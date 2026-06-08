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Благомир Коцев: Когато станах активен за Баба Алино ме арестуваха

Благомир Коцев: Когато станах активен за Баба Алино ме арестуваха

8 Юни, 2026 08:54 1 936 82

  • благомир коцев-
  • баба алино

Той обвърза групировката и прането на пари с най-високите нива на държавата при предишната власт

Благомир Коцев: Когато станах активен за Баба Алино ме арестуваха - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Когато 2025 година аз изисках преписката, всеки месец изисквах информация докъде е стигнала процедурата. В средата на годината станах доста по-активен. Месец или два по-късно ме арестуваха", заяви Благомир Коцев.

Тази връзка направи пред Нова телевизия кметът на Варна Благомир Коцев в отговор на въпрос дали общината не е трябвало да реагира по-рано на строящия се незаконен град.

"По това време - май или юни, от ДАНС поискаха информация за въпросната групировка за бизнеса им. Тогава имах разговор и със зам.-директор на ДАНС, той ми обясни, че нещата са в техни ръце", разказа кметът на Варна.

"Защо ДАНС са спали? Защо кметът, който е опитвал да спира тейзи действия, е вкаран в ареста?", запита Благомир Коцев.

Той обвърза групировката и прането на пари с най-високите нива на държавата при предишната власт. В края на миналата година, когато той още е бил в ареста, строителството на незаконния град е било ускорено и е започнало ново строителство, твърди кметът.

А след Нова година кметът Коцев започнал да изисква все повече информация, а истинските действия започнали при служебното правителство на Андрей Гюров.

"Отвсякъде чувам да не се занимавам", заяви Коцев.

Той обвърза подпалването на семейния му ресторант във Варна с акцията на общината и полицията срещу незаконния град в Баба Алино.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така така

    54 14 Отговор
    Aрестуваха те за друго.

    Коментиран от #20

    08:55 08.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бутнаха оградата

    50 4 Отговор
    Повече нищо няма да посмеят да бутат!
    Малко прах в очите на хората!

    Коментиран от #10

    08:57 08.06.2026

  • 4 БраТ ПиТ

    56 15 Отговор
    Не се оправдавай, смешка....трябва да си вътре в кауша, защото и ти си вътре в "играта", не гледай невинно с навлажнени очи...

    08:57 08.06.2026

  • 5 Пореден удар на руската мафия!

    27 29 Отговор
    Какво стана с Царево и бетонният изоставен град?
    А Камчия?

    Коментиран от #19

    08:58 08.06.2026

  • 6 ЧОЧО

    43 10 Отговор
    Как да кажеш ,че гащите са ти настани. Някой очаква ли да излезе на екрана и да каже аз съм виновен! Такъв филм няма.

    08:58 08.06.2026

  • 7 Пич

    40 12 Отговор
    Я.....Аладин !!! Потъркал е вълшебната лампа на Кокорчо, и - събужда се една сутрин, и що да види...?! Град.......!!! Голям град...!!!
    Благо е невинен, да протестираме...!!!
    Кво да направи той горкият, срещу безобразията на някакви украински магьосници...???!!!

    08:58 08.06.2026

  • 8 Иво

    42 10 Отговор
    Тоя симпатяга му лъсна бельото! А някой актьорчета кампании правеха да го вадят от зандана! Сега да се хванат за ръчичка и обратно зад решетките ! Безсрамници

    08:58 08.06.2026

  • 9 верваме ти

    34 10 Отговор
    И после излезна от затвора и забрави за случая!

    08:59 08.06.2026

  • 10 Абе

    27 4 Отговор

    До коментар #3 от "Бутнаха оградата":

    Казват, че ще блокират активите и имотите на украинеца, ако не бутнат постройките, ама нали самите постройки са му активите.... 🤣🤣🤣

    08:59 08.06.2026

  • 11 име

    25 6 Отговор
    Колко активен да си бил, издал през 2024 заповед за спиране на строителството на 4 сгради и нищо повече. Заповед за спиране се издава ако документацията на строежа има пропуски или невлезли в сила разрешителни, до тяхното отстраняване. Не казва да е спрял достъпа до строежа, да е издал заповед за премахване. Тогавашния главен архитект на район Приморски, назначен от районния кмет от ПП Николай Желязков, е издал няколко неистински удостоверения за търпимост и започват сделките с имоти. Коцев уж пращал проверки, но им отказали достъп и нито викнали полиция, нито уведомили МВР или прокуратурата.

