Новини
Свят »
Нарастващи провали! В Европа назрява дипломатическа революция

7 Април, 2026 13:15 3 580 62

  • виктор орбан-
  • роберт фицо-
  • унгария-
  • европейски съюз-
  • урсула фон дер лaйен-
  • украйна

Неспособността на ЕС да взема единни решения, като отблокирането на кредита за Киев в размер на 90 милиарда евро, налагането на санкции срещу радикалните заселници в Западния бряг и реализирането на мерки срещу Русия, разкрива системна парализа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Нарастващите провали на Европа във външната политика – от трудностите с финансирането на Украйна до раздробенната реакция спрямо войната с Иран – подхранват призивите за коренно преосмисляне на начина, по който блокът води дипломатическата си дейност, пише Politico, позовавайки се мнението на девет дипломати от ЕС, официални лица, законодатели и експерти.

Неспособността на ЕС да взема единни решения, като отблокирането на кредита за Киев в размер на 90 милиарда евро, налагането на санкции срещу радикалните заселници в Западния бряг и реализирането на мерки срещу Русия, разкрива системна парализа.

Съобщава се, че на карта е заложено нещо повече от вътрешни процеси: в условията на ескалация на конфликта в Близкия изток, продължителната война на Русия в Украйна и напрежението в трансатлантическите отношения дипломатите подчертаха, че ЕС рискува да остане настрана в момент, когато геополитическите решения се вземат по-бързо, отколкото системата може да ги обработи.

Разочарованието от безизходната ситуация излиза на повърхността. Все по-голяма група страни, начело с Германия и Швеция, настоява за рязко ограничаване или пълна отмяна на националните вета, които позволяват на една столица да блокира действията на целия блок.

"Трябва да премахнем принципа на единодушието в ЕС по отношение на външната политика и политиката на сигурност до края на настоящия законодателен мандат, за да станем по-способни да действаме на международната сцена и да се превърнем в истински зрели партньори“, заявява германският министър на външните работи Йохан Вадефул. "Целият опит, който натрупахме през последните седмици с помощта за Украйна и санкциите срещу Русия, сочи към това.“

Съвсем наскоро шведският министър-председател Улф Кристерсон отбеляза, че дискусиите за използването на гласуване с квалифицирано мнозинство при вземането на външнополитически решения "ще възникнат отново“ сред лидерите. Този натиск се случва на фона на това, че Унгария – по-малко от седмица преди изборите си на 12 април – многократно забави важни решения, включително заем за Киев в размер на 90 милиарда евро.

Това засилва опасенията в други столици, че резултатите от външната политика на ЕС могат да станат заложници на вътрешната политика. Дори ако премиерът Виктор Орбан загуби властта, дипломатите предупредиха, че основният проблем ще остане, тъй като принципът на единодушието ще позволи на всяко правителство да заеме същата блокираща роля.

"Има сериозни проблеми в начина, по който вземаме решения“, обясни испанският депутат Начо Санчес Амор, член на комисията по външни работи на Европейския парламент. "Всеки месец възниква нов въпрос, който подчертава тази тенденция. Трябва да реагираме.“

Друга група държави, включваща Франция, Белгия и малките държави-членки, които се страхуват да не бъдат потиснати, твърдо защитават правото на вето, като твърдят, че то е в основата на техните национални интереси.

"Мисля, че започването на дебати за правилата за единодушие в Европа в момента би било най-краткият път към възникването на реални проблеми“, заявява пред журналисти в Брюксел премиерът на Белгия Барт Де Вевер.

Медиите пишат, че по един въпрос има почти пълно съгласие в европейските столици: системата не работи.

"Погледнете санкциите срещу заселниците в Западния бряг – това е пълна катастрофа“, отбеляза високопоставен служител на ЕС. Той има предвид широко подкрепените планове за налагане на санкции срещу екстремистки настроени израелски заселници, блокирани от Унгария. "26 от 27-те ни държави подкрепят това, дори Германия е "за“, но не можем да направим нищо заради една“.

Неотдавнашното институционално напрежение засили усещането за раздробяване. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас влязоха в спор за това кой трябва да играе водеща роля във външната политика. В същото време френският външен министър Жан-Ноел Баро призова председателя на Комисията да спазва границите на своята роля по време на среща на посланиците на ЕС.

Дипломатите и официалните лица обаче подчертаха, че подобни битки за сфери на влияние са симптом, а не причина.

