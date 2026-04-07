Техеран предложи план от 10 точки за прекратяване на войната със САЩ и Израел

Техеран предложи план от 10 точки за прекратяване на войната със САЩ и Израел

7 Април, 2026 07:45 5 676 55

  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • петрол

Иран ще наложи такса от около 2 милиона долара за всеки кораб, преминаващ през пролива, като ще раздели приходите с Оман, който се намира от другата страна на водния път

Техеран предложи план от 10 точки за прекратяване на войната със САЩ и Израел
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

Вестник "Ню Йорк таймс" съобщи подробности за това, което според него е иранското предложение от 10 точки, целящо да сложи край на войната, което включва такса за преминаване през Ормузкия проток и прекратяване на израелските атаки срещу "Хизбула".

Според информацията планът е бил предаден чрез Пакистан, който действа като ключов посредник в конфликта, но изглежда малко вероятно да разреши основните проблеми преди крайния срок, определен от президента Доналд Тръмп за нови атаки срещу Иран във вторник вечерта.

Двама високопоставени ирански служители, които говориха анонимно, за да обсъдят деликатните преговори, заявиха, че предложението включва гаранции, че Иран няма да бъде подложен на по-нататъшни атаки, прекратяване на израелските удари срещу "Хизбула" в Ливан и отмяна на всички санкции срещу Техеран.

В замяна Иран ще отмени де факто блокадата на Ормузкия пролив - жизненоважния морски път, през който преминава голяма част от световните доставки на петрол.

Съгласно предложението, Иран ще наложи такса от около 2 милиона долара за всеки кораб, преминаващ през пролива, като ще раздели приходите с Оман, който се намира от другата страна на водния път.

Според плана, Техеран ще използва своя дял от средствата за възстановяване на инфраструктурата, повредена при ударите на САЩ и Израел, вместо да търси пряко обезщетение.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчарник

    60 5 Отговор
    Колкото и да си силен в един момент идва по силен и мачка наред,... историята не веднъж го е доказала и продължава да го прави..,!

    Коментиран от #3, #19, #53

    07:48 07.04.2026

  • 2 Някой

    83 10 Отговор
    Иранците взеха да се подиграват с Тръмп. Ако последния приеме това предложение, то ще бъде подложен на подигравки по цял свят. И после пак ще бъде импийчнат. При всчко положение Тръмп си заминава до месеци.
    Важното е да не му се позволява да прави повече поразии.

    Коментиран от #7, #18

    07:50 07.04.2026

  • 3 Ами тя

    56 7 Отговор

    До коментар #1 от "Овчарник":

    силата им беше в индустрията. Сега им е в Walstreet и Cloud. Ама с акции и облаци не се трепят такъв род държави.

    07:52 07.04.2026

  • 4 Мосад

    19 24 Отговор
    Защо двамата високопоставени ирански служители са анонимни?

    Коментиран от #11, #39

    07:54 07.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    40 24 Отговор
    Ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата убити от нашето летище София.

    07:57 07.04.2026

  • 6 02 часа наближава

    20 41 Отговор
    Иранците започнаха да стават сговорчиви.

    Коментиран от #40

    07:58 07.04.2026

  • 7 Тръмп

    48 10 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Като не ме искат в САЩ ще стана президент на България.Там ме уважават много и Бойко Борисов и Шиши.

    07:59 07.04.2026

  • 8 абе

    20 44 Отговор
    Иран е история.

    Коментиран от #10, #45

    07:59 07.04.2026

  • 9 Фен

    47 14 Отговор
    Тез перси, много тъпи. САЩ от кога ги победиха, те още даже не са и разбрали.

    08:00 07.04.2026

  • 10 Не баш

    16 36 Отговор

    До коментар #8 от "абе":

    Иран ще го има ,ама иранците може бая да понамалеят нощеска.

    08:01 07.04.2026

  • 11 урко

    51 13 Отговор

    До коментар #4 от "Мосад":

    Защо Израел е разрушен? Нали имате железен купол?

