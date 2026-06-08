The Telegraph: Лондон няма нито една ядрена подводница, годна за експлоатация в морето

И петте активни ядрени подводници клас Astute на Кралския флот са в пристанище в очакване на ремонт или поддръжка, съобщава The Telegraph, позовавайки се на военноморски източници.

Шеста подводница от този клас вече е въведена в експлоатация, но все още не е готова за разполагане.

Според изданието това означава, че Великобритания в момента не разполага с ядрени подводници, годни за експлоатация в морето. Бившият капитан на подводница Райън Рамзи нарече това „сериозен тревожен звънец“.

„Изглеждаме беззъби. Руснаците знаят, че не можем да изведем подводници в морето. Губиш респект пред руснаците, ако не можеш да поддържаш възпиране в морето“, каза той пред The ​​Telegraph.

Бившият началник на Кралския флот (2000–2002) и бивш държавен секретар по сигурността (2007–2010) лорд Алън Уест нарече ситуацията с подводниците „неприемлива“ и „много тревожна“.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство заяви пред изданието, че обикновено не коментира състоянието на подводния флот, но подчерта, че британските води „винаги са защитени от цялостен набор от възможности“. Министерството добави, че укрепването на подводните способности остава „основен приоритет“.

Подводниците от клас „Astute“ се използват за защита на британските подводници с балистични ракети от клас „Vanguard“ и самолетоносачите „Queen Elizabeth“ и „Prince of Wales“ по време на тяхното разполагане.