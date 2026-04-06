Доналд Тръмп най-после призна: САЩ се опитаха тайно да доставят оръжия на иранските протестиращи чрез кюрдите

Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати тайно са се опитали да доставят оръжия на ирански протестиращи по време на масовите антиправителствени демонстрации в края на 2025 г. и началото на 2026 г., като същевременно обвини Техеран в масови убийства на собствените му граждани, цитира думите му Nypost.
Тръмп заяви, че оръжията са били изпратени чрез кюрдски групи, но вероятно не са достигнали до протестиращите. "Изпратихме им много оръжия, изпратихме ги чрез кюрдите", каза той в телефонно интервю за Fox News. Някои кюрдски представители отрекоха твърденията, като Хиджар Беренджи от Демократическата партия на Ирански Кюрдистан заяви: "Не получихме никакви оръжия по време на демонстрациите в Иран."
Протестите избухнаха заради криза с разходите за живот и срив на валутата. Тръмп многократно призова демонстрантите да продължат, като на 2 януари предупреди, че ако режимът "убива мирни протестиращи, което е техен обичай, Съединените американски щати ще се притекат на помощ". По-късно той написа: "ПРОДЪЛЖАТ ПРОТЕСТИРАНЕТО - ДА ПОЕМАТ КОНТРОЛ НА ИНСТИТУЦИИТЕ СИ" и добави, че "ПОМОЩТА Е НА ПЪТ".
По данни на HRANA над 7000 протестиращи са били убити. Местни оценки сочат над 30 000 жертви, докато Тръмп заяви, че броят е около 45 000.
Президентът също заплаши Иран с военни удари, ако не отвори Ормузкия проток. "Ако не сключат сделка бързо, обмислям да взривя всичко и да взема петрола", заяви той. "Ще видите как мостове и електроцентрали се срутват из цялата им страна."
В публикация в Truth Social Тръмп написа: "Вторник ще бъде Денят на електроцентралите и Денят на мостовете, всичко това едновременно, в Иран" и добави: "Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада." В друг пост той заяви: "САМО ГЛЕДАЙТЕ! Слава на Аллах".
Тръмп заяви, че е спрял атаките срещу иранската енергийна инфраструктура до 6 април, докато продължават "задълбочени преговори". Специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър водят разговорите.
"Ще взривя всичко там", предупреди Тръмп, ако не бъде постигнато споразумение, добавяйки, че иранските преговарящи имат временно освобождаване от удари по време на операция "Епична ярост", започнала на 28 февруари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кушни
Коментиран от #6, #20, #24
19:22 06.04.2026
2 Хеми значи бензин
Коментиран от #9, #14
19:23 06.04.2026
3 САЩ са криминале режим от педофили и евр
19:23 06.04.2026
4 Самарянина
19:23 06.04.2026
5 стоян георгиев
19:23 06.04.2026
6 демократ
До коментар #1 от "кушни":Френската джамахирия нищо не може да изчисли тия са срам за европа.
19:23 06.04.2026
7 Европеец
19:24 06.04.2026
8 Пич
19:24 06.04.2026
9 Софиянец
До коментар #2 от "Хеми значи бензин":Мушетата мигат само да си мечтаят! Както си мечтаят и за "велик" исраел, обещан им некой си, някога си 😂
19:25 06.04.2026
10 Хихихи
Време е да се раздрхнкате и за бандеровците!
19:27 06.04.2026
11 Курти
Коментиран от #13, #18
19:27 06.04.2026
12 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #21
19:28 06.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тизе
До коментар #2 от "Хеми значи бензин":Требе да си по праззз и от мойо овен, защо он ИЧ не е умен, а ма баре не е рендерас!
19:29 06.04.2026
15 Русофил
До коментар #13 от "Стойко":Тиквоооооооооо
19:30 06.04.2026
16 Не само това
А Помпео призна за агентите на Мосад внедрени в протестиращите.
И пъзела се нарежда. От признанията на Бесент, Помпео и Тръмп става ясно, кои стоят зад убийствата на протеста. Иранския народ го разбра, но журналистите още се опитват да шикалкавят.
19:31 06.04.2026
17 Гробар
19:32 06.04.2026
18 Хаха
До коментар #11 от "Курти":Кой определя кой е диктатор и кой не?
19:34 06.04.2026
19 Либерален демократ
19:35 06.04.2026
20 Охооо!
До коментар #1 от "кушни":Не стига, че е журналистка, но и френска?
19:35 06.04.2026
21 Гробар
До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Китай и Русия помпят Иран с ракети. Американски и израелски войници мрат в близкия изток, не руски и китайски. Кеф.
19:35 06.04.2026
22 Яяяяяяя
Няма нужда да признават, ние знаем
19:39 06.04.2026
23 Няма по вредна
19:44 06.04.2026
24 Френския и Език
До коментар #1 от "кушни":сигурно е много добър? За "изчисленията" и не съм сигурен!
Но пък соросовата агитка тука и толкова думи не употребявате! И то повечето копи пейст!
19:44 06.04.2026
25 Госあ
19:48 06.04.2026
26 Дедо Дончо Миротвореца
19:48 06.04.2026
27 гошо
20:17 06.04.2026
28 Хеми значи бензин
20:32 06.04.2026
29 Хеми значи бензин
20:33 06.04.2026
30 Смешник
20:43 06.04.2026
31 Анонимен
21:32 06.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хахахаха
23:25 06.04.2026
34 Преводачът
23:28 06.04.2026