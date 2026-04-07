Нарастващи провали! В Европа назрява дипломатическа революция

Нарастващите провали на Европа във външната политика – от трудностите с финансирането на Украйна до раздробенната реакция спрямо войната с Иран – подхранват призивите за коренно преосмисляне на начина, по който блокът води дипломатическата си дейност, пише Politico, позовавайки се мнението на девет дипломати от ЕС, официални лица, законодатели и експерти.
Неспособността на ЕС да взема единни решения, като отблокирането на кредита за Киев в размер на 90 милиарда евро, налагането на санкции срещу радикалните заселници в Западния бряг и реализирането на мерки срещу Русия, разкрива системна парализа.
Съобщава се, че на карта е заложено нещо повече от вътрешни процеси: в условията на ескалация на конфликта в Близкия изток, продължителната война на Русия в Украйна и напрежението в трансатлантическите отношения дипломатите подчертаха, че ЕС рискува да остане настрана в момент, когато геополитическите решения се вземат по-бързо, отколкото системата може да ги обработи.
Разочарованието от безизходната ситуация излиза на повърхността. Все по-голяма група страни, начело с Германия и Швеция, настоява за рязко ограничаване или пълна отмяна на националните вета, които позволяват на една столица да блокира действията на целия блок.
"Трябва да премахнем принципа на единодушието в ЕС по отношение на външната политика и политиката на сигурност до края на настоящия законодателен мандат, за да станем по-способни да действаме на международната сцена и да се превърнем в истински зрели партньори“, заявява германският министър на външните работи Йохан Вадефул. "Целият опит, който натрупахме през последните седмици с помощта за Украйна и санкциите срещу Русия, сочи към това.“
Съвсем наскоро шведският министър-председател Улф Кристерсон отбеляза, че дискусиите за използването на гласуване с квалифицирано мнозинство при вземането на външнополитически решения "ще възникнат отново“ сред лидерите. Този натиск се случва на фона на това, че Унгария – по-малко от седмица преди изборите си на 12 април – многократно забави важни решения, включително заем за Киев в размер на 90 милиарда евро.
Това засилва опасенията в други столици, че резултатите от външната политика на ЕС могат да станат заложници на вътрешната политика. Дори ако премиерът Виктор Орбан загуби властта, дипломатите предупредиха, че основният проблем ще остане, тъй като принципът на единодушието ще позволи на всяко правителство да заеме същата блокираща роля.
"Има сериозни проблеми в начина, по който вземаме решения“, обясни испанският депутат Начо Санчес Амор, член на комисията по външни работи на Европейския парламент. "Всеки месец възниква нов въпрос, който подчертава тази тенденция. Трябва да реагираме.“
Друга група държави, включваща Франция, Белгия и малките държави-членки, които се страхуват да не бъдат потиснати, твърдо защитават правото на вето, като твърдят, че то е в основата на техните национални интереси.
"Мисля, че започването на дебати за правилата за единодушие в Европа в момента би било най-краткият път към възникването на реални проблеми“, заявява пред журналисти в Брюксел премиерът на Белгия Барт Де Вевер.
Медиите пишат, че по един въпрос има почти пълно съгласие в европейските столици: системата не работи.
"Погледнете санкциите срещу заселниците в Западния бряг – това е пълна катастрофа“, отбеляза високопоставен служител на ЕС. Той има предвид широко подкрепените планове за налагане на санкции срещу екстремистки настроени израелски заселници, блокирани от Унгария. "26 от 27-те ни държави подкрепят това, дори Германия е "за“, но не можем да направим нищо заради една“.
Неотдавнашното институционално напрежение засили усещането за раздробяване. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас влязоха в спор за това кой трябва да играе водеща роля във външната политика. В същото време френският външен министър Жан-Ноел Баро призова председателя на Комисията да спазва границите на своята роля по време на среща на посланиците на ЕС.
Дипломатите и официалните лица обаче подчертаха, че подобни битки за сфери на влияние са симптом, а не причина.
За мнозина истинският проблем е единодушието. Друг високопоставен дипломат от ЕС посочи показателен епизод от 2022 г., когато унгарският външен министър Петер Сиярто участваше в заседанията на Енергийния съвет на ЕС, където решенията се вземат с квалифицирано мнозинство.
"Той се държеше както обикновено, размахвайки критики във всички посоки“, спомня си дипломатът. Но за разлика от външната политика, Будапеща можеше да бъде прегласувана. "Той беше шокиран. Мислеше, че все още се намира в Съвета по външни работи“, добавя дипломатът.