    09:00 08.06.2026

  • 12 Героят на нашето време

    21 8 Отговор
    Как не ви е срам да обвинявате човека в корупция? Ама той аха-аха да ги нагази и го арестували!
    Къде е Бойко Оашков, наща юридическа гордост да ни облъчи колко е невинен Коцаки. Просто няма начин и той да не си е облизал пръстите от укромеднца!

    09:00 08.06.2026

  • 13 с декларации не става

    19 2 Отговор
    Изкарайте кирливите ризи на предната администрация.
    Или не можете, защото тя се сля със сегашнбата? Колко процента от обшинарите и админисгтраторите бяха сменени? 30% или по-малко?

    Коментиран от #21

    09:01 08.06.2026

  • 14 Завладяна територия

    30 0 Отговор
    Кой би инвестирал стотици милиони, ако не е сигурен, че номера ще мине?

    09:01 08.06.2026

  • 15 ПеПедофил

    16 8 Отговор
    Коцев станал активен и преминал на другия бряг. Значи преди това е бил пасивен.

    09:01 08.06.2026

  • 16 дядо дръмпир

    6 3 Отговор
    БГ-пълни сте с гении ,Герои и Шампиони......като григор димитров...

    09:02 08.06.2026

  • 17 А бе

    12 4 Отговор
    Кога те арестуваха сам си знаеш но Магнитския с-и-чуг и укрите бандеровски разбраха как посланичката Олеска го награди ? ? ?

    Коментиран от #74

    09:02 08.06.2026

  • 18 същото е кат на петрохан

    13 5 Отговор
    2 бази незаконно оградили много имоти . кат се избиха и сега им лъсват кирливите ризи . уж лагери , рейнджъри , полу полицаи били , снайпери и маг 12 . на къщите им казваха полуготови построики . на снимките имоти за 10 милиона евро . щом не са ги конфискували значи са си на собствениците . незаконни строежи . и на витоша и на морето има много незаконни . вилка си живееше незаконно в вилата 15 г . сега я срутиха .

    09:04 08.06.2026

  • 19 А какво става със земите

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пореден удар на руската мафия!":

    На Божурец! Как така общ Каварна прецака собствениците, като вкара имотите им в някаква натура?
    Всички институции мълчат!

    Коментиран от #25

    09:04 08.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 не прочете ли вчера

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "с декларации не става":

    Коцев се оправдаваше, че администрацията го била подвела. Човека правилно е подозирал, че строежи без никакви документи са незаконни, обаче после администрацията го е подвела и са го убедили че са законни! Не е виновен той ;)

    09:06 08.06.2026

  • 22 1488

    10 7 Отговор
    днес в 12 ч голям протест на украинците
    срещу събарянето на града в баба алино

    посланичката плаща

    Коментиран от #67

    09:06 08.06.2026

  • 23 Дзак

    5 1 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    09:07 08.06.2026

  • 24 Берлинер цайтунг

    8 3 Отговор
    При арестуване не провеждат ли разпит, да проверят кой какво е направил или не е направил?

    09:09 08.06.2026

  • 25 ВНИМАНИЕ ПеПедофили

    14 7 Отговор

    До коментар #19 от "А какво става със земите":

    Опитват се да разводнят темата и да отклонят вниманието от вината на Коцев и районния кмет Желязков от ПП

    09:09 08.06.2026

  • 26 Абсурдистан

    18 6 Отговор
    Колкото и да си плямпа Коцев, основното задължение на кмета е да знае какво става в общината и да вземе мерки. Тоя не става за тази длъжност.

    09:09 08.06.2026

  • 27 Механик

    14 6 Отговор
    Мацко, ти не можеш да си АКТИВЕН. Ти си само пасивен, моето момче (от другия пол).