За мнозина истинският проблем е единодушието. Друг високопоставен дипломат от ЕС посочи показателен епизод от 2022 г., когато унгарският външен министър Петер Сиярто участваше в заседанията на Енергийния съвет на ЕС, където решенията се вземат с квалифицирано мнозинство.

"Той се държеше както обикновено, размахвайки критики във всички посоки“, спомня си дипломатът. Но за разлика от външната политика, Будапеща можеше да бъде прегласувана. "Той беше шокиран. Мислеше, че все още се намира в Съвета по външни работи“, добавя дипломатът.

Тъй като френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц все още имат различия в мненията по този въпрос, аналитичните центрове и политическите партии се опитват да насочат хода на дискусията. Дясноцентристката Европейска народна партия излезе с предложения за промяна на архитектурата на външната политика на ЕС, като в манифеста си за 2024 г. призова за замяна на ръководителя на външнополитическото ведомство на ЕС с "министър на външните работи на ЕС с ранг на заместник-председател на Европейската комисия“ и да се създаде Съвет за сигурност, в който да влязат и партньори като Великобритания, Норвегия и Исландия.

Старшият научен сътрудник във Фондация "Карнеги“ Стефан Лене също се обявява в подкрепа на структурни промени, включително връщането на ЕСВД в състава на Комисията и създаването на Европейски съвет за сигурност за по-бърза реакция на възникващите заплахи, сред които безпилотни летателни апарати и ракети от Иран.

"Мнозина разбират, че нашите външнополитически структури са дисфункционални“, обяснява Лене. "Предизвикателствата в областта на външната политика и сигурността станаха съвсем различни. И липсата на иновации в тази област е странна“.

Той добавя, че идеята за интегриране на ЕСВД в Комисията има известна подкрепа, "а именно в кабинета на председателя на Комисията“. Не всички са убедени в това. "Мисля, че на Комисията това би се харесало много“, отбелязва четвъртият дипломат на ЕС по повод сливането на структурите, докато високопоставен представител на ЕСВД отхвърли тази идея по-рязко.

За Санчес Амора проблемът се състои не толкова в структурите, колкото в политическата воля. "Трябва да използваме факта, че има толкова много проблеми при вземането на решения, за да помислим сериозно за това: нека съберем Съвета, Парламента, Комисията и върховния представител, за да обсъдим това“, заявява той, като същевременно предупреждава да не се променят договорите.

Други смятат, че диагнозата е по-проста. "Основният проблем не се е променил, основният проблем на външната политика е единодушието“, обобщи един от високопоставените дипломати на ЕС. "Можете да създадете дори хиляда институции. Докато имате единодушие, системата никога няма да може да работи както трябва.“


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рита Ора

    77 89 Отговор
    Орбан и Фицо са топ политици!

    Коментиран от #6, #18, #28, #54

    13:18 07.04.2026

  • 2 Хахаха

    85 61 Отговор
    Тези двамата ще ходят в затвора много скоро

    13:21 07.04.2026

  • 3 Развитие

    63 84 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    13:21 07.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    76 75 Отговор
    Няколко луди жени в Брюксел които сами се избират разиграват 500 млн хора.

    13:21 07.04.2026

  • 5 ФАКТ

    52 15 Отговор
    Голям мерак да фашизирате ЕС ай баста

    13:21 07.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЧАО, ЧАО

    55 9 Отговор
    Кривокраки урсули и скумрии как.
    Когато ни управляват т.пи Кукундели , неизбрани от никой ....а самоинсталирали се, така ще е. Да не търсят причина в друг.

    13:22 07.04.2026

  • 8 И Тръмп

    28 8 Отговор
    В подкрепа на Орбан
    И на всички отстояващи националните си интереси държавници
    Този лошь, лошь, Тръмп

    13:22 07.04.2026

  • 9 Време е

    34 9 Отговор
    за "Алтернатива за България", за нашия Орбан, за нашия Фицо, за нашия Джорджеску !

    13:22 07.04.2026

  • 10 Мнение

    56 9 Отговор
    Орбан въведе със закон 13 и 14-та пенсия за всички възрастни хора. Лицата над 65 години пътуват безплатно с обществения транспорт, включително влакове - достатъчно е да си покажат личната карта. Майките с 3 деца получават 30000 евро държавна помощ. Половината от сметките на домакинствата за газ и електричество се поемат от държавата. Пътищата им са прекрасни - здрави, качествени. И още, и още....

