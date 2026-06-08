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Румъния глоби 10 банки със 710 млн. евро заради РОБОР

Румъния глоби 10 банки със 710 млн. евро заради РОБОР

8 Юни, 2026 08:22, обновена 8 Юни, 2026 08:22 2 068 15

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Съветът за конкуренцията установи координирано поведение при определянето на междубанковия лихвен процент

Румъния глоби 10 банки със 710 млн. евро заради РОБОР - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънският Съвет за конкуренцията санкционира десет големи банки в страната с глоби на обща стойност 3,73 милиарда леи (710 милиона евро) за манипулиране на междубанковия лихвен процент РОБОР (ROBOR), съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от Фокус.

Според институцията банките са нарушили правилата на конкуренцията чрез координирано поведение в рамките на процедурата по определяне на РОБОР, с което са нарушили както националното законодателство, така и Договора за функционирането на Европейския съюз.

Финансовите институции разполагат с 60 дни, за да представят планове с мерки за премахване на установените практики. Те трябва да бъдат одобрени от Съвета за конкуренцията.

Сред санкционираните са Румънската търговска банка, БеРеДе-Груп Сосиете Женерал, Банка Трансилвания, АйЕнДжи Банк, Райфайзен Банк, Ексим-Румънска банка, ЧЕК Банк, УниКредит Банк и други. Размерът на глобите варира между 875,74 милиона леи и 28,1 милиона леи.

Разследването е установило, че банките, участващи в определянето на РОБОР, са координирали поведението си чрез обмен на поверителна и стратегическа информация в процедурата по определяне на лихвения индекс.

РОБОР е референтният лихвен процент на междубанковия пазар и оказва влияние върху изчисляването на лихвите по кредитите за физически и юридически лица, както и за държавни институции и компании.

Решението за налагане на санкциите може да бъде обжалвано в 30-дневен срок пред Апелативния съд. Наложените глоби подлежат на изпълнение и постъпват в държавния бюджет.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    32 1 Отговор
    А нещо ББР подари 150 милиона и сега даже няма осъден...

    08:24 08.06.2026

  • 2 Факт

    32 1 Отговор
    А тук кога ???

    08:24 08.06.2026

  • 3 Сталин

    36 2 Отговор
    Кога и в България ще почнат да глобяват картелите на западните мародери, всичко е картел в България

    08:24 08.06.2026

  • 4 Каб

    34 1 Отговор
    Евала, тук са свещени крави, няма баране

    Коментиран от #15

    08:25 08.06.2026

  • 5 Фактура

    26 1 Отговор
    Тук е същото положение с банките

    08:26 08.06.2026

  • 6 Пич

    33 1 Отговор
    Разбира се, това са смешни пари за десет банки, но поне в Румъния се прави нещо!!! А в България по традиция, не се прави нищо!!! А има ли някой да не знае, че в България освен в банките, има такива диговорки при търговските вериги, телефоните оператори, горивата......

    08:27 08.06.2026

  • 7 Ах ,ах

    13 2 Отговор
    😂СЪС 710 . 710 се пише Седемстотин и десет т.е. буквата на цифрата започва със С ,следователно се изпизва СЪС 710. Златно правило в българската граматика " със се използва пред думи започващи със С или З , в останалите случаи С"

    08:34 08.06.2026

  • 8 Тома

    18 1 Отговор
    При нас няма как да стане като всички банки отделят процент на управляващата мафия

    08:36 08.06.2026

  • 9 Роби на банките!

    20 1 Отговор
    Всичкото население е на кредити!

    08:43 08.06.2026

  • 10 Ах ,ах

    9 0 Отговор
    Поздравления Факти . Коригирахте си грубата граматическа грешка.

    09:20 08.06.2026

  • 11 Пак сме последни

    2 0 Отговор
    А в България кога

    10:02 08.06.2026

  • 12 А защо не ги взима България със свои бан

    2 0 Отговор
    В България банките скубят около 6-7 милиарда евро всяка година

    Коментиран от #14

    10:05 08.06.2026

  • 13 А "нашите банки" обичат тишината

    1 0 Отговор
    Съветът за конкуренцията установи координирано поведение при определянето на междубанковия лихвен процент

    10:23 08.06.2026

  • 14 Кой ли не ни скубе

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "А защо не ги взима България със свои бан":

    А защо не ги взима България със свои бан
    20ОТГОВОР
    В България банките скубят около 6-7 милиарда евро всяка година

    10:24 08.06.2026

  • 15 Има ли поне една банка да не е чужда

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Каб":

    Каб
    321ОТГОВОР
    Евала, тук са свещени крави, няма баране

    10:25 08.06.2026

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