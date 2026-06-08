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След седем години: Си Дзинпин отново кацна в Пхенян за среща с Ким Чен-ун ВИДЕО

След седем години: Си Дзинпин отново кацна в Пхенян за среща с Ким Чен-ун ВИДЕО

8 Юни, 2026 06:44, обновена 8 Юни, 2026 06:52 1 203 5

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Китайският президент е придружаван от съпругата си Пън Лиюан, външния министър Уан И и високопоставения партиен функционер Цай Ци

След седем години: Си Дзинпин отново кацна в Пхенян за среща с Ким Чен-ун ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин пристигна на двудневно държавно посещение в Пхенян за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Той кацна на летището в Пхенян около 10:30 ч. местно време. Той е придружаван от съпругата си Пън Лиюан, външния министър Уан И и високопоставения партиен функционер Цай Ци. В официална статия, публикувана в севернокорейския вестник „Родон Синмун“ в деня на пристигането си, Си призова двете страни да се противопоставят съвместно на „хегемонизма и политиката на натиск“.

Това е първата визита на китайския държавен глава в Северна Корея от седем години насам (последната му беше през 2019 г.) и неговото първо пътуване в чужбина за тази година. Посещението съвпада с 65-ата годишнина от Договора за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ между двете страни, подписан през 1961 г.

Визитата се случва само няколко седмици след като Си Дзинпин прие в Пекин американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Тя е ясен знак за стремежа на Пекин да запази и демонстрира водещото си влияние над КНДР, особено на фона на засиленото военно и икономическо сближаване между Пхенян и Москва през последната година.

Преди пристигането на Си, Северна Корея демонстрира нов завод за обогатяване на уран. Сестрата на севернокорейския лидер, Ким Йо-чен, направи официално изявление, че ядреният статут на страната е „абсолютна червена линия“ и Пхенян няма да приеме исканията на САЩ за денуклеаризация. Според анализатори, Пекин може мълчаливо да приеме ядрения статут на КНДР, за да го използва като стратегически буфер срещу Вашингтон.

Очаква се лидерите да обсъдят възобновяването на китайския туризъм в Северна Корея, съвместни икономически проекти по границата и официалното отваряне на новия мост над река Ялу, който дълги години остана неизползван.

Китай остава най-важният икономически партньор на Пхенян, осигуряващ над 90% от легалния търговски обмен на страната.


Северна Корея
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