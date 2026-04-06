Доналд Тръмп най-после призна: САЩ се опитаха тайно да доставят оръжия на иранските протестиращи чрез кюрдите

Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати тайно са се опитали да доставят оръжия на ирански протестиращи по време на масовите антиправителствени демонстрации в края на 2025 г. и началото на 2026 г., като същевременно обвини Техеран в масови убийства на собствените му граждани, цитира думите му Nypost.

Тръмп заяви, че оръжията са били изпратени чрез кюрдски групи, но вероятно не са достигнали до протестиращите. "Изпратихме им много оръжия, изпратихме ги чрез кюрдите", каза той в телефонно интервю за Fox News. Някои кюрдски представители отрекоха твърденията, като Хиджар Беренджи от Демократическата партия на Ирански Кюрдистан заяви: "Не получихме никакви оръжия по време на демонстрациите в Иран."

Протестите избухнаха заради криза с разходите за живот и срив на валутата. Тръмп многократно призова демонстрантите да продължат, като на 2 януари предупреди, че ако режимът "убива мирни протестиращи, което е техен обичай, Съединените американски щати ще се притекат на помощ". По-късно той написа: "ПРОДЪЛЖАТ ПРОТЕСТИРАНЕТО - ДА ПОЕМАТ КОНТРОЛ НА ИНСТИТУЦИИТЕ СИ" и добави, че "ПОМОЩТА Е НА ПЪТ".

По данни на HRANA над 7000 протестиращи са били убити. Местни оценки сочат над 30 000 жертви, докато Тръмп заяви, че броят е около 45 000.

Президентът също заплаши Иран с военни удари, ако не отвори Ормузкия проток. "Ако не сключат сделка бързо, обмислям да взривя всичко и да взема петрола", заяви той. "Ще видите как мостове и електроцентрали се срутват из цялата им страна."

В публикация в Truth Social Тръмп написа: "Вторник ще бъде Денят на електроцентралите и Денят на мостовете, всичко това едновременно, в Иран" и добави: "Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада." В друг пост той заяви: "САМО ГЛЕДАЙТЕ! Слава на Аллах".

Тръмп заяви, че е спрял атаките срещу иранската енергийна инфраструктура до 6 април, докато продължават "задълбочени преговори". Специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър водят разговорите.

"Ще взривя всичко там", предупреди Тръмп, ако не бъде постигнато споразумение, добавяйки, че иранските преговарящи имат временно освобождаване от удари по време на операция "Епична ярост", започнала на 28 февруари.