    Коментиран от #15, #23

    08:03 07.04.2026

  • 12 Шефа

    14 10 Отговор
    А питаха ли Биби?

    08:03 07.04.2026

  • 13 Урааа

    9 17 Отговор
    България трябва да плати двойно и тройно, 4 и 6 милиона! Нека докажем, че подкрепяме Иран с действия, а не само с думи!! Нека почетем съществуването си и борбата, която дадохме за доброто на Персия!!!

    08:04 07.04.2026

  • 14 И панамския канал е затворен

    26 6 Отговор
    Експлозия е станала на танкер близо до моста през Панамския канал.

    Коментиран от #20, #28

    08:04 07.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    26 43 Отговор
    Планът е прекрасен,но...само за държавата Иран.Буди недоумение обаче Решението да бъде наложена Такса за преминаване на Кораб в размер на 2 МЛН Долара което респективно ще оскъпи горивата ,т.е. ще го плащаме НИЕ-Европейските държави Основно загдето не Участвахме в подкрепа на Америка.А защо не предпочетат да си поискат Обезщетение за Поражения по Инфраструктурата си директно от Извършителите Америка и Израел?Ами защото не могат!И тук въпросът е ЗАЩО НАТО след като е Отбранителен Съюз не се намесва още в Конфликта ЗА ДА ЗАЩИТИ Финансовият Живот на Поданиците си,а оставя Разпасалите се Иранци да докарат Белите хора до Просешка тояга?!

    Коментиран от #33

    08:05 07.04.2026

  • 17 Дон Корлеоне

    14 16 Отговор
    Хаяско кога ще праща хора на луната?

    08:05 07.04.2026

  • 18 Е ако не е президен на саш

    34 4 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Лудия ше стане президен на венецуела чети Тръмп потвърди, че ще се кандидатира за президент на Венецуела, започва да учи испански🤣🤣🤣🤣

    08:07 07.04.2026

  • 19 11 точка

    36 6 Отговор

    До коментар #1 от "Овчарник":

    Иран пита от кого е победен , от САЩ или от Израел?
    Че се чудели на кого да изпратят сметката-)

    08:08 07.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Маракуя

    21 3 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    При ушите и шестте пръста на Биби.

    08:09 07.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Щото

    10 21 Отговор

    До коментар #11 от "урко":

    Си м а л у м н а копейка.Това къде го виждаш?

    Коментиран от #41

    08:11 07.04.2026

  • 24 Ас Копейкин

    9 14 Отговор
    Орбан и Фицо подкрепаяме Съвета за мир на Доналд Тръмп!

    08:14 07.04.2026

  • 25 Ами

    14 3 Отговор
    Разумно предложение. За Хизбола обаче евреите няма да го спазват, тъй като САЩ не могат да ги задължат.

    08:14 07.04.2026

  • 26 Българин

    16 18 Отговор
    Бе кой ще даде на тия цигани 2 милиона долара за кораб??

    Коментиран от #34

    08:16 07.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хи хи

    12 14 Отговор

    До коментар #14 от "И панамския канал е затворен":

    И балтийските пристанища на Рашистан са затворени.

    08:17 07.04.2026

  • 29 Ами

    15 6 Отговор
    предложението на Иран за 1-2 долара такса на барел е разумно. САЩ няма да приеме, но азиатските държави, които си внасят петрол от региона ще си плащат. Плаването ще се нормализира след изтеглянето на САЩ за азиатските клиенти. За други дестинации петрол няма да бъде изнасян през този пролив.

    08:22 07.04.2026

  • 30 в един момент идва по силен и мачка наре

    9 12 Отговор
    в един момент идва по силен и мачка наред
    БЕДНОТО НИ НЕЩАСТНО ОВЧАРЧЕ, КОЙ Е ТОЗИ ПО СИЛЕН И МАЧКА НАРЕД?
    ДА НЕ Е ЕДНА НИСКА МИРИЗЛИВА И ЗЛОБНА КОПЕЙКА С ПРОЗВИЩЕ "КАРЛИК"?
    КОЯТО Е ТОЛКОВА СИЛНА, ЧЕ ПЕТА ГОДИНА РОВИ И МАЧКА КАЛТА В УКРАЙНА?