    09:10 08.06.2026

  • 28 Истината

    19 7 Отговор
    Тялото ППДБ са национални предатели, чужджпоклонници

    09:12 08.06.2026

  • 29 Зеления

    17 6 Отговор
    Оххх милия Благо той все е невинен и подкупи не е искал за училищното хранене и като ястреб се е борил срещу Баба Алино, ама все му пречат, подливат му вода и т.н.

    Добре Благо, след като са ти пречели и са те вкарали в ареста да не правиш нищо за Баба Алино, тогава МВР да погва Павел Попов, твоя зам. кмет, който управляваше Варна докато ти беше в ареста, и сега е депутат от ППДБ - ами да му свалят имунитета и да го разследват тогава.
    Както преди време Денков, Мирчев, Божанов си късаха ризите и защитаваха Живко Коцев глав.секретар на МВР и после всички му видяхме снимките с пачките, кученцето и моделките ей така сега защитават Благо и ще лъсне и за него това което е в действителност.

    09:13 08.06.2026

  • 30 Анонимен

    12 4 Отговор
    Ама беше тръгнал да подписваш ПУП-а, нали. И за главен архитект върна човека, който ги правеше тези номера и преди.

    09:13 08.06.2026

  • 31 защо са го записали как иска 5 милиона

    7 4 Отговор
    то целия строеж е 15 максимум . има доста странна история варненската сага . като се вземе властта и се решават проблеми . новия премиер това прави . не е доволен от предния заради някакви 7-8 проценти . което е смешно . а и 10 милярда за отбрана . сигурно е така . финансистите само спорят . нямат изгодно решение . средства се дават за лешояди 4 милиона и за петроханци няколко . доста е заплетено .

    09:15 08.06.2026

  • 32 Чума

    8 9 Отговор
    Аз пък ми е казусно, защо водещите медии повдигат този въпрос сега, а не преди година, две....!? Защото така им е разпоредно от кукловодите! Запомнете, колкото и шум да вдигат Скат, Алфа, Атака и Възраждане, докато новината не цъфне по БТВ и Нова, никой не се впечатлява! Невзрачната мисирчица пита сутринта настойчиво, защо кмета не реагирал...!? А ти, мари, мисирке - пуйчице, защо не реагира и да отидеш с мирофона преди година!? Тебе да ти залостят шефа ти в Следствието с примка на шията, ще мълчиш като ....! Коцев засега отърва кожата! Ако го бяха сложили като Иванчева с 14 убийци в една килия - край! Няма излизане! И да излезе, ще бъде нов Човек! В затвора случил на хора, по волята на прокорора..!

    09:16 08.06.2026

  • 33 Сталин

    18 3 Отговор
    Само забележете това престъпление във Варна продължава и в момента къде е съда и прокуратурата да блокират банковите сметки на тези украински бандити,защо още няма няма искане на полицията за европейска заповед за арест на този бандеровец ,защо няма масови арести на всички които са подписвали "разрешителни " за строежа на тази база на тия украински спящи терористични клетки

    Коментиран от #39

    09:16 08.06.2026

  • 34 Хохо Бохо

    15 3 Отговор
    Арестуваха те защото искаше дял от тая баница. Щом си бил активен щи не даде едно интервю и не закара една медия ди на бабба си алибото?

    09:17 08.06.2026

  • 35 баце

    13 4 Отговор
    Не се прави на невинен. Престъпленията са покривани от общината дето я ръководиш.

    09:19 08.06.2026

  • 36 Кметчето на ДС във Варна

    17 6 Отговор
    става смешен.

    При толкова сигнали, вкл. от семейството, което дало аванс за къща в Баба Алино, но се усъмнило и подало цяла пътека от сигнали в Общината и то точно по времето на Коцев.

    В правомощията на Коцев е било да заповяда на общинските си служби да извършат разследване , да определи срок и да му докладват за резултатите.

    Нааправил ли го е? Не!

    Сега се опвдава с ДАНС и международното положение и дори се изкарва репресиран?!

    09:25 08.06.2026

  • 37 Хмм

    14 3 Отговор
    след освобождаването му продължава да се строи, стана активен след победата на Радев и не веднага, през май е имало опит за узаконяване на комплекса, но не се явил главният архитект, той осуетил озаконяването, не Коцев

    09:25 08.06.2026

  • 38 Пенчо

    16 4 Отговор
    Арестуваха те когато вдигна много мизата

    09:27 08.06.2026

  • 39 Какъв бандеровец е Олег Невзоров бре,

    10 16 Отговор

    До коментар #33 от "Сталин":

    той се ползва с протекцията на ФСБ, всичкият му бизнес е в окупирания Крим?!