    Коментиран от #38

    13:23 07.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 кристално ясно

    39 6 Отговор
    Шепата тирани в ЕС Германия, Франция и няколко фашистки северни сателита, т. н. вътрешнототалитарна върхушка искат да узурпират властта за да ни вкарат и водят съвсем открита война с Русия! Няма друго обяснениe да се финансира със стотици мимиарди нацистката yкpхунта!

    13:23 07.04.2026

  • 13 Ха-ха

    7 26 Отговор
    Двамата пътници към пенсионния отдел.!

    Коментиран от #17

    13:24 07.04.2026

  • 14 До Ванс

    19 13 Отговор
    На посещение в Унгария за Орбан!
    Нещо Радев няма посещение, ха ха ха
    Ами Тръмп му има досието и знае , че работи за глобалните
    Дано българите се ..светнат

    13:24 07.04.2026

  • 15 1234

    25 6 Отговор
    ами нали затова е съюз бе демократи,инак си е диктатура,разпускайте седянката,който има пари за хвърляне да ги хвърля,не да го налага на всички и референдуми ще по добре да се правят

    13:25 07.04.2026

  • 16 Хипотетично

    5 11 Отговор
    Би било изход за ситуацията да има възможност за преодоляване на вето при прегласуване.

    13:26 07.04.2026

  • 17 Искаш Пепедейци..

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха":

    Агнешко..с боровинки, а?

    13:26 07.04.2026

  • 18 И какво му е топ на Орбан

    12 32 Отговор

    До коментар #1 от "Рита Ора":

    Унгария с най-високата инфлация в Европа, с тотално спряно финансиране заради най-високата корупция в Европа, отново първенци Унгария и Сърбия.Унгария с по-високи цени на горивата, от българските, защото руската марионетка Орбан продължава да купува руски петрол, въпреки че е неизгоден за страната. Пълен провал и унижение за унгарските граждани.

    Коментиран от #35

    13:27 07.04.2026

  • 19 Ново пет

    11 26 Отговор
    На 12 април унгарците ша изнасилят Орбан.

    13:27 07.04.2026

  • 20 преди

    9 18 Отговор
    Преди избори винаги плюят по Европа. Много е лесно. Един референдум и толкова. Щом не ви харесва вън. Никой не ви държи на сила.

    13:29 07.04.2026

  • 21 защо

    31 8 Отговор
    И кой му пречи на Водефул да извади едни 50 милиарда от германския бюсжет, и да ги даде на Украйна? Нито Фицо ще му попречи, нито Орбан.

    13:29 07.04.2026

  • 22 вън

    6 14 Отговор
    Вън. Като не искате напуснете. Насила хубост не става.

    Коментиран от #32

    13:30 07.04.2026

  • 23 просто

    8 14 Отговор
    Просто е. Напуснете. Европа също не ви иска. От вас само престъпления и корупция.

    13:32 07.04.2026

  • 24 Революция

    15 8 Отговор
    Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    Коментиран от #30

    13:32 07.04.2026

  • 25 Айде

    13 7 Отговор
    Евротролеите, почвайте сега по Орбан, ми плаща ви се..
    Още..
    Цял ден клечите тук за центчета..
    Дий, воле, пенсиониран или недъгав за друго..

    13:33 07.04.2026

  • 26 вън

    5 10 Отговор
    Вън.

    Коментиран от #27

    13:34 07.04.2026

  • 27 Оп..

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "вън":

    Май се изпусна, не се напъвай...чак толкоз
    Направи ли за надника, шорошки?

    13:37 07.04.2026

  • 28 володя

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Рита Ора":

    Топ политици са, щото орбан се самоопределил "като мишката на Путин". И ние българите знаем, че само пълното подчинение пред големите и силните ни дава шанс за спасение! За това и харесваме Орбан!

    13:37 07.04.2026

  • 29 Теория на конспирацията

    12 9 Отговор
    Помните ли,преди години,ви казвах,че ЕС ще махне "Равноправието " на всяка държава-член и ще се замени с "Мнозинство" .А,честито! България отново ще изпълнява само заповеди.

    Коментиран от #33, #34

    13:38 07.04.2026

  • 30 Обратното е

    9 4 Отговор

    До коментар #24 от "Революция":

    Най-високата инфлация и мизерия е в проруските държави.

    13:38 07.04.2026

  • 31 Гого

    10 8 Отговор
    Това разкрива че европа е прогнила от вътре, рибата се вмирисва от към главата.

