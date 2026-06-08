Благомир Коцев: Когато станах активен за Баба Алино ме арестуваха

"Когато 2025 година аз изисках преписката, всеки месец изисквах информация докъде е стигнала процедурата. В средата на годината станах доста по-активен. Месец или два по-късно ме арестуваха", заяви Благомир Коцев.

Тази връзка направи пред Нова телевизия кметът на Варна Благомир Коцев в отговор на въпрос дали общината не е трябвало да реагира по-рано на строящия се незаконен град.

"По това време - май или юни, от ДАНС поискаха информация за въпросната групировка за бизнеса им. Тогава имах разговор и със зам.-директор на ДАНС, той ми обясни, че нещата са в техни ръце", разказа кметът на Варна.

"Защо ДАНС са спали? Защо кметът, който е опитвал да спира тейзи действия, е вкаран в ареста?", запита Благомир Коцев.

Той обвърза групировката и прането на пари с най-високите нива на държавата при предишната власт. В края на миналата година, когато той още е бил в ареста, строителството на незаконния град е било ускорено и е започнало ново строителство, твърди кметът.

А след Нова година кметът Коцев започнал да изисква все повече информация, а истинските действия започнали при служебното правителство на Андрей Гюров.

"Отвсякъде чувам да не се занимавам", заяви Коцев.

Той обвърза подпалването на семейния му ресторант във Варна с акцията на общината и полицията срещу незаконния град в Баба Алино.