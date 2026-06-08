Разрушения и пострадали след най-мощното земетресение във Филипините от 1990 г. Очакват се 3-метрови цунами ВИДЕО

Най-малко един човек загинал, а четирима са ранени, след като мощен трус с магнитуд 7.8 (според USGS) разтърси южния филипински остров Минданао. Земетресението е станало в 07:37 ч. местно време (02:37 ч. българско време).

Местните власти продължават да оценяват ситуацията, тъй като в някои райони има съобщения за припаднали хора от паника по време на труса. Епицентърът е регистриран в морето край бреговете на провинция Сарангани. В град Генерал Сантос се срути търговски обект. Видеоклипове в социалните мрежи показват частично паднали фасади и отломки в търговски центрове.

В градчето Маасим се съобщава за пукнатини по ключов мост и срутване на местно светилище с голям кръст. Полицейското управление в Алабел също е с напукана конструкция.Трусът е станал по време на сутрешните церемонии за издигане на знамето, което е предизвикало масово бягство на хора по улиците на градове като Давао и Генерал Сантос.

Местната агенция PHIVOLCS и Тихоокеанският център за предупреждение издадоха предупреждение за вълни до 3 метра по филипинските брегове, както и до 1 метър в съседна Индонезия и Малайзия. Започнала е незабавна евакуация на крайбрежните села. Вече е отчетено първоначално отдръпване на водата на някои места.

Първите леки вълни (около 10–20 см) вече са засечени в индонезийската провинция Северно Малуку.

Регистрирани са над 16 вторични труса, най-силният от които с магнитуд 6.5.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши направи изявление, че националното правителство реагира бързо и координира спасителните операции, уверявайки, че „Минданао няма да бъде изоставен“

Трусът е определен като най-силния в страната от 1990 г. насам.

Различните сеизмични институти дават леки разминавания в първоначалните изчисления. Германският изследователски център за геонауки (GFZ) и Индонезийската агенция (BMKG) оцениха труса на 8,2 и 7,7, докато Американският геоложки институт (USGS) и местната агенция PHIVOLCS го коригираха на 7,8 по Рихтер.

Трусът е регистриран в морето край бреговете на провинция Сарангани, на около 25-26 км югозападно от Каблалан и в близост до град Генерал Сантос. Земетресението е било плитко и силно усетено, с дълбочина на хипоцентъра около 35–55 км.

Регистрирани са над 16 вторични труса, като най-силният от тях е достигнал магнитуд 6,5.

Филипинската администрация за гражданска авиация (CAAP) обяви временното спиране на операциите на летище Генерал Сантос.

„CAAP обявява временното спиране на операциите на летище Генерал Сантос поради земетресението с магнитуд 7,0 в провинция Сарангани и предупреждението за цунами, издадено от Филипинския институт по вулканология и сеизмология (PHIVOLCS). Предупреждението към пилотите е в сила днес от 3:45 до 10:00 часа българско време. Съоръженията, оборудването и оперативните възможности за аеронавигация се оценяват, за да се гарантира непрекъсната безопасност и цялостна експлоатация на летището. Пътниците се съветват да се свържат със своите авиокомпании за актуализации относно състоянието на полетите си“, се казва в изявление на агенцията.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши нареди спирането на занятията в някои райони на Минданао след земетресение с магнитуд 7,8 край южното крайбрежие. Държавният глава е инструктирал правителствените агенции да координират усилията за оказване на помощ при бедствия, да осигурят предоставянето на хуманитарна помощ и да осигурят функционирането на евакуационните центрове.