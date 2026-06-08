Благомир Коцев: Когато станах активен за Баба Алино ме арестуваха

"Когато 2025 година аз изисках преписката, всеки месец изисквах информация докъде е стигнала процедурата. В средата на годината станах доста по-активен. Месец или два по-късно ме арестуваха", заяви Благомир Коцев.
Тази връзка направи пред Нова телевизия кметът на Варна Благомир Коцев в отговор на въпрос дали общината не е трябвало да реагира по-рано на строящия се незаконен град.
"По това време - май или юни, от ДАНС поискаха информация за въпросната групировка за бизнеса им. Тогава имах разговор и със зам.-директор на ДАНС, той ми обясни, че нещата са в техни ръце", разказа кметът на Варна.
"Защо ДАНС са спали? Защо кметът, който е опитвал да спира тейзи действия, е вкаран в ареста?", запита Благомир Коцев.
Той обвърза групировката и прането на пари с най-високите нива на държавата при предишната власт. В края на миналата година, когато той още е бил в ареста, строителството на незаконния град е било ускорено и е започнало ново строителство, твърди кметът.
А след Нова година кметът Коцев започнал да изисква все повече информация, а истинските действия започнали при служебното правителство на Андрей Гюров.
"Отвсякъде чувам да не се занимавам", заяви Коцев.
Той обвърза подпалването на семейния му ресторант във Варна с акцията на общината и полицията срещу незаконния град в Баба Алино.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така така
Коментиран от #20
08:55 08.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бутнаха оградата
Малко прах в очите на хората!
Коментиран от #10
08:57 08.06.2026
4 БраТ ПиТ
08:57 08.06.2026
5 Пореден удар на руската мафия!
А Камчия?
Коментиран от #19
08:58 08.06.2026
6 ЧОЧО
08:58 08.06.2026
7 Пич
Благо е невинен, да протестираме...!!!
Кво да направи той горкият, срещу безобразията на някакви украински магьосници...???!!!
08:58 08.06.2026
8 Иво
08:58 08.06.2026
9 верваме ти
08:59 08.06.2026
10 Абе
До коментар #3 от "Бутнаха оградата":Казват, че ще блокират активите и имотите на украинеца, ако не бутнат постройките, ама нали самите постройки са му активите.... 🤣🤣🤣
08:59 08.06.2026
11 име
09:00 08.06.2026
12 Героят на нашето време
Къде е Бойко Оашков, наща юридическа гордост да ни облъчи колко е невинен Коцаки. Просто няма начин и той да не си е облизал пръстите от укромеднца!
09:00 08.06.2026
13 с декларации не става
Или не можете, защото тя се сля със сегашнбата? Колко процента от обшинарите и админисгтраторите бяха сменени? 30% или по-малко?
Коментиран от #21
09:01 08.06.2026
14 Завладяна територия
09:01 08.06.2026
15 ПеПедофил
09:01 08.06.2026
16 дядо дръмпир
09:02 08.06.2026
17 А бе
Коментиран от #74
09:02 08.06.2026
18 същото е кат на петрохан
09:04 08.06.2026
19 А какво става със земите
До коментар #5 от "Пореден удар на руската мафия!":На Божурец! Как така общ Каварна прецака собствениците, като вкара имотите им в някаква натура?
Всички институции мълчат!
