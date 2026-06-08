Ясни са резултатите, с които Флорентино Перес спечели изборите за президент на Реал Мадрид

Флорентино Перес победи Енрике Рикелме в битката за президент на Реал Мадрид. Малко след 0:30 часа местно време мадридският бизнесмен получи потвърждение за успеха си.

Перес си осигури 65% от гласовете с 21 741 бюлетини, докато опонентът му получи 35% с 11 814 гласа, обяви избирателната комисия на клуба.

Това са третите избори, спечелени от Флорентино. Той загуби при първия си опит да оглави клуба през 1995 г. срещу Рамон Мендоса, но после триумфира през 2000 г. срещу Лоренсо Санс с 55% от гласовете, като тогава решаващ се оказа вотът по пощата. През 2004 г. Перес отново спечели убедително, този път с над 90% от гласовете.

През юни 2009 година Флорентино се завърна в клуба след бурното напускане на Рамон Калдерон няколко месеца по-рано.

Перес нямаше съперник и в последвалите изборни процеси през 2013, 2017, 2021 и 2025 г., когато не се появи алтернативна кандидатура и не се наложи провеждане на вот.

Настоящият му мандат изтичаше през 2029 г., но 79-годишният ръководител реши да свика избори преди месец след много негативен спортен сезон, в който имиджът на клуба също беше накърнен. Той обяви намерението си да насрочи избори на взривоопасна пресконференция на 12 май, малко след като „Марка“ разкри за сбиване в съблекалнята между Валверде и Чуамени.

По време на неговото президентство Реал Мадрид спечели седем Шампионски лиги - последно през 2022 и 2024 г. - и седем титли от Ла Лига.