ⁉️

    7 1 Отговор
    Путин като приказваши за
    въздушно–космическите сили на Русия,
    разни @$€@сТи.... се смееха .

    18:12 19.09.2025

  • 5 Женен за бабка

    9 0 Отговор
    Тва франсетата са станали просто идиоти,сега и космоса им пречи,имсше една приказка за космоса и кривия морков

    18:12 19.09.2025

  • 6 Френското какво?

    4 0 Отговор
    Какво командват тези палячовци?

    18:13 19.09.2025

  • 7 Ла Рош Фуко

    2 0 Отговор
    Макрон Демисион!Оставка.Един милион на улиците.Срещу диктата.Фалит.

    18:16 19.09.2025

  • 8 Читател

    3 0 Отговор
    Тея пък жабари имали космическо командване кажи честно.

    18:17 19.09.2025

  • 9 защо

    2 1 Отговор
    Не сте разбрали още. Русия и в задгробния живот е започнала враждебни и неприятелски действия. Подкупила е св. Архангел Михаил и западняците ги изпраща направо при Велзевул.

    18:18 19.09.2025

  • 10 Ген.Вазов

    4 1 Отговор
    На Дойран ги спукахме франсетата с 1200 души само.

    Коментиран от #11

    18:18 19.09.2025

  • 11 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ген.Вазов":

    На дойран не е имало франсета. Чеквай нещата преди да изплямпаш нещо.

    18:32 19.09.2025

  • 12 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Забелязани са разрушители на Империята, в другия край пък флотата на Стартрек се е обединила с космически кораби на Републиката. Има съмнения, че Седморката на Блек играе двоен агент...

    18:35 19.09.2025

