Пари за пенсионерите или за Украйна?

14 Април, 2026 17:55 2 675 103

Участието на България в подобен заем означава ангажиране на около 1,5 милиарда евро от държавния бюджет, споделят от Федерацията на пенсионерските съюзи

Калин Каменов

В навечерието на парламентарните избори на 19 април Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации (БФПСО) задава основен въпрос - пари за пенсионерите или за Украйна? От федерацията обявиха в писмо до медиите, че са готови да подкрепят онези политически сили, които публично и категорично обявят, че в Народното събрание ще гласуват против участието на Република България в предназначения за Украйна европейски военен заем в размер на 90 милиарда евро.

„Този заем вече е политически договорен на ниво Европейски съюз, като само Унгария е заявила, че няма да участва в него. Участието на България в подобен заем означава ангажиране на около 1,5 милиарда евро от държавния бюджет - средства, които тежко ще натоварят финансовата система на страната. Съществува сериозен риск заемът да не бъде възстановен от Киев, което ще превърне ангажимента в дългосрочна тежест за българските данъкоплатци. За държавата с най-нисък жизнен стандарт и най-ниски пенсии в Европейския съюз, която е и с най-висока смъртност, подобно финансово бреме ще има силно негативно въздействие върху устойчивостта на пенсионната система. Това поставя под заплаха нейното стабилизиране и бъдещо увеличение на доходите на пенсионерите“, пишат в писмото си.

Според сдружението българските пенсионери не могат и не трябва да поемат цената на външнополитически решения, които не отчитат реалното социално-икономическо състояние на страната. „Призоваваме всички политически сили ясно да заявят своята позиция по този въпрос и да поемат отговорност пред българските граждани“, допълват от федерацията.


  • 1 честен ционист

    75 9 Отговор
    По-добре купони за пенсионерите, че с текущите темпове на инфлацията, пенсиите съвсем символични ще станат.

    Коментиран от #9

    17:56 14.04.2026

  • 2 Киро Шприца

    46 28 Отговор
    За Украйна разбира се. На пеншъните ще раздадем пици с кристали.

    Коментиран от #4, #10

    17:59 14.04.2026

  • 3 Зеленото:

    64 13 Отговор
    От днес обявявам, че всички български пенсионери са в сайта "Миротворец".. Ще ги дам на моите военни, да видим те с парите ми ли ще живуркат..

    17:59 14.04.2026

  • 4 Драгалевския Кюмур

    34 17 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Шприца":

    Пеншъните скачаха с мене за банани. Дайте им банани.

    18:00 14.04.2026

  • 5 Пари за пенсионерите или за Украйна?

    58 9 Отговор
    тея се разбудиха та питат
    ама пак ще си гласуват за тез хайдуци дето са ги кордисали да са най бедни и измиращи в ес

    18:00 14.04.2026

  • 6 Де6или, повече от 80%

    63 9 Отговор
    Няма по-пр0ст народ от българите

    Коментиран от #35

    18:00 14.04.2026

  • 7 мдааа

    94 18 Отговор
    Никакви пари не трябва да се дават на нацисткия yкpoрежим! Това е абсолютно цинично да се дават парите на пенсионери и деца на наглеца Зеленски!
    Тази седмица, като гласувате, мислете!

    Коментиран от #89

    18:01 14.04.2026

  • 8 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    23 5 Отговор
    Следи внимателно новината 🤨🤑🧐

    18:02 14.04.2026

  • 9 Да де, ама

    59 31 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Парите са в банковите сметки на Борисов и Пеевски. Всички милиарди кредити, които бяха изтеглени от тяхното правителство начело с Желязков, потънаха в банковите им сметки и хотелите с водопади. Някой работник да е получил и един цент от тези пари?!