Тъй като френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц все още имат различия в мненията по този въпрос, аналитичните центрове и политическите партии се опитват да насочат хода на дискусията. Дясноцентристката Европейска народна партия излезе с предложения за промяна на архитектурата на външната политика на ЕС, като в манифеста си за 2024 г. призова за замяна на ръководителя на външнополитическото ведомство на ЕС с "министър на външните работи на ЕС с ранг на заместник-председател на Европейската комисия“ и да се създаде Съвет за сигурност, в който да влязат и партньори като Великобритания, Норвегия и Исландия.
Старшият научен сътрудник във Фондация "Карнеги“ Стефан Лене също се обявява в подкрепа на структурни промени, включително връщането на ЕСВД в състава на Комисията и създаването на Европейски съвет за сигурност за по-бърза реакция на възникващите заплахи, сред които безпилотни летателни апарати и ракети от Иран.
"Мнозина разбират, че нашите външнополитически структури са дисфункционални“, обяснява Лене. "Предизвикателствата в областта на външната политика и сигурността станаха съвсем различни. И липсата на иновации в тази област е странна“.
Той добавя, че идеята за интегриране на ЕСВД в Комисията има известна подкрепа, "а именно в кабинета на председателя на Комисията“. Не всички са убедени в това. "Мисля, че на Комисията това би се харесало много“, отбелязва четвъртият дипломат на ЕС по повод сливането на структурите, докато високопоставен представител на ЕСВД отхвърли тази идея по-рязко.
За Санчес Амора проблемът се състои не толкова в структурите, колкото в политическата воля. "Трябва да използваме факта, че има толкова много проблеми при вземането на решения, за да помислим сериозно за това: нека съберем Съвета, Парламента, Комисията и върховния представител, за да обсъдим това“, заявява той, като същевременно предупреждава да не се променят договорите.
Други смятат, че диагнозата е по-проста. "Основният проблем не се е променил, основният проблем на външната политика е единодушието“, обобщи един от високопоставените дипломати на ЕС. "Можете да създадете дори хиляда институции. Докато имате единодушие, системата никога няма да може да работи както трябва.“
7 ЧАО, ЧАО
Когато ни управляват т.пи Кукундели , неизбрани от никой ....а самоинсталирали се, така ще е. Да не търсят причина в друг.
13:22 07.04.2026
8 И Тръмп
И на всички отстояващи националните си интереси държавници
Този лошь, лошь, Тръмп
13:22 07.04.2026
10 Мнение
Коментиран от #38
13:23 07.04.2026
12 кристално ясно
13:23 07.04.2026
13 Ха-ха
Коментиран от #17
13:24 07.04.2026
14 До Ванс
Нещо Радев няма посещение, ха ха ха
Ами Тръмп му има досието и знае , че работи за глобалните
Дано българите се ..светнат
13:24 07.04.2026
16 Хипотетично
13:26 07.04.2026
17 Искаш Пепедейци..
До коментар #13 от "Ха-ха":Агнешко..с боровинки, а?
13:26 07.04.2026
18 И какво му е топ на Орбан
До коментар #1 от "Рита Ора":Унгария с най-високата инфлация в Европа, с тотално спряно финансиране заради най-високата корупция в Европа, отново първенци Унгария и Сърбия.Унгария с по-високи цени на горивата, от българските, защото руската марионетка Орбан продължава да купува руски петрол, въпреки че е неизгоден за страната. Пълен провал и унижение за унгарските граждани.
Коментиран от #35
13:27 07.04.2026
22 вън
Коментиран от #32
13:30 07.04.2026
24 Революция
Коментиран от #30
13:32 07.04.2026
25 Айде
Още..
Цял ден клечите тук за центчета..
Дий, воле, пенсиониран или недъгав за друго..
13:33 07.04.2026
26 вън
Коментиран от #27
13:34 07.04.2026
27 Оп..
До коментар #26 от "вън":Май се изпусна, не се напъвай...чак толкоз
Направи ли за надника, шорошки?
13:37 07.04.2026
28 володя
До коментар #1 от "Рита Ора":Топ политици са, щото орбан се самоопределил "като мишката на Путин". И ние българите знаем, че само пълното подчинение пред големите и силните ни дава шанс за спасение! За това и харесваме Орбан!
13:37 07.04.2026
29 Теория на конспирацията
Коментиран от #33, #34
13:38 07.04.2026
30 Обратното е
До коментар #24 от "Революция":Най-високата инфлация и мизерия е в проруските държави.
13:38 07.04.2026
32 Добра идея
До коментар #22 от "вън":но корумпетата Орбан и Фицо искат да продължават да крадат от еврофондовете :)
13:40 07.04.2026
33 руззззНаци
До коментар #29 от "Теория на конспирацията":Няма равноправие в това представителя на едни 10 милиона да налага мнението си над това на останалите 500 милиона!!! Демокрацията е - един човек, един глас!!! България има 6.5 милиона гласа, Унгария 10тина милиона, Германия 85 милиона и т.н. Демокрация!