    08:23 07.04.2026

  • 31 САЩ

    18 6 Отговор
    Трябва да се махат оттам. Всъщност Израел и САЩ "затвориха" протока.
    Не могат да застраховат корабите си, но азиатските купувачи на петрол ще плават свободно и ще си плащат таксата за преминаване. Не е нещо неразумно.

    08:25 07.04.2026

  • 32 Спас

    7 1 Отговор
    Доста забавен план,хаха. Какво ще остане от него,туй е въпроса

    08:32 07.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Финансист

    4 6 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Милион за Тръмп, милион, за Биби и каквото остане за Иран.

    08:38 07.04.2026

  • 35 Ха ха ха ха

    5 0 Отговор
    ……” Ню Йорк таймс" съобщи подробности за това, което според НЕГО е иранското предложение от 10 точки….ха ха ха

    08:40 07.04.2026

  • 36 Първа точка от 01.04 споразумение

    11 1 Отговор
    Смяна на корумпираното управление на страната, смяна на целия режим, международен съд за тр. и нат. поставяне на чело на усата и еврвика на одобрени от иранска страна ръководители. :)

    08:40 07.04.2026

  • 37 Чуй Куме

    5 3 Отговор
    Няма официален план за примирие, това са само думи от краварника без стойност.

    08:41 07.04.2026

  • 38 Стоп⛔️

    5 1 Отговор
    Първото изречение е достатъчно за да спра да чета нататък. Пропагандата се цели в най-наивните и глупавите.

    08:45 07.04.2026

  • 39 Защото

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мосад":

    са измислени, няма такива.

    08:47 07.04.2026

  • 40 0+0=0

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "02 часа наближава":

    Пропагандата се цели в теб, нали си знаеш…?

    08:48 07.04.2026

  • 41 Педант

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Щото":

    Само малОумен писач може да напише "малумна".

    08:50 07.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Реалист

    9 3 Отговор
    Американските престъпници фашисти нападнаха последните 25 години Сърбия, Сирия, Афганистан, Ирак, Иран, Либия, Венецуела!

    Коментиран от #48

    09:14 07.04.2026

  • 45 Бай вую

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "абе":

    Да с история на хиляди години,не като сщ с история колкото кенефа на село

    Коментиран от #47, #49

    09:16 07.04.2026

  • 46 Тръмпоча

    5 0 Отговор
    е пътник по всички направления! Важно е да се стопира по на време ,за да няма повече поразии!

    09:33 07.04.2026

  • 47 няма значение

    3 6 Отговор

    До коментар #45 от "Бай вую":

    Иран е история.

    Коментиран от #50

    09:35 07.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Да ти кажа

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Бай вую":

    Не всички древни държави са много успешни.Виж Сингапур,Тайван,Израел.

    09:39 07.04.2026

  • 50 Тъпчоо,

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "няма значение":

    Чети,бе!Чети!

    10:02 07.04.2026

  • 51 Пита се

    1 3 Отговор
    Кой корабособственик ще плати 2 милиона долара за товар, освен ако не превозва злато! "Планът е просто безумен и по-скоро ще се премахнат тези, които имат такива искания, отколкото това да се случи!

    11:09 07.04.2026

  • 52 Иван

    0 0 Отговор
    Много точки сте изредили.

    12:11 07.04.2026

  • 53 хххх

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчарник":

    Пример е края на Русия наложен от Украйна.

    12:38 07.04.2026

  • 54 Някой

    0 2 Отговор
    Иран все повече заприличва на хипопотам. Затънал в блатото до шия и отворил огромна уста.

    14:56 07.04.2026

  • 55 реалист

    1 0 Отговор
    Би следвало да има диференцирана такса така че фирми с американско и израелско участие да плащат повече. Поне двойно!

    15:44 07.04.2026