    18:02 14.04.2026

  • 10 тиквата: На пеншъните ще раздадем

    10 28 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Шприца":

    жокери да гласуват за мен и ортаците обществени поръчкари
    дето мислим за тях
    как да ни изберат пак

    18:03 14.04.2026

  • 11 Никакво пенсионери, само за

    66 9 Отговор
    УКРАЙНА, и бензина да става 10 € литъра и парите пак за Украйна, защото ние сме в клуба на богатите и райската градина на Борел и ни бОли Фара.

    18:03 14.04.2026

  • 12 Мим

    70 12 Отговор
    Нито цент за военолюбеца престъпник зеленски.Той е за в Сибир при мечките...

    Коментиран от #38

    18:03 14.04.2026

  • 13 Гюро Кумюро украински

    44 11 Отговор
    За пенционерите - шнур!

    18:04 14.04.2026

  • 14 Ма моля ви се

    46 10 Отговор
    Какви са тия въпроси и то при подписано споразумение с укрите. Че тя България сама ще ги даде тия пари. Е, някоя и друга пенсия ще даде фира от глад, ама какво от това.

    18:05 14.04.2026

  • 15 Коминтерна

    37 8 Отговор
    Еатлантиците са новите интернационалисти. Бг за тях не е приоритет

    18:06 14.04.2026

  • 16 Орбан

    28 7 Отговор
    Нека им дадем един по - дебел !

    18:07 14.04.2026

  • 17 Лама Кокорo съм

    34 14 Отговор
    За украинските пенсионери - ВИНАГИ!

    18:08 14.04.2026

  • 18 Няма

    24 28 Отговор
    общо, уважаеми пенсионери. 15 години гербавите не вдигаха пенсии, дори за "швейцарското правило" не им пукаше, а проблемът "Украйна" го нямаше. Имаше крадене, крадене, крадене. Гласувайте срещу крадците, украинският народ се нуждае от подкрепа!

    Коментиран от #19

    18:08 14.04.2026

  • 19 НЯМА

    14 6 Отговор

    До коментар #18 от "Няма":

    с 8 на 19 за "Алтернатива за България" !!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #103

    18:10 14.04.2026

  • 20 Горски

    39 4 Отговор
    Защо се налага на над милион и половина стари хора да се дават добавки през 21 век в европейска и евроатлантическа България? Трябва не да отпускат добавки а пенсиите да са по високи-поне с 20%. Проблема е че държавата няма пари а няма защото на горно ниво се извършват страхотни разхищения като договора Боташ, като купените съоръжения за млни за нов А-блок които от мн.години тънат в калта, също периодически някой осъжда държавата в Страсбург да му плати за нещо. Друго - огромните заплати на съдии, прокурори, депутати, министри, раздути щатове в Президентство(четвърти секретар), милиони отиват за тъмнозелените за интеграция която все не става. Никой който минава през власта не прави нищо, само пълни гуша и заминава. Дайте на Украйна един милиард евро, а на българските пенсионери 20 евро и говорете за човечност. Хората разбират, че им се подигравате.

    18:12 14.04.2026

  • 21 Лама от ПП

    22 13 Отговор
    Разбира се че за Украйна.

    Коментиран от #26

    18:13 14.04.2026

  • 22 хихи

    18 6 Отговор
    200 хил. протестиращи на площада. а не виждам?!? Значи сме съгласни

    18:14 14.04.2026

  • 23 Няма шаване

    31 9 Отговор
    Последната спънка за 90 милиардня заем за Украйна, Орбан вече го няма. Маджар е член на Европарламента. Така че, ще плащаме и хоро ще играеме. Кажете го на ГЕРБаджиите.

    Коментиран от #30

    18:14 14.04.2026

  • 24 az СВО Победа80

    33 4 Отговор
    И после никой да не ми обяснява, че България не участва във войната срещу РФ на страната на бивша Украйна!

    Добре дошли в клубът на "богатите"! 🤣🤣🤣

    18:15 14.04.2026

  • 25 Голем смех

    9 56 Отговор
    Кои ли са тия копейки, които са подплашили някои пенсионери с Украйна. Толкава вече сме се повредили, че и дума да не се издума, да се помогне на хора изпаднали в беда. Дано не се наложи, утре да се надаме на нас някой да помага...