    Ако някой се разрови, ще види, че финансирането на Баба Алино е с руски пари.

    Коментиран от #42

    09:28 08.06.2026

  • 40 Да кажа

    19 4 Отговор
    Благо ,като толкоз си искал да се разкрие всичко,що пък не призова народа на протест бе?Да беше излезнал на пиацата,хванал микрофона,и да разкажеш какво се случва?Да,ама не.Нагушил си се яко с пачки и се спотайваш за по-добри времена,нали?А глупавия народ даже събра пари за гаранцията ти.Засрами се бе корупционер!

    09:30 08.06.2026

  • 41 По-нагъл и крадлив добитък

    16 5 Отговор
    от ППДБукродобитъка няма!

    09:32 08.06.2026

  • 42 Олеся Сексоложчук

    13 8 Отговор

    До коментар #39 от "Какъв бандеровец е Олег Невзоров бре,":

    Тия ми ги разправяй на бикините ми. Ако ги намериш, щото не знам снощи къде съм ги забравила!

    Коментиран от #81

    09:33 08.06.2026

  • 43 мдаа

    19 3 Отговор
    Такива оправдания съм чувал от синовете си, когато бяха 2-3 клас. То бива инфантил, бива, ама туй е кмет на Варна бе, не на Долно Нагорно. Личните ми наблюдения са, че всички от ППДБ са точно такива като този - инфантилни, нагли и крадливи.

    Коментиран от #47

    09:33 08.06.2026

  • 44 Някой знае ликакво означава

    10 0 Отговор
    това Баба Алино, на какъв език е?

    Всичко го повтарят като изоглавени и никой не знае какво значи!

    Коментиран от #63

    09:34 08.06.2026

  • 45 Лева рЪка - десен джоПП

    7 2 Отговор
    Смешник.

    09:37 08.06.2026

  • 46 Пътя на парите

    8 2 Отговор
    Къде отиват парите откраднатото във войната в Украйна? Колко милярди забърсаха месните тарикати... Изнасят се от военната зона и се инвестират... Корупцията в Украйна ръка за ръка с българската....

    09:37 08.06.2026

  • 47 Доротея

    5 7 Отговор

    До коментар #43 от "мдаа":

    А не е ли странно, майката на синовете ти, които са 2 и 3 клас да те спипа как прехвърляш плета на съседката и виновни да са синовете ти, а не съседката! Ти, като невменяем тип не носиш отговорност! Изтърван коч! Та, кой управлява всичко в държавата по време на строежите - Коцев или някои други мега фактори!?

    Коментиран от #71

    09:40 08.06.2026

  • 48 Хаха

    10 1 Отговор
    А твоят замистник кога се изтипоса "случайно" с ухилена физиономия до укроинвеститора в това селище, заедно с третоп.ловата укропосланичка!?
    Преди или след ареста ти и има ли въобще значение кога!?
    Вътре си с двата крака, Коцев... и колкото повече плямпаш по телевизора, толкова по-зле за теб!

    09:42 08.06.2026

  • 49 ясно

    12 1 Отговор
    Човекът пледира невменяемост.

    09:42 08.06.2026

  • 50 Пламен

    5 8 Отговор
    Докато ни баламосват с няколко бараки...

    Държавата взе парите от сметките на държавните училища в страната. Мярката засяга около 300 училища.
    Отнемането на парите по сметките на държавните училища е със заповед на министрите на образованието и финансите

    Коментиран от #52

    09:43 08.06.2026

  • 51 Благомир Коцев

    12 1 Отговор
    И аз като Терзийката се разграничавам от престъпленията на родатачервена, но от паричките им не.

    09:43 08.06.2026

  • 52 Браво!

    11 2 Отговор

    До коментар #50 от "Пламен":

    Жалко че не могат да вземат и делегираните бюджети на общинските училиша, които са 2 000!

