Доналд Тръмп най-после призна: САЩ се опитаха тайно да доставят оръжия на иранските протестиращи чрез кюрдите

6 Април, 2026 20:33, обновена 6 Април, 2026 19:19 2 086 34

Протестите в Ислямската република избухнаха заради криза с разходите за живот и срив на местната валута

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати тайно са се опитали да доставят оръжия на ирански протестиращи по време на масовите антиправителствени демонстрации в края на 2025 г. и началото на 2026 г., като същевременно обвини Техеран в масови убийства на собствените му граждани, цитира думите му Nypost.

Тръмп заяви, че оръжията са били изпратени чрез кюрдски групи, но вероятно не са достигнали до протестиращите. "Изпратихме им много оръжия, изпратихме ги чрез кюрдите", каза той в телефонно интервю за Fox News. Някои кюрдски представители отрекоха твърденията, като Хиджар Беренджи от Демократическата партия на Ирански Кюрдистан заяви: "Не получихме никакви оръжия по време на демонстрациите в Иран."

Протестите избухнаха заради криза с разходите за живот и срив на валутата. Тръмп многократно призова демонстрантите да продължат, като на 2 януари предупреди, че ако режимът "убива мирни протестиращи, което е техен обичай, Съединените американски щати ще се притекат на помощ". По-късно той написа: "ПРОДЪЛЖАТ ПРОТЕСТИРАНЕТО - ДА ПОЕМАТ КОНТРОЛ НА ИНСТИТУЦИИТЕ СИ" и добави, че "ПОМОЩТА Е НА ПЪТ".

По данни на HRANA над 7000 протестиращи са били убити. Местни оценки сочат над 30 000 жертви, докато Тръмп заяви, че броят е около 45 000.

Президентът също заплаши Иран с военни удари, ако не отвори Ормузкия проток. "Ако не сключат сделка бързо, обмислям да взривя всичко и да взема петрола", заяви той. "Ще видите как мостове и електроцентрали се срутват из цялата им страна."

В публикация в Truth Social Тръмп написа: "Вторник ще бъде Денят на електроцентралите и Денят на мостовете, всичко това едновременно, в Иран" и добави: "Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада." В друг пост той заяви: "САМО ГЛЕДАЙТЕ! Слава на Аллах".

Тръмп заяви, че е спрял атаките срещу иранската енергийна инфраструктура до 6 април, докато продължават "задълбочени преговори". Специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър водят разговорите.

"Ще взривя всичко там", предупреди Тръмп, ако не бъде постигнато споразумение, добавяйки, че иранските преговарящи имат временно освобождаване от удари по време на операция "Епична ярост", започнала на 28 февруари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кушни

    50 3 Отговор
    Една френска журналистка беше изчислила преди месец, че речника му не превишава 230 думи

    Коментиран от #6, #20, #24

    19:22 06.04.2026

  • 2 Хеми значи бензин

    7 38 Отговор
    Израел каза че никога няма да имат ЯО. Това значи че ще убиват лидер след лидер докато не останат само чистачките в правителствената сграда. После е ясно.С Тръм и без Него.

    Коментиран от #9, #14

    19:23 06.04.2026

  • 3 САЩ са криминале режим от педофили и евр

    50 4 Отговор
    терористи доставят оръжия на терористи.

    19:23 06.04.2026

  • 4 Самарянина

    59 4 Отговор
    Аз да питам, мирни протестиращи снабдени с оръжие срещу режима не са ли терористи? И демократичен Израел не въведи ли смъртно наказание срещу такива? Е тогава чичо Дончо какви ги говори?

    19:23 06.04.2026

  • 5 стоян георгиев

    47 5 Отговор
    Кога ще си признаете официално и за 404, Зеля, майдана и нацистките военни формирования, които създадохте и финансирахте!?

    19:23 06.04.2026

  • 6 демократ

    28 2 Отговор

    До коментар #1 от "кушни":

    Френската джамахирия нищо не може да изчисли тия са срам за европа.

    19:23 06.04.2026

  • 7 Европеец

    42 5 Отговор
    Кравата спонсор на тероризма, а самата основен терорист и потисник на свободата и демокрацията...

    19:24 06.04.2026

  • 8 Пич

    40 4 Отговор
    Какво е истината ?! САЩ не гърмят не защото искат примирие, САЩ не гърмят защото няма с какво да гърмят !!! Сега лъжат изтъркано докато презареждат!!! Обаче........ Според англичаните още преди няколко дни, Тръмп е изгърмял 46% от тежките ракети на САЩ въобще, и 42% от ПВО защитните ракети на САЩ въобще!!! Неговите противници казват, че ако Тръмп изгърми и тези ракети, ако Мексико ги нападне, САЩ няма да имат с какво да отговорят !!!