    Коментиран от #29, #37

    18:16 14.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фют

    5 19 Отговор
    Щом имат пари за война, значи са предвидили и пари за живот...
    По-вероятно в заглавието Или = И

    18:17 14.04.2026

  • 28 пешо

    9 22 Отговор
    то и АПИ може да каже пари за мантинели или за Украйна

    18:17 14.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха ХаХа

    20 8 Отговор

    До коментар #23 от "Няма шаване":

    Плащай бе Петрохански еерас.Хайде....

    Коментиран от #57

    18:18 14.04.2026

  • 31 Гюро Петрохански

    36 9 Отговор
    Вашата кожа пенсионерска! Аз съм обещал и писал договор на Зеленото, че всичко наше е за него, вие за пенсии ще ме питате! Аз Гюро Премиера ли съм или лукова глава!?

    18:19 14.04.2026

  • 32 Тука

    9 39 Отговор
    има готини коментари. Кой от кой по-тъп. Все едно са писани от Костя Копейкин....

    Коментиран от #55

    18:20 14.04.2026

  • 33 Леля Асенка с пеньоара

    26 8 Отговор
    Кво ме интересуват българските пенсионери?

    18:20 14.04.2026

  • 34 бфбж

    29 5 Отговор
    Пенсиите от 1 юли трябва да се увеличат с над 10%. Швейцарското правило не отговаря на жестоката инфлация. Минималната пенсия трябва да е над 400 евро.

    Коментиран от #39

    18:21 14.04.2026

  • 35 Мъдрец

    8 14 Отговор

    До коментар #6 от "Де6или, повече от 80%":

    Всеки съди по себе си и роднини. А с българския народ ти нямаш нищо общо

    18:22 14.04.2026

  • 36 Някой

    29 4 Отговор
    Не просто не трябва да се гласува за тези предатели дето дават пари на чужди държави. Те трябва да бъдат съдени и влезнат в затвора на до 15 години, както е по НК, раздел 2 предателство и шпионство, членове 103 (при нанасяне на щети), 105 (обслужване като агент) и отделно 98 (насърчаване към война). Освен това за нарушаване клетвата от конституцията в която се кълнят депутати, министри, президент и вице, че ще спазват конституцията, законите и във всичките си действия ще се ръководят от интереса на народа.
    Дори да напечатат тези пари, ще предизвикат инфлация.

    18:22 14.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Моряка

    22 5 Отговор

    До коментар #12 от "Мим":

    В Сибир не е толкова лош климата.Зеленски е за Колима или Чукотка.От там рядко някой се е върнал.

    Коментиран от #83

    18:24 14.04.2026

  • 39 стоян георгиев

    8 22 Отговор

    До коментар #34 от "бфбж":

    Пиши я направо 1000 евро минималната пенсия.Само да ни светнеш откъде ще дойдат парите?

    Коментиран от #42, #50

    18:24 14.04.2026

  • 40 Ивайло Мирчев съм

    25 9 Отговор
    Да мрат гадните комунистически пенсионери (без тате), даваме всички на Украйна!

    18:24 14.04.2026

  • 41 Теми табу

    23 5 Отговор
    са това за нашите"политици"!За нищо не стават! Само Възраждане,единствената опозиция в България! Гласувайте за Алтернативата,иначе умираме като нация!

    18:24 14.04.2026

  • 42 Откъдето взехте милионите за окрайната

    27 6 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    бе дe бил!

    Коментиран от #48

    18:25 14.04.2026

  • 43 Коки

    19 18 Отговор
    След като все още няма редовен бюджет, а действащият свети на червено с милиарди, от къде ще се вземат парите? От ЕС казват, че ще са заеми, които ще връщаме и ние, от най-бедната европейска държава. Щом Унгария няма да участва, защо и ние да не участваме?