    Това е много голям грабеж от курдисани по партийна линия директорки!
    За милиарди.
    Браво на министъра, ако е вярно, ставам му фен!

    Нищо по-отвратително не се е случвало в родното образование от тези "делегирани бюджети". 20 години безконтролна вакханалия!

    Коментиран от #57

    09:45 08.06.2026

  • 53 сега е активен и никой не го арестува

    3 3 Отговор
    защото е отпаднала причината за арест . орномгенов е напуснал страната . демерджииски го обяви преди седмица . следователно го търсят . обявиха пупа за невалиден . а документите за строежа, кредитите, комуналните услуги за неверни и фалшиви . сделките за невалидни . дотук е добре . варненци са си доволни . тагаревски и про украинските се умълчаха . явно те се знаят с бизнесмена . и сигурно са се снимали с него . цялата сага е пред приключване .

    09:46 08.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 1 Отговор
    Защо тогава никъде не спомена незаконните строежи като те арестуваха?!
    Нито ти нито постоянно ревящите по медии педроханци?

    09:48 08.06.2026

  • 56 Соросоиден

    9 1 Отговор
    Точно така, когато поиска повече, щото сме си алчни, му свиха сърмите.

    09:48 08.06.2026

  • 57 Пламен

    5 7 Отговор

    До коментар #52 от "Браво!":

    Аха, ясно...
    Само че ремонтите на училищата се правят през лятото, а пари няма.

    Коментиран от #60

    09:48 08.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ха ха

    6 1 Отговор
    И тоя като хилядите "ятаци" активни борци където се появиха след 9.9.44г.

    09:52 08.06.2026

  • 60 да де разбрахме

    7 2 Отговор

    До коментар #57 от "Пламен":

    че си на хранилката.

    Само че тез училиша ги ремонтирате нонс стоп, а видът им съшия като преди 20 години.
    За техника изписвате милиони, ама даксалята сами си купуват дори маркерите, а учениците са в обстановка като в килийно училище.

    Нищо няма да им стане на училищата, ако ви спрат кранчето за няколко седмици.
    Парите са си там. Само че няма да ги (раз)дава партийната директорка, ще ги дава държавата срещу свършена работа.
    Мука человеческа :)))

    09:52 08.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Анонимен

    8 1 Отговор
    От сутрин до здрач лъжи лъжи лъжи на недосегаеми

    09:55 08.06.2026

  • 63 Дедо Малино

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Някой знае ликакво означава":

    Балиго.

    09:56 08.06.2026

  • 64 Абе

    4 1 Отговор
    Некой бандер да не пуцне Блажко.

    09:56 08.06.2026

  • 65 Д-р Ментал

    2 4 Отговор
    Сготвиха го Коцето

    09:56 08.06.2026

  • 66 Наглетс

    6 1 Отговор
    Този е е..ти наглетса. Опитва се да се изкара жертва а не чадър над незаконното строителство . 2.5 години кмет на Варна… и не знае какво става под носа му. Много удобен наратив.

    09:57 08.06.2026

  • 67 Сега е момента

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "1488":

    Да ги товарят на вагоните и пътя към Украйна!
    Ужденци не трябва да им се разрешава да протестират! Това е вътрешен въпрос!
    Украинец ги е прецакал. Той да им връща парите%.

    09:59 08.06.2026

  • 68 бивш шофьор на руски таралясник с крила.

    8 1 Отговор
    Нали нищо не знаеше по въпроса. Нали не му били докладвали. После не го пускали на оглед и изведнъж стана активен борец. Голяма мента е тоя и ще бере ядове. Делото му не е прекратено и много скоро ще го привикат пак. Явно пипа и взима, гледайки бодро и невинно. Такова чудо, като тези строежи е абсурд, ама пълен абсурд, да стане без знанието и съдействието на кмета и администрацията му.

    09:59 08.06.2026

  • 69 Един

    7 1 Отговор
    Блажко незнам защо си мисли, че докато е бил в кауша няма задължения като кмет. Това не е оправдание Блажко. Като не ти се получават работите, оставката и чао. Много си далеч от незаменим. Ама лапането е голямо и сладко нали.