Коментиран от #25
09:04 08.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 не прочете ли вчера
До коментар #13 от "с декларации не става":Коцев се оправдаваше, че администрацията го била подвела. Човека правилно е подозирал, че строежи без никакви документи са незаконни, обаче после администрацията го е подвела и са го убедили че са законни! Не е виновен той ;)
09:06 08.06.2026
22 1488
срещу събарянето на града в баба алино
посланичката плаща
Коментиран от #67
09:06 08.06.2026
23 Дзак
09:07 08.06.2026
24 Берлинер цайтунг
09:09 08.06.2026
25 ВНИМАНИЕ ПеПедофили
До коментар #19 от "А какво става със земите":Опитват се да разводнят темата и да отклонят вниманието от вината на Коцев и районния кмет Желязков от ПП
09:09 08.06.2026
26 Абсурдистан
09:09 08.06.2026
27 Механик
09:10 08.06.2026
28 Истината
09:12 08.06.2026
29 Зеления
Добре Благо, след като са ти пречели и са те вкарали в ареста да не правиш нищо за Баба Алино, тогава МВР да погва Павел Попов, твоя зам. кмет, който управляваше Варна докато ти беше в ареста, и сега е депутат от ППДБ - ами да му свалят имунитета и да го разследват тогава.
Както преди време Денков, Мирчев, Божанов си късаха ризите и защитаваха Живко Коцев глав.секретар на МВР и после всички му видяхме снимките с пачките, кученцето и моделките ей така сега защитават Благо и ще лъсне и за него това което е в действителност.
09:13 08.06.2026
30 Анонимен
09:13 08.06.2026
31 защо са го записали как иска 5 милиона
09:15 08.06.2026
32 Чума
09:16 08.06.2026
33 Сталин
Коментиран от #39
09:16 08.06.2026
34 Хохо Бохо
09:17 08.06.2026
35 баце
09:19 08.06.2026
36 Кметчето на ДС във Варна
При толкова сигнали, вкл. от семейството, което дало аванс за къща в Баба Алино, но се усъмнило и подало цяла пътека от сигнали в Общината и то точно по времето на Коцев.
В правомощията на Коцев е било да заповяда на общинските си служби да извършат разследване , да определи срок и да му докладват за резултатите.
Нааправил ли го е? Не!
Сега се опвдава с ДАНС и международното положение и дори се изкарва репресиран?!
09:25 08.06.2026
37 Хмм
09:25 08.06.2026
38 Пенчо
09:27 08.06.2026
39 Какъв бандеровец е Олег Невзоров бре,
До коментар #33 от "Сталин":той се ползва с протекцията на ФСБ, всичкият му бизнес е в окупирания Крим?!
Ако някой се разрови, ще види, че финансирането на Баба Алино е с руски пари.
Коментиран от #42
09:28 08.06.2026
40 Да кажа
09:30 08.06.2026
41 По-нагъл и крадлив добитък
09:32 08.06.2026
42 Олеся Сексоложчук
До коментар #39 от "Какъв бандеровец е Олег Невзоров бре,":Тия ми ги разправяй на бикините ми. Ако ги намериш, щото не знам снощи къде съм ги забравила!
Коментиран от #81
09:33 08.06.2026
43 мдаа
Коментиран от #47
09:33 08.06.2026
44 Някой знае ликакво означава
Всичко го повтарят като изоглавени и никой не знае какво значи!
Коментиран от #63
09:34 08.06.2026
45 Лева рЪка - десен джоПП
09:37 08.06.2026
46 Пътя на парите
09:37 08.06.2026
47 Доротея
До коментар #43 от "мдаа":А не е ли странно, майката на синовете ти, които са 2 и 3 клас да те спипа как прехвърляш плета на съседката и виновни да са синовете ти, а не съседката! Ти, като невменяем тип не носиш отговорност! Изтърван коч! Та, кой управлява всичко в държавата по време на строежите - Коцев или някои други мега фактори!?
Коментиран от #71
09:40 08.06.2026
48 Хаха
Преди или след ареста ти и има ли въобще значение кога!?
Вътре си с двата крака, Коцев... и колкото повече плямпаш по телевизора, толкова по-зле за теб!
09:42 08.06.2026
49 ясно
09:42 08.06.2026
50 Пламен
Държавата взе парите от сметките на държавните училища в страната. Мярката засяга около 300 училища.
Отнемането на парите по сметките на държавните училища е със заповед на министрите на образованието и финансите
Коментиран от #52
09:43 08.06.2026
51 Благомир Коцев
09:43 08.06.2026
52 Браво!
