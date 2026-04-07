Техеран предложи план от 10 точки за прекратяване на войната със САЩ и Израел

Вестник "Ню Йорк таймс" съобщи подробности за това, което според него е иранското предложение от 10 точки, целящо да сложи край на войната, което включва такса за преминаване през Ормузкия проток и прекратяване на израелските атаки срещу "Хизбула".
Според информацията планът е бил предаден чрез Пакистан, който действа като ключов посредник в конфликта, но изглежда малко вероятно да разреши основните проблеми преди крайния срок, определен от президента Доналд Тръмп за нови атаки срещу Иран във вторник вечерта.
Двама високопоставени ирански служители, които говориха анонимно, за да обсъдят деликатните преговори, заявиха, че предложението включва гаранции, че Иран няма да бъде подложен на по-нататъшни атаки, прекратяване на израелските удари срещу "Хизбула" в Ливан и отмяна на всички санкции срещу Техеран.
В замяна Иран ще отмени де факто блокадата на Ормузкия пролив - жизненоважния морски път, през който преминава голяма част от световните доставки на петрол.
Съгласно предложението, Иран ще наложи такса от около 2 милиона долара за всеки кораб, преминаващ през пролива, като ще раздели приходите с Оман, който се намира от другата страна на водния път.
Според плана, Техеран ще използва своя дял от средствата за възстановяване на инфраструктурата, повредена при ударите на САЩ и Израел, вместо да търси пряко обезщетение.
Важното е да не му се позволява да прави повече поразии.
3 Ами тя
До коментар #1 от "Овчарник":силата им беше в индустрията. Сега им е в Walstreet и Cloud. Ама с акции и облаци не се трепят такъв род държави.
07:52 07.04.2026
До коментар #2 от "Някой":Като не ме искат в САЩ ще стана президент на България.Там ме уважават много и Бойко Борисов и Шиши.
07:59 07.04.2026
10 Не баш
До коментар #8 от "абе":Иран ще го има ,ама иранците може бая да понамалеят нощеска.
08:01 07.04.2026
11 урко
До коментар #4 от "Мосад":Защо Израел е разрушен? Нали имате железен купол?
08:03 07.04.2026
14 И панамския канал е затворен
16 оня с коня
08:05 07.04.2026
18 Е ако не е президен на саш
До коментар #2 от "Някой":Лудия ше стане президен на венецуела чети Тръмп потвърди, че ще се кандидатира за президент на Венецуела, започва да учи испански🤣🤣🤣🤣
08:07 07.04.2026
19 11 точка
До коментар #1 от "Овчарник":Иран пита от кого е победен , от САЩ или от Израел?
Че се чудели на кого да изпратят сметката-)
08:08 07.04.2026
21 Маракуя
До коментар #15 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":При ушите и шестте пръста на Биби.
08:09 07.04.2026
23 Щото
До коментар #11 от "урко":Си м а л у м н а копейка.Това къде го виждаш?
08:11 07.04.2026
28 Хи хи
До коментар #14 от "И панамския канал е затворен":И балтийските пристанища на Рашистан са затворени.
08:17 07.04.2026
30 в един момент идва по силен и мачка наре
БЕДНОТО НИ НЕЩАСТНО ОВЧАРЧЕ, КОЙ Е ТОЗИ ПО СИЛЕН И МАЧКА НАРЕД?
ДА НЕ Е ЕДНА НИСКА МИРИЗЛИВА И ЗЛОБНА КОПЕЙКА С ПРОЗВИЩЕ "КАРЛИК"?
КОЯТО Е ТОЛКОВА СИЛНА, ЧЕ ПЕТА ГОДИНА РОВИ И МАЧКА КАЛТА В УКРАЙНА?
08:23 07.04.2026
Не могат да застраховат корабите си, но азиатските купувачи на петрол ще плават свободно и ще си плащат таксата за преминаване. Не е нещо неразумно.
34 Финансист
До коментар #26 от "Българин":Милион за Тръмп, милион, за Биби и каквото остане за Иран.
08:38 07.04.2026
39 Защото
До коментар #4 от "Мосад":са измислени, няма такива.
08:47 07.04.2026
40 0+0=0
До коментар #6 от "02 часа наближава":Пропагандата се цели в теб, нали си знаеш…?
08:48 07.04.2026
41 Педант
До коментар #23 от "Щото":Само малОумен писач може да напише "малумна".
08:50 07.04.2026
44 Реалист
45 Бай вую
До коментар #8 от "абе":Да с история на хиляди години,не като сщ с история колкото кенефа на село
09:16 07.04.2026
47 няма значение
До коментар #45 от "Бай вую":Иран е история.
09:35 07.04.2026
49 Да ти кажа
До коментар #45 от "Бай вую":Не всички древни държави са много успешни.Виж Сингапур,Тайван,Израел.
09:39 07.04.2026
50 Тъпчоо,
До коментар #47 от "няма значение":Чети,бе!Чети!
10:02 07.04.2026
53 хххх
До коментар #1 от "Овчарник":Пример е края на Русия наложен от Украйна.
12:38 07.04.2026