    09:59 08.06.2026

  • 70 Трьнчо

    6 0 Отговор
    То па едно образование.Едно време без пари излизаха по образовани , отколкота сега с пари

    10:00 08.06.2026

  • 71 мдаа

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "Доротея":

    Доротейке, Коцев не казва, че е бил подложен на натиск, а че е бил отстранен от поста, за да не пречи на строежите. Смешното е, че той твърди, че строежите са се забързали след ареста му. Не, че изобщо не са започнали по негово време, просто са се забързали след това. А защо изобщо са започнали? Сигнали до общината е имало още през 2023 г., когато живеещите в местността са видели, че теренът започва да се разчиства от дървета и се подготвя строителство. Тогава Коцев къде беше? Май не беше в ареста, нали тъй?

    10:01 08.06.2026

  • 72 Констатация

    6 1 Отговор
    Абе този дребен п :::::: ланктон шъ съ Самоизкара Национален "герой"!!! -))) Коце, де, беше Три Години, когато от "Възраждане" първи Алармираха за Незаконния строеж??? Помниш ли кой управляваше Бг - Сглобката "Денков - Габриел", демек - Твойте хора, ся, що кво съ прайш на "светец"???

    10:02 08.06.2026

  • 73 Из падмасковие

    1 5 Отговор
    Аферата"баба Алино " или "светеца" е на КГБ ,банкянския затова трепереше като листо,на последното интервю,беше посочен да управлява от кгб

    10:02 08.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 А бе Коцев

    7 1 Отговор
    Защо не е изпратил полиция да спре строежите?! ДАНС няма нищо общо със незаконното строителство а само с заплахи за държавната сигурност. Общината и кмета са отговорни за спиране на строежите а не само да питал до къде е процедурата....за каква процедура става въпрос!?

    10:12 08.06.2026

  • 76 много от електората гласуваха

    1 1 Отговор
    не за тези партии . затова намаляха в парламента . или имат по малко депутати . следователно вършат по малко работа . като при цените е . вдигат се цените и намаляват купувачите . вдига се процента на конкурентите . намаляват ти депутатите . по 1 и същи казус две противоположни решения . спипан с подкуп . подкрепен от всички . първо с укринеца . после против укринеца . на места за отдих е нормално . в планината . на морето .

    10:16 08.06.2026

  • 77 Дъвка за балончета

    4 1 Отговор
    Гола вода е благо...
    Самозабравил се инфантил.
    Без грам административна култура бил областен управител.
    Без грам морал и елементарна юридическа грамотност, кметува...
    Философства на празни обороти, а просто трябва да издаде заповед за разрушаване на незаконния град и друга заповед за разрушаване на семейните незаконни постройки в морската градина..
    И ако босовете му разрешат, да се праждосва по островите.
    Не може корумпето да е невинно само защото му е благо името.

    10:20 08.06.2026

  • 78 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    2 1 Отговор
    Супер нагло розово пони!!! 😬 Тоя си заслужава да го опанделят и поне десетилетие да гледа небето на квадратчета, наглец!

    10:21 08.06.2026

  • 79 до ханс

    1 1 Отговор
    Т. си кът пробита к ::: офа, знаеш ли кой пръв създава идеята за тъй наречената "украинска нация"? Ще ти дам "джокер" - не е Ленин. Второ: знаеш ли къде е бил роден Бандерчо и чий гражданин е бил?? Знаеш ли чия "национал идея прегръща" и кому е предложил услугите си??? Що не идеш в Полша да кажеш какъв "герой" е бил Бандерчо само дето не знам дали ще се върнеш??? Пак ти казвам - мнго си Т.!!!!

    10:22 08.06.2026

  • 80 смях в залата

    3 1 Отговор
    Горкичкия.Докато е бил в ареста какво е правила общината. Има заместници и т.н.

    10:26 08.06.2026

  • 81 Берлинер цайтунг

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Олеся Сексоложчук":

    Гейювете сте палавници!

    10:26 08.06.2026

  • 82 Колкото и да триете коментари,

    2 0 Отговор
    няма как да скриете факта, че Коцев е на стара комунистическа фамилия.

    И че е бил напълно наясно какво се случва в Баба Алино.
    И че е можел да го спре.

    10:40 08.06.2026

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