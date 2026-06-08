Номинираният за премиер на Румъния Еуджен Томак започва преговори за подкрепа на кабинета си

Номинираният за премиер на Румъния Еуджен Томак започва днес серия от политически консултации с парламентарните партии в опит да събере подкрепа за кабинета, който предстои да представи в парламента, съобщава Аджерпрес, предава БТА.

Според обявената програма първата среща ще се състои от 11:00 часа с Национално-либералната партия на изпълняващия длъжността премиер Илие Боложан. От 14:00 часа Томак ще разговаря с представители на Съюз за спасение на Румъния, а от 17:00 часа е насрочена среща със Социалдемократическата партия.

Консултациите ще се проведат в централите на политическите формации, като след всеки кръг преговори номинираният за премиер ще прави изявления пред медиите. Разговорите ще продължат и във вторник, а програмата за тях все още не е обявена.

Президентът Никушор Дан номинира в четвъртък евродепутата и почетен президентски съветник Еуджен Томак за премиерския пост. Томак беше лидер на създадената от бившия президент Траян Бъсеску извънпарламентарна партия „Народно движение“, но обяви, че е подал оставка от поста ден преди номинацията.

Според конституцията кандидатът за премиер трябва в рамките на 10 дни от номинацията да поиска вот на доверие в парламента за състава и програмата на предложения кабинет.

Томак заяви, че ще състави техническо, а не политическо правителство. Номинацията му дойде след близо месец неуспешни преговори между президента и политическите партии за съставяне на нова коалиция, след като правителството на Илие Боложан беше свалено с вот на недоверие на 5 май.