    18:25 14.04.2026

  • 44 Дари

    21 4 Отговор
    Всичко за зеления фюрер!
    Златни тоалетни , Имения в Лондон,Дубай,Кипър,пазаруване в най-скъпи бутици....Трее папо! А пенсионерите...с по 300 евра....колкото за един ляб и 50 грама трутки на ден,аааа!

    18:26 14.04.2026

  • 45 !!!?

    6 12 Отговор
    Върпрос към АI: Пари за пенсионерите или за "Боташ" ?
    AI: Питайте Р. Радев, известен като "Мистър Кеш" !

    !!!?

    Коментиран от #78

    18:27 14.04.2026

  • 46 Даниел Немитов

    6 30 Отговор
    Имам чувството, че зад тия "съюзи на пенсионерите" се крият едни доста неприятни червени муцуни! Къде бяха тия "пенсионери", когато от ЕС съобщиха, че у нас се крадат 14-15 милиарда годишно! Тогава нямаше война в Украйна. Къде бяха тия "пенсионери", когато се подписа позора Боташ, който ни струва половин милион на ден! Така че, това е МАНИПУЛАЦИЯ, а не грижа за пенсионерите!!!
    НЯМА НИКАКВА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПЕНСИИТЕ И ПОМОЩТА ЗА УКРАЙНА!

    18:27 14.04.2026

  • 47 Зелю

    14 3 Отговор
    Шшшш, алоууу, с мойте пари ваще пенсионери ли ще хпантутите, А???

    18:28 14.04.2026

  • 48 стоян георгиев

    11 18 Отговор

    До коментар #42 от "Откъдето взехте милионите за окрайната":

    То въпросът е същия...защо ще теглим заем че да купим златна вана на наркомана?

    18:28 14.04.2026

  • 49 украинските

    18 4 Отговор
    май-ната а украинските фашисти и просяци не знам за какво се още русия да ги унищожи до крак там няма украинци там има само евреи

    18:29 14.04.2026

  • 50 Ще ти кажа:

    18 2 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    парите ще дойдат от"такса спокойствие" на правителствата ни!Всяка година подаряваме на"партньорите ни" по няколко милиарда долари срещу нищо! Намагнетизираните се откупват от нашия гръб! От там ще дойдат,и от други места като се затворят"кранчетата"!

    18:29 14.04.2026

  • 51 Пенционер

    19 5 Отговор
    Окраинците да ми едат дрътия буй

    18:30 14.04.2026

  • 52 Данко Харсъзина

    6 28 Отговор
    Пенциите вечно алчни, и вечно недоволни. Тази безполезна сган се озаптява само кога некролога и висне на някое табло. Няма по алчна и злобна сган от пенциите.

    18:31 14.04.2026

  • 53 Гресирана ватенка

    5 24 Отговор
    Дъртите комунисти се разгруххтяха😁

    Коментиран от #54, #87

    18:31 14.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Данко Харсъзина

    4 25 Отговор
    Алчна, лакома проста, безполезна и никому не нужна сган. Това е българската пенция.

    18:34 14.04.2026

  • 59 любимата чалма

    2 18 Отговор
    за иран, за ислямски теократичен суверенитет на земята !!!

    18:35 14.04.2026

  • 60 Това ли са поредните копейки?

    6 26 Отговор
    Длъжен съм да ги информирам за следното: 1) Парите за техните пенсии идват от данъците, които аз плащам. Ако не вярват да погледнат бюджета на НОИ. 2) Заемът за Украйна не е от нашите пари, а от замразените руски активи в Европа. 3) Путин ще ви зареже както е зарязвал всички дотук.

    18:36 14.04.2026

  • 61 Цървул

    10 10 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,8 .

    Коментиран от #63

    18:37 14.04.2026

  • 62 Дядо дръмпир-да ви мръдне по чешки...