    19:24 06.04.2026

  • 9 Софиянец

    34 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    Мушетата мигат само да си мечтаят! Както си мечтаят и за "велик" исраел, обещан им некой си, някога си 😂

    19:25 06.04.2026

  • 10 Хихихи

    34 2 Отговор
    сащ спонсори на тероризма! Каква изненада! Предполагам цял свят е шокиран, хихихи

    Време е да се раздрхнкате и за бандеровците!

    19:27 06.04.2026

  • 11 Курти

    4 31 Отговор
    Копеи само за диктатори викате и после квичите като ви гърбят

    Коментиран от #13, #18

    19:27 06.04.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 30 Отговор
    И Путин дава оръжия на Иран...а и на целия свят...той пък какъв ли е.

    Коментиран от #21

    19:28 06.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тизе

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    Требе да си по праззз и от мойо овен, защо он ИЧ не е умен, а ма баре не е рендерас!

    19:29 06.04.2026

  • 15 Русофил

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Стойко":

    Тиквоооооооооо

    19:30 06.04.2026

  • 16 Не само това

    31 2 Отговор
    но и Бесент призна че те са предизвикали икономическата криза довела до протести.
    А Помпео призна за агентите на Мосад внедрени в протестиращите.

    И пъзела се нарежда. От признанията на Бесент, Помпео и Тръмп става ясно, кои стоят зад убийствата на протеста. Иранския народ го разбра, но журналистите още се опитват да шикалкавят.

    19:31 06.04.2026

  • 17 Гробар

    22 4 Отговор
    Учителите на Хитлер от сащ започнаха третата световна. Свободният свят трябва да ликвидира империята на злото. Веднъж завинаги тази нация на потомствени престъпници трябва да бъде пратена в небитието.

    19:32 06.04.2026

  • 18 Хаха

    17 2 Отговор

    До коментар #11 от "Курти":

    Кой определя кой е диктатор и кой не?

    19:34 06.04.2026

  • 19 Либерален демократ

    26 1 Отговор
    Американското оръжие е демократично оръжие за мирни цели. Убива хуманно, леко и безболезнено.

    19:35 06.04.2026

  • 20 Охооо!

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "кушни":

    Не стига, че е журналистка, но и френска?

    19:35 06.04.2026

  • 21 Гробар

    28 2 Отговор

    До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Китай и Русия помпят Иран с ракети. Американски и израелски войници мрат в близкия изток, не руски и китайски. Кеф.

    19:35 06.04.2026

  • 22 Яяяяяяя

    27 1 Отговор
    Ах какъв хубав опит за демократичен преврат
    Няма нужда да признават, ние знаем

    19:39 06.04.2026

  • 23 Няма по вредна

    24 1 Отговор
    за света страна от САЩ!

    19:44 06.04.2026

  • 24 Френския и Език

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "кушни":

    сигурно е много добър? За "изчисленията" и не съм сигурен!
    Но пък соросовата агитка тука и толкова думи не употребявате! И то повечето копи пейст!

    19:44 06.04.2026

  • 25 Госあ

    18 0 Отговор
    дълбоката държава прави преврати и си осигурява заробващи сделки през продажни врагове на народа за дребни центове.

    19:48 06.04.2026

  • 26 Дедо Дончо Миротвореца

    18 2 Отговор
    Нема да почвам войни. Не повече от пет-шест.

    19:48 06.04.2026

  • 27 гошо

    12 1 Отговор
    ФАЩ и Исрал

    20:17 06.04.2026

  • 28 Хеми значи бензин

    6 0 Отговор
    Спирам да троля, че църния ми шеф пак ще ми пори пърдяла.

    20:32 06.04.2026

  • 29 Хеми значи бензин

    4 0 Отговор
    Преди ми викаха, Хюми Значи Вазелин

    20:33 06.04.2026

  • 30 Смешник

    13 2 Отговор
    Това се знаеше предварително че САЩ се опитват да извършват въоръжен преврат в Иран по подобие на Майдана в Киев след което последва военната агресия на САЩ и Израел срещу суверенната държава Иран но едва ли ке успеят

    20:43 06.04.2026

  • 31 Анонимен

    6 0 Отговор
    Познато!

    21:32 06.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хахахаха

    1 0 Отговор
    С оръжието е окей но парите един милиард долар дадени на кюрдите да подкупят перси девширмета за да продължат антиправителствени протести и парите изчезнаха и сега кюрди терористи се веселят в европейските барове .

    23:25 06.04.2026

  • 34 Преводачът

    1 0 Отговор
    “Praise be to Allah” означава “Молете се на Алах” или “И Алах няма да ви помогне”, а не “Слава на Аллах"

    23:28 06.04.2026