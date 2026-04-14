В навечерието на парламентарните избори на 19 април Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации (БФПСО) задава основен въпрос - пари за пенсионерите или за Украйна? От федерацията обявиха в писмо до медиите, че са готови да подкрепят онези политически сили, които публично и категорично обявят, че в Народното събрание ще гласуват против участието на Република България в предназначения за Украйна европейски военен заем в размер на 90 милиарда евро.



„Този заем вече е политически договорен на ниво Европейски съюз, като само Унгария е заявила, че няма да участва в него. Участието на България в подобен заем означава ангажиране на около 1,5 милиарда евро от държавния бюджет - средства, които тежко ще натоварят финансовата система на страната. Съществува сериозен риск заемът да не бъде възстановен от Киев, което ще превърне ангажимента в дългосрочна тежест за българските данъкоплатци. За държавата с най-нисък жизнен стандарт и най-ниски пенсии в Европейския съюз, която е и с най-висока смъртност, подобно финансово бреме ще има силно негативно въздействие върху устойчивостта на пенсионната система. Това поставя под заплаха нейното стабилизиране и бъдещо увеличение на доходите на пенсионерите“, пишат в писмото си.



Според сдружението българските пенсионери не могат и не трябва да поемат цената на външнополитически решения, които не отчитат реалното социално-икономическо състояние на страната. „Призоваваме всички политически сили ясно да заявят своята позиция по този въпрос и да поемат отговорност пред българските граждани“, допълват от федерацията.

