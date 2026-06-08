Румъния глоби 10 банки със 710 млн. евро заради РОБОР

Румънският Съвет за конкуренцията санкционира десет големи банки в страната с глоби на обща стойност 3,73 милиарда леи (710 милиона евро) за манипулиране на междубанковия лихвен процент РОБОР (ROBOR), съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от Фокус.
Според институцията банките са нарушили правилата на конкуренцията чрез координирано поведение в рамките на процедурата по определяне на РОБОР, с което са нарушили както националното законодателство, така и Договора за функционирането на Европейския съюз.
Финансовите институции разполагат с 60 дни, за да представят планове с мерки за премахване на установените практики. Те трябва да бъдат одобрени от Съвета за конкуренцията.
Сред санкционираните са Румънската търговска банка, БеРеДе-Груп Сосиете Женерал, Банка Трансилвания, АйЕнДжи Банк, Райфайзен Банк, Ексим-Румънска банка, ЧЕК Банк, УниКредит Банк и други. Размерът на глобите варира между 875,74 милиона леи и 28,1 милиона леи.
Разследването е установило, че банките, участващи в определянето на РОБОР, са координирали поведението си чрез обмен на поверителна и стратегическа информация в процедурата по определяне на лихвения индекс.
РОБОР е референтният лихвен процент на междубанковия пазар и оказва влияние върху изчисляването на лихвите по кредитите за физически и юридически лица, както и за държавни институции и компании.
Решението за налагане на санкциите може да бъде обжалвано в 30-дневен срок пред Апелативния съд. Наложените глоби подлежат на изпълнение и постъпват в държавния бюджет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
08:24 08.06.2026
2 Факт
08:24 08.06.2026
3 Сталин
08:24 08.06.2026
4 Каб
Коментиран от #15
08:25 08.06.2026
5 Фактура
08:26 08.06.2026
6 Пич
08:27 08.06.2026
7 Ах ,ах
08:34 08.06.2026
8 Тома
08:36 08.06.2026
9 Роби на банките!
08:43 08.06.2026
10 Ах ,ах
09:20 08.06.2026
11 Пак сме последни
10:02 08.06.2026
12 А защо не ги взима България със свои бан
Коментиран от #14
10:05 08.06.2026
13 А "нашите банки" обичат тишината
10:23 08.06.2026
14 Кой ли не ни скубе
До коментар #12 от "А защо не ги взима България със свои бан":А защо не ги взима България със свои бан
20ОТГОВОР
В България банките скубят около 6-7 милиарда евро всяка година
10:24 08.06.2026
15 Има ли поне една банка да не е чужда
До коментар #4 от "Каб":Каб
321ОТГОВОР
Евала, тук са свещени крави, няма баране
10:25 08.06.2026