До коментар #50 от "Пламен":Жалко че не могат да вземат и делегираните бюджети на общинските училиша, които са 2 000!
Това е много голям грабеж от курдисани по партийна линия директорки!
За милиарди.
Браво на министъра, ако е вярно, ставам му фен!
Нищо по-отвратително не се е случвало в родното образование от тези "делегирани бюджети". 20 години безконтролна вакханалия!
Коментиран от #57
09:45 08.06.2026
53 сега е активен и никой не го арестува
09:46 08.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Нито ти нито постоянно ревящите по медии педроханци?
09:48 08.06.2026
56 Соросоиден
09:48 08.06.2026
57 Пламен
До коментар #52 от "Браво!":Аха, ясно...
Само че ремонтите на училищата се правят през лятото, а пари няма.
Коментиран от #60
09:48 08.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ха ха
09:52 08.06.2026
60 да де разбрахме
До коментар #57 от "Пламен":че си на хранилката.
Само че тез училиша ги ремонтирате нонс стоп, а видът им съшия като преди 20 години.
За техника изписвате милиони, ама даксалята сами си купуват дори маркерите, а учениците са в обстановка като в килийно училище.
Нищо няма да им стане на училищата, ако ви спрат кранчето за няколко седмици.
Парите са си там. Само че няма да ги (раз)дава партийната директорка, ще ги дава държавата срещу свършена работа.
Мука человеческа :)))
09:52 08.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Анонимен
09:55 08.06.2026
63 Дедо Малино
До коментар #44 от "Някой знае ликакво означава":Балиго.
09:56 08.06.2026
64 Абе
09:56 08.06.2026
65 Д-р Ментал
09:56 08.06.2026
66 Наглетс
09:57 08.06.2026
67 Сега е момента
До коментар #22 от "1488":Да ги товарят на вагоните и пътя към Украйна!
Ужденци не трябва да им се разрешава да протестират! Това е вътрешен въпрос!
Украинец ги е прецакал. Той да им връща парите%.
09:59 08.06.2026
68 бивш шофьор на руски таралясник с крила.
09:59 08.06.2026
69 Един
09:59 08.06.2026
70 Трьнчо
10:00 08.06.2026
71 мдаа
До коментар #47 от "Доротея":Доротейке, Коцев не казва, че е бил подложен на натиск, а че е бил отстранен от поста, за да не пречи на строежите. Смешното е, че той твърди, че строежите са се забързали след ареста му. Не, че изобщо не са започнали по негово време, просто са се забързали след това. А защо изобщо са започнали? Сигнали до общината е имало още през 2023 г., когато живеещите в местността са видели, че теренът започва да се разчиства от дървета и се подготвя строителство. Тогава Коцев къде беше? Май не беше в ареста, нали тъй?
10:01 08.06.2026
72 Констатация
10:02 08.06.2026
73 Из падмасковие
10:02 08.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 А бе Коцев
10:12 08.06.2026
76 много от електората гласуваха
10:16 08.06.2026
77 Дъвка за балончета
Самозабравил се инфантил.
Без грам административна култура бил областен управител.
Без грам морал и елементарна юридическа грамотност, кметува...
Философства на празни обороти, а просто трябва да издаде заповед за разрушаване на незаконния град и друга заповед за разрушаване на семейните незаконни постройки в морската градина..
И ако босовете му разрешат, да се праждосва по островите.
Не може корумпето да е невинно само защото му е благо името.
10:20 08.06.2026
78 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
10:21 08.06.2026
79 до ханс
10:22 08.06.2026
80 смях в залата
10:26 08.06.2026
81 Берлинер цайтунг
До коментар #42 от "Олеся Сексоложчук":Гейювете сте палавници!
10:26 08.06.2026
82 Колкото и да триете коментари,
И че е бил напълно наясно какво се случва в Баба Алино.
И че е можел да го спре.
10:40 08.06.2026