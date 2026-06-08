Румъния глоби 10 банки със 710 млн. евро заради РОБОР

Румънският Съвет за конкуренцията санкционира десет големи банки в страната с глоби на обща стойност 3,73 милиарда леи (710 милиона евро) за манипулиране на междубанковия лихвен процент РОБОР (ROBOR), съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от Фокус.

Според институцията банките са нарушили правилата на конкуренцията чрез координирано поведение в рамките на процедурата по определяне на РОБОР, с което са нарушили както националното законодателство, така и Договора за функционирането на Европейския съюз.

Финансовите институции разполагат с 60 дни, за да представят планове с мерки за премахване на установените практики. Те трябва да бъдат одобрени от Съвета за конкуренцията.

Сред санкционираните са Румънската търговска банка, БеРеДе-Груп Сосиете Женерал, Банка Трансилвания, АйЕнДжи Банк, Райфайзен Банк, Ексим-Румънска банка, ЧЕК Банк, УниКредит Банк и други. Размерът на глобите варира между 875,74 милиона леи и 28,1 милиона леи.

Разследването е установило, че банките, участващи в определянето на РОБОР, са координирали поведението си чрез обмен на поверителна и стратегическа информация в процедурата по определяне на лихвения индекс.

РОБОР е референтният лихвен процент на междубанковия пазар и оказва влияние върху изчисляването на лихвите по кредитите за физически и юридически лица, както и за държавни институции и компании.

Решението за налагане на санкциите може да бъде обжалвано в 30-дневен срок пред Апелативния съд. Наложените глоби подлежат на изпълнение и постъпват в държавния бюджет.