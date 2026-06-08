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Номинираният за премиер на Румъния Еуджен Томак започва преговори за подкрепа на кабинета си

Номинираният за премиер на Румъния Еуджен Томак започва преговори за подкрепа на кабинета си

8 Юни, 2026 07:16, обновена 8 Юни, 2026 07:37 424 5

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Номинираният за премиер ще проведе консултации с парламентарните партии

Номинираният за премиер на Румъния Еуджен Томак започва преговори за подкрепа на кабинета си - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Номинираният за премиер на Румъния Еуджен Томак започва днес серия от политически консултации с парламентарните партии в опит да събере подкрепа за кабинета, който предстои да представи в парламента, съобщава Аджерпрес, предава БТА.

Според обявената програма първата среща ще се състои от 11:00 часа с Национално-либералната партия на изпълняващия длъжността премиер Илие Боложан. От 14:00 часа Томак ще разговаря с представители на Съюз за спасение на Румъния, а от 17:00 часа е насрочена среща със Социалдемократическата партия.

Консултациите ще се проведат в централите на политическите формации, като след всеки кръг преговори номинираният за премиер ще прави изявления пред медиите. Разговорите ще продължат и във вторник, а програмата за тях все още не е обявена.

Президентът Никушор Дан номинира в четвъртък евродепутата и почетен президентски съветник Еуджен Томак за премиерския пост. Томак беше лидер на създадената от бившия президент Траян Бъсеску извънпарламентарна партия „Народно движение“, но обяви, че е подал оставка от поста ден преди номинацията.

Според конституцията кандидатът за премиер трябва в рамките на 10 дни от номинацията да поиска вот на доверие в парламента за състава и програмата на предложения кабинет.

Томак заяви, че ще състави техническо, а не политическо правителство. Номинацията му дойде след близо месец неуспешни преговори между президента и политическите партии за съставяне на нова коалиция, след като правителството на Илие Боложан беше свалено с вот на недоверие на 5 май.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе,

    7 0 Отговор
    този Некушора същи наш Плевньо !

    07:45 08.06.2026

  • 2 Румъния ще върви напред

    0 5 Отговор
    Румъния нямаше силови групировки, та да си избере по български пример от там премиер и да го държи чрез секуратате 15 години на власт! Имат късмет румънците за разлика от българите

    Коментиран от #4

    07:51 08.06.2026

  • 3 Леле, какви

    5 0 Отговор
    са розови и двамата! Отврат

    07:55 08.06.2026

  • 4 Тиквуний

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Румъния ще върви напред":

    Толкова са на домашни пробити , че и магаре да им сложиш ще го изберат.

    Коментиран от #5

    08:02 08.06.2026

  • 5 Тиквунийй

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тиквуний":

    Национално пробити.

    08:04 08.06.2026

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