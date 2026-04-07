Техеран предложи план от 10 точки за прекратяване на войната със САЩ и Израел

Вестник "Ню Йорк таймс" съобщи подробности за това, което според него е иранското предложение от 10 точки, целящо да сложи край на войната, което включва такса за преминаване през Ормузкия проток и прекратяване на израелските атаки срещу "Хизбула".

Според информацията планът е бил предаден чрез Пакистан, който действа като ключов посредник в конфликта, но изглежда малко вероятно да разреши основните проблеми преди крайния срок, определен от президента Доналд Тръмп за нови атаки срещу Иран във вторник вечерта.

Двама високопоставени ирански служители, които говориха анонимно, за да обсъдят деликатните преговори, заявиха, че предложението включва гаранции, че Иран няма да бъде подложен на по-нататъшни атаки, прекратяване на израелските удари срещу "Хизбула" в Ливан и отмяна на всички санкции срещу Техеран.

В замяна Иран ще отмени де факто блокадата на Ормузкия пролив - жизненоважния морски път, през който преминава голяма част от световните доставки на петрол.

Съгласно предложението, Иран ще наложи такса от около 2 милиона долара за всеки кораб, преминаващ през пролива, като ще раздели приходите с Оман, който се намира от другата страна на водния път.

Според плана, Техеран ще използва своя дял от средствата за възстановяване на инфраструктурата, повредена при ударите на САЩ и Израел, вместо да търси пряко обезщетение.