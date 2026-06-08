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The Telegraph: Лондон няма нито една ядрена подводница, годна за експлоатация в морето

The Telegraph: Лондон няма нито една ядрена подводница, годна за експлоатация в морето

8 Юни, 2026 05:45, обновена 8 Юни, 2026 05:52 1 074 14

  • великобритания-
  • подводници-
  • русия

Изглеждаме беззъби, руснаците знаят положението ни, заяви бившият капитан на подводница Райън Рамзи

The Telegraph: Лондон няма нито една ядрена подводница, годна за експлоатация в морето - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

И петте активни ядрени подводници клас Astute на Кралския флот са в пристанище в очакване на ремонт или поддръжка, съобщава The Telegraph, позовавайки се на военноморски източници.

Шеста подводница от този клас вече е въведена в експлоатация, но все още не е готова за разполагане.

Според изданието това означава, че Великобритания в момента не разполага с ядрени подводници, годни за експлоатация в морето. Бившият капитан на подводница Райън Рамзи нарече това „сериозен тревожен звънец“.

„Изглеждаме беззъби. Руснаците знаят, че не можем да изведем подводници в морето. Губиш респект пред руснаците, ако не можеш да поддържаш възпиране в морето“, каза той пред The ​​Telegraph.

Бившият началник на Кралския флот (2000–2002) и бивш държавен секретар по сигурността (2007–2010) лорд Алън Уест нарече ситуацията с подводниците „неприемлива“ и „много тревожна“.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство заяви пред изданието, че обикновено не коментира състоянието на подводния флот, но подчерта, че британските води „винаги са защитени от цялостен набор от възможности“. Министерството добави, че укрепването на подводните способности остава „основен приоритет“.

Подводниците от клас „Astute“ се използват за защита на британските подводници с балистични ракети от клас „Vanguard“ и самолетоносачите „Queen Elizabeth“ и „Prince of Wales“ по време на тяхното разполагане.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    20 4 Отговор
    Натовския позор няма край! 😂

    05:55 08.06.2026

  • 2 Хихихи

    20 2 Отговор
    Да ама си имат 20 млн укро зомбита 🤭

    05:55 08.06.2026

  • 3 Сапьор

    7 3 Отговор
    Ми в небето тогава. Или направо по суша.

    05:56 08.06.2026

  • 4 Верно

    14 2 Отговор
    но пък се репчат !

    05:56 08.06.2026

  • 5 мислещ

    7 1 Отговор
    Имат ама ги пазят за манифестацията на 4ти Юли!

    05:59 08.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оня

    18 1 Отговор
    Ами нямат щото според новите изисквания трябвало да са с по високи тавани да не им опират чалмите!

    06:01 08.06.2026

  • 8 Бycифициpaн от Kийф

    13 2 Отговор
    Нo ние cи имaмe злaтни тoaлeтни, за cметкa на вашите подводници.

    06:04 08.06.2026

  • 9 хехе

    8 0 Отговор
    да си купят албански подводници няма какво да им се повреди повечко мамбо за гребците и пълна газ напред.

    06:30 08.06.2026

  • 10 Вероятно

    8 0 Отговор
    Ще ги боядисат и ще ги продадат на Украйна.

    Коментиран от #11

    06:50 08.06.2026

  • 11 Бтлгарин

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Вероятно":

    Може ли и ние да купим 8? Плащаме напред, а ще почакаме 30-40 години докато ги боядисат.
    Все пак подводница се боядисва по-трудно от Еф-16.

    06:53 08.06.2026

  • 12 Джеймс

    5 0 Отговор
    Британсйата империя е последната разпаднала се империя по естествен път като Османската например. Най- голямото отцепване правят бежанците от Северна Америка на 4 юли преди стотина години. В последствие махараджите и пакситата се разделят с английската корона. Пиратството приключи, така, че лодки не са им нужни на английските хулигани.

    07:06 08.06.2026

  • 13 Така е

    3 0 Отговор
    Но пък лонДон е пълен с циГани

    07:34 08.06.2026

  • 14 Кир Стар Мър

    0 0 Отговор
    Ааааа, мноо са си добре чуруците!
    Като са вързани на кея, еша си нямат!

    08:05 08.06.2026

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