    14 1 Отговор
    Не мога да разбера...Все за пари говорите , а все плачете ,че пари нямате....Аз карам по вашето разбиране "Машенка" Съветска кола лада самара...Днес минавам покрай съдебна палата...То едни лъскави ,то едни пластмасови, то едни с Шафиори чакащи и оп гледам един с една туба се панаг--ил и пълни мерджана с краден държавен бензин...А малкия човек с големите проблеми създавани от бюро-клати и гладни за пари попове...Чака ,чака А95ви пауер да стане 5-6 € и да си напълни резервоара ,щото няма да ви гледа гладните за пари ,мутри!

    18:38 14.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ктр

    5 11 Отговор
    И тези пари директно ще отидат за пенсионери, така ли умници?

    Коментиран от #65

    18:43 14.04.2026

  • 65 Катър

    12 6 Отговор

    До коментар #64 от "Ктр":

    Не, бе, директно ще идат за златните зеленски кенефи в Киiв, а рестото в сметките на урсулиците в Брюксле.

    Коментиран от #67

    18:46 14.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Катъро някога

    1 10 Отговор

    До коментар #65 от "Катър":

    Като се искаше пари за оръжие .Не трябва за пенсии и кво ли не.Тия дни разни лелки ми разправяха как трябвало да излезем от НАТО и на въпроса с какво ще се пазим ,ами що не сме купили ракети.Ами щото като дойде време само мрънкате не можело.

    18:49 14.04.2026

  • 68 Яги

    8 3 Отговор
    За Украйна само едно и то е смрт!

    Коментиран от #84

    18:54 14.04.2026

  • 69 отново

    3 8 Отговор
    Отново руска пропаганда. Отново лъжи. Украинците сключиха изгодни договори с арабските държави за доста пари. Украинците дръпна ха много напред. Не им са нужни ни американци, ни европейски съюз. Тези опорки са стари. Измислете нещо друго.

    18:54 14.04.2026

  • 70 Хубавият живот е еФФфТин !

    1 6 Отговор
    Заема за Украйна може пък да се окаже инвестиция !

    18:54 14.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 баба Меца

    4 0 Отговор
    Едва ли окупираните имат избор.

    18:57 14.04.2026

  • 73 Име

    6 0 Отговор
    Ако отидат при пенсионерите, веднага ще се върнат в икономиката!

    18:58 14.04.2026

  • 74 Никой

    9 3 Отговор
    Аз предлагам друго.Всички привърженици нa Украйна да бъдат натоварени и изпратени на фронта. Така ще решим два проблема.Ще има повече пари и едновременно ще окажат реална помощ на украинците.А не отдалеко,от меките си кресла и диванчета ,да решават да раздават пари които не са техни и да се правят на ,,борци" за справедливост.

    Коментиран от #77, #80

    18:58 14.04.2026

  • 75 Любо

    9 3 Отговор
    Държава Украйна няма, никога не е имало и никога няма да има!
    Самият ви въпрос е абсурден!

    Коментиран от #86

    18:59 14.04.2026

  • 76 Не бе

    2 7 Отговор
    за Боташ !

    19:00 14.04.2026

  • 77 А руските

    1 5 Отговор

    До коментар #74 от "Никой":

    в Иран !

    19:01 14.04.2026

  • 78 А за ,, хвърчилата ви"

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "!!!?":

    Не се говори нищо!

    Коментиран от #90

    19:01 14.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Млад не значи глупав

    3 8 Отговор

    До коментар #74 от "Никой":

    Никакви пари повече от сегашните за дърти комундета без перспективи.. Украйна трепе орковете от блатата и се грижи за сигурността на ЕС

    19:02 14.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 чикчирик

    0 3 Отговор
    Като дадем за бомби ще намалее ИНФЛАЦИЯТА , оти че гребем без паре от надупена РФ.

    19:04 14.04.2026

  • 83 Ха ха ха ха

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "Моряка":

    Фсички пенционери в Сибир. На руски пенции. Без това гласуват за Путин.

