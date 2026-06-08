The Telegraph: Лондон няма нито една ядрена подводница, годна за експлоатация в морето

И петте активни ядрени подводници клас Astute на Кралския флот са в пристанище в очакване на ремонт или поддръжка, съобщава The Telegraph, позовавайки се на военноморски източници.
Шеста подводница от този клас вече е въведена в експлоатация, но все още не е готова за разполагане.
Според изданието това означава, че Великобритания в момента не разполага с ядрени подводници, годни за експлоатация в морето. Бившият капитан на подводница Райън Рамзи нарече това „сериозен тревожен звънец“.
„Изглеждаме беззъби. Руснаците знаят, че не можем да изведем подводници в морето. Губиш респект пред руснаците, ако не можеш да поддържаш възпиране в морето“, каза той пред The Telegraph.
Бившият началник на Кралския флот (2000–2002) и бивш държавен секретар по сигурността (2007–2010) лорд Алън Уест нарече ситуацията с подводниците „неприемлива“ и „много тревожна“.
Министерството на отбраната на Обединеното кралство заяви пред изданието, че обикновено не коментира състоянието на подводния флот, но подчерта, че британските води „винаги са защитени от цялостен набор от възможности“. Министерството добави, че укрепването на подводните способности остава „основен приоритет“.
Подводниците от клас „Astute“ се използват за защита на британските подводници с балистични ракети от клас „Vanguard“ и самолетоносачите „Queen Elizabeth“ и „Prince of Wales“ по време на тяхното разполагане.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
05:55 08.06.2026
2 Хихихи
05:55 08.06.2026
3 Сапьор
05:56 08.06.2026
4 Верно
05:56 08.06.2026
5 мислещ
05:59 08.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Оня
06:01 08.06.2026
8 Бycифициpaн от Kийф
06:04 08.06.2026
9 хехе
06:30 08.06.2026
10 Вероятно
Коментиран от #11
06:50 08.06.2026
11 Бтлгарин
До коментар #10 от "Вероятно":Може ли и ние да купим 8? Плащаме напред, а ще почакаме 30-40 години докато ги боядисат.
Все пак подводница се боядисва по-трудно от Еф-16.
06:53 08.06.2026
12 Джеймс
07:06 08.06.2026
13 Така е
07:34 08.06.2026
14 Кир Стар Мър
Като са вързани на кея, еша си нямат!
08:05 08.06.2026