    13:38 07.04.2026

  • 32 Добра идея

    6 9 Отговор

    До коментар #22 от "вън":

    но корумпетата Орбан и Фицо искат да продължават да крадат от еврофондовете :)

    13:40 07.04.2026

  • 33 руззззНаци

    7 7 Отговор

    До коментар #29 от "Теория на конспирацията":

    Няма равноправие в това представителя на едни 10 милиона да налага мнението си над това на останалите 500 милиона!!! Демокрацията е - един човек, един глас!!! България има 6.5 милиона гласа, Унгария 10тина милиона, Германия 85 милиона и т.н. Демокрация!

    13:42 07.04.2026

  • 34 Българин

    0 10 Отговор

    До коментар #29 от "Теория на конспирацията":

    Редно е, България да изпълнява само заповеди. Това дето сами се решим винаги е проал. Ние паркирането в София не можем да оправим, ще вземаме решения за съдбата на Европа!

    13:42 07.04.2026

  • 35 Да, вее прдрохански,

    4 7 Отговор

    До коментар #18 от "И какво му е топ на Орбан":

    а тука вече имаме дефлация и е от леврото. Извра теняци либерални!

    13:45 07.04.2026

  • 36 Нищо ново под слънцето

    4 2 Отговор
    Pax Romana е погубен от собственото си величие. Спира да се разширява през II-ри век, т.е. без богата военна плячка и без нови роби като работна ръка.През V-ти век германски племена завладяват Северна Африка( житницата на Рим) и приходите от тази провинция секват.Затова Рим продължил да увеличава данъците, докато висшата класа живеела в неописуем разкош. И през 395г. Римската империя е разделена на Западен и Източен Рим. Последният западноримски император е свален от Одоакър през 476г., а Източен Рим просъществува до 1453 г., когато Константинопол е завзет от султан Мехмед II.

    13:49 07.04.2026

  • 37 володя

    1 7 Отговор
    Редно е Европа да се раздели на развита, богата и подредена част и на такава, като България, Румъния и други подобни!

    13:56 07.04.2026

  • 38 Даааа

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Само, че леееекичко са фалирали вече и тепърва ще усетят "дебелия" именно заради това раздаване на пари на калпак.....нещо като у нас сега.. 🤣🤣🤣

    13:56 07.04.2026

  • 39 Руското мекере Орбан си отива...

    6 8 Отговор
    Идва българското мекере на Кремъл, наш Муньо, за това премахване на взетото и за това още от сега всички действия на руската подлога Радев да бъдат гледани под лупа от ЕК и ако продължи действията на Орбан да обслужва убиеца Путин крути мерки, или ще сме цивилизовани и демократични европейци или ясно заявяване от ЕС... ако сте с варварска Русия заминавайте при тях, нямате работа в ЕС, само федериализация и твърда ръка ще спаси съюза, на който не му изнася да си събира парцалите и да заминава за Русия или Северна Корея.

    Коментиран от #40

    13:59 07.04.2026

  • 40 Ко речи?

    4 5 Отговор

    До коментар #39 от "Руското мекере Орбан си отива...":

    Радев е евроатлантик
    А Орбан е патриот

    Коментиран от #43

    14:05 07.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Тръмпи

    3 5 Отговор
    Аз от доста време вече ви говоря, че мястото на България е като щат на САЩ, а не в Европа, ама вие си знаете все вашата

    Коментиран от #57

    14:08 07.04.2026

  • 43 Да бе...

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Ко речи?":

    Радев е толкова евроатлантик колкото Сатурн е Самоков.

    14:18 07.04.2026

  • 44 Тома

    7 3 Отговор
    Хубаво е да пишете кой ще връща кредита на украинците защото няма да са те.За това Орбан го знае.

    14:19 07.04.2026

  • 45 Хи хи хи

    7 6 Отговор
    Хи хи хи
    Виктор, Орбан де
    Трябва да го позлатят !!!
    Спаси 90 000 000 000
    /ДЕВЕДЕСЕТ МИЛИАРДА/
    от крадливите лапи на урсулите и киийюфската хунта !!!

    14:24 07.04.2026

  • 46 А где

    5 3 Отговор
    главната диплоПатка на ес-ъто
    кая де ???!

    Коментиран от #47, #60

    14:30 07.04.2026

  • 47 Хи хи хи

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "А где":

    натягивает колючая проволака
    .....на границата между естония и Русия......

    14:33 07.04.2026

  • 48 Вън от ЕС, НАТО и еврозоната !

    6 2 Отговор
    И от каде накъде се задължаваме да даваме безвъзмездно пари,оръжия,ток и да работим за хунтата в Киев!