13:42 07.04.2026
34 Българин
До коментар #29 от "Теория на конспирацията":Редно е, България да изпълнява само заповеди. Това дето сами се решим винаги е проал. Ние паркирането в София не можем да оправим, ще вземаме решения за съдбата на Европа!
13:42 07.04.2026
35 Да, вее прдрохански,
До коментар #18 от "И какво му е топ на Орбан":а тука вече имаме дефлация и е от леврото. Извра теняци либерални!
13:45 07.04.2026
38 Даааа
До коментар #10 от "Мнение":Само, че леееекичко са фалирали вече и тепърва ще усетят "дебелия" именно заради това раздаване на пари на калпак.....нещо като у нас сега.. 🤣🤣🤣
13:56 07.04.2026
39 Руското мекере Орбан си отива...
Коментиран от #40
13:59 07.04.2026
40 Ко речи?
До коментар #39 от "Руското мекере Орбан си отива...":Радев е евроатлантик
А Орбан е патриот
Коментиран от #43
14:05 07.04.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Тръмпи
Коментиран от #57
14:08 07.04.2026
43 Да бе...
До коментар #40 от "Ко речи?":Радев е толкова евроатлантик колкото Сатурн е Самоков.
14:18 07.04.2026
45 Хи хи хи
Виктор, Орбан де
Трябва да го позлатят !!!
Спаси 90 000 000 000
/ДЕВЕДЕСЕТ МИЛИАРДА/
от крадливите лапи на урсулите и киийюфската хунта !!!
14:24 07.04.2026
46 А где
кая де ???!
Коментиран от #47, #60
14:30 07.04.2026
47 Хи хи хи
До коментар #46 от "А где":натягивает колючая проволака
.....на границата между естония и Русия......
14:33 07.04.2026
49 Гражданин на Европа
Коментиран от #52, #53
14:58 07.04.2026
50 Мунчо
ЖАЛКА и бедна България нищо хубаво не я чака!
15:05 07.04.2026
51 Георги
вече може да разчита на потъващата Европа, само на замразени пилета и живи лешояди!
Е, пак е помощ, но не се краде!
15:10 07.04.2026
52 😂 Сещам се за героите
До коментар #49 от "Гражданин на Европа":на Доньо Донев като ги гледам тия лузъри.
15:16 07.04.2026
53 Ха-ха
До коментар #49 от "Гражданин на Европа":Тримата руски глупаци.!
15:21 07.04.2026
54 Според копейките и Тръмп
До коментар #1 от "Рита Ора":беше топ миротворец... 😂
15:22 07.04.2026
57 Икономист
До коментар #42 от "Тръмпи":На кой му трябват бедни прошляци за да са му в тежест ?
15:29 07.04.2026
58 Мишел
Унгарският премиер Виктор Орбан уверил руския диктатор Владимир Путин, че е готов да положи големи усилия, за да му помогне, включително да улесни уреждането на войната в Украйна чрез организиране на среща на върха в Будапеща. Това е станало в техен телефонен разговор, състоял се на 17 октомври 2025, стенограма от който е била предоставена от унгарското правителство на агенция Bloomberg.
"Вчера нашето приятелство достигна толкова високо ниво, че аз мога да помогна по всякакъв начин... По всеки въпрос, по който мога да бъда полезен, съм на вашите услуги", заявил Орбан по време на разговора. За да подчертае твърдението си, той припомнил баснята на Езоп за мишката, която освобождава лъва, хванат в мрежа, след като лъвът преди това пощадил живота й.
Коментиран от #59
15:33 07.04.2026
59 Това трябва ли да означава, че
До коментар #58 от "Мишел":Bloomberg подслушват управляващи?
16:02 07.04.2026
60 Хи хи хи
До коментар #46 от "А где":натягивает колючая проволака
.....на границата между естония и Русия......
16:27 07.04.2026
61 помнещ...
Коментиран от #62
17:11 07.04.2026
62 АЗ ПЪК ПОМНЯ ЕДИН ДОГОВОР
До коментар #61 от "помнещ...":ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА ЕС
КОГАТО ДОГОВОРА СЕ ПРОМЕНЯ ЕДНОСТРАННО СДЕЛКАТА СЕ РАЗВАЛЯ
СЕГА НАЛИ СХВАНА И БРЪЩОЛЕВЕНИЯТА ЗА КОМУНИЗЪМ ДИКТАТУРА И ДЕМОКРАЦИЯ МОЕШ ДА СИ ГИ НА....РЕШ
ТА НОВ ДОГОВОР НОВА СДЕЛКА
ТОЛКОЗ
18:43 07.04.2026