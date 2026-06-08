Най-малко осем жертви след мощното земетресение във Филипините

Най-малко осем души са загинали при силното земетресение във Филипините, съобщава Ройтерс, като се позовава на данни на Гражданска защита, предава БТА.

По-рано беше съобщено за една жертва при труса с магнитуд 7,8 на южния филипински остров Минданао, както и за значителни материални щети.

След земетресението беше обявена опасност от цунами в Индонезия и Япония. Властите в двете страни разпоредиха частична евакуация на населението от крайбрежните райони.

По-късно тревогата в Индонезия беше отменена, съобщи Франс прес.

Тихоокеанският център за предупреждение за цунами посочи, цитиран от Асошиейтед прес, че опасността от приливни вълни в региона до голяма степен е отминала.

Филипините се намират в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен - най-сеизмично активният район на Земята. В страната често се регистрират земетресения, част от които са с тежки последици.