    14:42 07.04.2026

  • 49 Гражданин на Европа

    8 4 Отговор
    Време е руските тротинетки в ЕС да бъдат изритани от него!

    Коментиран от #52, #53

    14:58 07.04.2026

  • 50 Мунчо

    3 5 Отговор
    С тези велики празноглавци не само Европа, но
    ЖАЛКА и бедна България нищо хубаво не я чака!

    15:05 07.04.2026

  • 51 Георги

    2 3 Отговор
    Гладната и просеща фашистка хунта в Осрайна,
    вече може да разчита на потъващата Европа, само на замразени пилета и живи лешояди!
    Е, пак е помощ, но не се краде!

    15:10 07.04.2026

  • 52 😂 Сещам се за героите

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Гражданин на Европа":

    на Доньо Донев като ги гледам тия лузъри.

    15:16 07.04.2026

  • 53 Ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Гражданин на Европа":

    Тримата руски глупаци.!

    15:21 07.04.2026

  • 54 Според копейките и Тръмп

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рита Ора":

    беше топ миротворец... 😂

    15:22 07.04.2026

  • 55 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Замривайте я тази глобалистска ко4ина ,така или иначе няма бъдеще и няма да просъществува дълго !

    15:26 07.04.2026

  • 56 нпо агент

    3 2 Отговор
    Няма смисъл да се чете това скучно изложение на фактите..Европа просто няма как да бъде независима в своите действия..още повече в ситуацията когато нямат нито капка газ или петрол..99% или от Русия или от САЩ..или от арабите...Просто и ясно..

    15:29 07.04.2026

  • 57 Икономист

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Тръмпи":

    На кой му трябват бедни прошляци за да са му в тежест ?

    15:29 07.04.2026

  • 58 Мишел

    1 1 Отговор
    "На вашите услуги съм": Орбан поискал да е мишката, помагаща на Путин.

    Унгарският премиер Виктор Орбан уверил руския диктатор Владимир Путин, че е готов да положи големи усилия, за да му помогне, включително да улесни уреждането на войната в Украйна чрез организиране на среща на върха в Будапеща. Това е станало в техен телефонен разговор, състоял се на 17 октомври 2025, стенограма от който е била предоставена от унгарското правителство на агенция Bloomberg.

    "Вчера нашето приятелство достигна толкова високо ниво, че аз мога да помогна по всякакъв начин... По всеки въпрос, по който мога да бъда полезен, съм на вашите услуги", заявил Орбан по време на разговора. За да подчертае твърдението си, той припомнил баснята на Езоп за мишката, която освобождава лъва, хванат в мрежа, след като лъвът преди това пощадил живота й.

    Коментиран от #59

    15:33 07.04.2026

  • 59 Това трябва ли да означава, че

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Bloomberg подслушват управляващи?

    16:02 07.04.2026

  • 60 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "А где":

    натягивает колючая проволака
    .....на границата между естония и Русия......

    16:27 07.04.2026

  • 61 помнещ...

    0 1 Отговор
    помня добре , времето на "развития социализъм" : и затова знам, че "принципът на единодушието" - бе ПОЛЕЗЕН, ЕФЕКТИВЕН и ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН по онова време. Иначе - не си ли единодушен - просто пътуваш в лагера за првъзпитание: там ако ти знае много усстаата може да послужиш бързо-бързо за храна на прасетата...та - така, единодушието е една ясна форма на дикратура: само един да не иска ( и ако не е комунизъм) - и КРАЙ... МОЖЕ ДА НАЛАГА СВОЕТО НАД ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ - ОТВА СИ Е ДИКТАТ НА ЕДИН НАД ВСИЧКИ!!! остатъчно е да има според мен едно "квалифицирано мнозинство" - и готово... все пак демокрацията нали не е диктатура на малцинството над мнозинството???

    Коментиран от #62

    17:11 07.04.2026

  • 62 АЗ ПЪК ПОМНЯ ЕДИН ДОГОВОР

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "помнещ...":

    ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА ЕС
    КОГАТО ДОГОВОРА СЕ ПРОМЕНЯ ЕДНОСТРАННО СДЕЛКАТА СЕ РАЗВАЛЯ
    СЕГА НАЛИ СХВАНА И БРЪЩОЛЕВЕНИЯТА ЗА КОМУНИЗЪМ ДИКТАТУРА И ДЕМОКРАЦИЯ МОЕШ ДА СИ ГИ НА....РЕШ
    ТА НОВ ДОГОВОР НОВА СДЕЛКА
    ТОЛКОЗ

    18:43 07.04.2026