    Коментиран от #93

    19:05 14.04.2026

  • 84 Ми м р и

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "Яги":

    Тогава руски тръбар.

    19:05 14.04.2026

  • 85 Въпрос към пенсиите

    3 3 Отговор
    Кой ви каза, че ще получите и цент от тези пари?

    19:05 14.04.2026

  • 86 Ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #75 от "Любо":

    Сега вече има. Свиквай.

    19:07 14.04.2026

  • 87 Наш как

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Гресирана ватенка":

    Ша грухти майка ти

    19:08 14.04.2026

  • 88 Ново пет

    3 2 Отговор
    Шиткаме оръжия на Украйна. Трупаме дебели пачки.

    19:09 14.04.2026

  • 89 Работещ

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "мдааа":

    Аз не съм съгласен моите пари да се дават на пенсионери и на децата на циганите.

    Пенсионерите да са пестили! Цял живот на гърба на държавата.

    Коментиран от #100

    19:09 14.04.2026

  • 90 !!!?

    3 2 Отговор

    До коментар #78 от "А за ,, хвърчилата ви"":

    Питай Мистър Кеш и за барутния завод...!
    Питай го и защо най-много дарения има от "бедни пенсионери" !?

    19:09 14.04.2026

  • 91 К ПЕЙКИ с пенции

    0 3 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #95

    19:09 14.04.2026

  • 92 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    И аз съм пенсионер, ама не са оплаквам.

    19:10 14.04.2026

  • 93 Пенционер

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "Ха ха ха ха":

    Аз съм бил в Сибир и съм се върнал а ти дали ще се върнеш пиндерче

    19:11 14.04.2026

  • 94 ТИГО

    1 0 Отговор
    Ама аре стига вече !Хайде и на пенсионетите натиснаха бутона!! КОЙ е следващият плачко 6та детска градина?? Хора на Софииските момчета? Комшийката от 3 етаж?Чакам още някой да иска нещо ,няма ядове ще дадем може нищо да не правите ама ще ви дадем ,ще даден и на личният лекар 5 евро за преглед и 20 за болничен ако че не ме е погледнал даже !!

    19:12 14.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Истината боли

    1 0 Отговор
    Всяко евро вложено в оръжия ни се връща почти двойно...за Украйна говоря.

    19:12 14.04.2026

  • 97 ДАЙ ВСИЧКО НА ЗЕЛЕНИЯ

    0 1 Отговор
    От пенсионерите - пенсията.
    От младите - живота.

    19:12 14.04.2026

  • 98 Миме

    0 1 Отговор
    е верно нема по-гнусна,гадна и нагла измет от ПеПеДеБераските жълтопаветни жендърчета

    19:12 14.04.2026

  • 99 хайде да помислим

    0 0 Отговор
    "Пари за пенсионерите или за Украйна?"

    Ако няма Украйна няма да има не само пари за пенсионери, а даже изобщо пенсионери за да не натоварват бюджета. Както примерно в Япония или на други места по света където няма пенсионна система. Каквото си успял да заделиш докато си работил, с това разполагаш докато си жив. Свършат ли ресурсите, свършваш и ти. На някого може да му звучи странно , но това е реалността. Никой на никого не длъжник, а ако сам прояви съзнание или задължение да поеме издръжката на друг вече е друга тема.

    19:13 14.04.2026

  • 100 нека

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Работещ":

    тия дето обраха парите за пенсионерите да го посочим, а? А, времето не жали и ги ще огидеш при тях, тогава пак си работи.

    19:13 14.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Ново пет

    0 0 Отговор
    Който е правил вноски, ша има добра пенсия.....
    Който не е правил, нема сега да плаче.

    19:14 14.04.2026

  • 103 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "НЯМА":

    Защо с 8? Принципно цифрата 7 е късметлийската? Защо не 7?

    19:14 14.04.2026

